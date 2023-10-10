Rewrite this title: أصبح Android الآن سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة الأسرع نموًا

ستساعدك المقالة التالية: أصبح Android الآن سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة الأسرع نموًا

على الرغم من أن كتالوجها الحالي لتطبيقات الهاتف المحمول متأخر جدًا عن عدد التطبيقات الموجودة في متجر iTunes Apps Store، إلا أن Android Marketplace من Google لا يزال ينمو بشكل مطرد. في الواقع، يمكن اعتباره الآن أسرع متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة نموًا.

بيانات حديثة من AndroidLib.com يُظهر أنه تمت إضافة حوالي 9331 تطبيقًا جديدًا للهواتف المحمولة إلى Android Market في مارس 2010. ويعد هذا الرقم أكبر عدد من التطبيقات التي تمت إضافتها إلى متجر تطبيقات Android على أساس شهري. في ديسمبر 2009، تم تسجيل عدد التطبيقات الجديدة المضافة بحوالي 3807. ثم في يناير 2010، ارتفع هذا العدد إلى 5,532.

العدد الحالي للتطبيقات في Android Market هو 27,243. وبمقارنة ذلك بالتطبيقات الموجودة في متجر iTunes Apps Store الذي يضم حوالي 160.000 تطبيق، سترى أن Android Market لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه قبل أن يصبح على قدم المساواة مع iTunes App Store.

الآن، هذا هو الأمر. هل سيكون هناك المزيد من تطبيقات iPhone الجديدة التي سيتم تطويرها الآن بعد أن أصبح متجر تطبيقات iPad متاحًا بالفعل؟ قد يتحول مطورو الطرف الثالث إلى إنشاء تطبيقات iPad بدلاً من ذلك. وسيؤثر هذا بالتأكيد على عدد تطبيقات iPhone الجديدة التي سيتم تطويرها.

هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن Android Market سيستمر في النمو طالما أنه سيكون هناك المزيد من هواتف Android المتوفرة. وبمعدل حدوث هذا النمو، قد يمنح Android Market بالفعل متجر تطبيقات iPhone فرصة للحصول على أمواله.