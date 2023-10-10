Rewrite this title: أصبح محرك بحث Slashtag، Blekko، متاحًا الآن

ستساعدك المقالة التالية: أصبح محرك بحث Slashtag، Blekko، متاحًا الآن

بالأمس، محرك بحث بديل، بليكو تم إطلاقه أخيرًا بعد 3 سنوات من التطوير وما يزيد قليلاً عن 3 أشهر من الاختبار التجريبي. مرة أخرى في يوليو، قامت شركة Search Engine Land بكتابة مقالة عن محرك البحث الجديد، حيث سلطت الضوء على بعض ميزاته الساطعة وعيوبه الكبيرة. إحدى الميزات، إن لم تكن الميزة الرئيسية، التي قد تجذب بعض الباحثين بعيدًا عن Google أو Bing (ولو لاستعلامات محددة جدًا) هي قدرة Blekko على السماح للمستخدمين بإجراء عمليات بحث “عمودية” مباشرة من صفحتها الرئيسية. تختلف عمليات البحث “العمودي” عن عمليات البحث “الأفقية” حيث يمكن للمستخدمين استكشاف موضوع واحد محدد للغاية بشكل كامل بدلاً من الحصول على نتائج متنوعة للغاية من حيث الصلة بما تبحث عنه بالفعل. الأداة التي تجعل هذا ممكنًا هي العلامات المائلة.

باستخدام العلامات المائلة، يمكن للباحثين تغيير النتائج لجعلها أكثر تحديدًا لزاوية معينة يهتمون بها. أحد الأمثلة التي قدمها داني سوليفان هو أنه أثناء البحث عن BP، يمكنك تحقيق ذلك حتى تحصل فقط على نتائج ذات وجهة نظر محافظة عن طريق إضافة العلامة المائلة. / علامة مائلة محافظة. سيؤدي القيام بذلك إلى تصفية النتائج حتى ترى فقط ما يعتبره Blekko محافظًا، مثل Fox News. يقدم الوافد الجديد لمحرك البحث قائمة من العلامات المائلة المضمنة، مثل /stock، و/الطقس، و/define، و/twitter، وغيرها الكثير. توجد أيضًا قائمة طويلة من موضوعات العلامات المائلة بما في ذلك /actors، /diet، /seoblogs، /movies، وما إلى ذلك.

في حين أن Blekko تعلم أنها لن تبطل حكم Google كمحرك بحث استثنائي، إلا أنها تعتقد أنها ستجد مكانًا مناسبًا بين الأشخاص الذين يبحثون عن ملجأ من بحر النتائج غير ذات الصلة المتنامي باستمرار. يقول المؤسس ريتش سكرينتا أن هناك “لا يوجد شيء اسمه قاتل جوجل“وأن الشركات التي تهدف إلى القيام بمثل هذا العمل الفذ غالبًا ما تكون هي التي تفشل فشلاً ذريعًا. يريد هو وشركته ببساطة معالجة المشكلات التي يرونها في البحث وتقديم خيار آخر للمستخدمين.