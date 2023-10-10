Rewrite this title: أعترف بذلك – لقد علمتني مقاطع الفيديو هذه بعض حيل وسائل التواصل الاجتماعي

ستساعدك المقالة التالية: أعترف بذلك – لقد علمتني مقاطع الفيديو هذه بعض حيل وسائل التواصل الاجتماعي

لقد قمت بالتسجيل في دورة Market Motive لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت منذ ما يقرب من شهرين. كل أسبوع، كان يتم إعطائي موضوعًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكنت مسؤولاً عن مشاهدة عدد معين من الأفلام التي تتناول تفاصيل الموضوع الذي يتم تدريسه. كانت هناك مجموعة واسعة من موضوعات وسائل التواصل الاجتماعي مثل الأسبوع المخصص لها Twitter وآخر مخصص لليوتيوب.

شخصيًا، عند دخولي الدورة، اعتقدت أنني على دراية بمجالات وسائل التواصل الاجتماعي التي كنت أتوقع أن أدرسها. لقد كنت متحمسًا لمعرفة المزيد بالطبع، لكن لم يكن لدي أعلى الآمال. اعتقدت بصراحة أنه سيكون من الجيد أن أحصل على ملخص عن المجالات الاجتماعية التي أعمل بها يوميًا، وبعد بضعة أشهر من التكرار، سأحصل على شهادة لإظهار معرفتي.

يجب أن أقول أن أفكاري الأصلية كانت ضيقة الأفق. لقد كنت مندهشًا باستمرار من الرؤية التي أكتسبها كل أسبوع. حتى الآن، كنت مسؤولاً عن مشاهدة مقاطع الفيديو كل أسبوع والمشاركة في المكالمات الجماعية مع أعضاء هيئة التدريس. (تأخذ الدورة منعطفًا الآن وتتغير المسؤوليات ولكنني سأكتب عن كل ذلك في غضون أيام قليلة). تحتوي كل مقاطع الفيديو على مثل هذه التفاصيل. إنها فريدة من نوعها لأعضاء هيئة التدريس الذين يصنعون مقاطع الفيديو ويتخصصون في المجالات التي يقومون بتدريسها.

موضوعات الفيديو

كمية صغيرة من المواد المغطاة المدونات للأعمال الروابط الدائمة، وخلاصات RSS، والكلمات الرئيسية ذات الذيل الطويل، وقائمة التحقق من العرض فيديو ويوتيوب الفئات الشعبية، القناة، حصة السوق التسويق الفيروسي العلامة التجارية، والتحويل، وأنماط الحملة، والموضوعات الفيروسية شبكات الأخبار الاجتماعية ما يجب فعله وما لا يجب فعله عبر الشبكات المختلفة، واستراتيجيات لتحقيق المزيد من النجاح في كل منها Twitter قرارات العمل المناسبة، والأدوات، والاتصال بالإنترنت وغير متصل، والتتبع فليكر العناوين والعلامات والأوصاف ومحركات البحث وفليكر Facebook كيفية الاستفادة Facebook لعملك مع Facebook الاتصال والإعلانات ينكدين الإعلان على LinkedIn، المجموعات البيانات الصحفية على الانترنت خدمات الأسلاك، والقياس، وتحديد المواقع الكلمات الرئيسية

دافع السوق الموارد التي تم توفيرها لي والتي أثارت إعجابي طوال مشاهدات الفيديو كل أسبوع:

1) أمثلة على الكتب المفيدة التي يمكنك شراؤها والمتعلقة بالمجالات التي يتم تدريسها هذا الأسبوع والتي تعتمد على الأحداث والممارسات الحالية لوسائل التواصل الاجتماعي.

2) تعليق إعلامي (روح الدعابة عند الاقتضاء وجدية عند الاقتضاء)

حاضِر

موثوق

في الوقت المناسب

3) الرسوم البيانية

4) الأدوات التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس ويوصيون بها

المكونات الإضافية لكبار المسئولين الاقتصاديين

Twitter أدوات

عناوين أفضل

تتبع علامتك التجارية

5) قائمة مراجعة العصف الذهني للتسويق الفيروسي

6) قائمة التحقق من العرض

معلومات فيديو مختصرة لكل أسبوع:

1) يتم توفير طول كل فيديو

2) 2-7 مقاطع فيديو ضرورية للمشاهدة كل أسبوع

3) متوسط ​​25 دقيقة لكل فيديو

ليس للعروض موعد نهائي محدد بل تواريخ استحقاق متوقعة تتسم بالمرونة. لقد تم إدراجها كتاريخ استحقاق مثالي ولكن الأمر متروك للطالب لإنجاز الأمور في الوقت المناسب. تساعد الاجتماعات الأسبوعية مع أعضاء هيئة التدريس على التأكد من أن الطلاب يسيرون على المسار الصحيح ولا يفقدون أي نقاط.

4) اختبار واحد لمتابعة جميع الفيديوهات المجمعة لهذا الأسبوع