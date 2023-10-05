Rewrite this title: أفضل البدائل لبرنامج Google Reader Plus ومنتجات Google الأخرى المتوقفة

ستساعدك المقالة التالية: أفضل البدائل لبرنامج Google Reader Plus ومنتجات Google الأخرى المتوقفة

في الأول من يوليو، سينضم Google Reader إلى قائمة طويلة من منتجات وخدمات Google المتوقفة، وهي قائمة تتضمن خدمات الوسائط الاجتماعية مثل Google Buzz وGoogle Wave، وأدوات البحث مثل Sidewiki وAardvark، والعديد من المشاريع العشوائية الأخرى، مثل محرر الصور Picnik و Knol، قاعدة معرفية على طراز ويكيبيديا.

ربما لم يشهد Google Reader نموًا كبيرًا على مر السنين، ولكنه كان منتجًا شائعًا يتمتع بقاعدة جماهيرية موالية. استخدم العديد من زملائي في مجال التسويق عبر البحث قارئ RSS لمتابعة مدوناتهم ومواقعهم المفضلة.

إذا لم تقم بعد بتصدير بيانات Google Reader باستخدام جوجل تيك أوت ووجدت بديلاً، فهذا هو الوقت المناسب! لن تتمكن من الوصول إلى خلاصاتك بعد نهاية هذا الأسبوع، لذا توقف عما تفعله وقم بتصدير بيانات القارئ الخاصة بك الآن.

أما بالنسبة لقارئات RSS البديلة، فإليك أفضل الخيارات المتاحة أمامك بمجرد إيقاف تشغيل Google Reader للأبد.

بدائل مجانية لجوجل ريدر

تغذية – ربما يكون Feedly هو البديل الأكثر شيوعًا لبرنامج Google Reader. إنها تجعل من السهل للغاية ترحيل خلاصاتك، من خلال استيراد بنقرة واحدة، والتصميم في الواقع أكثر نظافة وجاذبية من Google Reader.

Curata Reader – القارئ الأنظف، المصمم خصيصًا لمستخدمي الأعمال. قدرات استثنائية للبحث عن المقالات وتصفيتها.

AOL Reader – أنا شخصيا لن أموت باستخدام منتج AOL ولكن بالنسبة لأولئك منكم الذين لا يصعب إرضاءهم، سمعت أن قارئهم (لا يزال في مرحلة تجريبية) بسيط وسريع.

القارئ القديم – تم تصميم برنامج Old Reader لتكرار برنامج Reader القديم، عندما كان Google Reader موجودًا وظائف المشاركة الاجتماعية. إذا كانت هذه الميزات (مثل المشاركة والتعليق) مهمة بالنسبة لك، فقد يعجبك هذا البديل، على الرغم من أنه سيتعين عليك إقناع جميع أصدقائك القدامى باستخدامه أيضًا للحصول على نفس القيمة.

Digg Reader – قامت Digg بتطوير قارئ RSS وهو متاح حتى الآن للدعوة فقط، ولكن من المفترض أن يكون متاحًا على نطاق أوسع قريبًا. تطبيق Android في الطريق. يمكنك أن تقرأ عن الميزات هنا.

البدائل المدفوعة لبرنامج Google Reader

ضبابية الأخبار – بسعر 24 دولارًا سنويًا، قد تشعر براحة أكبر في الدفع مقابل قارئ من غير المرجح أن يتم إغلاقه بشكل غير متوقع. لقد كان موجودًا منذ عام 2009.

صندوق التغذية – تبلغ تكلفة Feedbin أيضًا 2 دولارًا شهريًا. لم أسمع من أي شخص يعتقد أن الأمر يستحق التكلفة، بصراحة.

إطعام رانجلر – قارئ RSS أساسي آخر مقابل 19 دولارًا سنويًا.

إذا كنت جادًا بشأن خدمة RSS، فمن المفيد تجربة العديد من المنتجات لمعرفة ما هو الأنسب لك. تقدم كل هذه الخيارات وظائف مماثلة، لذلك يتعلق الأمر في الغالب بالعثور على القارئ الذي تفضله جماليته أكثر.

منتجات Google الأخرى التي لا تشوبها شائبة

هل تشعر بالفضول بشأن منتجات وخدمات Google الأخرى التي ظهرت وانتهت؟ يوضح الرسم البياني Google Graveyard بعض منتجات Google العديدة التي تم إيقافها خلال السنوات العشر الماضية!

الأبحاث التي تنتجها WordStream.