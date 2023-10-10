Rewrite this title: أضف صورًا إلى ملحق Google Sitemaps الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: أضف صورًا إلى ملحق Google Sitemaps الخاص بك

نعلم جميعًا مدى أهمية صور مواقعنا عند محاولة تحسين مواقعنا الإلكترونية لفهرسة محركات البحث، أليس كذلك؟ عند تسليط الضوء على محتوى موقع ويب مهم على موقعنا، نستخدم خرائط الموقع. لكن خرائط الموقع غالبًا ما تستبعد الصور التي استخدمناها على موقعنا، مما يترك محرك البحث غير قادر على ملاحظتها أو العثور عليها.

وينطبق هذا بشكل خاص على الصور التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر نماذج JavaScript، أو الصفحات التي تحتوي على العديد من الصور ولكن بعضها فقط جزء لا يتجزأ من محتوى الصفحة.

تعمل Google الآن على تسهيل الأمر على مشرفي المواقع إضافة الصور إلى ملحق خرائط الموقع. هذا بالنسبة لكل عنوان URL تقوم بإدراجه في ملفات Sitemap الخاصة بك، يمكنك الآن بسهولة إضافة معلومات إضافية حول الصور المهمة الموجودة على موقع الويب الخاص بك.

والخبر السار هو أنك لا تحتاج إلى إنشاء خريطة موقع جديدة. يتيح لك Google الآن إضافة معلومات عن الصور إلى خرائط المواقع الحالية التي تستخدمها على مواقعك. لإضافة صور إلى ملفات Sitemap الخاصة بك، اتبع التعليمات هنا. أو إذا كنت تريد طريقة أبسط، فما عليك سوى مراجعة البيان أدناه واستبدال المعلومات المناسبة لمواقعك.