Rewrite this title: أرباح Google للربع الأول: سيؤدي توسيع شبكة Google AdWords إلى إنقاذ GOOG

ستساعدك المقالة التالية: أرباح Google للربع الأول: سيؤدي توسيع شبكة Google AdWords إلى إنقاذ GOOG

نحن هنا سيداتي وسادتي، يوم الحساب، ليس فقط بالنسبة لشركة Google، التي تصدر تقرير أرباح الربع الأول اليوم، ولكن أيضًا لكل شركة تكنولوجيا، وشركة بحث، وسوق الأوراق المالية بأكمله. تتجه كل الأنظار نحو أحدث الشركات الرائدة في أمريكا، وهي جوجل، وأرباحها اعتباراً من الربع الأول من عام 2009. فهل تتباطأ أرباح جوجل؟ هل ستعرض Google الأرباح؟ هل ستفاجئ جوجل العالم بالنمو؟

يختار العديد من المحللين شركة جوجل لكي تتعثر، ويختار عدد قليل منهم شركة جوجل لصدمة العالم. هذا هو رأيي. قبل عام واحد، كانت جوجل عملاقًا تكنولوجيًا كبيرًا في الإنفاق، حيث استحوذت على كل شركة ناشئة في طريقها بفائضها النقدي الذي يبلغ مليارات الدولارات، ودمجت تلك الشركات في نموذج جوجل. وأصبحت بعض هذه الشركات جزءًا رئيسيًا من Google، مثل Keyhole، والتي أصبحت الآن Google Earth وGoogle Maps. عمليات الاستحواذ الأخرى، حسنًا، لم تسر كما هو مخطط لها.

أعتقد أننا سنرى أن تخفيضات Google في التوظيف والمشاريع غير المربحة المجمعة مع التوسع الداخلي والخارجي لشبكة إعلانات Google AdWords الخاصة بها ستظهر نموًا في الربع الأول من عام 2009 لشركة GOOG، خاصة مع طرحها المحسوب لـ Adwords في بحث الصور وأخبار Google ، وهما من أفضل 10 عقارات تابعة لشركة Google والتي لم تكن تقدم إعلانات في السابق.

جوجل تخفض الإنفاق والموظفين

في شهر يناير من هذا العام، أي الأسبوع الثاني من هذا الربع، بدأت شركة جوجل في تقليص حجمها والتخلص من المنتجات التي أطلقتها أو استحوذت عليها والتي لم يتم استخدامها، وغير المربحة، ولا تمثل اتجاهًا استباقيًا في جوجل. وتشمل هذه المنتجات بحث كتالوج جوجل التي استخدمتها Google لاستكشاف تقنية التعرف الضوئي على الحروف منذ زمن طويل والتي من الواضح أنها لا تحتاج إليها الآن، تحميل فيديو جوجل الذي مات منذ فترة طويلة، وDodgeball، وMashup Editor end Jaiku، والذي تم الترويج له من قبل على أنه Twitter القاتل و مفكرة جوجل.

بالإضافة إلى تقليص بعض ممتلكاتها ومشاريعها، قلصت Google أيضًا عمليات التوظيف وانتهى الأمر بتوديع أكثر من 100 موظف في جولة من التخفيضات وإعادة التنظيم. كان لدى Google بعض مهندسيها الموجودين في أوستن، تكساس؛ تروندهايم، النرويج؛ وLulea في السويد للانتقال إلى مكاتب Google الأخرى أثناء إنهاء العقود مع البائعين والمقاولين الخارجيين الذين كانوا يقدمون خدمات التوظيف لشركة Google. كما خفضت الشركة قاعدة القوى العاملة لديها في منظمة التوظيف لديها إلى حوالي 100 وظيفة. وأفيد أيضًا أنه تم تسريح بعض المهندسين في جولة من التعديل الوزاري.

هل كل هذا سلبي؟ لا ليس بالفعل كذلك. وفي وقت حيث يقوم أغلب أصحاب العمل الكبار في الولايات المتحدة بتسريح الآلاف، اضطرت شركة ياهو إلى خفض قوتها العاملة بشكل كبير، كما قامت بتسريح 1.4 مليون عامل في الولايات المتحدة في العام الماضي. وبالمقارنة، فإن عمليات تسريح العمال في جوجل ضئيلة للغاية.

جوجل تنمو بشكل استباقي

والآن بعد أن انتهينا من عمليات تسريح العمال والتخفيضات، دعونا نلقي نظرة على الطرق التي نمت بها Google في الربع الأول من عام 2009. وأعتقد شخصيًا أن Google تتخذ نهجًا استباقيًا ومخططًا له في جميع إعلاناتها وإطلاق منتجاتها. أميل إلى التفكير في قرارات Google على أنها “اختر كتاب المغامرة الخاص بك”، وإذا لم تنجح الخطة “أ” مع Google، فقد وضعوا بالفعل خطة “ب” والتي ستنجح. وبدلاً من التراجع وإعادة التجمع، فإن جوجل هي ذلك النوع من الشركات التي يبدو أنها لا تمتلك استراتيجية خروج فحسب، بل استراتيجية نجاح أيضاً. لنأخذ إعلانات Google على سبيل المثال.

على العموم، قد ينخفض ​​الإنفاق على الإعلانات على شبكة البحث في عام 2009، ولكن إعلانات Google عبر Adwords مصممة ليس فقط لتكون فعالة من حيث التكلفة بالنسبة للمعلن، ولكن أيضًا للتوسع.

إعلانات Google على بحث الصور والأخبار والمالية

دعونا نلقي نظرة على خصائص جوجل الأكثر شعبية. بعد الاطلاع على أفضل ثلاث خصائص لشركة Google في بحث Google، وGMail، وYoutube؛ تحتل Google أيضًا موقع Google Image Search باعتباره رابع أكثر مواقعها شيوعًا، وأخبار Google في المرتبة السادسة، ثم يزحف Google Finance ببطء إلى المخططات أيضًا.

بينما كانت جوجل تعمل على تقليص ممتلكاتها الأقل ربحية وغير المستخدمة، قامت جوجل خلال الربع الماضي بتعزيز البحث عن الصور والأخبار والمالية من خلال إجراء تغييرات على نتائج بحث الصور وفرز الصور، وإضافة أخبار AP المستضافة إلى أخبار جوجل، و التغيير والتبديل في جوجل المالية.

هل تعرف ماذا فعلوا بهذه الخصائص؟ أضافت Google الإعلانات إلى بحث الصور وأخبار Google وGoogle Finance:

لاحظ الاتجاه هنا؟ توقفت شركة Google عن تقديم إعلانات AdWords على موقعين من أشهر مواقعها وعلى Google Finance حتى الربع الأول من عام 2009. تحدث عن الاحتفاظ ببطاقة Ace في جيبك الخلفي!

هناك سببان وراء انتظار Google لدمج الإعلانات في هذه الخصائص – لأنها لم تكن بحاجة إليها من قبل، ولأنها كانت تعلم أنه إذا واجهت Google يومًا ممطرًا، فإنها تعرض الإعلانات ضمن بحث الصور وأخبار Google وGoogle Finance (جنبًا إلى جنب مع Google) Picassa) ستقوم بتوسيع شبكتها الإعلانية في بيئة خاضعة للرقابة حيث تحتفظ Google بنسبة 100% من إيرادات الإعلانات وتؤمن أيضًا الشركة إذا كانت الأوقات الصعبة تلوح في الأفق.

ومع إنقاذ بقية الاقتصاد، قامت جوجل بتنمية شبكتها الإعلانية في عام 2009 بهذه التحركات الإستراتيجية.

بالنظر إلى أرباح Google في الربع الرابع من عام 2008، نجد أن إيرادات إعلاناتها قد زادت قليلاً عن الربع الثالث من عام 2008:

إيرادات مواقع Google – حققت المواقع المملوكة لشركة Google إيرادات بلغت 3.81 مليار دولار، أو 67% من إجمالي الإيرادات، في الربع الرابع من عام 2008. ويمثل هذا زيادة بنسبة 22% عن إيرادات الربع الرابع من عام 2007 البالغة 3.12 مليار دولار وزيادة بنسبة 4% عن الربع الثالث إيرادات عام 2008 بلغت 3.67 مليار دولار.

إيرادات شبكة Google – حققت المواقع الشريكة لـ Google إيرادات، من خلال برامج AdSense، بقيمة 1.69 مليار دولار أمريكي، أو 30% من إجمالي الإيرادات، في الربع الرابع من عام 2008. ويمثل هذا زيادة بنسبة 4% عن إيرادات الشبكة في الربع الرابع من عام 2007 والتي بلغت 1.64 مليار دولار أمريكي و1. نسبة الزيادة مقارنة بإيرادات الشبكة خلال الربع الثالث من عام 2008 والتي بلغت 1.68 مليار دولار أمريكي.

في رأيي، لا أعتقد أن Google أرادت رؤية هذا يحدث مرة أخرى، لذلك توسعت داخليًا وخارجيًا أيضًا، ووضعت المزيد من الإعلانات على الخصائص الأكثر شيوعًا داخل Google ووسعت شبكة التوزيع الخارجية الخاصة بها. أضف ذلك من خلال إدارة الشركة بشكل أكثر كفاءة وكذلك تقليص المشاريع التي لم تكن تؤدي إلى أي نتيجة، وأتوقع بعض المفاجآت من Google اليوم فيما يتعلق بالأرباح.

ما رأيك؟