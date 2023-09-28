Rewrite this title: أسئلة يجب طرحها قبل الاستعانة بوكالة تحسين محركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: أسئلة يجب طرحها قبل الاستعانة بوكالة تحسين محركات البحث (SEO).

يعد التعاقد مع وكالة بحث قرارًا معقدًا والتزامًا كبيرًا.

إلى جانب نضج التسويق عبر البحث كصناعة، فإننا نشهد الكثير من التحول إلى سلعة بين الوكالات والمستشارين.

الكلمات الطنانة مثل “الخدمة الكاملة” أو “المتخصصون” شائعة على مواقع الويب وفي الملاعب وفي الخارج.

حقيقة أن لدينا الآن العديد من الوكالات والاستشاريين والممارسين الذين يقومون بأعمال تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) لعقود من الزمن – بالإضافة إلى الحاجز المنخفض نسبيًا أمام دخول الوكالات الجديدة والاستشاريين والمترجمين المستقلين – تعني أن هناك تنوعًا كبيرًا في مقدمي الخدمات القادرين على الاستمرار.

ما الذي يجب أن تبحث عنه عند اختيارك لوكالة البحث؟

فيما يلي تسعة عوامل يجب مراعاتها عند تحديد أي منها يناسب الاحتياجات الفريدة لعلامتك التجارية.

1. العملية والمنهجية

سيكون لدى أي ممارس أو شركة رائعة في مجال تحسين محركات البحث (SEO) أو الدفع لكل نقرة (PPC) عملية ونهج لكيفية قيامهم بعملهم.

أنت بالتأكيد تريد أن تتعلم عن ذلك.

قم بتدوين ملاحظات حول الأشياء التي يتحدثون عنها وكيفية مواكبة التغييرات في خوارزميات البحث وشبكات الإعلان.

أحد مخاطر العمل مع وكالة ترمي بالكلمات الطنانة والمصطلحات التقنية هو أنها تستخدم أساليب قديمة.

قد ترغب في البحث في الأدوات والمصطلحات المستخدمة للتأكد من أنها حديثة وذات صلة.

وهناك خطر آخر يتمثل في أنهم يجيدون التحدث بشكل سطحي عن الموضوع، لكنهم يفتقرون إلى العمق اللازم لتنفيذ استراتيجية تتجاوز تحسين بعض العلامات والنسخ.

أنت بالتأكيد تريد رؤية خطة نموذجية لمعرفة كيف سينظمون عملهم.

ابحث عن أمثلة حديثة لنتائج قابلة للقياس للآخرين أيضًا.

يجب أن تكون واثقًا من أنهم في قمة مستواهم ولن يحاولوا دائمًا اللحاق بالركب أو إطفاء الحرائق عند العمل معك.

2. مستوى التخصيص

التحدي الذي يظل قائمًا بغض النظر عمن تتشارك معه في خدمات التسويق عبر البحث هو الطبيعة غير الملموسة لمنتج العمل والخدمة المقدمة.

من السهل أن تقول نفس الأشياء أو حتى الأشياء “الصحيحة” للفوز بالعقد.

ما هو مقدار الوقت الذي قضته كل وكالة بحث محتملة في السؤال عن عملك وأهدافك مقابل إخبارك بالحل الذي تقدمه؟

نريد أن يكون لدى وكالة البحث الخاصة بنا عملية وخطة (انظر أعلاه). لكننا لا نريد الخطة الجاهزة أو ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع.

حتى لو كانت الوكالة الأولى في مجال عملك، اضغط لمعرفة مدى تخصيص الخطة وتخصيصها ودمجها في أهدافك ومقاييس أعمالك، وليس مجرد التركيز على مقاييسها وعملياتها.

3. سجل حافل يمكن التحقق منه

لا تخجل من السؤال عن العملاء، وطلب دراسات الحالة، والتحقق من المراجع، وقراءة المراجعات.

يمكن لتاريخ وكالة البحث وسجلها أن يقولا الكثير.

قد لا تكون سنة واحدة بنفس مستوى العام التالي لعدد من الأسباب مثل التوسع السريع جدًا، أو ضعف التوظيف، أو ارتفاع معدلات دوران الموظفين، أو تحول التركيز.

ابحث عن حالات الاستخدام الحديثة واسأل كل وكالة عما يجعل الشراكة جيدة وما لا يجعلها جيدة، في رأيها.

اسألهم عما يعتقدون أن أكبر التحديات قد تكمن في مشاركتك.

اسأل عن الأسباب الشائعة لعدم نجاح عمليات الدفع لكل نقرة (PPC) أو تحسين محركات البحث (SEO).

ما تبحث عنه هنا هو مستوى معين من الصدق.

يمكن أن توفر هذه العملية مراجعة قيمة لما إذا كانت علامتك التجارية مناسبة لهذه الوكالة بالذات أيضًا.

4. الاستقرار في الخدمة

يستغرق تحسين محركات البحث وقتًا وهي عملية مستمرة.

يتم إنشاء حملات البحث المدفوعة الرائعة وتوسيع نطاقها بمرور الوقت أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتعلم والتكامل بين كل من SEO وPPC أن يوفر رؤى مفيدة.

بالتأكيد، يمكن للوكالة أن تخبرك بأنها تعمل في مجال الأعمال لفترة طويلة.

حفر أعمق، بالرغم من ذلك.

منذ متى كانوا يقومون بتحسين البحث؟

ما هي معدلات الاحتفاظ بالعملاء مع مرور الوقت؟

ما هي معدلات الاحتفاظ بالموظفين؟

وأيضا ما هو تركيزهم؟

نأمل أن يكون البحث جزءًا رئيسيًا منه وأنهم ملتزمون به على المدى الطويل. إذا كانوا في وضع النمو، فتأكد من قدرتهم على توضيح ما يحدث لحسابك أثناء نموهم.

5. أوراق الاعتماد والمؤهلات

غالبًا ما تكون الشهادات وبيانات الاعتماد أمرًا معطى أو الحد الأدنى.

ستعرض معظم وكالات البحث شارة شريك Google وستكون قادرة على التحدث عن محلليها المعتمدين.

اضغط لمعرفة المزيد حول أعضاء الفريق المحددين الذين ستعمل معهم ومستوى خبرتهم وتدريبهم.

قد تمنحك الوكالات الصغيرة محللاً واحدًا.

قد يكون لدى الوكالات الأكبر حجمًا نهج جماعي.

وبغض النظر عن ذلك، فأنت لا تريد أن يقتصر أداء البحث لشركتك على خبرة أو أفكار شخص أو شخصين.

ابحث عن الأشخاص الذين ستعمل معهم وما إذا كانوا يعملون كامتداد لفريقك أو يقدمون خدمة أو سلعة فقط.

6. الإسناد والقياس

من المحتمل أن تقوم بقياس نجاح شراكة علاقة الوكالة على أساس الأداء.

في بداية مسيرتي المهنية كمسوق بحث، تعلمت درسًا صعبًا حول عدم التعمق بدرجة كافية في قياس نجاحاتي. لقد كنت سعيدًا طالما أن مقاييس البحث كانت تتحسن وتبدو جيدة.

ومع ذلك، في بعض الحالات، عندما جلست عبر الطاولة وأظهر الأرقام الخضراء والرسوم البيانية التي كانت تتجه نحو الأعلى وإلى اليمين، لم أقم بدمج تقاريري بشكل عميق بما يكفي لأعرف أن تلك التحويلات كانت كلها تافهة.

في الواقع، لم يكن أي من المقاييس الخاصة بي مهمًا لأنه لم يتم إنشاء أي أعمال جديدة.

أوه.

تأكد من أنك تفهم مستوى التقارير المتوقع، ومدى عمق الوكالة فيما يتعلق بالتكامل مع مبيعاتك أو بيانات إدارة علاقات العملاء، وما إذا كان بإمكانهم إغلاق الحلقة لنسب الأداء إلى جهودهم.

آخر شيء تريده هو أن تقضي ستة أشهر في حملة أو علاقة مع وكالة ما ولا تعرف ما إذا كانت تعمل أم لا.

7. الناس

أنت بالتأكيد تريد أن تحب الأشخاص الذين تعمل معهم وأن تكون قادرًا على التواصل معهم.

يمكن أن يتطلب البحث (خصوصًا تحسين محركات البحث) قدرًا كبيرًا من التعاون بين الوكالة/العميل.

ما هي توقعات الطرفين؟

هل ستعمل مع الأشخاص الذين يقومون بالتنفيذ والتحسين؟

أم أن هناك مستوى معينًا من خدمة الحساب أو إدارة المشروع؟

من هو جهة الاتصال الأساسية لديك؟

من المهم الحصول على تعريف واضح للأدوار والمسؤوليات وطول العمر في تلك العلاقات.

إذا كنا نستثمر في الأشخاص للمساعدة في العمل كامتداد لفريقنا وكان أداؤهم جيدًا، فربما نرغب أيضًا في العمل معهم على طول الطريق أيضًا.

8. الاتصالات

من خلال خبرتي كقائد لوكالة، غالبًا ما يكون التواصل هو السبب الجذري لعلاقات وكالة البحث والعملاء المزعجة.

لا توجد وكالة ولا شخص مثالي (وهذا ينطبق على جانب العميل أيضًا).

ومع ذلك، يمكن فعل الكثير لمنع الأخطاء والمشاكل.

عند التعاقد مع وكالة بحث، يعد فهم خطوط الاتصال والأدوار في الاتصال وأدوات الاتصال المعروضة أمرًا بالغ الأهمية.

يتراوح هذا بين استخدام البريد الإلكتروني وSlack والهاتف والنصوص وأنظمة إدارة المشاريع والمزيد.

من المهم العثور على الملاءمة وطرق الاتصال المناسبة.

وبنفس القدر من الأهمية التأكد من تخطيط الاتصالات وتدفقها بشكل جيد.

في معظم الحالات، وجدت أن المزيد من التواصل والعمل المرن هو الأفضل.

لقد ولت أيام قضاء الأسبوع لإنشاء مجموعة رائعة وتقديمها شهريًا للعملاء.

يبدو من الإسراف إضاعة مجموعة من الساعات في عرض تقديمي رسمي.

تأكد من أن الوكالة محترفة وأن الأمور منضبطة، ولكنها ليست خانقة أو رسمية بشكل مفرط.

أنت لا تريد أن تدفع ثمن الساعات الضائعة في العروض التقديمية والعروض التقديمية غير الضرورية بعد توقيع العقد.

9. التعاون

بناءً على الشعار الأقل رسمية ولكن الاحترافية المذكور أعلاه: أنت تريد وكالة تريد أن تكون جزءًا من فريقك.

قد يبدو هذا مبتذلاً مثل كلمة “شراكة”، لكنه يدفعك إلى فهم مدى رغبة العميل في نجاحك.

نأمل أن يفهموا أن نجاحك سيؤدي إلى نجاحهم.

لقد اختفت الصوامع منذ فترة طويلة في التسويق عبر البحث الآن.

يعد التعاون أمرًا أساسيًا للحصول على الموافقات في الوقت المناسب، وتخطيط المحتوى، وتكامل بيانات المبيعات، والتعليقات المستمرة.

لا أعرف العديد من العملاء الذين لا يهتمون بمعرفة ما يحدث والحصول على عدد قليل من عمليات تسجيل الوصول سنويًا.

تأكد من أنك تعرف مستوى التعاون الذي سيكون عليه وكيف تنظر إليك الوكالة من حيث كونك شريكًا أو من حيث تكامل الفريق في هذا الجهد.

إن الاستعانة بوكالة بحث أمر يستحق الوقت والجهد لإنجاز الأمر على النحو الصحيح

الحقيقة هي أنه ليست كل وكالة مناسبة لكل عميل.

قد تتمتع وكالة البحث بعمق جيد من المعرفة التقنية اللازمة، والاستراتيجيات المصممة خصيصًا لأهداف العميل، والتواصل الرائع.

ولكن إذا لم يقموا بوضع علامة في جميع المربعات الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى مواصلة البحث.

أمنيتي لك هي العثور على الشخص المناسب من خلال الحرص على التفكير بشكل صحيح في العوامل التي ستؤدي إلى شراكة ناجحة ومربحة وممتعة على المدى الطويل.

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