Rewrite this title: أصبح تحسين محركات البحث (SEO) أكثر أهمية ومطلوبًا أكثر من أي وقت مضى

ستساعدك المقالة التالية: أصبح تحسين محركات البحث (SEO) أكثر أهمية ومطلوبًا أكثر من أي وقت مضى

في اللحظة التي يحدث فيها تحديث في خوارزميات محرك البحث، لا يفوت المتشائمون في صناعة تحسين محركات البحث (والذين لا يفهمون المعنى الحقيقي لـ SEO) فرصة إعلان موت SEO. أثارت التحديثات الخوارزمية القليلة الأخيرة نفس النوع من الإنذار الكاذب من قبل البعض في صناعة تحسين محركات البحث.

قبل أن أبدأ في الكتابة لماذا أصبح تحسين محركات البحث (SEO) أكثر أهمية وأكثر حاجة من أي وقت مضى – اسمحوا لي أن أؤكد بشكل قاطع أن تحسين محركات البحث (SEO) حي جدًا وفي الواقع اكتسب المزيد من طاقات الحياة وسيظل تحسين محركات البحث (SEO) حيًا طالما يستخدم الناس محركات البحث للبحث عن الجودة. معلومات لطلب المعرفة.

قامت Google مؤخرًا بمعاقبة المواقع التي تحتوي على محتوى منخفض الجودة أو روابط غير مرغوب فيها أو مشتراة أو استخدمت أساليب أخرى تتعارض مع معاييرها وتعيق عرض نتائج البحث عالية الجودة. وقد أثر هذا على تصنيفات العديد من المواقع وأصبح عالم المدونات مليئًا بالمشاركات حول كيفية تأثرها خاصة بتحديث Google Panda.

لقد تم أخذ هذا بشكل سلبي من قبل البعض وتوصل الناس إلى استنتاج مفاده أن تحسين محركات البحث (SEO) لم يعد يعمل. لكنني أرى أنه إذا كان التحول في التصنيف يسبب ضجة كبيرة في أذهان الجميع، فهذا يثبت فقط أن البحث العضوي قد حصل على مكان مهم جدًا في سيناريو التسويق عبر الإنترنت بأكمله. لكي يتم تصنيف موقعك في البحث العضوي، يجب تحسين موقعك. ومن ثم هناك حاجة كبيرة إلى تحسين محركات البحث (SEO).

تثبت الدراسة التالية التي أجريت في يناير 2011 أن الناس يعطون أهمية أكبر للبحث العضوي:

قامت Google برفع معايير الجودة الخاصة بـ SERPs – وبالتالي فقط المواقع التي لم تستوف عوامل تصنيف الجودة الخاصة بها هي التي تأثرت؛ ويظل الباقي غير متأثر أو يتأثر بشكل هامشي بالنسبة لبعض الكلمات الرئيسية.

عندما بدأت جوجل في دمج النتائج الاجتماعية مع البحث، حيث أصبح الناس يشاركون منصة التفاعل عبر المدونات الصغيرة Twitter و Facebook ، مرة أخرى تم التنبؤ بوفاة مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) والإعلان عنها من قبل البعض الذين توقعوا أيضًا أن تحل وسائل التواصل الاجتماعي محل البحث ولكن مرة أخرى ذهبت سدى.

البحث يحصل تكملها الاجتماعية وعدم استبداله بالبحث. نظرًا لأن وسائل التواصل الاجتماعي وكل المحتوى الذي ينشئه المستخدم يضيف الآراء والصوت إلى الموضوعات التي يتم البحث عنها.

ومن ثم يمكن القول أن موقعك المُحسّن يقول ما تريد أن تقوله عن نفسك وعن شركتك ولكن وسائل التواصل الاجتماعي هي ما يقوله الناس عنك. عندما تتم مزامنة كلا الإصدارين، يتم إثبات المصداقية.

تعمل محركات البحث بشكل مستمر على جودة نتائج البحث، وبالتالي يتغير الوزن المعطى لعوامل التصنيف باستمرار.

يعني تحسين محركات البحث (SEO) تكييف موقعك مع المعايير وعوامل التصنيف لمحركات البحث حتى يتم العثور عليه في محركات البحث. ومن ثم فإن الطلب على تحسين محركات البحث (SEO) يزداد.

لم يمت تحسين محركات البحث (SEO) ولكن نعم، أصبح الأمر أكثر صعوبة وبدأ يكتسب مكانه الحقيقي في سيناريو التسويق عبر الإنترنت. SEO لم يمت ولكنه كذلك لقد نضجت وتطورت وتتطلب الآن الجودة التواجد على شبكة الإنترنت إلى جانب موقع ويب غني بالمحتوى عالي الجودة.