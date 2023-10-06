Rewrite this title: أصدرت Google للتو قوائم تجديد النشاط التسويقي للإعلانات على شبكة البحث (RLSA)

ستساعدك المقالة التالية: أصدرت Google للتو قوائم تجديد النشاط التسويقي للإعلانات على شبكة البحث (RLSA)

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لقد كان Google ممتعًا جدًا مؤخرًا! لقد أطلقوا في وقت سابق من هذا الأسبوع تجديد النشاط التسويقي الديناميكي، والآن أضافوا قوائم تجديد النشاط التسويقي للإعلانات على شبكة البحث، والمعروفة أيضًا باسم قوائم تجديد النشاط التسويقي (RLSA).. هل اختبرت تجديد النشاط التسويقي الديناميكي الجديد حتى الآن؟

إن RLSA ليس جديدًا، فهو في مرحلة تجريبية منذ شهر يوليو. عندما تقوم Google بإخراج شيء ما من الإصدار التجريبي، يكون الأمر ممتعًا دائمًا لأنك تعلم أنه سيكون هناك بعض دراسات الحالة التي يمكنك قراءتها. أولاً، دعنا نتحدث عما ستفعله RLSA لك. سيسمح لك بتعديل عروض الأسعار والكلمات الرئيسية والإعلانات على شبكة البحث بناءً على النشاط السابق الذي أجراه الزائر مع موقع الويب الخاص بك. زاحف أم لا، يمكننا أن نتفق جميعا على مدى قوة هذا سيكون!

قصص تجريبية ناجحة

قامت WorldStores بزيادة عروض أسعارها لزوار الموقع السابقين، مما أدى إلى زيادة إجمالي الطلبات بنسبة 8% باستخدام RLSA. بالإضافة إلى ذلك، كانت معدلات التحويل أعلى بنسبة 130٪ من المعتاد. وعلى الرغم من ارتفاع عروض الأسعار، إلا أنهم شهدوا انخفاضًا بنسبة 43% في متوسط ​​تكلفة التحويل! شهدت شركة Tirendo زيادة في معدل التحويل بنسبة 161%. انخفض متوسط ​​التكلفة لكل طلب بنسبة 43% وحققوا زيادة إجمالية بنسبة 22% في مبيعاتهم.

كيف تعمل قوائم تجديد النشاط التسويقي هذه للإعلانات على شبكة البحث بالضبط؟

أستطيع أن أرى الأشخاص في Google وهم يرددون هذا: النية والجمهور والسياق! بكل جدية، هذه هي الطريقة التي يمكن بها لهذه الإعلانات أن تكون فعالة للغاية. الشيء الوحيد الذي أحافظ عليه دائمًا هو أنه من الأسهل الاحتفاظ بعميل سابق للشراء مرة أخرى بدلاً من اكتساب عميل جديد تمامًا.

ستتمكن من القيام بما يلي باستخدام RLSA:

قم بتوسيع مدى وصولك باستخدام كلمات رئيسية أكثر اتساعًا قم بتعديل عروض أسعارك لزيادة ظهور عروض أسعارك لاستهداف العملاء ذوي القيمة العالية

تتضمن الميزات الأخرى لتحديث RLSA: علامة تجديد النشاط التسويقي من Google وأدوات إدارة القائمة وإعدادات الإعلانات القابلة للتعديل.

هل أنت متحمس بشأن قوائم تجديد النشاط التسويقي للإعلانات على شبكة البحث أيضًا؟ كيف ستبدو قصة نجاحك مع RLSA؟