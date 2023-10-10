Rewrite this title: أصبحت خرائط Google لنظام Android أشبه بـ FourSquare

ستساعدك المقالة التالية: أصبحت خرائط Google لنظام Android أشبه بـ FourSquare

أصدرت Google للتو تطبيق Maps 4.3 لهواتف Android، واستنادًا إلى الميزات الجديدة التي قدمتها مدونة Google Mobile Blog، يبدو أن التطبيق موجه نحو أن يصبح أشبه بـ FourSquare وتطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى التي تحدد الموقع. ووفقا لشركة جوجل، فإن الميزات الجديدة لخرائط جوجل 4.3 سيساعدك هذا على اختيار المكان المناسب سريعًا لتناول العشاء، وركوب القطار التالي، والعثور على أصدقاء لإضافتهم إلى حساب Google Latitude الخاص بك.

إحدى الميزات الرئيسية لخرائط Google 4.3 الجديدة هي الشريط المرمز بالألوان الموجود أعلى شاشة هاتفك والذي يقدم مقتطفات مراجعة موجزة للأشخاص حول أماكن معينة.

يضيف تطبيق Google Maps 4.3 الجديد أيضًا الجداول الزمنية القادمة إلى صفحات محطات النقل العام والتي تتيح لك تحديد أي رمز لمحطة النقل مباشرةً من الخريطة وفتح صفحتها بمجرد النقر على النافذة. توفر لك الجداول الزمنية القادمة أوقات المغادرة التالية لأي مترو أنفاق أو قطارات أو حافلات تغادر من أي محطة بها معلومات النقل المتاحة.

وبالطبع، فإن الميزة الجديدة الأكثر أهمية في خرائط Google 4.3 لنظام Android هي ميزة مشاركة الموقع والتي يمكنك العثور عليها أسفل قائمة أصدقاء Latitude مباشرةً. سيسمح لك بمشاركة موقعك مع الأصدقاء والأحباء المفقودين منذ فترة طويلة وغيرهم من جهات اتصال Google الخاصة بك. يمكنك أيضًا إضافة أي أصدقاء مقترحين بمجرد النقر على أيقونة + التي سترسل إليهم طلب مشاركة.

يتوفر الإصدار 4.3 من خرائط Google الآن لجميع مستخدمي هواتف Android الذين يعملون بالإصدار 1.6 أو الإصدارات الأحدث على هواتفهم.