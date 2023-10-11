Rewrite this title: أسئلة مكتب الخصوصية الكندي صدى Google

ستساعدك المقالة التالية: أسئلة مكتب الخصوصية الكندي صدى Google

كما هو متوقع من خدمة ويب مثيرة للجدل تنتهك الخصوصية، تلقى Google Buzz للتو “صديقًا” جديدًا في المكتب الكندي لمفوض الخصوصية. وقال متحدث باسم مكتب الحكومة الكندية المذكور إنهم الآن التحقيق فيما إذا كان Google Buzz ينتهك بالفعل أو قد ينتهك قوانين الخصوصية الكندية.

يتحدث مكتب Google في كندا حاليًا مع مسؤولي الخصوصية الفيدراليين والإقليميين لمعالجة هذه المخاوف وأكد للجميع أنهم يتحركون لتنفيذ التغييرات بأسرع ما يمكن. في الواقع، سيتم الإعلان عن المزيد من التغييرات هذا الأسبوع لضمان عدم انتهاك Google Buzz لقوانين الخصوصية ولن ينتهكها.

وقالت ويندي روزيلوك، المتحدثة باسم جوجل كندا: “سنجري بعض التحسينات الهامة على المنتج خلال الأيام القليلة المقبلة بناءً على تعليقات المستخدمين”.

في حال كنت تراقب مشهد الإنترنت الكندي، فقد شكك نفس المكتب الكندي مؤخرًا Facebookسياسات انتهاك قوانين الخصوصية في البلاد. Facebook اضطرت إلى إجراء تغييرات جذرية على سياستها نتيجة للتحقيق.

هناك مشكلة أخرى تصدرت بعض العناوين الرئيسية مؤخرًا وهي عندما استجوب نفس المكتب محرّر مستندات Google بشأن احتمال انتهاك قوانين الخصوصية.

دعونا نرى ما إذا كانت Google ستنهي أخيرًا جميع الأسئلة التي أثيرت فيما يتعلق بتهديد Buzz لخصوصية المستخدم وما إذا كانت أفعالها كافية لعدم استحقاق تحقيق آخر، هذه المرة ليس سوى حكومة الولايات المتحدة.