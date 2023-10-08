Rewrite this title: أصبحت خرائط Bing أكثر تشابهًا مع Google

ستساعدك المقالة التالية: أصبحت خرائط Bing أكثر تشابهًا مع Google

لقد قام Bing بعمل رائع في النمو منذ إطلاقه قبل عامين. من المؤكد أن مايكروسوفت كانت لديها ميزانية ضخمة، ونعم، استحوذت على ياهو! كان بمثابة دفعة كبيرة جدًا للشركة بشكل عام. وهذا لا يغير حقيقة أن محرك البحث Bing، في نضاله ضد العملاق الاحتكاري المتمثل في Google، تمكن من الحصول على ربع حصة البحث. هناك الكثير من الخيارات الجيدة التي يمكنك إلقاء اللوم عليها في هذا النمو، بما في ذلك تنفيذ ميزات التسوق والسفر والترفيه. ولكن إحدى الميزات التي يتم تجاهلها غالبًا هي خرائط Bing، وهي خدمة تتمتع بقدر كبير من التنافسية مع إصدار Google.

لقد أخذ Bing خرائطه خطوة أخرى إلى الأمام اعتبارًا من إصدار 31 مايو لميزة “Streetside View” الجديدة، والتي (كما كنت قد خمنت) هي إحدى ميزات Microsoft التي تعكس Google Street View. سمح Streetside View سابقًا للمستخدمين باستكشاف “الفقاعات البانورامية” التي لا تتواصل مع بعضها البعض ولكنها توفر رؤية واحدة للمنطقة المحيطة. يسمح لك الإصدار الجديد بالتمرير لأعلى ولأسفل في الشارع والحصول على إحساس أقوى بالمظهر العام للمنطقة وتخطيطها. يختلف هيكل التدوين إلى حد ما عن هيكل Google Street View، ولم يقم Bing بتصوير العديد من المناطق، ولكن بخلاف ذلك ستبدو هذه الميزة مألوفة جدًا لأولئك الذين استخدموا خرائط Google.

قد يكون هذا الاختيار للتبديل إلى الإعداد البانورامي الكامل والتمرير والشامل محفوفًا بالمخاطر، إذا أعطتنا سابقة Google أي إشارة. تكافح شركة جوجل ضد الدعاوى القضائية في العديد من البلدان بفضل خدمة التجوّل الافتراضي، وقد حظرت العديد من الدول التجوّل الافتراضي بالكامل.

ربما تم التغاضي عن خرائط Bing إلى حد كبير بسبب تثبيت Silverlight الإلزامي الذي سبق العديد من الميزات الغنية. ومع ذلك، بينما تتطلع Microsoft إلى المستقبل، فقد أقرت بأن Silverlight كان له وقته ومكانه، ولم يعد جزءًا حكيمًا من خدمات الويب الخاصة بهم. تنتقل الشركة إلى HTML 5 كأساس، مما يعني أن معظم ميزات الخرائط هذه متاحة أو ستكون متاحة على أي متصفح ويب حديث.

[via the Bing Blog]