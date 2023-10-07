Rewrite this title: أدوات ونصائح تدوين الضيف: مقابلة مع جيمس العقيق

ستساعدك المقالة التالية: أدوات ونصائح تدوين الضيف: مقابلة مع جيمس العقيق

إن الجمع بين العديد من شبكات المدونات التي تم إلغاء فهرستها مؤخرًا جنبًا إلى جنب مع الترقب المتعلق بعقوبة التحسين المفرط القادمة دفع العديد من الشركات إلى تنويع ملفات تعريف الروابط الخاصة بها. نظرًا لأن التدوين الضيف هو وسيلة لبناء روابط مشروعة في الوقت المناسب، يجب على الشركات التي تتطلع إلى إنشاء روابط عالية القيمة أن تفكر بشدة في هذا التكتيك.

لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا لإجراء مقابلة مع خبير التدوين الضيف جيمس عقيق من SkyRocket SEO ومناقشة التدوين الضيف بشكل مطول. لدى Agate ووكالته، المتخصصة في تدوين الضيوف، ثروة من المعلومات لمشاركتها حول هذا الموضوع ويمكن للجميع تقريبًا الاستفادة من قراءة ملاحظاته ونصائحه.

ما هي أفضل الطرق لاكتشاف فرص التدوين الضيف وبعض الموارد المقترحة؟

لدينا فريق للتنقيب عن الروابط يستخدم مجموعة واسعة من الأدوات والمصادر لالتقاط فرص النشر للضيوف. كل هذه الأمور لها نقاط جيدة وسيئة لذا فمن الأفضل استخدام أكثر من مصدر واحد وفي الواقع من الجيد استخدام مجموعة متنوعة من المصادر على أي حال لتجنب ضياع الفرص.

Link Prospector من Citation Labs – أداة رائعة وقابلة للاستخدام حقًا وهي عنصر أساسي بالنسبة لنا

Scrapebox – تتمتع هذه الأداة بسمعة سيئة بفضل مرسلي التعليقات غير المرغوب فيها ولكنها مفيدة حقًا للعثور على فرص نشر الضيف أيضًا.

أداة إيثان ليون ل العثور على فرص مشاركات الضيف عبر Twitter

MyBlogGuest – خدمة جيدة للبدء بها، مجتمع ودود ولكن عدد الفرص محدود في تجربتنا

BloggerLinkUp – خدمة بريد إلكتروني مجانية ترسل ملخصًا لمواقع الويب التي تبحث عن مشاركات الضيوف… ليست كل هذه الفرص عالية الجودة، ولكن مع قليل من البحث، يمكنك عادةً العثور على جوهرة.

لقد قمت أيضًا بإنشاء أداة سريعة وبسيطة ومجانية في محرر مستندات Google والتي تساعدك في العثور على فرص مشاركة الضيف (انظر هنا) – تأكد من عمل نسخة أولاً!

تحليل المنافسين باستخدام Open Site Explorer

عدد لا بأس به من الطرق الأخرى – يمكنني الخوض في التفاصيل حول الطرق المختلفة التي نستخدمها للتنقيب (نقاط القوة/نقاط الضعف) ولكنها ستستغرق مشاركة مدونة كاملة، لذا نأمل أن يكون ما ورد أعلاه كافيًا للبدء.

هل التدوين الضيف جزء صغير فقط من لغز بناء الروابط أم يمكن أن يكون الإستراتيجية بأكملها؟

كما هو الحال مع أي شيء، التنوع ضروري. من الطبيعي أن ترى الكثير من أنواع الروابط المختلفة التي تأتي إلى موقع الويب الخاص بك، لذا فإن الروابط من مصادر أخرى تكون مفيدة دائمًا في دعم العمل طويل المدى الذي تقوم به من خلال مدونات الضيوف وحملات التوعية بالمحتوى.

إن الشيء العظيم في التدوين الضيف هو أنه بشرط أن تفعل ذلك بذكاء (تجنب هذه الأمور). 8 أخطاء شائعة) فإنه يساعد على تعزيز ملف تعريف الارتباط المتنوع والطبيعي على أي حال حيث سيكون هناك تنوع جيد في موقع الويب، وتنوع جيد في موقع الارتباط وما إلى ذلك.

إذا كنت تريد الجمع بين تدوين الضيف وإنشاء محتوى جدير بالربط على موقع الويب الخاص بك، فيمكنك بالتأكيد تغطية جميع زوايا بناء الروابط؛ على سبيل المثال، دعونا نتخيل السيناريو التالي…

أنت تنتج محتوى رائعًا على موقع الويب الخاص بك يمكنك نشر الكلمة من خلال زرعها بين الأشخاص المؤثرين في مساحتك الخاصة، والترويج لها عبر قنوات التواصل الاجتماعي يمكنك تعزيز سمعتك بشكل أكبر كشركة أو فرد ذو سمعة طيبة من خلال حملة تدوين منسقة للضيوف تكسب روابط من المدونات المضيفة يمكنك أيضًا الحصول على روابط من الآخرين الذين قد يستشهدون بعملك نتيجة لسماعهم عنك عبر منشور ضيف أو وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك قد تتم دعوتك لإجراء مقابلات (هذا مثال هنا :-)!) قد تصبح مرئيًا للصحفيين ومراسلي الصناعة الذين سيكونون بعد ذلك منفتحين على أفكارك أو يشيرون إلى عملك البنغو! لديك مجموعة متنوعة من الروابط من مواقع موثوقة

على الرغم من أن التدوين الضيف قد لا يكون دائمًا القصة الكاملة، إلا أنه يمكن أن يؤدي بالفعل إلى تحقيق النجاح في حملة تسويق عبر الإنترنت.

هل تشعر أن التدوين الضيف سوف يتضرر من عقوبة التحسين المفرط الجديدة؟

يمكنك بسهولة أن تخطئ في التدوين الضيف، تمامًا مثل أي تقنية أخرى لبناء الروابط أو التسويق عبر الإنترنت، كل ذلك يتم تنفيذه. تحدث رايان كلارك من Linkbuildr عن شخص رأى تحذير من الروابط غير الطبيعية (عبر أدوات مشرفي المواقع من Google) نتيجة لنشر الضيف حتى لو وضعنا رأيي جانبًا وهو أنه في هذه الحالة بالذات، من المحتمل أن يكون الفرد قد شارك في أشكال أخرى من بناء الروابط في الماضي والتي ربما تسببت في ذلك، فإن جوهر الأمر هو أنه يمكنك بسهولة أن تخطئ في تدوين الضيف.

بعض الأخطاء الشائعة التي أراها هي:

إذا كنت وكالة أو مستشارًا يتعامل مع عدد من العملاء، فلا يجب عليك إعادة استخدام أي شخصيات لديك عبر عملاء مختلفين، فهذا يترك بصمة كبيرة وعندما يتم تشغيل AuthorRank، قد تلاحظ انخفاضًا واسع النطاق في القيمة من الروابط. ناهيك عن أنها مجرد ممارسة جيدة لفصل عميل عن آخر.

من الجيد أن تحصل على رابط مثير ولكن لا تبالغ في استخدام النص الأساسي. في الوقت الحاضر، نوصي معظم العملاء بتبني إستراتيجية نص الربط ذي العلامة التجارية أو على الأقل استراتيجية نص الربط الذي يحمل العلامة التجارية + الكلمة الرئيسية من أجل السلامة والاستقرار والفعالية على المدى الطويل.

عندما نجري بحثًا عن المنافسين، غالبًا ما نواجه حملات تدوين للضيوف تتبع نفس النمط تمامًا عبر مئات المدونات المختلفة التي تحصل على رابط صفحة رئيسية واحد ورابطين عميقين في كل مرة على سبيل المثال. امزج الأشياء واجعلها تبدو طبيعية، فمن المحتمل أن تكون مدونات الضيف بتنسيق صارم للغاية غير مرغوب فيها وغير مجدية مثل أي تكتيك لبناء روابط منخفضة الإيجار.

لذا، ردًا على سؤالك الأصلي، قد تتأثر التدوين الضيف من خلال التحديثات الجديدة المفرطة في التحسين ولكن فقط إذا كنت تفعل ذلك بشكل خاطئ 🙂

هل لديك أي أفكار تتعلق بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها Google ضد BuildMyRank وبعض شبكات المدونات البارزة الأخرى؟

كان هذا سيحدث دائمًا وأنا آسف لسماع إغلاق شركات مثل BuildMyRank، لا يعني ذلك أنني استخدمت هذه الخدمات على الإطلاق ولكني أكره رؤية الأشخاص يفقدون وظائفهم.

أود أن أقول رغم ذلك أن هذه الأنواع من الخدمات كان ينبغي أن تأتي مع تحذيرات صحية أكثر وضوحًا لأنه لا بد أن يكون هناك المئات إن لم يكن الآلاف من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يلعقون جراحهم الآن ويحتمل أن يقوموا بتسريح الموظفين لأن تصنيفاتهم قد انخفضت (باعتبارها نتيجة إلغاء الفهرسة) وجفت الطلبات.

أنا ألوم الأخيار في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، فنحن بحاجة حقًا إلى القيام بعمل أفضل في تثقيف المزيد من أصحاب الأعمال والوصول إليهم لنوضح لهم كيفية القيام بأشياء تحسين محركات البحث (SEO) بشكل صحيح. أقول “اللوم”، بالطبع ليس خطأنا في الواقع ولكن يمكننا بالتأكيد أن نتعلم شيئًا أو اثنين من عمليات تطوير الأعمال البارعة لبعض وكالات تحسين محركات البحث الأكثر تسويقًا ومقدمي الخدمات الموجودين هناك.

يبدو أن هناك أسطورة بين أصحاب وكالات تحسين محركات البحث الأخلاقية مفادها أن الترويج لخدمات تحسين محركات البحث الخاصة بك بطريقة أو بأخرى هو أمر مهلهل، بالطبع ليس كذلك. تعيش الشركة أو تموت بناءً على قدرتها على جذب العملاء – إذا كنت فخورًا بما تنتجه، فلماذا لا تتأكد من أن أكبر عدد ممكن من الأشخاص يمكنهم الحصول عليه قدر الإمكان؟ لكنني استطرد.

الهدف من إلغاء فهرسة شبكات الارتباط هذه ليس الذعر، فلا تبدأ في تصديق الضجيج القائل بأن بناء الروابط قد توقف أو أي هراء آخر من هذا القبيل.

قبل أن تفعل أي شيء سواء كان الانخفاض الأخير في الأداء أو التصنيف (إذا كنت قد رأيت انخفاضًا) هو فهم السبب الجذري لذلك بدلاً من افتراض وجود نهج واحد يناسب الجميع للتغلب على هذا الأمر. على سبيل المثال، ربما تم فرض عقوبة عليك لسبب آخر غير اختفاء شبكات الارتباط مؤخرًا، وربما تكون قد أفرطت في إنشاء روابط لكلمة رئيسية معينة على سبيل المثال. وبالمثل، قد لا يتم معاقبتك ولكنك ببساطة تنخفض في التصنيف لأن روابط شبكة الارتباط كانت تعمل بشكل جيد بالنسبة لك والآن اعتبرت Google التي لا قيمة لها أن موقعك أقل استحقاقًا لمركزه السابق.

اطلب مشورة أحد المتخصصين الذين يمكنهم إرشادك خلال الخطوات التالية؛ في معظم الحالات، من المرجح أن يفيدك التنظيف الاستباقي لملف تعريف الرابط الخاص بك، وبالمثل فإن البدء في إعادة بناء سلطة موقع الويب الخاص بك من خلال بناء روابط عالية الجودة سيضعك بالتأكيد في وضع جيد.

عندما تصبح الأمور صعبة فيما يتعلق بأداء موقع الويب الخاص بك، قد يكون من المغري التخلص من التكاليف ومحاولة تقليصها، ولكن الآن هي فرصة ذهبية للاستثمار في بناء الروابط والتفوق على منافسيك.

ما هي بعض المخاطر الشائعة التي يجب على الأشخاص تجنبها عند بدء التدوين الضيف؟

فقط لكي نكون واضحين، إن التدوين الضيف يدور حول تطوير العلاقات والنشر على مواقع الويب الأصلية الأخرى الموثوقة وذات الصلة بالموقع الذي تروج له. النشر على شبكة المدونات لا يتطلب سوى القليل من الجهد أكثر من استخدام بطاقتك الائتمانية وصدقني، إذا كنت’ إذا كنت تستخدم شبكة مدونات عامة، فإن استثمارك لن يكون أمرًا طويل المدى.

الإرهاق – بسبب الأدوات المختلفة المتوفرة والتورط في جميع البيانات والمقاييس المتاحة. ابدأ صغيرًا وتوسع حسب ما تسمح به الموارد.

– أكره أن أخبرك بهذا ولكن للأسف لا يوجد باب يحمل علامة “خاص” حيث يرشدك الأمن عبر الحبل المخملي إلى ضيف التدوين السهل. الدم والعرق والدموع والشحوم (أو الصخب لشعبك الأمريكي) تدخل في كل واحدة من حملاتنا.

– لديك فرصة واحدة فقط لترك الانطباع الأول، لذا تأكد من التعامل معهم بالطريقة الصحيحة. لا أحد يريد أن يتعرض للمضايقة، ولا أحد يريد أن يتم نصبه غير المرغوب فيه، ولم أقابل بعد مدونًا لا يريد شيئًا خارج الترتيب (محتوى رائع!). إذا حصلت أنت أو شركتك على سمعة سيئة في سوق صغيرة، فأنت ما يُعرف تقنيًا باسم SOL. 🙂