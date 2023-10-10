Rewrite this title: أساس حملة تحسين محركات البحث الناجحة: البحث عن الكلمات الرئيسية

ستساعدك المقالة التالية: أساس حملة تحسين محركات البحث الناجحة: البحث عن الكلمات الرئيسية

نعم، هذا صحيح، فالكلمات الرئيسية هي أساس حملتك، وهي ستحقق نجاحك أو تفشله.

إذا كانت عباراتك تنافسية للغاية، فسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للحصول على النتائج وستواجه صعوبة في هذه الأثناء. إذا كانت عباراتك عامة جدًا، فلن تحصل على تحويلات جيدة وهذا هو ما يدور حوله الأمر في النهاية.

لذلك نحن نعلم أن الكلمات الرئيسية الجيدة والبحث الشامل عن الكلمات الرئيسية مهمان. دعونا ننظر في كيفية التعامل معها.

فيما يلي ملخص للخطوات التي يجب عليك اتباعها للبحث عن الكلمات الرئيسية:

ابدأ بجلسة عصف ذهني لسرد جميع الكلمات والعبارات المحتملة التي قد يستخدمها الأشخاص للعثور على ما تقدمه. تذكر أن تضع نفسك في عقلية العميل المحتمل.

قم بالبحث اللازم لمواصلة بناء قائمتك.

ابحث عن منافسيك واعرف الكلمات الرئيسية التي يستخدمونها.

انظر إلى إحصائيات وسجلات الويب الخاصة بك واستخرج الكلمات والعبارات من هناك (يعد هذا مصدرًا رائعًا للمعلومات، حيث يمكنك العثور على الكلمات التي يستخدمها الأشخاص بالفعل للعثور عليك وتحسين تصنيفاتك على تلك الكلمات حتى تتمكن من الحصول على المزيد من الزيارات ).

إذا كانت لديك ميزة بحث على موقعك، فاطلع على السجلات واطلع على ما يبحث عنه الأشخاص داخل موقعك بمجرد وصولهم إلى هناك.

خذ القائمة الرئيسية الكبيرة التي توصلت إليها واستخدم أداة الكلمات الرئيسية لتحديد مقدار حركة المرور ومدى تنافسية الكلمات/العبارات. تذكر أنه لا يمكنك العيش والموت بهذه المعلومات، فهي بمثابة دليل لك فقط.

خذ قائمتك وقم بتقسيمها إلى أجزاء. أنت تريد بعض “الفاكهة المعلقة” – مما يعني أن الكلمات الرئيسية قد تكون عبارات أطول ذات حركة مرور أقل. سيكون من السهل تصنيف هذه الكلمات بسرعة كبيرة حتى تتمكن من استخدامها كنقطة بداية لجذب بعض الزيارات السريعة إلى الموقع. يجب أن يتكون الجزء الثاني من قائمتك من كلمات أكثر تنافسية وتحظى بعدد أكبر من الزيارات وستستغرق وقتًا أطول للحصول على تصنيفات لها. سيكون من دواعي سرورك تحديد الكلمات الرئيسية من كل شريحة لأنك ستحصل على حركة المرور من الثمار المنخفضة المعلقة أثناء انتظار ظهور العبارات الأكثر تنافسية.

نظرًا لأن رقم 4 مهم للغاية، فلنفصل ذلك قليلاً. إذا كانت كلماتك الرئيسية عامة للغاية وغير مستهدفة، فسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للحصول على التصنيف ومن المحتمل ألا يتم تحويل حركة المرور أيضًا. إذا كنت تستخدم كلمات رئيسية محددة جدًا، فلن تحصل على عدد كافٍ من الزيارات. الحل؟ استخدم نهج 3 مستويات.

واسع:

عبارات أقصر وكلمات مفردة

عام لصناعتك

الكثير من حركة المرور

انخفاض التحويلات

ركزت:

عبارات أقصر قليلا

أرقام حركة المرور أعلى

العبارات لا تزال تركز على ما تقدمه

التركيز على الليزر: الذيل الطويل

عبارات أطول وأكثر استهدافا

أرقام حركة المرور أصغر

يتقدم الأشخاص في عملية الشراء، لذا تكون معدلات التحويل أعلى

عملية التفكير وراء “الكلمات الرئيسية ذات الذيل الطويل” هي أنه كلما زاد عدد التفاصيل التي يقوم بها شخص ما

كلما عرفوا أكثر ما يريدون بالضبط وكلما تقدموا في عملية “الشراء”.

على سبيل المثال، إذا كتب شخص ما “لوحات زرقاء”، فقد يرغب في شرائها أو قد يرغب في الحصول على معلومات أو قد يرغب في رؤية الصور – من يدري.

ولكن إذا كتب شخص ما “أطباق عشاء Pfaltzgraff Blue لـ 8 أشخاص”، فهو يعرف بالضبط ما يريده ومن المرجح أن يشتريه.

عادةً، كلما كانت العبارة أطول، قل عدد الزيارات ولكن كلما زاد استهدافها، لذلك من المرجح أن يتم تحويلها بشكل أعلى.

من المؤكد أن استراتيجية تحسين محركات البحث القوية يجب أن تنفذ بعض الذيل الطويل لأن ذلك يسمح لك بالحصول على تصنيفات بشكل أسرع (عادةً ما تكون هناك منافسة أقل على الكلمات الرئيسية الطويلة) وتسمح بارتفاع معدل التحويل.

يمكنك الاستفادة من الذيل الطويل أثناء انتظار عباراتك الأكثر تنافسية للحصول على التصنيف والبدء.

يضيف معظم الأشخاص باستمرار عبارات طويلة جديدة، ويجدون أنه عند إضافتها، فإن العبارات الطويلة في المجمل تصبح في نهاية المطاف جزءًا كبيرًا من حركة المرور الخاصة بك.

وهنا بعض الأمثلة:

• واسع: الكلمات الرئيسية العامة والتنافسية:

لوحات

لوحات زرقاء

طبق العشاء

• التركيز: أقل عمومية وأقل تنافسية:

شراء أطباق العشاء

مجموعة من أطباق العشاء

تكلفة أطباق العشاء

• التركيز على الليزر: عبارات الذيل الطويل:

لوحات بفالتزغراف لمدة 8 مجموعة

مجموعة أطباق العشاء من بفالتزغراف أوشن بريز

شراء إعدادات مكان العشاء

استبدال أطباق العشاء للبيع

شيء آخر يجب مراعاته هو نية الباحثين. دعونا نلقي نظرة على هذا السيناريو لفهم المزيد.

“شراء ملمع شفاه MAC” – يبحث الباحث عن الشراء عبر الإنترنت

“أسعار ملمع الشفاه من MAC” – إنهم يقارنون الأسعار وربما يحاولون تحديد ما إذا كانوا سيشترون أم لا

“ملمع شفاه MAC” – إنهم مهتمون بعلامة تجارية معينة

“ملمع الشفاه” – مهتم بنوع المنتج

أنت تريد جذب العملاء المحتملين في المراحل المختلفة، ولكنك تدرك أنك ستحقق المزيد من التحويلات في المستوى الأعلى حيث يتقدمون في عملية الشراء.

يجب أن تتضمن إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك كلمات رئيسية من كل “المستويات” المذكورة أعلاه.

لكننا ما زلنا لم ننته بعد! يتوقف معظم الأشخاص هنا (أو في كثير من الأحيان لا يقومون بجميع الخطوات للوصول إلى هنا). حسنا ماذا لدينا هنا أيضا؟

هل تعلم أن 25% من عمليات البحث كل شهر تكون جديدة تمامًا، ولم تتم رؤية كلمات وعبارات البحث من قبل؟ هذا صادم. قد تعتقد أنه مع عدد استعلامات البحث التي يتم تشغيلها عبر Google، فقد شاهدوا كل شيء.

إذًا، كيف يمكنك التعامل مع البحث عن الكلمات الرئيسية والتأكد من بقاءك على اطلاع دائم؟

أولاً وقبل كل شيء، عليك التأكد من أنك حددت استراتيجيتك. بدون وجود خطة، من المحتمل أن تنسى القيام بذلك، وسوف تتأرجح في الجزء الخلفي من عقلك أو تجلس على مذكرة لاصقة تلتصق بالجزء الخلفي من قطعة أخرى من الورق في مخططك.

لذا، قبل أن يحدث ذلك، دعنا نحدد خطتك الآن.

لقد قمت بالفعل بخطوات البحث الأولية عن الكلمات الرئيسية كما هو موضح أعلاه. هذا هو المكان الذي يفتقد فيه معظم الأشخاص ويحتاجون إلى التخطيط لمزيد من الإجراءات. هناك خطوة 5 في العملية …

يجب عليك إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية مرة واحدة في الشهر ومعرفة الكلمات والعبارات الجديدة التي تظهر وإضافة تلك الكلمات والعبارات الجديدة إلى حملتك. إذا وجدت أن مرة واحدة في الشهر كثيرًا جدًا، فافعل ذلك كل شهرين. فقط تأكد من أن لديك خطة للتحقق بانتظام حتى تتمكن من الاستفادة من عبارات البحث الجديدة والاستفادة من المزيد من الزيارات. يمكنك وضع تذكير شهري في Outlook الخاص بك أو استخدام خدمة التذكير عبر الإنترنت. ابحث عن النظام الذي يناسبك!

بالطبع، كل هذه الكلمات الرئيسية لن تجدي نفعًا إذا كنت تعمل على إضافة محتوى وإنشاء روابط لها. لذا، إذا كنت تضيف محتوى إلى موقعك كما ينبغي، فمن المفترض أن يكون من السهل إضافة هذه العبارات الرئيسية الجديدة للعمل في المحتوى الجديد الذي تكتبه. ج

يجب عليك أيضًا جدولة مراجعة شهرية على الأقل لإحصائيات الويب الخاصة بك (إن لم يكن أكثر).

تحقق من مقدار حركة المرور التي تحصل عليها بالفعل من المحركات. تعرف على العبارات التي يستخدمها الأشخاص للعثور على موقعك بالفعل. لا تنس أن المحركات ستبدأ في اختيار موقعك بحثًا عن “الكلمات الرئيسية الإضافية” – وهي مجموعات مختلفة وأشكال مختلفة من كلماتك الرئيسية الأساسية التي قمت بتحسينها من أجلها.

إذا حددت بعضًا من هذه “الكلمات الرئيسية الإضافية” فسوف تمنحك نظرة ثاقبة حول كيفية بحث الأشخاص بالضبط وما الذي يبحثون عنه. قد تجد أنه من المفيد إضافة محتوى لهذه العبارات الجديدة حتى تتمكن من محاولة الحصول على مزيد من التعرض لها.

تريد أيضًا الاطلاع على المدة التي يقضيها الأشخاص في موقعك، وعدد الصفحات التي يشاهدونها قبل مغادرتهم، والصفحات التي يغادرونها في أغلب الأحيان.

على الرغم من أن التحقق من إحصائيات الويب لا يُنظر إليه غالبًا كخطوة في عملية التحسين، إلا أنه ينبغي أن يكون – فهو أمر حيوي لنجاح موقعك ونموه – وهو في النهاية سبب قيامك بتحسين موقعك، أليس كذلك؟