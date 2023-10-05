Rewrite this title: أغسطس 2013: أفضل مجلة لمحركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: أغسطس 2013: أفضل مجلة لمحركات البحث

#1: أفضل 10 أماكن حظرت Google Glass

بواسطة: ألبرت كوستيل | @ ألبرت كوستيل

كتب ألبرت كوستيل مقالًا ممتازًا عن Google Glass والذي جلب 100 تعليق! لقد علمنا أن هناك ما لا يقل عن 10 أماكن حظرت Google Glass. مجنون، لأنه لم يتم بيعه في المتاجر حتى الآن. في أي مكان صدمت عندما قرأت أن GG محظور؟

#2: التغييرات الأخيرة في إرشادات مشرفي المواقع من Google: ما تحتاج إلى معرفته

بقلم: سوجان باتل | @sujanpatel

من سوجان باتل، علمنا بالتحديثات الأخيرة لإرشادات Google بشأن مخططات الارتباط. ماذا خرجت جوجل هذه المرة؟ إنهم لا يشجعون ما يلي: الإعلانات، وحملات المقالات واسعة النطاق ومدونات الضيوف، والنص الأساسي المحسّن في المقالات والنشرات الصحفية. وعلمنا أيضًا أنه من المقبول الاستمرار في المشاركة في هذه الأنشطة، ولكننا نحتاج إلى التأكد من أننا نستخدم السمة “rel=nofollow” لمنع هذه الروابط من تجاوز نظام تصنيف الصفحات.

رقم 3: الـ 5 دقائق في اليوم Instagram خطة التسويق

بواسطة: جيريمي بيج | @jeremy_page

أذهلنا جيريمي بروتين بسيط مدته 5 دقائق لاستخدامه في حياتنا Instagram جهود التسويق. يتضمن هذا الروتين علامات التصنيف والمتابعة والمشاركة ونشر الصور. اختبرها واشكر جيريمي لاحقًا! 🙂

#4: تم استبدال أداة الكلمات الرئيسية من Google رسميًا بمخطط الكلمات الرئيسية

بقلم: مات ساوثرن | @mattsouthern

عندما أغلقت Google أداة الكلمات الرئيسية من Google، رأينا على الفور هذا الاقتباس يتحقق – “الكلب العجوز لا يمكنه تعلم حيل جديدة”. يمين؟ كتب مات هذا المنشور الممتاز الذي يساعدنا على رؤية الإيجابيات والسلبيات لمخطط الكلمات الرئيسية الجديد من Google. أنا فعلا أحب ذلك. هل استخدمت حتى الآن؟

#5: 5 خطوات سهلة لتحسين ملفك الشخصي على LinkedIn

بواسطة: روب شورت | @Rob_SMM

علمنا من روب أن LinkedIn هي بسهولة شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر إهمالًا على الإطلاق. لقد علمنا كيفية إنشاء عنوان URL مخصص، وإكمال ملفاتنا الشخصية، واستخدام الكلمات الرئيسية في ملخصاتنا، وإنشاء العناوين الرئيسية، وإضافة المعالم المهنية مع الأقسام. اتخذ إجراءً واجعل ملفك الشخصي على LinkedIn في أفضل حالاته.

#6: تحسين محركات البحث: هل حان الوقت للثورة ضد جوجل؟

بقلم: دانيال كريستو | @دانكريستو

لقد فتح دانيال أذهاننا عندما أظهر لنا العديد من التغييرات الجديدة التي أجرتها Google. ومن بين هذه التغييرات: دائرة الصور، والإعلانات المدفوعة التي تعمل على دفع القوائم العضوية، وخرائط Google التي تدفع الإعلانات المدفوعة إلى الأسفل. هل ستثور أم ستتعاون أم تنوع؟

#7: 5 عوامل تشغيل لاستعلام البحث يجب أن يعرفها كل مُحسني محركات البحث

بقلم: جيسون ديمرز | @jaysondemers

يجب على كل مُحسنات محركات البحث (SEO) قراءة هذا المنشور حقًا. سيساعدك ذلك على البحث في مواقع منافسيك وعملائك للعثور على الفرص. أوامره المفضلة هي: site: ، والبحث بين علامتي الاقتباس، وlink: ، وintitle: “search term”، وinfo: . أي واحد من هؤلاء هو المفضل لديك؟

#8: كيفية إنشاء أفكار لمنشورات المدونة لمدة عام

بقلم: جيسون ديمرز | @jaysondemers

حقق جيسون نجاحًا آخر عندما قدم لنا هذا المنشور لمساعدتنا في التوصل إلى أفكار للمحتوى. لقد علمنا كيفية التنظيم وإنشاء تقويم للمحتوى والعصف الذهني. سيكون هذا مفيدًا بالتأكيد عندما تشعر أنك نفدت ما تقوله وأنك تعرضت لضربة على جانب رأسك بسبب كتلة الكاتب.

#9: الدليل النهائي لاستخدام Google+ لبناء الروابط والتواصل

بقلم: بول شابيرو | @fighto

يوفر Google + بعض الفرص الممتازة لتحسين محركات البحث. علمنا بول كيفية الحصول على الروابط باستخدام هذه المنصة الاجتماعية. هذه الإستراتيجية هي بالتأكيد استراتيجية غير مستغلة بالقدر الكافي.

#10: 5 أخطاء شائعة في تسويق المحتوى – وكيفية إصلاحها

بقلم: جيسون ديمرز | @jaysondemers

تناول جيسون 5 أخطاء يرتكبها مسوقو المحتوى غالبًا. وهي تشمل: الكتابة للجمهور الخطأ، والتركيز على المقاييس الخاطئة، والفشل في التركيز على العلامة التجارية، وعدم الاستفادة من مدونات الضيوف، والاتجاهات المفقودة. علاوة على ذلك، فهو يعلمك كيفية حل تلك المشاكل.

رقم 11: Instagram الفيديو أم فيديو Vine: أيهما أفضل لعلامتك التجارية؟

بواسطة: ريان هاريس | @harrisryan30

إذا كنت تخطط للقيام بأي تسويق عبر الفيديو، فعليك قراءة هذا المنشور. قدم رايان حجة قوية لـ Instagram فيديو. الأمر يستحق الاختبار لعملك أو عمل العميل. ما هو الأفضل برأيك؟

رقم 12: 11 تطبيقًا أساسيًا لتحسين محركات البحث والتحليلات في Google Play

بواسطة: ألبرت كوستيل | @ ألبرت كوستيل

لقد نجح ألبرت في تحقيق الهدف عندما أظهر لنا أنه يمكننا إدارة جهود تحسين محركات البحث والتسويق عبر الإنترنت من أجهزة Android من خلال عرض 11 تطبيقًا لنا. بالتأكيد يستحق التنزيل على هاتفك.

رقم 13: 5 بدائل لنظارة جوجل

بواسطة: ألبرت كوستيل | @ ألبرت كوستيل

هناك دائمًا منافسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظارة Google Glass. أظهر لنا ألبرت 5 بدائل تستحق النظر فيها. وهم: Recon Jet، وEpiphany Eyewear من Vergence Labs، وInnovega iOptik Contacts، وTelepathy One، وGlassUp.

#14: كيفية بث الحياة في ملفك الشخصي على Google+

بقلم: جيسون ديمرز | @jaysondemers

هل تستفيد من عقارات +Google؟ لقد علمنا جيسون سبب أهمية Google+، وكيفية اكتساب التأثير، وإعداد صفحة أعمال، وتحقيق أقصى استفادة من Google Hangouts، واستخدام الدوائر لتقسيم جهودنا التسويقية، وأخذ زمام المبادرة وإنشاء مجتمع، والاستفادة من حقوق التأليف في Google.

رقم 15: كيفية تقديم BreGoogle نصائح متقدمة حول التأليف: ماذا يعني ذلك لنشاطك التجاري؟ استمتع بالحياة في ملفك الشخصي على Google+

بواسطة: أماندا ديسيلفسترو | @highervis

خرجت Google وأجابت على بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول تأليف Google. قامت أماندا بعمل رائع في شرح هذه الأسئلة. سيكون من الحكمة أن تستفيد من التأليف – لقد كنا نقول ذلك منذ أشهر هنا في SEJ.

دورك أي مقال في شهر أغسطس كان المفضل لديك ولماذا؟