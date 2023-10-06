Rewrite this title: أفضل التسوق عبر جوجل Amazon في لعبتها الخاصة

ستساعدك المقالة التالية: أفضل التسوق عبر جوجل Amazon في لعبتها الخاصة

لا ينبغي أن يقال أبدًا أن Google لن تبذل كل جهد للتغلب على المنافسة عندما يتعلق الأمر بمجال التكنولوجيا. يقلق بشأن Appleعلى أجهزة iPhone وiOS، لم تقم Google بتطوير Nexus الخاص بها فحسب smartphones ولكن أيضًا طورت نظام التشغيل Android الذي يحظى بشعبية كبيرة. يظل محرك بحث جوجل هو الموقع الأكثر شعبية من نوعه في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، على الرغم من العديد من المنافسين. نظرًا لعدم رغبتها في التخلف عن الركب في أي مجال، أجرت Google تعديلات على محرك التسوق عبر الإنترنت الخاص بها بعد الربع الثاني من عام 2012 وتظهر النتائج أن هذه الخطوة أتت بثمارها كثيرًا.

عندما تم جمع بيانات التسوق المقارن بواسطة CPC Strategy، وهي وكالة للتسوق المقارن، لعام 2012، تم اكتشاف أن Google قد حققت انقلابًا مثيرًا للإعجاب من خلال التغلب على Amazon إعلانات المنتجات في فترة زمنية قصيرة. أظهرت النتائج أن Google Shopping أرسل عددًا أكبر من العملاء إلى المعلنين بنسبة 120% وكان أكثر فعالية من حيث التكلفة بنسبة 32.7% من Amazon إعلانات المنتجات.

ما الذي تغير؟

في بداية الربع الثالث من عام 2012، قامت Google بالتحول إلى نموذج تجاري أكثر الدفع مقابل الاستخدام لـ Google Shopping لمساعدة النظام على التنافس بشكل أفضل مع Amazon إعلانات المنتجات. تم إجراء تغييرات إضافية أتاحت للمعلنين خيار المزيد من التخصيص في خدماتهم الإعلانية مع ميزات مثل أدوات إدارة الحملات الإعلانية وعدم وجود حد أدنى لعرض تسعير تكلفة النقرة (CPC).

النتائج

أظهرت بيانات النصف الثاني من عام 2012 (الربع الثالث والربع الرابع) أن Google لم تحسن أداءها فحسب، بل تفوقت أيضًا Amazon إعلانات المنتجات في هذه العملية. أرسل Google Shopping المزيد من الزيارات إلى مواقع المعلنين في النصف الثاني من عام 2012 وشهد انخفاضًا في معدلات تكلفة النقرة مقارنةً بـ Amazon أيضًا.

كانت حركة مرور Google Shopping في عام 2012 ضعف ما كانت عليه في عام 2011 تقريبًا، ولكن الأرقام الأكثر إثارة للإعجاب جاءت في الانعكاس الفوري تقريبًا في حركة المرور لصالح Google Shopping على مدى Amazon إعلانات المنتجات.

في الربع الثالث من عام 2012، مباشرة بعد التحول إلى النموذج المدفوع الجديد من Google Shopping، أرسلت Google عددًا أكبر من الزيارات إلى المعلنين بنسبة 140% مقارنة Amazon إعلانات المنتجات. خلال الربع الرابع، تفوقت Google مرة أخرى Amazon إعلانات المنتجات عن طريق إرسال حركة مرور أكثر بنسبة 96%، بمتوسط ​​حركة مرور أكثر بنسبة 120% خلال الربعين الثالث والرابع من Amazon.

بالإضافة إلى جذب المزيد من الزيارات خلال النصف الثاني من عام 2012، سجلت Google أيضًا معدل تكلفة نقرة (CPC) أقل للمعلنين مقارنةً بـ Amazon إعلانات المنتجات. على مدار أكثر من 10 سنوات من تاريخ Google Shopping، لم يتتبع البرنامج مطلقًا معدلات تكلفة النقرة (CPC) لأنه لم يعمل مطلقًا كنموذج مدفوع. عندما تم تسجيل أول معدل لتكلفة النقرة (CPC) في الربع الثالث، كان معلنو Google Shopping يحصلون على معدل قدره 30 دولارًا أمريكيًا لكل نقرة.

خلال الربع الرابع، ظلت تكلفة النقرة في Google Shopping دون تغيير نسبيًا عند 0.31 دولارًا لكل نقرة Amazon كان معدل تكلفة النقرة لإعلانات المنتجات يبلغ 0.41 دولارًا. بالنسبة لتلك المرحلة الحرجة من العام، موسم التسوق في العطلات، كان المعلنون على Google Shopping يحصلون على معدل تكلفة النقرة أقل بنسبة 32.5% من Amazon مستخدمو إعلانات المنتجات.

علاوة على زيادة حجم حركة المرور وانخفاض معدلات تكلفة النقرة، تمكن Google Shopping أيضًا من تزويد المعلنين بتجربة أكثر فعالية من حيث التكلفة من ذلك Amazon إعلانات المنتجات. أظهرت البيانات أن رقم تكلفة البيع للمعلن على Google Shopping كان أقل بنسبة 32.7% منه على Google Shopping Amazon إعلانات المنتجات. في حين انخفضت تكلفة البيع في كلتا الخدمتين في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، إلا أن Google Shopping كان أقل من ذلك Amazon إعلانات المنتجات وزادت ميزتها من الربع الثالث إلى الربع الرابع.

خلال الربع الثالث، بلغت تكلفة المبيعات في Google Shopping 12.5% ​​مقارنة بـ 16% في Amazon إعلانات المنتجات. تم توسيع هذا الفارق بنسبة 3.5% إلى 4.3% في الربع الرابع عندما بلغت تكلفة البيع في Google Shopping 11.3% مقارنة بـ 15.6% في Amazon إعلانات المنتجات.

لماذا نجح جوجل؟

أشارت استراتيجية تكلفة النقرة (CPC) إلى أن قدرًا كبيرًا من نجاح Google يمكن أن يُعزى إلى التغييرات التي تم إجراؤها على أدوات حملتها وتغييرات الخوارزمية داخل Google Shopping. لا تساعد القدرة على استهداف حملات إعلانية معينة على وجه التحديد ومعدلات تكلفة النقرة المنخفضة في جذب المزيد من الزيارات عبر Google Shopping فحسب، بل توفر التكتيكات أيضًا أرباحًا أكبر للمعلنين.

ليست كل الأخبار الجيدة

في حين أن التغييرات التي أجرتها Google على برنامج Google Shopping أدت إلى زيادة عدد الزيارات ومعدلات أفضل لتكلفة النقرة وزيادة الأرباح للمستخدمين مقارنة بـ Amazon إعلانات المنتجات، الأخبار لم تكن كلها جيدة. استمرت معدلات التحويل في Google Shopping في الانخفاض على الرغم من التغييرات التي تم إجراؤها بعد الربع الثاني، حيث سجلت أربعة أرباع متتالية من الانخفاض في هذه العملية. على الجانب الآخر، Amazon شهدت إعلانات المنتجات زيادة في معدلات التحويل كل ربع سنة خلال عام 2012 وتجاوزت Google Shopping خلال الربع الرابع.

بلغ معدل التحويل في Google Shopping في الربع الرابع من عام 2011 3.1%، ولكنه انخفض إلى 2.4% بحلول الربع الرابع من عام 2012. ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 22.35% على مدار عام. على نقيض ذلك، Amazon شهدت إعلانات المنتجات زيادة بنسبة 57.5% من الربع الرابع من عام 2011 إلى الربع الرابع من عام 2012، مع ارتفاع معدلات التحويل من 1.8% إلى 2.8%.

جمعت استراتيجية تكلفة النقرة (CPC Strategy) البيانات بعد النظر في أكثر من ستة ملايين نقرة، و2.4 مليون دولار من إنفاق المعلنين، و14.6 مليون دولار من الإيرادات من أكثر من 200 معلن مشارك. في النهاية، من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول التأثير طويل المدى للأدوات الجديدة الموجودة الآن في Google Shopping. ويبدو أن كل هذه البيانات تشير إلى أن جوجل في طريقها إلى الغزو Amazon إعلانات المنتجات في الجزء العلوي من الكومة، ولكن البيانات تمثل ربعين فقط من النشاط.

حقوق الصورة: © كولينا – فوتوليا.كوم