Rewrite this title: أفضل الممارسات لعمليات تدقيق تحسين محركات البحث لعام 2017 [PODCAST]

ستساعدك المقالة التالية: أفضل الممارسات لعمليات تدقيق تحسين محركات البحث لعام 2017 [PODCAST]

تعد عمليات تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) حجر الزاوية في عمل كل متخصص في تحسين محركات البحث (SEO) مع العملاء. إذًا كيف ينبغي على كبار المسئولين الاقتصاديين إجراء عمليات التدقيق وما هي الخطوات المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار؟ لدينا الإجابات لك في هذه الحلقة من برنامج مهووسو محركات البحث.

آنا كرو، استراتيجي المنتجات ومدير التسويق في مجلة محرك البحث في Firesnap، ينضم إلى المحرر التنفيذي لـ SEJ كيلسي جونز لمناقشة أفضل الممارسات في عمليات تدقيق تحسين محركات البحث. تتحدث آنا وكيلسي أيضًا عن المدة التي يستغرقها رؤية النتائج، وما إذا كان سيتم تضمين وسائل التواصل الاجتماعي أم لا، وأمثلة حقيقية لكيفية إحداث عمليات التدقيق فرقًا في ظهور موقع الويب.

كم مرة تعتقد أنه يجب إجراء عمليات تدقيق تحسين محركات البحث (SEO)؟

آنا: تفرق عمليات التدقيق بين العملاء. لكن عادةً، إذا حصلت على عميل جديد، فإنني أرغب في إجراء تدقيق كامل لتحسين محركات البحث (SEO) من الجانب الفني إلى جانب بناء الروابط وإلى جانب المحتوى مباشرة عندما أحصل عليه. ثم أحب جدولتها كل ثلاثة أشهر، وآمل أن تكون أربع مرات في السنة.

إذا كانت لدينا حملة كبيرة حقًا أو أي استراتيجيات تسويق داخلية رائعة نعمل عليها، فسوف أقوم بإجراء تدقيق بعد ذلك مباشرة فقط لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تغييرات غريبة أو أي تأثيرات مختلفة، خاصة إذا قمنا بأي إعادة هيكلة لموقع الويب. أعلم أنه كان لدي عميل لديه ملايين الصفحات، وقمنا بإعادة هيكلة الكثير من تلك الصفحات. لقد أجرينا التدقيق بعد ذلك مباشرة ووجدنا بعض الأخطاء التي لم نكن لنلاحظها إذا لم نقم بتنفيذ التدقيق بعد ذلك مباشرة.

كيلسي: إنها نقطة جيدة أن تقوم بذلك في كل مرة يحدث فيها تغيير لأنني أعتقد أنه في بعض الأحيان يقوم المطور بإجراء تغيير ولا يعتقد أنه يحدث فرقًا كبيرًا، وهو يحدث بالفعل.

في المتوسط، ما الوقت الذي يستغرقه إكمال عملية التدقيق؟

آنا: ذلك يعتمد مرة أخرى على موقع العميل. أنا أعمل مع الكثير من الشركات الصغيرة، لذا فإن الكثير من مواقعها الإلكترونية تتراوح ما بين مائة إلى 300 صفحة، لذا فهي أصغر حجمًا ويمكنني عادةً نشرها في غضون شهر إلى شهرين. ولأنها شركة صغيرة، أحب أن أبقي تكلفة الميزانية منخفضة. ولكن بعد ذلك، لدي عملاء أكبر يأتون إلي بملايين الصفحات ويريدون شيئًا تقنيًا للغاية، ويمكن أن يستغرق ذلك من ستة أشهر إلى عام اعتمادًا على الأقسام المختلفة لموقعهم، ومدى سرعة الوقت الذي يستغرقه المطور، وكل تلك العوامل المختلفة التي لا يمكنك السيطرة عليها حقًا. لكنك تحاول دائمًا أن تفعل كل ما بوسعك بما يُعطى لك.

كيلسي: أعتقد أنه يجب بالتأكيد أن يكون هناك خط تواصل جيد وكذلك التأكد من أن العملاء يفهمون مدى أهمية بعض هذه التغييرات التي يتعين عليك إجراؤها.

آنا: بالضبط. إنها عملية تعليمية. يعد التعليم مهمًا جدًا للعملاء في البداية لأن تحسين محركات البحث (SEO) شيء يتغير طوال الوقت. الشيء الذي كان رائعًا في العام الماضي ليس بالضرورة رائعًا هذا العام، لذا بالتأكيد استمر في عملية التعليم هذه. أعلم أنني أحب أن أحاول إرسال بريد إلكتروني إلى عملائي مرة واحدة شهريًا لإخبارهم ببعض الأشياء الجديدة التي حدثت والأشياء التي قد نرغب في تغييرها إلى موقع الويب الخاص بهم بناءً على الأشياء الجديدة التي تحدث في تحسين محركات البحث.

هل تتغير الأشياء التي تنظر إليها وتدققها حسب الصناعة أو أهداف الشركة، أم أن لديك معيارًا لأفضل الممارسات التي تنظر إليها وتحتفظ بها كما هي نسبيًا؟

آنا: لدي قائمة مرجعية شخصية خاصة بي أراجعها لكل عميل على حدة. من الواضح أن هناك أشياء مختلفة يجب النظر إليها، لذا فهي تعتمد على كل موقع ويب، ومن ثم ستساعدني أهداف الشركة في تحديد أولويات ما يجب القيام به خلال عملية التدقيق أولاً. إذا كان لديهم فريق تحرير كبير حقًا، فربما يكون المحتوى أكثر أهمية قليلاً من بعض التغييرات الهيكلية للموقع.

كيلسي: هذه نقطة جيدة حقًا، حيث يتم تحديد الأولويات بناءً على ما هو أكثر أهمية بالنسبة للعميل.

آنا: يمين. إنه يظهر أنك تستمع إليهم بالفعل وأنك تهتم بأعمالهم. تريد منهم أن ينجحوا بناءً على أهداف أعمالهم ويمكنك أن تكون جزءًا من فريقهم أيضًا.

ما هي الأشياء الأخرى التي تنظر إليها عندما يتعلق الأمر بالتواجد عبر الإنترنت؟

آنا: عندما أنتهي من الجانب الفني وجانب المحتوى، سأنتقل عادةً إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمجرد أنها عملية انتقال أسهل ويسهل على العميل فهمها. في كثير من الأحيان، يكون لديهم بالفعل شخص يعمل على إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، لذلك سأتعاون معهم، وأطلب منهم توجيهي خلال ما يفعلونه حاليًا، ومعرفة ما إذا كان هناك أي تعديلات صغيرة يمكننا تغييرها – سواء كان ذلك لهم Facebook الوصف أو تحميل الملفات فعليًا باستخدام اسم الكلمة الرئيسية في الصور Facebook. يمكن لأشياء صغيرة كهذه أن تحدث فرقًا وتربط النقاط بين وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث.

كيلسي: أعتقد أنهم جميعًا يعملون معًا لذا من الجيد دائمًا مراقبة ذلك لأنك مشارك في تواجد الشركة عبر الإنترنت. لذلك، مجرد إدراك ما يفعلونه أيضًا، سواء كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الدفع لكل نقرة (PPC)، أود أن أقول إنها فكرة جيدة دائمًا.

كم من الوقت يستغرق رؤية النتائج بعد إصلاح بعض المشكلات الرئيسية؟

آنا: اعتمادًا على طبيعة المشكلة، بالنسبة لي، عادةً ما يستغرق الأمر من أربعة إلى 12 شهرًا. بصراحة، الأمر يعتمد فقط على ما نعمل عليه. مثل حملات بناء الروابط الخاصة بي لإصلاح هياكل الروابط الداخلية أو عمليات إعادة التوجيه 301، فإننا عادةً لا نرى أي حركة إلا بعد مرور ستة أشهر تقريبًا. إذا لم أرى أي حركة في الإطار الزمني لمدة ستة أشهر، فسأعود وأتحقق من عملياتي، وأتأكد من أنني لم أفوّت أي شيء. لكن لدي بالفعل عملاء لا يرون أي حركة مرورية حتى تلك السنة.

ثم، لديك تلك الأشياء العشوائية التي تحدث. لقد حدث لي ذلك منذ صيفين حيث قمنا بتغيير واحد وشهدنا تأثيرًا جذريًا في شهر واحد. أعتقد أن الأمر يعتمد أيضًا على ما تركز عليه Google في ذلك الوقت. عادة ما يكون النطاق من أربعة إلى 12 شهرًا، وهو ما يكره العملاء سماعه، ولكن هذه هي الحقيقة.

كيلسي: نعم. قامت مايلي أويي، التي تركت جوجل مؤخرًا، بتصوير مقطع فيديو هذا العام حول توظيف مُحسنات محركات البحث، وقالت إنه يجب أن تتوقع عدم رؤية التغييرات إلا بعد مرور أربعة إلى 12 شهرًا:

هل يجب إجراء عمليات التدقيق خارجيًا دائمًا؟ حتى لو كانت الشركة تضم أحد مسوقي البحث ضمن فريقها، فهل يجب أن تعمل مع شخص آخر لإجراء التدقيق لمجرد أنهم قريبون جدًا منه، أم أن الأمر مهم؟

آنا: لقد كنت لحسن الحظ في كلا المنصبين. لقد كنت أعمل داخليًا كمسؤول عن تحسين محركات البحث (SEO) ومن الواضح أنني أعمل خارجيًا أيضًا. عندما كنت في الشركة، عملنا بالفعل مع وكالة بحث رائعة وكانت مفيدة جدًا. على الرغم من أن لدي معرفة واسعة بتحسين محركات البحث، إلا أنني أقدر حقًا وجود مصدر خارجي لم يكن بالضرورة متحيزًا بشأن أهداف الشركة أو الخطط الداخلية ويمكنه حقًا النظر إلى الأمر من منظور تحسين محركات البحث بشكل صارم. وهذا يؤدي إلى ما أفعله الآن، وأعتقد أن عملائي يقدرون ذلك لأنهم غالبًا ما ينحرفون عن أهداف العلامة التجارية الأكبر التي ليست بالضرورة أهدافًا لتحسين محركات البحث.

كيلسي: نعم، نقطة جيدة. ربما يعتمد الأمر فقط على الشركة وكيفية تنظيمها وما يحتاجون إليه.

هل لديك أي نصيحة أو أشياء تعتقد أنه يجب على الأشخاص وضعها في الاعتبار بغض النظر عمن يقومون بالتدقيق نيابةً عنه؟

آنا: سأختبر دائمًا. تتغير هذه الصناعة كثيرًا لدرجة أنه ما لم تبدأ في تجربة الأشياء ومواقع الويب المختلفة، فلن تعرف أبدًا ما الذي سينجح. ما يصلح لعميل واحد قد لا يصلح لعميل آخر، والعكس صحيح، لذلك قم دائمًا بالاختبار، والتحقق دائمًا، ومواكبة الاتجاهات، وحافظ على عقلك متجددًا.

للاستماع إلى البودكاست المهووسين بمحرك البحث هذا مع آنا كرو:

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