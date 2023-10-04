Rewrite this title: أصبح بايدو الآن محرك البحث الأول للهواتف المحمولة

ستساعدك المقالة التالية: أصبح بايدو الآن محرك البحث الأول للهواتف المحمولة

في 29 أكتوبر، أعلن بايدو، أكبر محرك بحث في الصين، عن أرباح الربع الثالث. وفي تقرير أرباحهم، أعلنوا أنهم حققوا “ربعًا قويًا جدًا”، ويرجع ذلك في الغالب إلى الهاتف المحمول، الذي قدم 36% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 30% في الربع السابق.

الجوال يتفوق على سطح المكتب

الأمر الأكثر أهمية في تقرير الأرباح هو أنه لأول مرة على الإطلاق، استحوذ الهاتف المحمول على عدد أكبر من الزيارات مقارنة بأجهزة الكمبيوتر المكتبية. لقد كان الهاتف المحمول مجالًا مكثفًا لتركيز بايدو، وقد أنفقوا مبالغ كبيرة للتغلب على سوق الهاتف المحمول. وقد دفعت شركة بايدو لمصنعي الهواتف الذكية مقابل تجميع تطبيقاتها في أجهزتهم، كما قامت باستثمارات في الألعاب من بين مبادرات الهاتف المحمول الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، خلال الصيف الماضي، أطلقت بايدو خوارزمية مخصصة للبحث عبر الهاتف المحمول تسمى “Baidu Ice Bucket” والتي تشبه إلى حد ما خوارزمية Top-Heavy من Google. تعاقب خوارزمية بايدو للجوال على وجه التحديد المواقع التي تحتوي على عدد كبير جدًا من الإعلانات أو تعرض جدران تسجيل الدخول قبل عرض المحتوى – وكلاهما تجربتان سيئتان على شاشة صغيرة.

ويبدو أن جهود بايدو تحقق لهم عوائد إيجابية. لديهم الآن 80% من عمليات البحث على الهاتف المحمول مقارنة بحوالي 62% من سوق البحث على سطح المكتب في حين أن أقرب منافس لها على سطح المكتب، Qihoo 360، لا يمتلك سوى 2% من سوق البحث على الهاتف المحمول.

ذكرت بايدو أيضًا أن لديها ما يقرب من 500 مليون مستخدم نشط على الهاتف المحمول. وبالنظر إلى أن هناك أكثر من مليار شخص في الصين فقط، فيبدو أنه لا يزال هناك قدر هائل من الاتجاه الصعودي لبايدو.

مقارنة بالولايات المتحدة

هنا في الولايات المتحدة، بينما قد يكون استخدام الكمبيوتر الشخصي آخذًا في الانخفاض، وفقًا لمقياس المستهلك من Google، لا يزال هناك استخدام أكبر بكثير لسطح المكتب مقابل smartphones. والعكس هو الصحيح في الصين حيث تفوق الهاتف المحمول على سطح المكتب وأعلنت Google أنه “ثورة المحمول“. في الولايات المتحدة، لا يزال من الممكن أن تفلت الأعمال التجارية عبر الإنترنت من عدم وجود استراتيجية للجوال أو حتى موقع ويب مُحسّن للجوال؛ ومع ذلك، في الصين سيكون من المستحيل تقريبًا البقاء على قيد الحياة دون وسيلة للوصول إلى عملاء الهاتف المحمول. في الصين، يستخدم 99% من مستخدمي الإنترنت الهاتف الذكي للوصول إلى الإنترنت مقابل 85% في الولايات المتحدة.

جوجل مقياس المستهلك. لقطة الشاشة 11/4

لماذا أي من هذه الأمور؟

إذا كنت تعرف بالفعل مدى حماقة عدم وجود استراتيجية عالمية لتحسين محركات البحث، فمن المحتمل أنك تفكر بالفعل في محركات البحث غير التابعة لـ Google حول العالم. عندما تقوم بالتحسين لـ Baidu والسوق الصينية بشكل عام، فمن المهم أن تضع تجربة الهاتف المحمول في المقام الأول. إذا كانت لديك تجربة دون الاتصال بالإنترنت في الصين، فيمكنك حتى استكشاف الخدمات من Baidu مثل بايدو كونيكت والتي تمكن تجار التجزئة من إنشاء تطبيقات مصغرة فقط للتواصل مع مستخدمي الهاتف المحمول.

ومع ذلك، حتى لو لم تكن تفكر عالميًا بعد، فمن المفيد أن تراقب نمو بايدو وابتكاراتها. من غير المحتمل أن تدخل بايدو السوق الأمريكية في أي وقت قريب، لكنها قد يتم إطلاقها في بلد آخر تمارس فيه أعمالك. وستكون تجربة بايدو في تحويل الطريقة التي يستخدم بها الناس الإنترنت في الصين ذات قيمة كبيرة لأنها تنشر أدوات البحث الخاصة بها في جميع أنحاء العالم. لقد تم إطلاق شركة بايدو مؤخراً في البرازيل، وإذا نجحت في تقليص حصة جوجل المهيمنة في السوق هناك، فإن كل شيء قد يصبح ممكناً.