Rewrite this title: أصبحت حركة Gmail حقيقية بواسطة USC MxR Lab

ستساعدك المقالة التالية: أصبحت حركة Gmail حقيقية بواسطة USC MxR Lab

في المقالات السابقة، قمنا بتغطية بعض خدع Google في كذبة أبريل، بما في ذلك جهاز التنفس الافتراضي الذي تمت إضافته إلى Google Voice والتمارين الرياضية بالأصابع التي أضافها Google Chrome. ومع ذلك، فإن Gmail Motion عبارة عن مزحة مختلفة بطريقة خاصة: لقد أصبحت حقيقية بفضل Evan Suma والفريق في MxR Lab التابع لـ Mark Bolas.

كان مختبر MxR سريعًا في الاستجابة، حيث أنشأ نسخة واقعية من منتج Google المزيف باستخدام التكنولوجيا الحالية في غضون ساعات قليلة فقط. تستخدم تقنية MxR، FAAST (مجموعة الأدوات المرنة والهيكل المفصلي)، مستشعر Xbox 360 Kinect كوسيط يمكن من خلاله التحكم في الواجهات الأخرى، بما في ذلك واجهات نظام التشغيل. من خلال انتحال اسمهم، قاموا بتطوير حل لحقيقة أن Gmail Motion “لم يكن يعمل” على أنظمتهم وأطلقوا على هذا الحل عنوان “SLOOW” (مكتبة البرامج لتحسين التلويح الإلزامي). ستفهم التلويح الإلزامي بشكل كامل بعد مشاهدة الفيديو التوضيحي أدناه.

يعد مختبر MxR الخاص بمارك بولاس جزءًا من معهد جامعة جنوب كاليفورنيا للتكنولوجيا الإبداعية. أصبح FAAST شائعًا على الويب عندما تم إصدار مقطع فيديو في ديسمبر 2010 يوضح كيف يمكنك القيام بذلك العب World of Warcraft باستخدام جهاز Kinect الخاص بك. التكنولوجيا مجانية ويمكن لأي شخص تنزيلها على الموقع موقع المشروع. إنه هذا النوع الدقيق من استخدام التعرف المكاني الإبداعي الذي كانت Google تنتحله من خلال مشروع Gmail Motion، وهذه الاستجابة من مجموعة التكنولوجيا المكانية تأخذ النكتة خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إظهار مدى إمكانية – حتى سهولة – مفهوم الضوابط المادية.

[via Tom’s Guide]