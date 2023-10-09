Rewrite this title: أشياء يجب على المدونين الجادين أن يتذكروا القيام بها في Google Analytics

ستساعدك المقالة التالية: أشياء يجب على المدونين الجادين أن يتذكروا القيام بها في Google Analytics

ليس من الضروري أن تكون مهووسًا بالتحليلات أو أن تسمي طفلك البكر أفيناش للاهتمام بكيفية تفاعل الأشخاص مع موقعك. العديد من المدونين الذين تحدثت إليهم مؤخرًا يشعرون بالإثارة من تقارير حركة المرور تمامًا مثل محللي البيانات الذين يحتسون طاقة مدتها 5 ساعات خلف محطات عمل المراقبة الأربع الخاصة بهم. بعض المدونين لا يعرفون ما الذي يبحثون عنه أو كيفية التصرف بناءً على البيانات.

إذا كنت تشعر وكأنك غارق في بحر من معدلات الارتداد ومشاهدات الصفحة، فإليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها الآن للتأكد من أن الوقت الذي تقضيه في التحليلات يستحق العناء.

إعدادات

تصفية حركة مرور IP

إن عامل التصفية الأساسي (والأساسي) الذي يجب تطبيقه على حركة المرور الخاصة بك هو إزالة بصمتك. ما عليك سوى الحصول على عنوان IP الخاص بك من أي من مواقع الملكية الفكرية وقم بتوصيله. وبهذه الطريقة لا تحرف بياناتك.

إذا كان لديك أي شخص آخر يعمل على الموقع أو إذا كنت تدخل إلى موقعك بشكل متكرر من موقع آخر، فمن الأفضل إنشاء عوامل تصفية IP متعددة.

تتبع البحث في الموقع

إحدى الطرق السهلة للتعرف على كيفية تفاعل الأشخاص مع موقعك هي الاطلاع على ما يبحثون عنه. يمكنك تنشيط بحث الموقع في إعدادات التحليلات الخاصة بك وإضافة معلمة الاستعلام الخاصة بك دون الكثير من المتاعب.

وفي وقت لاحق، يمكنك مشاهدة استعلامات البحث التي يتم إجراؤها على موقعك ضمن تقارير المحتوى الخاصة بك. باستخدام قائمة المصطلحات التي يبحث عنها الأشخاص، قم بإجراء عمليات البحث نفسها بنفسك لتحديد ما إذا كان المحتوى المناسب موجودًا لمطابقة الاستعلام أو ما إذا كنت بحاجة إلى إنشاء بعض المحتوى.

تتبع الهدف

ليس كل المدونين لديهم أهداف، ولكن ينبغي عليهم ذلك. سيكون الهدف الأكثر شيوعًا لتتبع المدون هو تقديم نموذج اتصال أو تنزيل كتاب إلكتروني. ويتم تعقبها من خلال الحصول على عنوان URL منفصل لصفحة “شكرًا لك” والذي تقوم بإدخاله في حقل عنوان URL للهدف.

إذا لم يكن لديك كتابًا إلكترونيًا (وهذا ليس جريمة)، ففكر في نوع مختلف من الأهداف مثل “الوقت المستغرق في الموقع”. إلى أن يكون لديك “منتج” أو وجهة مسار تحويل فعلية، يمكن أن تكون هذه طريقة جيدة لقياس المدة التي يظل فيها القراء ملتصقين بالمحتوى الخاص بك.

التقارير

اشارة الكلمات الرئيسية

استخدم هذا التقرير لمعرفة الكلمات الرئيسية التي تؤدي إلى حركة مرور النقر إلى مدونتنا. لديك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها مع هذا التقرير.

حدد ما إذا كان المحتوى الموجود في منشوراتك وثيق الصلة حقًا بما تم البحث عنه. ابحث عن مصطلحات الكلمات الرئيسية المصاغة على شكل أسئلة. يمكن أن توفر الكلمات الرئيسية مخططًا رائعًا لإنشاء المحتوى في المستقبل.

خذ أفضل 20 كلمة رئيسية مرجعية، وتحقق من أحجام البحث الخاصة بها في أداة الكلمات الرئيسية من Google، وتحقق من تصنيفاتك الفعلية لهذه المصطلحات، وأينما حصلت على تصنيف أقل من الموضع 1، قم بإعادة النظر في التحسين على الصفحة لهذه المصطلحات.

المواقع المرجعية

يعد تقرير “مواقع الإحالة” طريقة رائعة للتعرف على المحتوى الخاص بك الذي يتم ذكره وربطه عبر الويب. اعتبر هذه المواقع (والأشخاص الذين يقفون وراءها) بمثابة موارد رائعة يمكنك التواصل معها وتطوير العلاقات معها. غالبًا ما أكتشف الأماكن التي تم الاستشهاد بها قبل أيام من خلال هذا التقرير مقارنة بما أعرفه من خلال تنبيهات Google.

التحليلات داخل الصفحة

يعرض In-Page Analytics الموجود في قسم المحتوى بتقارير التحليلات الخاصة بك نسبة النقرات التي تتلقاها الروابط المختلفة في كل صفحة. فكيف يمكنك استخدام هذه البيانات؟

العديد من المدونات مثقلة بالأشياء، من الأدوات إلى الصور إلى الرموز الاجتماعية. باستخدام تقرير In-Page Analytics، قد تجد أن العديد من روابطك لا تحصل على أي نقرات وتشغل مساحة. من المحتمل جدًا أن تؤدي إزالة بعض العناصر غير الأساسية من صفحتك الرئيسية أو تذييلها أو الشريط الجانبي أو رأسك إلى تحسين موقعك وتجربة الزائر.

إضافات

انقر فوق تتبع الرموز الاجتماعية

قد تبدو معدلات الارتداد مرتفعة بشكل مذهل، ولكن قد يكون ذلك بسبب نقر الأشخاص على روابطك الخارجية. أفضل طريقة للتحقق هي تنفيذ تتبع النقرات على أي روابط خارجية بارزة – وخاصة أيقونات الملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يعد تنفيذ تتبع النقرات أمرًا سهلاً للغاية. يتضمن ذلك إضافة بعض برامج جافا سكريبت الإضافية إلى الصفحات التي تحتوي على نقرات على الارتباطات الصادرة التي تريد تتبعها، ثم تغيير الروابط الصادرة الفعلية. ونتيجة لذلك، ستتمكن من رؤية النقرات بعيدًا عن الموقع ضمن تقارير المحتوى الخاصة بك. يمكن أن يكون هذا مفيدًا في تحديد سبب مغادرة الأشخاص وما إذا كنت قد ترغب في إزالة بعض هذه الروابط الخارجية، أو تعزيز الصفحات التي ينقر عليها الأشخاص.

وضع علامات على حركة مرور RSS

عادةً، لا يتم تسجيل النقرات على مدونتك من قارئات RSS بالتفصيل. في الواقع، يمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة جدًا حول مدى جودة أداء تجربة RSS الخاصة بك. إذا كان لديك Feedburner، فيمكنك تكوين إعداداتك لتوفير هذه المعلومات.

إذا كنت تريد الحصول على نفس المعلومات في Google Analytics، فسيتعين عليك وضع علامة على خلاصة RSS لتتبع النقرات الواردة من RSS بشكل منفصل عن مصادر الزيارات الأخرى. أسهل طريقة هي استخدام البرنامج المساعد لوضع علامات RSS، متوفر مع ووردبريس. (هناك أيضا الإضافات لالتقاط بيانات النقر التفصيلية من Twitter)

هذه القائمة ليست شاملة بأي حال من الأحوال عندما يتعلق الأمر باستخدام التحليلات لتحسين مدونتك، ولكنها مكان رائع للبدء.