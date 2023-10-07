Rewrite this title: أسرار إنشاء موضوعات تدوين لا نهاية لها للضيوف

ستساعدك المقالة التالية: أسرار إنشاء موضوعات تدوين لا نهاية لها للضيوف

يدرك معظم الأشخاص المطلعين على مدونات الضيف أهميتها كتكتيك ضمن إستراتيجية شاملة لبناء الروابط لتحسين محركات البحث. ومع ذلك، فإن القليل منهم يقومون بالتدوين بالقدر الذي يرغبون فيه. هناك العديد من الأسباب لذلك، ولكن ليس هناك ما هو أكثر أهمية من حقيقة أن “المحتوى هو الملك”، ومعظم الباحثين عن الروابط يعرفون أقل عن الشكل الفعلي لـ “المحتوى عالي الجودة” مما يدركون.

هذا أمر مفهوم. لسبب واحد، إذا كنت باحثًا نموذجيًا عن الروابط وتحاول كسب الروابط من خلال التدوين الضيف، فمن المحتمل أنك رائد أعمال أكثر من كونك مدونًا. لديك العديد من المواهب، لكن تجميع النثر الجميل معًا ليس واحدًا منها. لذا فإن ميلك الطبيعي هو كتابة شيء يشبه إعلانًا إعلانيًا عن عملك. المشكلة؟ لا ترغب المدونات في نشر إعلانات لأن لا أحد يريد قراءتها!

كلما تعمقنا في حفرة التدوين الضيف، أصبحت هذه المشكلة أكثر وضوحًا. إذا كنت تطمح إلى التحسن في التدوين الضيف، فابدأ بالانتباه إلى التحذيرات التالية التي أصبحت إجراءً قياسيًا في صفحات “اكتب لنا” في العديد من المدونات.

– ما لا يقل عن 500 كلمة في مشاركتك

– تقديم رؤى فريدة من نوعها

– لا توجد قطع ترويجية ذاتية

– لا توجد روابط ذاتية الخدمة في نص المقال

– ما لا يزيد عن رابطين لموقعك في سطر المؤلف (المعروف أيضًا باسم إسناد المؤلف)

هل تشعر وكأنك اتبعت هذه الإرشادات دون نجاح يذكر؟ ومن ثم فمن المحتمل أنك لا تمنح المدونات المضيفة ما تريده حقًا. وإليك كيف تصبح نجمًا مدونًا ضيفًا.

تعرف على مدونات المضيف المستهدفة

إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا في التدوين الضيف، فعليك أن تفكر في المدونة المضيفة أولاً، واحتياجاتك ثانيًا. تعرف عليهم. لا تقرأ فقط مشاركاتهم الأخيرة. ابحث في أرشيفاتهم لترى كيف يتعاملون مع المواضيع مع مرور الوقت (ولتعرف ما قاموا بتغطيته). التعود على أسلوبهم. هل هم إخباريون أم موجهون نحو الكيفية أم عنيدون أم يشعرون بالسعادة؟ تحقق من مشاركات الضيوف التي نشروها. ما الذي جعلهم جيدين؟ كيف تتناسب المدونة مع تخصصها؟ كيف يتفاعل المدونون مع القراء في قسم التعليقات على Twitter و Facebook؟ ماذا يمكنك أن تعرف عنهم أيضًا في قسم “معلومات عنا”؟

إن الفشل في فهم المدونة قبل الاقتراب منها يشبه الظهور في حفلة لا يعرفك فيها أحد، ولم تتم دعوتك وتبرز مثل الإبهام المؤلم. لا تكن ذلك الرجل. إنها ليست طريقة لتكوين صداقات. بدلاً من ذلك، فكر في موضوع رائع يتناسب بشكل جيد مع تلك المدونة، سواء كنت تستطيع كتابته أم لا.

الألغام الأسئلة الشائعة الخاصة بهم

يمنحك المضيفون المحتملون لمحتوى الضيف الخاص بك طريقًا مختصرًا لفهم كيفية خدمتهم لجمهورهم: الأسئلة الشائعة. يطلق عليها “الأسئلة المتداولة” لسبب ما! هل يمكنك المساهمة برؤية ثاقبة، أو تقديم نظرة مثيرة للاهتمام حول بعض المعلومات الواردة في الأسئلة (والإجابات) التي قرروا توضيحها لقرائهم؟ قد لا يكون لديك أي شيء جديد أو رائد لتقوله، ولكن القصة الصغيرة التي توضح نقطة قوية يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في توفير المزيد من النكهة والمصداقية للمحتوى الخاص بهم. إن أخذ إشاراتك من المواضيع التي يعتبرها الموقع مهمة يعمل بشكل كبير على تحسين فرصك في “التوافق” مع المحتوى الآخر ذي القيمة العالية.

تعرف على قرائهم

تعمل المدونات جاهدة لبناء متابعين، وهؤلاء المتابعين يظلون متواجدين لسبب ما. ما هذا؟ ماذا يريدون حقا أن يقرؤوا؟ ما تريد كتابته ليس ذا أهمية، إذا لم تتمكن من تقديم شيء للمدونات سيستفيد منه القراء. يجب أن تنقل مقالاتك رؤى مفيدة تجعل القراء أكثر ذكاءً لقراءتها.

سواء كان القراء من ذوي الخبرة والتقنية العالية، أو المبتدئين الذين يبحثون عن المعلومات الأساسية، فإن ذلك يخلق متطلبات محتوى مختلفة تمامًا. وينطبق الشيء نفسه على القراء المحترفين مقابل القراء المهتمين العاديين. عليك أن تعرف ما الذي يحفزهم على العودة مرة أخرى، قبل أن تتمكن من تطوير أفكار المحتوى التي تعلم أنها ستعجبهم. ما الذي يتوق هؤلاء القراء إلى قراءته بعد ذلك، سواء كنت تستطيع كتابته أم لا؟

ابحث في التعليقات والمشاركات الاجتماعية

من الواضح أنك لا ترغب في تقديم موضوع تم إنجازه بالفعل. تحتاج إلى التعامل مع الموضوع بشكل مختلف عما تم القيام به من قبل. ومع ذلك، فإن منشورات المدونات الشهيرة، كما يتضح من تدفق التعليقات والمشاركات الاجتماعية (التغريدات، Facebook الإعجابات، وما إلى ذلك) أخبرك أنك تريد ضرب العصب. يعد التفاعل العالي للقراء أمرًا خفيفًا بالنسبة لمضيف المدونة، وهم يريدون القيام بذلك مرة أخرى. هل لديك فكرة لموضوع يمكن أن تفعل ذلك؟ تذكر: ليس عليك أن تكتبه.

بناء المواضيع الخاصة بك من اهتمامات القارئ

الآن بعد أن أصبحت لديك معرفة جيدة بكيفية خدمة المدونة لقرائها، وما يريد هؤلاء القراء رؤيته حقًا، عليك أن تكتشف طريقة لتوليد أفكار للموضوعات التي من المحتمل أن تنشرها المدونة، مع ربطها أيضًا مقالات لعملك بطريقة أو بأخرى. بعد كل شيء، يتعلق الأمر بالملاءمة، إذا كنت ترغب في تمرير أكبر قدر ممكن من عصير الارتباط. الحيلة هنا هي أن تكون دقيقًا. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا.

أحد عملائنا يعمل في مجال التخزين الذاتي. جاء إلينا ممثلو تحسين محركات البحث (SEO) بحملة بناء الروابط. كانت المهمة هي إكمال 30 مشاركة ضيف على المدونات ذات الصلة والموثوقة. خلال المكالمة الافتتاحية، حدد ممثل تحسين محركات البحث (SEO) أنه يمكن كتابة المقالات حول مجموعة متنوعة من المواضيع، طالما أنها مرتبطة بالتخزين الذاتي.

من الواضح أن التخزين الذاتي ليس موضوعًا عميقًا أو مثيرًا للاهتمام للتدوين حوله. ومع ذلك، كانت هناك حاجة إلى مدونات للضيوف، لذلك اقترح مقالات حول الأشياء التي يخزنها الناس، مثل الزلاجات في الصيف، أو معدات حمام السباحة في الشتاء، أو النبيذ الفاخر الذي لن تشربه لسنوات. هل ترى المشكلة هنا؟ المواضيع ليست مثيرة للاهتمام للغاية. التخزين، كمفهوم، لا يصلح للمناقشة. إنها ليست في الواقع قضية مركزية لأي شيء، إلا إذا كنت تتحدث عن النفايات النووية. إذًا كيف يمكننا إنشاء مقالات مثيرة للاهتمام يرغب الأشخاص حقًا في قراءتها، ولكنها أيضًا ذات صلة بالتخزين؟

بدلاً من محاولة إيجاد طرق لجعل موضوعنا المركزي مثيرًا للاهتمام، قمنا بتغيير تركيزنا إلى مواضيع مثيرة للاهتمام يمكن أن يكون لها سبب وجيه لذكر موضوعنا.

الشيء الجميل هو أن هناك أسبابًا لا حصر لها تدفع الناس إلى التحرك. ينتقل الأشخاص لأسباب عائلية، وفرص عمل، وأحبائهم، والمدرسة، والسفر الدولي الممتد، والقائمة تطول. هذه هي الأفكار المثيرة للاهتمام حقًا والتي انبثقت منها الموضوعات ذات الصلة – وليس المقالات المتعلقة بالتخزين. إن مجرد وجود سبب وجيه لذكر التخزين في سياق المقالة يكفي لإظهار محركات البحث التي لا تحصل على روابط على أي موقع قديم – فهي ذات صلة بالصفحة.

كمسوق، تريد أن تفكر في الأنشطة التي يشارك فيها عملاؤك المحتملون عندما يشترون منتجًا أو خدمة مثل منتجك. الأشخاص الأكثر احتمالاً لإنفاق الأموال على التخزين الذاتي هم الأشخاص الذين يتطلعون إلى الانتقال أو الانتقال. قبل أن يتخذوا قرارهم النهائي، من المحتمل أيضًا أن يستخدموا الويب للعثور على نصائح حول الأحياء التي يجب مراعاتها، وأي شركة نقل يجب توظيفها، وما إلى ذلك.

لتحقيق أقصى استفادة من تدوين الضيوف، أصبح عميل التخزين الذاتي الخاص بنا مُرشدًا غزير الإنتاج بشأن كل الأمور المتعلقة بالانتقال والانتقال، بدءًا من تقليص حجم المنزل وحتى قضاء عام في الخارج. هذه هي أنواع الأشياء التي قد يرغب العملاء المحتملون في قراءتها، ولكن الأهم من ذلك، أنها مواضيع يرغب المدونون في نشرها، لأنها مثيرة للاهتمام وتجذب عددًا أكبر بكثير من القراء مقارنة بالقراء الذين يتنقلون عبر المدينة.

حشد المصدر للمحتوى الخاص بك

لا يلزمك أن تكون خبيرًا في صياغة الكلمات حتى تكون مدونًا ضيفًا فعالاً للغاية. لا تحتاج حتى إلى أن تكون خبيرًا في المشكلات التي تحددها. هل تعتقد أن عميلنا يكتب كل تلك المقالات؟ لا! لدينا كل واحد مكتوب بواسطة شخص يمكنه تقديم محتوى إعلامي حول هذا الموضوع. من السهل جدًا الحصول على كتابة جيدة مقابل أموال أقل مما تعتقد، طالما أنك محرر جيد. ربما لاحظت التلميحات غير الدقيقة في وقت سابق من المقالة.

والأكثر من ذلك، إذا قمت بتعيين ثلاثة كتاب في الوظيفة، فمن المؤكد أنك ستحصل على مقال واحد رائع على الأقل من أعمالهم المجمعة. في بعض الأحيان، تحصل على ثلاث مقالات جيدة!

لا تقتنع بأنه لا يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية للكتابة الجيدة. فقط لأن الكثير من الأعمال الرهيبة تأتي من بلدان أجنبية مقابل أدنى دولار، لا يعني ذلك أنه لا يمكنك العثور على عمل جيد بأسعار معقولة هنا في الولايات المتحدة، حيث يمكن لمكتب وموقع Craigslist والشبكات الشخصية تقديم مساعدة جيدة أكثر مما تحتاج إليه. – طالما يمكنك فرز المرشحين الأقل مثالية.

عندما تتجاهل حدود ما يمكنك كتابته جيدًا وتطلب بعض المساعدة، فجأة يمكنك أن تدون ضيفًا عن أي شيء تحت الشمس! ومع ذلك، كما قلنا، يجب أن تكون أنت (أو أي شخص في فريقك) محررًا جيدًا للتأكد من أن الموضوع والأسلوب مناسبان للمدونة (المدونات) التي اخترتها. إذا لم يكن الأمر كذلك، هناك دائمًا حل…

إذا أخطأت الهدف، قم بتحريك الهدف

في بعض الأحيان، في عملية تطوير الموضوع التي تركز على القارئ، ينتهي بك الأمر بالابتعاد عن المدونات المحددة التي كنت تنوي النشر فيها في البداية. وهذا موافق! على الرغم من أنه من الأفضل العثور على المدونات والجماهير التي تقوم بتخصيص مقالاتك خصيصًا لها، إلا أن هذه العملية عادةً ما تؤدي إلى عمل رائع سيكون له قيمة في الكثير من الأماكن الجيدة. لذا، بدلًا من قتل نفسك للوصول إلى تلك المدونة، استخدم أفضل أفكارك، وإذا لم تتناسب مع المدونات التي كنت تعتقد أنها تناسبها، فأنا أضمن أن هناك مدونات أخرى هناك، جاهزة وراغبة في إعطائك بعض الروابط الجيدة عصير للجهد الذي بذلته في إنشاء موضوع مثير للاهتمام.

قم بإعادة تدوير هذا المحتوى الثمين

لقد تمكنت من الحصول على مقالة رائعة على موقع موثوق للغاية. أحسنت! الآن، لا تضيع كل هذا العمل الذي قمت به للتعرف على المدونات وقرائها وإنشاء محتوى ممتاز، فقط لإلغاء كل ذلك والبدء من جديد. كل مقال جيد يمكن كتابته مرة أخرى كقطعة أصلية، بعنوان جديد، لمدونة أخرى، مؤطرة بطريقة تناسب القراء. تحتوي كل مقالة جيدة على موضوعات فرعية مثيرة للاهتمام يمكنك استكشافها في المقالات المستقبلية. وبالطبع، يمكن استخدام كل مقالة جيدة لبدء المناقشة مع مضيف مدونة آخر معجب بما لديك، ويقترح الموضوع المثالي لمدونته الخاصة. تخيل ذلك! أصحاب المدونات يطلبون المقالات. وهو يحدث لنا في كل وقت.