Rewrite this title: أصبح Bing محرك البحث رقم 2 ليوم واحد

ستساعدك المقالة التالية: أصبح Bing محرك البحث رقم 2 ليوم واحد

إذا كان هذا مؤشرًا على الاتجاه القادم في سوق محركات البحث، فيبدو أن Yahoo قد تكون في مشكلة خطيرة بينما قد يكون Google في خطر طفيف. لا يزال Bing في وضع المعاينة، ومع ذلك فقد أحدث تأثيرًا كبيرًا في اتجاه سوق البحث بالفعل، حتى لو كان ليوم واحد فقط.

معلومات من ستاتكونتر الإحصائيات العالمية أظهر أن Bing قد احتل المركز الثاني في حصة سوق البحث في كل من الولايات المتحدة والعالم.

وفقًا لتحليل بيانات StatCounter لحصة سوق البحث في 4 يونيو، تمكن Bing من الحصول على حصة 16.8% بينما سجلت Yahoo التي ظلت في متوسط ​​حصتها في السوق 10.22%. سجلت جوجل التي ظلت في المركز الأول حصة قدرها 71.47. هذه أخبار سيئة لشركة Yahoo على الرغم من أن Bing لم يتمكن من الحصول على بعض حصته ولكنه حصل عليها من Google بدلاً من ذلك.

على الصعيد العالمي، تفوقت Bing قليلاً على Yahoo بحصة سوقية تبلغ 5.62% و5.13% على التوالي. تحتفظ جوجل بحصتها البالغة 87.62%.

على الرغم من أن البيانات كانت ليوم واحد فقط، إلا أنها لا تزال مهمة بما فيه الكفاية لأنه من النادر جدًا أن تحدث هذه الأشياء عندما يتعلق الأمر بتصنيفات محرك البحث. يستطيع ستيف بالمر من مايكروسوفت أن يخصم يومًا واحدًا من فترة الخمس سنوات التي حددها كتاريخ مستهدف لـ Bing ليصبح ثاني أكبر محرك بحث. ومن الأفضل أن يأمل بالمر أن تحافظ Bing على هذه الحصة في السوق لمدة شهر. والشيء الجيد هو أن Bing لا يزال في وضع المعاينة ومع ذلك فهو يقوم بالفعل بإنشاء علامة.

ربما لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان محرك Bing قادراً على التفوق على شركة Yahoo بشكل دائم. لكن من الأفضل أن يقوم محرك بحث Yahoo بعمل شيء جذري للتغلب على Bing.