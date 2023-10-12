Rewrite this title: أسئلة وأجوبة حول تحسين محركات البحث: ما هو حجم الصفحة الموصى به؟

ستساعدك المقالة التالية: أسئلة وأجوبة حول تحسين محركات البحث: ما هو حجم الصفحة الموصى به؟

يستمر قراء SEJ في سؤالي عن الحجم الموصى به لصفحة الويب. في الواقع، من الصعب العثور على أي إجابة محددة عبر الإنترنت باستثناء عبارة “كلما كان ذلك أقل، كان ذلك أفضل”. دعوني أحاول أن أشارككم رأيي في الموضوع:

الخرافات والحقائق

خرافة: مع اتصالات الإنترنت السريعة اليوم وروبوتات محركات البحث “الذكية”، لم يعد عليك الاهتمام بحجم الصفحة.

الواقع: الصفحات الضخمة (أكثر من 100 ألف – وهو المعيار الذي تم وضعه منذ فترة طويلة) يمكن أن تمثل الكثير من تحديات المستخدم وتقلل من معدل الزحف والعمق للروبوت: لاحظ أن البوت يعمل على الميزانية – إذا قضى الكثير من الوقت في الزحف إلى صورك الضخمة أو ملفات PDF، فلن يتبقى وقت لزيارة صفحاتك الأخرى.

خرافة: يجب ألا يزيد محتوى الصفحة عن 1000 كلمة؛

الواقع: لا توجد حدود (معروفة) لمحتوى النص. كنت أرى صفحات ضخمة جدًا (من حيث عدد الكلمات) ويبدو أن Google يقوم بفهرستها جميعًا. النصيحة الوحيدة القابلة للتنفيذ هنا هي تسهيل قراءة النص لقرائك، وستتعامل عمليات الزحف مع أي قدر تحتاجه من النص.

خرافة: لا يستطيع Google التعامل مع أكثر من 100 رابط لكل صفحة؛

الواقع: لا يزال يوصى بالالتزام بهذا المعيار (من أجل ضمان أن محركات البحث ستتبعها جميعًا)، ومع ذلك، من الناحية الفنية، يمكن لبرامج Google الآلية التعامل مع العديد من الروابط أكثر من ذلك ومعالجتها بشكل جيد (وهذا أمر جيد). رسمي).

أدوات:

هناك عدد من الأدوات عبر الإنترنت للتحقق من حجم الصفحة وأكبر عناصر الصفحة؛

يعد Xenu أفضل عنصر سطح مكتب لتحديد حجم كل صفحة وصورة في جميع أنحاء الموقع.

يعد Firebug أفضل ملحق لـ FireFox لاختبار وقت تحميل موقعك:

علامة تبويب Access Net: يحتوي كل ملف على شريط يوضح لك وقت بدء الملف وتوقف تحميله بالنسبة لجميع الملفات الأخرى.

ستعلمك القضبان أشياء لم تكن تعرفها حتى. على سبيل المثال، هل تعلم أن ملفات JavaScript يتم تحميلها واحدًا تلو الآخر، وليس بالتوازي على الإطلاق. سيساعدك هذا على ضبط ترتيب الملفات في الصفحة بحيث يقضي المستخدم وقتًا أقل في انتظار ظهور الأشياء.

كيفية التحسين:

تأكد من تحسين جميع عناصر الصفحة (الصور والبرامج النصية وما إلى ذلك) لتكون بالحجم الأدنى (بدون أي تأثير على الجودة). إنها قاعدة جيدة ألا يزيد حجم الصورة عن 100 كيلو بايت؛

(خاصة إذا كانت الصفحة ضخمة) استخدم SOC (المحتوى المطلوب من المصدر) للتأكد من أن المحتوى النصي هو أول ما يتم تحميله: أي أن محتوى النص موجود أعلى كود المصدر (وهذا سيضمن أن كلاً من الروبوتات والأشخاص لديهم شيء لقراءته في انتظار ليتم تحميل كافة عناصر الصفحة).

إذا كانت التعليمات البرمجية المصدر تتضمن الكثير من البرامج النصية أو CSS، فيمكن نقلها إلى الملفات المرتبطة.

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