Rewrite this title: أسرار أداة الكلمات الرئيسية في Google

ستساعدك المقالة التالية: أسرار أداة الكلمات الرئيسية في Google

كما يعلم الجميع، تعد أداة الكلمات الرئيسية Google AdWords “KWT” واحدة من أفضل أدوات البحث المجانية المتاحة عبر الإنترنت. لكنني اعتقدت أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى ثبات اتساق البيانات إذا قمت بتغيير بعض العوامل الخارجية ثم قمت بالتحقق من حملة حقيقية. لقد رأيت اختلافات في البيانات من قبل، لكنني لم أخصص وقتًا لدراسة المشكلة بمزيد من التفصيل حتى الآن.

نظرًا لأن Google تحث المستخدمين على تسجيل الدخول عند استخدام أداة الكلمات الرئيسية، فقد افترضت أنه يجب أن تكون هناك ميزة هائلة للمستخدمين للقيام بذلك. سيكتشف الاختبار الذي أجريته ما إذا كانت هناك أية اختلافات في جودة بيانات اقتراحات الكلمات الرئيسية حول متوسط ​​معدلات تكلفة النقرة، اعتمادًا على ما إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول أم لا جوجل ادوردس الحساب أم لا.

لقد افترضت قبل جمع البيانات أنه يجب أن يكون هناك اختلاف بسيط في اقتراحات Google سواء قمت بتسجيل الدخول إلى حساب AdWords الخاص بك أو باستخدام أداة الكلمات الرئيسية الخارجية شبه المجهولة. ومع ذلك، بعد رؤية نتائج متوسط ​​مبالغ تكلفة النقرة المقدرة، فوجئت بنطاق التباين الموضح.

نظرًا لأنه كان لدي بالفعل فكرة عن متوسط ​​معدلات تكلفة النقرة الفعلية، فقد أدركت بسرعة أن هناك المزيد من هذا الأمر وأنه يجب علي إجراء اختبار أكبر، هذه المرة باستخدام حوالي 150 كلمة رئيسية.

خطأ في مطابقة أداة الكلمات الرئيسية من Google؟

أحد الأشياء المثيرة للاهتمام التي اكتشفتها أثناء البحث هو أنه بينما يعرض نظام الكلمات الرئيسية نوع المطابقة “العريضة” كإعداد افتراضي، إذا حددت أيضًا المطابقة “التامة” و”العبارة”، فإنك تحصل على متوسط ​​مبلغ تقديري مختلف لتكلفة النقرة.

المثال أدناه الذي يوضح هذا التباين الغريب يستخدم الكلمة الأساسية wynn las vegas. تعرض أداة الكلمات الرئيسية متوسط ​​سعر النقرة المقدر وهو 7.03 دولارًا أمريكيًا للنتيجة الافتراضية، ولكن إذا حددت عرض جميع أنواع المطابقة، فسيتم عرضك الآن:

مطابقة تقريبية 0.00 دولار

مطابقة العبارات 8.09 دولار

المطابقة التامة 10.39 دولار

لا يبدو أن مبلغ 7.03 دولارًا يمثل متوسط ​​مبلغ أنواع المطابقة الثلاثة. ولتأكيد ذلك، قمت باختيار الكلمات الرئيسية الأربع الأولى ذات الصلة والتي أظهرت تباينًا يتراوح بين 92% و114%. سيكون من المثير للاهتمام معرفة من أين تأتي بيانات متوسط ​​سعر النقرة الافتراضي بالضبط، إن لم يكن من المتوسطات. هذه الاختلافات الصغيرة في البيانات تجعل من المستحيل تقريبًا على أي نطاق إجراء مقارنة دقيقة لبيانات Google AdWords، لذلك يتعين عليك أن تأخذ بيانات متوسط ​​تكلفة النقرة الخاصة بها على أساس القيمة الاسمية. إذا قمت بتحسينه أكثر من اللازم بالنسبة لعبارات حركة المرور المنخفضة، فستحصل على بيانات قليلة أو معدومة، كما ترون من نتيجة المطابقة التقريبية.

المتوسط ​​الفعلي لتكلفة النقرة (CPC) مقابل متوسط ​​تكلفة النقرة (CPC) المقدر لـ KWT

اضطررت إلى إزالة 13 كلمة رئيسية من بيانات الرسم البياني الموضحة أدناه لأنها كانت منحرفة بشكل يتجاوز إمكانية القراءة. سجلت هذه الكلمات الرئيسية فروقًا في متوسط ​​تكلفة النقرة تتراوح بين 1420% إلى 13240%، وهي أعلى بكثير من متوسط ​​التباين البالغ 826%.

كان التباين بين المبالغ المقدرة لمتوسط ​​تكلفة النقرة كبيرًا بما يكفي للتسبب في حدوث مشكلات وقد يؤدي إلى تقليص تقديرات الحملة بشكل كبير.

متوسط ​​تكلفة النقرة المقدر عند تسجيل الدخول مقابل الوصول الخارجي

لقد اكتشفت نقطة أخرى مثيرة للاهتمام: لا يبدو أن الفروق ترتبط بسهولة بأي نقاط بيانات أخرى مثل النقرات الفعلية للحملة، أو مرات الظهور، أو المبالغ الفعلية لتكلفة النقرة (CPC) للحملة. هذا النقص في القدرة على التحقق من التقديرات عند التخطيط لحملة AdWords يجب أن يثير بعض القلق لدى المسوقين الذين يستخدمون Google KWT فقط لأنه يوضح أن هذا تباين كبير إلى حد ما.

وأخيرًا، اكتشفت أنه لا يمكنك افتراض أنه لمجرد أن العبارة تحتوي على عدد كبير من النقرات أو مرات الظهور، فإنها ستكون أكثر دقة عند استخدام أداة الكلمات الرئيسية في Google AdWords. الجانب الإيجابي الوحيد هو أنه كلما ارتفع متوسط ​​معدل تكلفة النقرة المقدَّر، زادت دقة تقديرات KWT بين البيانات الخارجية وبيانات تسجيل الدخول.

يبدو أن هناك نقطة جيدة حيث إذا كان متوسط ​​سعر النقرة المقدر حوالي 1.20 دولارًا، فقد وجدت أنه دقيق إلى حد ما. أقل من دولار واحد، كان متوسط ​​سعر النقرة المقدر غير صحيح في العادة. أظهرت بياناتي ما يزيد عن 1.20 دولارًا أمريكيًا أن متوسط ​​معدلات تكلفة النقرة المقدرة من Google أعلى بكثير من المتوسط ​​الفعلي.

استنتاجي: من المهم أن تقوم أحيانًا بمراجعة تقديرات أداة الكلمات الرئيسية من Google مقابل البيانات الحقيقية من Google Analytics أو بيانات حملات AdWords الحالية، خاصة إذا كنت تستخدمها لتشكيل حالة عمل لميزانية جديدة في عام 2011 لحملات PPC الخاصة بك.

حول البيانات: نظرًا للجهد المبذول لاستخدام مجموعة أكبر من الكلمات الرئيسية، كان هناك بعض التلوث في البيانات وتم تعيين نوع المطابقة الأساسي المحدد في أداة الكلمات الرئيسية في AdWords على نوع المطابقة “التقريبية”. وهذا يعني أنك بحاجة إلى إجراء اختباراتك الخاصة لاستكشاف المزيد من التفاصيل، ولكن يمكنك افتراض أنك ستحصل على تباين مماثل بين بيانات أداة الكلمات الرئيسية والحملات الفعلية. إذا كنت تستخدم بيانات KWT، فيجب عليك الكشف عن مصدر المعلومات هذا لتغطية أي فروق عند استخدامه في اقتراح أو تدقيق أو عرض تقديمي. حصل الجزء الأكبر من بيانات حملة AdWords المستخدمة في هذا التحليل على نقاط جودة أعلى إلى حد ما تبلغ 6 وأعلى، وهو ما يفسر سبب انخفاض معدلات تكلفة النقرة الفعلية وزيادة التباين، ولكن حتى عندما كانت نقاط الجودة أقل من 4، بدت الاتجاهات متسقة إلى حد ما .