Rewrite this title: أسبوع تعليم علوم الكمبيوتر 2010 الذي ترعاه Google يقترب من نهايته

ستساعدك المقالة التالية: أسبوع تعليم علوم الكمبيوتر 2010 الذي ترعاه Google يقترب من نهايته

كان التاسع من ديسمبر هو عيد ميلاد عالمة الكمبيوتر الأمريكية غريس هوبر. تم توقيته ليتزامن مع هذا الأسبوع وهو أسبوع تعليم علوم الكمبيوتر (غالبًا ما يطلق عليه اسم CSEd)، وهو حدث أنشأه تحالف الحوسبة الأساسية. ومع ذلك، فقد تلقى الحدث هذا العام مجموعة من الرعاة الإضافيين، وليس أقلهم شركة Google.

كما هو مفصل على موقع CSEd، الهدف من الأسبوع هو مشاركة المعلومات حول تدريس علوم الكمبيوتر، خاصة فيما يتعلق بالتعليم من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر. كما أنها تدعو المعلمين وأولياء الأمور والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحثهم على الضغط من أجل إحداث تغييرات في نهجنا الحالي (الفاشل) في علوم الكمبيوتر.

يشارك الموقع نفسه العديد من التفاصيل حول مجال العمل المتعلق بالكمبيوتر، مع التركيز على أهمية هذا المجال. ويذكرون أنه في غضون ست سنوات فقط، من المقدر أنه سيتم إنشاء ما يقرب من مليون وظيفة عالية الجودة مرتبطة بالكمبيوتر – وهو معدل نمو سريع للغاية، حتى عند مقارنته بالصناعات الأخرى المتوسعة. تشمل الوظائف التي تعتبرها CSEd الأكثر نموًا بسرعة العمل في هندسة الكمبيوتر، وهو المجال الذي شهد نموًا إلى حد كبير بفضل تقنيات الويب (حلول الحوسبة السحابية، ومحركات البحث، وما إلى ذلك).

ومع ذلك، يذكرنا CSEd بأن درجة تدريس علوم الكمبيوتر المقدمة في التعليم من الروضة وحتى الصف الثاني عشر تتناقص بشكل مطرد. على سبيل المثال، في عام 2005، قدم أربعون بالمائة من جميع المدارس الثانوية دورة تدريبية متقدمة واحدة على الأقل في علوم الكمبيوتر. وقد انخفضت هذه النسبة الآن إلى سبعة وعشرين بالمائة فقط. علاوة على ذلك، لم يتوسع بعد تأييد المعلمين وإصدار الشهادات لهم.

تسعى فعاليات أسبوع تعليم علوم الكمبيوتر إلى زيادة الوعي والاهتمام والدعوة. تضمنت الأحداث دورات تمهيدية مجانية للبرمجة مصممة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر وثمانية عشر عامًا، مما حث الطلاب في مختلف فروع ACM على مقابلة طلاب المدارس المتوسطة والثانوية للتحدث معهم حول وظائف علوم الكمبيوتر وغير ذلك الكثير. تواصل CSEd تتبع الأحداث ذات الصلة على مدار العام، والتي تعرضها على موقعها الإلكتروني صفحة الأحداث.