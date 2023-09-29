Rewrite this title: أساسيات تحليل ملف تعريف الارتباط

ستساعدك المقالة التالية: أساسيات تحليل ملف تعريف الارتباط

هل تعلم أن إجراء تحليل الارتباط أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلامة المستمرة لموقعك؟

يمكنهم أيضًا المساهمة بشكل كبير في الجوانب الإستراتيجية والفنية لمجالك.

بالنسبة للاستراتيجية، سيساعدك تحليل الارتباط على تحديد نقاط الضعف في استراتيجيتك الشاملة التي ستحدد الإجراءات التي يجب عليك اتخاذها. يعد هذا التحليل الاستراتيجي أيضًا عاملاً حاسماً في نجاح تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك.

من الناحية الفنية، سيسمح لك تحليل الروابط بتحديد الروابط السيئة التي قد يكون لها آثار سلبية محتملة مستقبلية على موقع الويب الخاص بك، مع تداعيات كبيرة إذا قمت ببناء الكثير من الروابط الخاطئة.

يعد إجراء تحليل دقيق للارتباط أمرًا بالغ الأهمية، بالإضافة إلى كيفية تحديد الأدوات المناسبة للمهمة.

ليس من المستغرب استخدام ما يصل إلى خمس أدوات مختلفة لتجميع كل الروابط الخاصة بك، ثم استخدامها كمهمة إصلاح الارتباط لمدة عام.

ما هو بالضبط علاج الارتباط؟

إنه اسم مختلف عن تقليم الارتباط (ما يسميه البعض هذه المهمة)، ولكنه مع ذلك هو نفس المهمة، وينبغي أن يثير نظرات الرهبة من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) ذوي الخبرة الذين يديرون ملفات تعريف الروابط الضخمة.

أو الإلهام، إذا كنت تحب النظر إلى الروابط والاستمتاع بالتكرار الميكانيكي لهذه المهمة.

تعد معالجة الارتباط المنتظم عنصرًا حاسمًا في اكتساب الارتباط المستمر اعتمادًا على حجم موقعك وعرضه ونطاقه.

يمكن أن يساعد في تحسين الأداء عن طريق إزالة الروابط الضارة التي تضر بملف تعريف الارتباط العام الخاص بك.

ما هو تحليل الارتباط؟

إن تحليل الارتباط، بكل بساطة، هو عبارة عن تدقيق عميق لجميع الروابط التي تشير إلى موقعك، مما يشكل الملف الشخصي للارتباط بالكامل.

اعتمادًا على تركيز تحليل الارتباط، يمكن أن يكشف عن المشكلات الرئيسية التي تؤثر على أداء SERP لموقعك بشكل عام.

سواء كنت تسمي ذلك تقليم الارتباط، أو معالجة الارتباط، أو تحليل الارتباط القديم البسيط، فكلها تعني نفس الشيء.

اعتمادًا على البائع الخاص بك، سيتضمن تحليل الارتباط عادةً ملف التنصل من ملف تعريف الارتباط، والذي يمكنك بعد ذلك تحميله وفقًا لأداة التنصل من Google.

يعد تحليل الارتباط المستمر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة المستمرة والمتسقة لملف تعريف الارتباط الخاص بموقعك.

ما هو تحليل الارتباط المستخدم؟

يتم تفعيل تحليلات الارتباط عندما تكون مهتمًا بجودة ملف تعريف الارتباط الإجمالي الخاص بك، وتريد الحفاظ على هذه الجودة.

إذا كان ملف تعريف الارتباط الخاص بك يحتوي على كميات بسيطة من الروابط السيئة، فربما لا ترغب في الاهتمام بإجراء تحليل الارتباط، حيث إنه عمل أكثر مما تحتاج إلى صيانته.

ومع ذلك، إذا كان ملف تعريف الرابط الخاص بك يحتوي على كميات كبيرة من الروابط السيئة، وتشعر أنك هدف مستمر لحملات تحسين محركات البحث السلبية، فستحتاج إلى التفكير في جدول زمني منتظم لإصلاح الارتباط.

اعتمادًا على حجم ملف تعريف الارتباط الخاص بك، يمكن أن يتم ذلك مرة واحدة في الشهر أو مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

في بعض الأحيان، تكون هناك حاجة إلى تحليلات الارتباط المستمرة للكشف عن حملات تحسين محركات البحث السلبية الأكثر تعقيدًا. ولكن هذا ليس ضروريًا دائمًا وقد يكون مبالغًا فيه بالنسبة لبعض مواقع الويب الأصغر حجمًا.

أدوات تحليل الارتباط للوظيفة

لا يوجد نقص في الأدوات المتوفرة في السوق لقياس الارتباط وتتبع المقاييس.

قبل أن تعرف إلى أين ستتجه بحملة اكتساب الارتباط، يجب أن تفهم الحالة الحالية لملف تعريف الارتباط الخاص بموقعك.

إن متابعة الحصول على الرابط قبل فهم الشكل الذي يبدو عليه ملف تعريف الارتباط الخاص بك حاليًا يشبه تناول الطعام النيئ قبل طهيه.

على الرغم من أن بعض الأطعمة النيئة تعد من الأطعمة الشهية، إلا أنك لا ترغب دائمًا في اتباع هذا النهج، وإلا قد تعاني من آلام خطيرة في المعدة.

وينطبق الشيء نفسه على اكتساب الارتباط.

إذا كنت لا تعرف الحالة الحالية لملف تعريف الرابط الخاص بك، وتسعى وراء بعض الروابط نفسها، فقد لا ترى القيمة المتأصلة لجهود الحصول على الرابط. بالإضافة إلى ذلك، سوف تكرر جهودك.

يعد استخدام العديد من أدوات تحليل الارتباط في وقت واحد أمرًا ضروريًا ليس فقط لحجم قاعدة بيانات الارتباط، ولكن لأن الاختلافات في الروابط التي تكتشفها هذه الأدوات تستحق العناء.

ولكن دعونا نوضح شيئًا واحدًا: أدوات تحليل الارتباط التابعة لجهات خارجية ليست الحل الأمثل، على الرغم من أنها يمكن أن تقربك من ذلك. لن يقوم أي منهم بتكرار قاعدة بيانات روابط Google بالكامل، ولهذا السبب يجب عليك استخدام أدواتهم أيضًا.

على الرغم من أنها يمكن أن تساعدك في إزالة ما يكفي من الروابط حتى لا تستمر في الإضرار بنجاح جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك.

الروابط التي يجب عليك البحث عنها

صدق أو لا تصدق، هناك روابط جيدة وروابط سيئة. الرابط الجيد هو أي رابط يعزز إجمالي طعامك أو خبرتك وسلطتك وثقتك.

الرابط السيئ هو أي رابط يتسبب إما في حدوث نقل مباشر لتصنيفات موقعك، أو مشكلات غير مباشرة في أداء SERP لموقعك لاحقًا. أو أنه رابط يتعارض مع إرشادات مشرفي المواقع من Google.

إرشادات مشرفي المواقع من Google يتحدث عن مخططات الارتباط باعتبارها تتعارض مع إرشاداتها:

“أي روابط تهدف إلى التلاعب بنظام ترتيب الصفحات أو ترتيب الموقع في نتائج بحث Google يمكن اعتبارها جزءًا من نظام الارتباط وانتهاكًا لإرشادات مشرفي المواقع من Google. يتضمن ذلك أي سلوك يتلاعب بالروابط المؤدية إلى موقعك أو الروابط الصادرة من موقعك.

الهدف من مهمة معالجة الارتباط هو العثور على جميع هذه الأنواع من الروابط التي ترتبط بموقعك وإجراء عملية إزالة الارتباط والتنصل منها. هناك العديد من المواقف التي يتعين عليك فيها التعامل مع هذه الأنواع من الروابط على الفور:

إجراء يدوي أم عقوبة خوارزمية؟

ليس من الصعب اكتشاف الإجراءات اليدوية. أثناء الإجراء اليدوي، سيتم معاقبة موقعك يدويًا. سوف تتلقى إشعارًا من Google في GSC عند حدوث ذلك.

ستلاحظ أيضًا انخفاضًا كبيرًا في حركة المرور بين عشية وضحاها. لا يمكنك فعل الكثير لعكس هذه المشكلة على الفور. سيتطلب الأمر الكثير من العمل في معالجة الروابط وإزالتها والتنصل منها حتى يرضي Google.

تعتبر تخفيضات قيمة الخوارزمية أبسط. على الرغم من أنها يمكن أن تكون أكثر صعوبة في بعض النواحي من الإجراءات اليدوية. من خلال الإجراء اليدوي، ستعرف على الأقل أن لديك عقوبة وما عليك القيام به لتصحيحها.

من خلال تخفيض القيمة الخوارزمي، سيستغرق الكشف عن المشكلة الكثير من الوقت والعمل، وليس من الواضح دائمًا السبب وراء انخفاض عدد الزيارات إلى موقعك.

تستمر Google في التأكيد على أنها تتجاهل المحاولات غير المرغوب فيها لإنشاء الروابط.

ومع ذلك، هناك الكثير من الأمثلة على تحسين محركات البحث السلبية في البرية. لا أعتقد أن Google ستؤكد أبدًا تحسين محركات البحث السلبي، لأن ذلك سيكون خطيرًا، أليس كذلك؟

تخيل ما سيحدث إذا عرف كل مُحسنات محركات البحث (SEO) بالضبط كيفية تطبيق مُحسنات محركات البحث السلبية (SEO) على كل موقع من مواقع الويب المنافسة له. لن يكون ذلك جميلاً!

هجوم SEO السلبي

صدق أو لا تصدق، لا يزال تحسين محركات البحث السلبي موجودًا. هناك الكثير من الأمثلة عبر الإنترنت على تحسين محركات البحث السلبية التي تحدث في البرية.

لقد مررت حقًا ببعض هذه الأمور وساعدت في شفائهم (وهم ليسوا جميلين).

بينما في بعض الحالات قد لا ترى تسجيلًا سلبيًا لهجوم تحسين محركات البحث (SEO) على الفور، إلا أنه سيتم تسجيله في النهاية. ويمكن أن تكون الآثار مدمرة.

الفرضية الكامنة وراء تحسين محركات البحث السلبية بسيطة: يقرر منافس ماكر إنشاء آلاف الروابط السيئة مرة أخرى إلى موقعك، وسينتهي الأمر بموقعك في نتائج محرك البحث (SERPs) نتيجة لذلك.

من السهل بشكل عام اكتشاف الـ SEO السلبي بحد ذاته – باستخدام أداة مثل Ahrefs أو SEMrush، يمكنك بسهولة رؤية الزيادة في الروابط السيئة القادمة إلى موقعك.

على الرغم من تضييق نطاق الفرضية، إلا أن هناك العديد من الطرق المختلفة لتنفيذها. يشملوا:

إنشاء روابط ذات مظهر غير مرغوب فيه بشكل جماعي إلى موقعك الخاص.

إنشاء مواقع وهمية على نطاقات أخرى تحتوي على آلاف الصفحات من المحتوى المكرر الخاص بك، مع الإشارة إلى موقعك.

اختراق ملف robots.txt الخاص بموقعك وإلغاء فهرسته.

الملفات الشخصية الاجتماعية المزيفة والمشاعر السلبية المزيفة عبر الإنترنت بناءً على الإشارات الاجتماعية.

شبكات PBN غير مرغوب فيها لجعل الأمر يبدو وكأنك منخرط في هذا السلوك.

تحسين محركات البحث السلبي في الموقع نتيجة اختراق الموقع.

العديد من هذه الأمور، عند القيام بها بشكل صحيح، قد يكون من المستحيل اكتشافها بالنسبة لرواد أعمال الويب غير المتمرسين، ولكن يمكن القيام بذلك من خلال الاستفادة من خدمات تحسين محركات البحث (SEO) الذكية.

الصفحات والمجلدات – ليس فقط على مستوى الموقع

يمكن أن يحدث تخفيض قيمة الخوارزمية ليس فقط للموقع بأكمله، ولكن أيضًا للصفحات والمجلدات التي تبدو غير مرغوب فيها بشكل خاص.

إذا واجهت انخفاضًا في عدد الزيارات بين عشية وضحاها، فمن المحتمل أنه تم تخفيض قيمة الصفحة التي كانت تجذب الجزء الأكبر من حركة المرور عبر الإنترنت فقط خوارزميًا.

وعلى نفس المنوال، يمكن أيضًا استهداف المجلدات لتخفيض قيمتها الخوارزمية، خاصة إذا كانت الصفحات الموجودة في المجلد غير مرغوب فيها بشكل فاضح.

بمعنى آخر، إذا تعرضت لتخفيض خوارزمي، فإن البحث في إحصائيات Google Analytics وGoogle Search Console سيساعدك على تضييق نطاق الصفحات والمجلدات المستهدفة، بدلاً من الاكتفاء بمتابعة موقعك بالكامل.

ما هي أفضل طريقة للقيام بتحليل الارتباط؟

بكل بساطة، أفضل طريقة لإجراء تحليل الارتباط هي استخدام ما لا يقل عن 5 مصادر مختلفة للروابط ودمجها في جدول بيانات واحد. سيكون جدول البيانات هذا بمثابة الأساس لجهود تحليل الارتباط الخاصة بك.

إن الفكرة وراء الجمع بين 5 مصادر للروابط على الأقل هي إنشاء شبكة واسعة قدر الإمكان، لجمع كل الروابط المحتملة. يمكنك بعد ذلك إلغاء تكرار هذه القائمة في قائمة واحدة ستستخدمها خلال هذه العملية.

إذا لم تقم بالأمر بهذه الطريقة، فقد تفوت بعض الأشياء التي يتعين عليك التعامل معها لاحقًا.

لماذا لا تقوم بإعداد قائمة كاملة قدر الإمكان في البداية، وتتجنب تكرار عملك؟

أداة تحليل الارتباط المطلوبة: Google Search Console

صدق أو لا تصدق، تعد Google Search Console إحدى أدوات تحليل الروابط المطلوبة في قائمتنا.

المشكلة الوحيدة في Google Search Console هي أنها لن تحصل على جميع الروابط الخاصة بك، ولهذا السبب أوصي بما لا يقل عن 2-3 أدوات في ترسانتك لتحليل الروابط.

إنه مطلوب لأن Google Search Console يحتوي على قوائم الروابط التي يراها Google تشير إلى موقعك. وبطبيعة الحال، فإن معرفة الروابط التي تعتبرها Google ذات قيمة أمر بالغ الأهمية لأي جهود لتحليل الروابط.

وهذا هو سبب أهمية Google Search Console.

ولكن، لا ينبغي أن تكون هذه هي الكلمة الأخيرة في أدوات تحليل الارتباط التي تجمعها لمهام تحليل الارتباط الخاصة بك.

أداة تحليل الارتباط الاختيارية رقم 1: Ahrefs

تتميز Ahrefs بواحدة من أدق وأكبر قواعد بيانات الروابط من نوعها، وهي الأداة المفضلة لمحركات البحث (SEO) التي تتطلع إلى تحليل كميات كبيرة من الروابط.

ليس هذا فحسب، بل يمكنك توسيع فرص الحصول على الارتباط الخاص بك عن طريق استخدام العديد من التقنيات القابلة للتنفيذ التي يتم تناولها في هذا المنصب:

يمكنك التنقيب عن بعض فرص المحتوى من خلال فحص الصفحات ذات الزيارات الأعلى على موقع الويب الخاص بمنافسك.

يمكنك النظر في كيفية حصول منافسيك على الروابط الخاصة بهم، ومن ثم يمكنك تكرار استراتيجيات اكتساب الروابط الخاصة بهم.

من الممكن استخدام التنبيهات لأتمتة اكتشاف فرص الارتباط الجديدة.

حدد الكلمات الرئيسية ذات المنافسة المنخفضة وزيادة عدد الزيارات وإمكانات الأعمال.

قم بمراجعة موقعك واكتشف أي أخطاء جسيمة في تحسين محركات البحث والتي تؤثر سلبًا على موقعك على Google.

ابحث عن الثغرات في استراتيجية المحتوى الخاصة بك باستخدام أداة تحليل فجوة المحتوى.

هذه مجرد بعض الأشياء الإضافية الرائعة والقابلة للتنفيذ التي يمكنك القيام بها باستخدام Ahrefs (أراهن أنك اعتقدت أن هذه ستكون قائمة أدوات جافة أخرى ذات فوائد وميزات، أليس كذلك؟)

وأكثر بكثير. أنا أحب Ahrefs لشموله وسهولة استخدامه في إمكانات التدقيق إلى جانب اكتشاف فرص الارتباط الجديدة. إنها واحدة من أفضل الأدوات المتاحة للحصول على الروابط.

مع واحدة من أكبر قواعد بيانات الارتباط المعروفة للإنسان، لا يمكنك حقًا أن تخطئ في استخدام هذه الأداة.

أداة تحليل الارتباط الاختيارية رقم 2: SEMrush

تعتبر SEMrush واحدة من أفضل الأدوات في مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO)، وذلك لسبب وجيه: يمكنك تخصيص خطة اكتساب الروابط الخاصة بك بالكامل من البداية، بدءًا من فرص الفاكهة المنخفضة في البداية، ثم متابعة الروابط الأكثر صعوبة لاحقًا .

من بين قائمة المهام القياسية التي يمكنك استخدامها، هناك أشياء أخرى غير معروفة ربما لم تفكر فيها بشأن استخدام SEMrush لتحليل الروابط:

يمكنك العثور على الروابط الضارة وإزالتها بسرعة كبيرة.

ومن خلال التحليل، يمكنك العثور على كل ما فقدته، ومعرفة كيفية استعادة تلك الروابط.

من الممكن التخلص من جميع الروابط السامة الخاصة بك.

أثناء قيامك بالتخلص من الروابط السامة، سيكون لديك دائمًا حالات ستشهد فيها زيادات في مستويات السمية لملف تعريف الارتباط الخاص بك. سيسمح لك SEMRush أيضًا بإعداد تنبيهات لأي هجمات سلبية لتحسين محركات البحث.

وأكثر بكثير.

لا تغطي مجموعة أدوات SEMrush تحليل الروابط فحسب، بل تغطي أيضًا تسويق المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والعديد من الجوانب الأخرى لتحسين محركات البحث.

أوصي بها بشدة باعتبارها أداة أخرى يجب أن تكون لديك في ترسانة تحليل روابط SEO الخاصة بك.

أداة تحليل الارتباط الاختيارية رقم 3: Majestic

أداة تحليل الارتباط الخاصة بـ Majestic لا تحتاج إلى تفكير. إنها واحدة من أبسط وأسهل الطرق لتصدير روابطك ووضعها في تنسيق قابل للاستخدام وسهل القراءة.

هناك بعض خطوات تحليل الارتباط غير المعروفة التي يمكنك اتخاذها للتأكد من حصولك على كل رابط محتمل قد يكون رابطًا سيئًا:

تسمح لك أداة فحص الأحياء السيئة الخاصة بهم بالتمشيط عبر الروابط التي تنتمي جميعها إلى عنوان IP مشترك، أو حتى نفس عنوان IP، واكتشاف الروابط التي يمكن استخدامها كجزء من شبكة PBN أو شبكة ارتباط أخرى. في حالات المواقع المصغرة، عادةً ما يكون لدى مالكي المواقع جميع هذه المواقع قادمة من نفس عنوان IP. إنهم لا يفعلون أي شيء ضار، ولكن التقنيات الأخرى مثل البريد العشوائي على الصفحة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي، وهو ما يمكنك العثور عليه بالفعل عند تصفح هذه الروابط.

مع الإصدار الأخير من Majestic، لديك سياق الكلمات والصور المحيطة بالروابط! تحسن كبير في وظائف تحليل الارتباط الشاملة.

بالطبع، كما هو الحال مع جميع أدوات تحليل الروابط، لدى Majestic مقاييسها وقياساتها الخاصة لسلطة المجال، والتي تسمى تدفق الثقة وتدفق الاستشهاد.

الجمع بين بيانات أدوات تحليل الارتباط

يعد إنشاء جدول بيانات يجمع كل بيانات أدوات تحليل الارتباط الخاصة بك في بيانات واحدة، والمضي قدمًا في إستراتيجيتك الخاصة لتعيين هذه الروابط، استنادًا إلى مجال عملك، واستنادًا إلى موقعك، طريقة رائعة لبدء تحليل الارتباط الخاص بك.

الطريقة التي قمت بها في الماضي هي ملاحظة الروابط حسب نوع الرابط (رابط البيان الصحفي، رابط PBN، رابط المنتدى، وما إلى ذلك)، وما إذا كان بريدًا عشوائيًا أم لا.

يمكنك الحصول على روابط جيدة للبيانات الصحفية، تمامًا كما يمكنك الحصول على روابط جيدة للمنتدى.

ليس كل رابط من هذه المصادر سيئًا. يعتمد ذلك على كيفية قيامك بذلك وما إذا كان ينتهك إرشادات مشرفي المواقع من Google أم لا.

ماذا لو كان لدي انخفاض في حركة المرور؟

إذا تعرضت لأي شيء ليس من الواضح أنه عقوبة يدوية (مثل تخفيض قيمة الخوارزمية)، فيجب عليك إجراء بعض التحليل وتحديد ما إذا كانت هذه عقوبة بالفعل أو تخفيضًا خوارزميًا لقيمة العملة.

لا يعني مجرد حدوث انخفاض كبير في حركة المرور لديك أنه سيتم فرض رسوم عليك تلقائيًا من خلال تخفيض قيمة الخوارزمية.

من الممكن أن تكون قد فقدت رابطًا مهمًا كان يؤدي إلى زيادة عدد الزيارات.

ربما تغيرت الصفحة، مما أدى إلى تغيير نتائجك بشكل كبير. أو ربما تغير استعلام البحث ولم يعد الأشخاص يبحثون كثيرًا عن هذا المصطلح بعد الآن، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الزيارات.

يجب عليك الإجابة على الأسئلة التالية:

متى حدث الهبوط؟

هل تزامن الانخفاض في حركة المرور مع تحديث الخوارزمية؟

هل حدث هذا الانخفاض في عدد الزيارات في نفس الوقت الذي حدثت فيه تغييرات مهمة أخرى في الموقع؟

هل كان من المحتمل أن يعاني الموقع من فقدان رابط مهم؟

هل يمكن اكتساب حركة المرور بطريقة أخرى؟

هل تم تغيير الصفحة بشكل ملحوظ لتصبح غير مرغوب فيها أكثر مما كانت عليه من قبل؟

ولهذا السبب من المهم إجراء هذا النوع من التحليل أولاً لتحديد سبب الانخفاض الفعلي في عدد الزيارات.

إذا كشف التحليل أنه تم تخفيض قيمتك خوارزميًا، فستحتاج إلى متابعة مشروع تحليل الارتباط/إصلاح الارتباط لتحديد أي روابط سيئة والتنصل منها.

تحليل الارتباط يمكن أن يكشف عن نقاط الضعف، فضلا عن نقاط القوة

يمكن أن يساعدك تحليل الارتباط بمفرده في الكشف عن معلومات مهمة حول ملف تعريف الارتباط الخاص بموقعك.

بدءًا من صحته وحتى أنواع الروابط، وما إذا كان ينتهك إرشادات مشرفي المواقع من Google أم لا، تعد جميعها مؤشرات مفيدة فيما يتعلق بالجودة الإجمالية لملف تعريف الارتباط الخاص بك.

إذا كنت تخضع لعقوبة، فإن تحليل الارتباط يعد عنصرًا حاسمًا في برنامج استرداد العقوبة الشامل الخاص بك.

إذا كنت تخضع لتخفيض قيمة العملة الخوارزمي، فسيساعدك هذا التحليل على تضييق نطاق المكان الذي يحدث فيه تخفيض قيمة العملة على موقعك بالضبط.

حتى لو لم تكن خاضعًا لعقوبة أو تخفيض قيمة العملة، يمكن أن يساعدك تحليل الارتباط المنتظم بعدة طرق، بما في ذلك التأكد من عدم تعرضك لمشاكل بسبب الروابط السامة في ملف تعريف الارتباط الخاص بموقعك.

اكتساب الارتباط لم يعد كذلك. إن مستقبل الحصول على الارتباط هو كسب الارتباط، وهو موجود بالفعل. إنها تتأكد من أن ملف تعريف الارتباط الخاص بك طبيعي قدر الإمكان.

كلما قل عدد المشكلات التي تنتهك إرشادات مشرفي المواقع من Google، كلما كان ذلك أفضل. لا تريد أن يكون لديك عدد كبير جدًا من الروابط السامة التي تدمر موقعك بين عشية وضحاها. هذا كابوس لجميع المعنيين.

كما يقول المثل: لا يمكنك أبدًا أن تكون حذرًا للغاية فيما يتعلق بملف تعريف الارتباط الخاص بموقعك.

المزيد من الموارد: