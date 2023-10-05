Rewrite this title: أفضل الألعاب في العام الماضي: دليل هدايا العيد القديم لمحركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: أفضل الألعاب في العام الماضي: دليل هدايا العيد القديم لمحركات البحث (SEO).

مُحسنات محركات البحث هي سلالة فريدة من نوعها. تدور العجلات دائمًا – في محاولة للتوصل إلى أفضل طريقة لتحسين الأشياء التي يعتبرها معظمنا أمرًا مفروغًا منه. على عكس معظمنا، فإن كل مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) تعمل بشكل أساسي على مدار الساعة. إنهم متحمسون ومخلصون ومبدعون، إلى حد ما على الجانب العبقري غريب الأطوار ويميلون إلى أن يكون من الصعب التسوق من أجلهم.

يمكنك دائمًا منح مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) شيئًا من شأنه أن يساعد مهنته، مثل كتاب المحتوى، أو تصميم الويب، أو المساحة الإعلانية، أو تصاريح الندوات. يمكنك أيضًا تغليف أحدث الأجهزة، أو ماكينة الإسبريسو، أو كتاب تحفيزي، أو كرسي مكتب جديد لامع. لكن ما المتعة في ذلك؟ لماذا لا تساعد مُحسّنات محرّكات البحث المفضلة لديك على استعادة طفولتها باستخدام هذه الألعاب الكلاسيكية من العام الماضي؟ يمكنهم بالتأكيد استخدام الخفة والرحلة في حارة الذاكرة. علاوة على ذلك، من هو المهووس المحترم الذي لا يقدر امتلاك قطعة من طفولته؟

شيا الحيوانات الأليفة

شيا الحيوانات الأليفة؟ حقًا؟ نعم. نحن جادون. كما ترى، يحب مُحسنو محركات البحث مشاهدة شيء ما ينمو بشكل عضوي بمرور الوقت – بالإضافة إلى أنه يمكنهم استخدام القليل من الطبيعة في مكتبهم هذا – مما يجعل Chia Pet هدية رائعة. ناهيك عن أن هناك العديد من الإصدارات المتاحة، حيث يمكنك العثور على Chia Pet التي تناسب أي شخص. على سبيل المثال، إذا كان مُحسنات محركات البحث الخاصة بك معجبًا كبيرًا، فمن الواضح أنك ستحصل عليهم على Chia Homer.

مكعب روبيك

لقد قيل أن إرني روبيك كان ينوي أن يحل مكعب روبيك الخاص به المشكلة الهيكلية المتمثلة في تحريك الأجزاء بشكل مستقل دون انهيار الآلية بأكملها. وبدلاً من ذلك، قام بإنشاء لغز مركب. تمامًا مثل استعادة مكعب روبيك، يسعى مُحسنو محركات البحث دائمًا إلى حل لغز معقد باستخدام عدد قليل من الخيارات فقط.

بوزو حقيبة المهرج بوب

نحن جميعا بحاجة إلى تخفيف التوتر، وخاصة SEO. وما هي أفضل طريقة لتخفيف التوتر من خلال لكم مهرج في وجهه؟

جي آي جو

تمامًا مثل هؤلاء “الأبطال الأمريكيين الحقيقيين”، يجب على مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) خوض معركة في البر والبحر والجو – إذا كنت تريد موقعًا متميزًا. لكن الأهم من ذلك هو أن جي آي جو ترك لنا جميعًا معلومة حيوية واحدة: ك. بالنسبة إلى مُحسّنات محرّكات البحث، لم يتم التحدث بكلمات أكثر صدقًا على الإطلاق. يو جو!

الكرة السحرية 8

الجميع يحتاج إلى نصيحة من وقت لآخر. حتى كبار المسئولين الاقتصاديين سبحانه وتعالى. إذا واجه مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك قرارًا صعبًا، فسيكونون ممتنين لهذه الكرة السحرية 8! إن وجود 20 ثروة محتملة فقط يجعل اتخاذ القرار أسهل كثيرًا!

فوربي

نحن على يقين من أن معظمكم كبير بما يكفي ليتذكر جنون فوربي خلال موسم العطلات عام 1998. أراد الجميع الحصول على واحدة من تلك الروبوتات الغريبة ذات المظهر الحيواني والتي تتحدث “فوربيش”. ما الذي جعل هذا الروبوت جذابًا جدًا؟ ربما لأنه كان لها مظهر فريد وكان على الأطفال تعليم اللعبة كيفية التحدث باللغة الإنجليزية، أو أي لغة يتحدثون بها. تماما مثل عملية التدريس أ فوربي لغة حقيقية مع مرور الوقت، تبدأ عملية تحسين محركات البحث (SEO) في عملية أخذ فكرة و/أو منتج و/أو نموذج عمل وتحويلها تدريجيًا إلى موقع يمكننا جميعًا فهمه – ما يقدمه عملك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يرى العملاء سوى موقع مليء بـ “Furbish”.

برميل القرود

الاتجاهات لهذه اللعبة بسيطة. “إلقاء القرود على الطاولة. التقط قردًا واحدًا من ذراعه. ربط الذراع الأخرى من خلال ذراع القرد الثاني. استمر في صنع السلسلة. لقد انتهى دورك عندما يسقط قرد.” تمامًا مثل ربط الأجزاء بنجاح في هذه اللعبة، يتعين على مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) ربط عدة عوامل معًا (المحتوى والتصميم سريع الاستجابة والوسائط والترجمة) لإنجاح الموقع.

اليويو

تعتبر لعبة اليويو واحدة من أبسط الألعاب التي يمكنك الاستمتاع بها. يمكن لأي شخص تقريبًا أن يصعد ويهبط. السبب في بقائها على قيد الحياة منذ اليونان القديمة هو بسبب كل الحيل التي يمكن للناس اكتشافها. تمامًا مثل اللعب بلعبة اليويو، يمكن لأي شخص شراء اسم نطاق وإطلاق موقع ويب. ولكن هل سيزور أحد؟ وذلك عندما يأتي مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) ويبهر الجميع ببعض “حيلهم” الشهيرة: محتوى فريد ومثير للاهتمام بشكل أساسي في تصميم رائع.

بونغ

لقد قطعت ألعاب الفيديو شوطا طويلا منذ ذلك الحين. على الرغم من وجود منصات وأنواع مختلفة لألعاب الفيديو، إلا أن هناك شيئًا منعشًا فيما يتعلق بالبساطة وأسلوب اللعب الأساسي الذي تتميز به . ويمكن قول الشيء نفسه عن تحسين محركات البحث (SEO). على الرغم من وجود تطبيقات وأدوات وجميع أنواع منصات الوسائط الاجتماعية للمساعدة في عالم التسويق عبر الإنترنت المتغير باستمرار، تظل هناك مجموعة أساسية من الأمثلة التي يجب على كل مُحسنات محركات البحث أن يتذكرها.

هوبتي هوب

كونك منشغلًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO) لا يترك الكثير من التمارين، فلماذا لا تقدم لهم هدية حيث يمكنهم الحصول على بعض الدم أثناء تواجدهم في المكتب؟ ربما يمكنهم حتى استخدام قفزة القفز (المعروفة أيضًا باسم هوبر الفضاء، أو قادوس القمر، أو كرة التخطي، أو كرة الكنغر، أو الحارس)، أو كرة اليوغا/التمرين، ككرسي مكتب جديد. يقولون أنه أفضل لظهرك، جنبا إلى جنب مع البعض الآخر فوائد.

مجموعة الناصب

إلى جانب كونها ممتعة للغاية، فإن اختيار مجموعة Erector – أو حتى Legos – سيعني الكثير بالنسبة إلى مُحسنات محركات البحث. لماذا هذا؟ تمامًا مثل طفل لديه ألعاب بناء وخيال كبير، يحب مُحسنو محركات البحث بناء الأشياء من الصفر.

فرن سهل الخبز

من يستطيع أن ينسى لعبة الطفولة المفضلة هذه؟ ففي النهاية، كانت لعبة تصنع البسكويت والحلويات الأخرى التي يمكنك خبزها بنفسك. كم كان ذلك رائعًا للأطفال؟ تمامًا مثلما استخدم Easy Bake Oven مكونات مختلفة لإنشاء شيء صالح للأكل عندما كان طفلاً، يجمع SEO الخاص بك بين العديد من المهام لإنشاء موقع ويب عملي ورائع من أجل الارتقاء بحياتك المهنية.

ستار تريك: يو إس إس إنتربرايز NCC-1701

مستوحى من ملفات المواقد الكهربائية، ظهر تصميم المدير الفني للمسلسل مات جيفريز لأول مرة في الحلقة التجريبية “The Cage” عام 1965. على الرغم من وجود بعض التعديلات على مر السنين، تظل USS Enterprise واحدة من أكثر المركبات شهرة في تاريخ الثقافة الشعبية. يمكنك العثور على نسخ طبق الأصل من سفينة الفضاء الشهيرة هذه على Amazon. أو يمكنك البحث عن الألعاب القديمة على موقع eBay إذا كنت تريد حقًا الذهاب إلى المدرسة القديمة. بغض النظر، سيستمتع مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الخاص بك بالتأكيد بهدية المؤسسة. تمامًا كما حدث مع الكابتن جيمس تي كيرك وشركاه، سيأخذ مُحسن محركات البحث (SEO) عملك على الإنترنت بجرأة إلى “حيث لم يذهب أحد من قبل”.

شخصيات حرب النجوم العتيقة

عندما صدر في عام 1977، غير كل شيء. سواء كان الأمر يتعلق بكيفية إلهام كيفية صناعة الأفلام، أو كيف أثارت نوعًا جديدًا من المعجبين بكيفية إصدار الألعاب منذ ذلك الحين فصاعدًا، فإن الثقافة الشعبية لن تظل كما كانت أبدًا. جعلت شخصيات كينر الأصلية الأرقام المعززة الأصغر حجمًا هي القاعدة وأثبتت أنه حتى لعبة الطفل يمكن أن تصبح عنصرًا قابلاً للتحصيل عند الطلب يدفع الكبار مئات الدولارات مقابله. مثلما حدث مع تحسين محركات البحث (SEO)، فقد غيرت الطريقة التي يدير بها العالم الأعمال. التركيز على التواجد الدولي عبر الإنترنت، على عكس المتاجر المحلية الموجودة في كل بلدة صغيرة. علاوة على ذلك، يمكننا دائمًا استخدام القوة لإرشادنا عبر مجرة ​​بعيدة جدًا.

ما هي لعبتك المفضلة عندما كنت طفلا؟ وهل يمكنك تطبيقه على عالم تحسين محركات البحث (SEO)؟ نحن نحب أن نسمع كل شيء عن ذلك. والأهم من ذلك، إجازة سعيدة!