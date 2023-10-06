Rewrite this title: أفضل الممارسات لقياس نجاح تحسين محركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: أفضل الممارسات لقياس نجاح تحسين محركات البحث (SEO).

من العناصر المهمة في أي حملة تحسين محركات البحث (SEO) القدرة على تعديل الإستراتيجية بناءً على النتائج الفعلية. يعد تتبع البيانات الصحيحة أمرًا ضروريًا ليس فقط لإظهار قيمة الاستثمار والجهد في الحملة ولكن أيضًا للمساعدة في تحسين الحملة لتحقيق نتائج أفضل.

من أجل تنفيذ الإجراءات القائمة على النتائج ضمن حملة تحسين محركات البحث أو الحملة التسويقية، من المهم تسجيل المقاييس الصحيحة وتحليلها. جميع الحملات فريدة من نوعها ولها أهداف مختلفة. ولذلك فمن الضروري تحديد مؤشرات الأداء التي تؤدي إلى تلك الأهداف. صدق أو لا تصدق، لا يزال هناك “خبراء” في تحسين محركات البحث (SEO) يقيسون الأداء فقط بناءً على حركة المرور العضوية و/أو التصنيفات (الأسوأ من ذلك). ما لم يكن الغرض الوحيد لموقع الويب هو توليد حركة المرور من أجل بيع مساحات إعلانية، فهناك حاجة إلى تحليل أعمق بكثير لأداء تحسين محركات البحث (SEO).

بالطبع، لا تزال التصنيفات وحركة المرور من المقاييس المهمة التي يجب تتبعها، ولكن لكي تكون ناجحًا حقًا، يجب أن يكون القياس أعمق بكثير.

شريحة العلامة التجارية مقابل استعلامات البحث غير المتعلقة بالعلامة التجارية

من أجل عزل البحث العضوي بشكل حقيقي كمحرك للأعمال، من المهم أن ننظر على وجه التحديد إلى مقاييس الأداء الناتجة عن البحث الذي لا يحمل علامة تجارية. يمكن تضخيم المقاييس العضوية الإجمالية بسبب الجهود التسويقية الأخرى، مثل عدم الاتصال بالإنترنت، والتي يمكن أن تزيد بشكل كبير من عدد الزيارات الناتجة عن الاستعلامات العضوية ذات العلامات التجارية. قد يُعزى الارتفاع الكبير في حركة البحث العضوي بشكل غير صحيح إلى تحسين محركات البحث (SEO) إذا لم يكن أولئك الذين يتتبعون البحث العضوي على علم بإعلان تلفزيوني حديث، على سبيل المثال، يدفع المستهلكين إلى البحث عن اسم علامة تجارية. سيوفر تقسيم استعلامات البحث غير ذات العلامات التجارية رؤية أفضل للأداء الخاص بجهود تحسين محركات البحث. من السهل القيام بذلك عن طريق استخدام المرشحات المتقدمة مع تقارير الكلمات الرئيسية العضوية في معظم منصات التحليلات.

بالطبع، يؤثر تحسين محركات البحث (SEO) على البحث عن العلامات التجارية، خاصة بالنسبة للزائرين العائدين الذين تفاعلوا لأول مرة مع علامة تجارية عبر استعلام بحث غير مرتبط بعلامة تجارية. لذلك، لا ينبغي تجاهل حركة المرور العضوية ذات العلامات التجارية من منظور قياس تحسين محركات البحث. يمكن أن تكون الزيادة في حركة البحث العضوية ذات العلامات التجارية من الزائرين العائدين نتيجة لتحسين أداء البحث غير المرتبط بعلامة تجارية ويجب تحليلها.

من المهم أيضًا أن يكون لديك تواصل جيد بين قنوات التسويق الأخرى من أجل تحديد الجهود الأخرى التي يمكن أن تؤثر سلبًا على أرقام البحث العضوي. يجب تسجيل هذه الجهود وأخذها في الاعتبار عند تحليل أداء تحسين محركات البحث. يجب على أقسام تحسين محركات البحث (SEO) أن تكون على علم بأي مبادرات تسويقية أخرى، بالإضافة إلى الجداول الزمنية لها. يعد إدخال التعليقات التوضيحية في الرسوم البيانية لحركة البحث العضوية في Google Analytics طريقة جيدة لتتبع أي جهود أو أحداث تسويقية أخرى قد تؤثر على البيانات.

مسائل المشاركة

عادةً ما يكون توجيه الزيارات إلى موقع ويب يرتد (يترك الموقع دون زيارة صفحة ثانية) مجهودًا ضائعًا. ستلاحظ محركات البحث أيضًا عندما تكون حركة المرور التي ترسلها إلى موقع ما ذات معدل ارتداد مرتفع، ومن المحتمل أن تمنحها تصنيفات أقل نتيجة لذلك. قم بتحليل عوامل المشاركة، مثل معدل الارتداد والوقت المستغرق في الصفحة على مستوى الكلمات الرئيسية، خاصة لتلك الكلمات الرئيسية التي تستهدفها حملة تحسين محركات البحث (SEO).

إذا كانت الكلمات الرئيسية المستهدفة المحددة تؤدي إلى تفاعل ضعيف على الموقع مقارنة بالكلمات الرئيسية الأخرى و/أو متوسط ​​الموقع، فهذا مؤشر على أن هذه قد لا تكون أفضل الكلمات الرئيسية لاستهدافها. يعد استبدال الكلمات الرئيسية منخفضة التفاعل ببدائل أكثر صلة بالمستهلك المستهدف طريقة جيدة لتحسين حركة المرور الناتجة عن تحسين محركات البحث والنجاح العام للحملة. إذا كان هناك شعور عام بعدم تفاعل المستخدمين مع جميع مصادر حركة المرور، فقد تكون هناك حاجة إلى تحليل تجربة المستخدم/اختبار سهولة الاستخدام.

منح المستخدمين إجراءً

عند توجيه حركة المرور إلى موقع ويب عبر أي حملة تسويق رقمي، عادةً ما يكون من غرض الزائرين تنفيذ إجراء ما، سواء ملء نموذج عميل محتمل، أو إكمال عملية شراء، أو الاشتراك في رسالة إخبارية، وما إلى ذلك. لمعرفة ما إذا كانت جهود تحسين محركات البحث (SEO) تجذب حركة مرور ذات معنى، ومن الضروري تتبع الإجراءات التي يكملها المستخدمون عندما يكونون على موقع الويب.

بالنظر إلى المقاييس عالية المستوى، قد يكون من الواضح أن بعض الكلمات الرئيسية المستهدفة تؤدي إلى قدر كبير من حركة المرور على الموقع. ومع ذلك، بدون تتبع الإجراءات التي يكملها هؤلاء الزوار، فمن الصعب معرفة ما إذا كانت حركة المرور هذه تفيد الشركة بالفعل وتؤدي إلى تحقيق الربح. وهذا يجعل من الضروري إعداد نقاط تحويل مختلفة بناءً على الإجراءات المطلوبة التي يجب على المستخدمين اتخاذها مع القدرة على التتبع.

على سبيل المثال، إذا كان الإجراء المفضل هو أن يقوم المستهلك بإجراء مكالمة هاتفية مع الشركة، فقد يكون من الصعب تتبع مصدر حركة المرور والكلمة الرئيسية. هناك أدوات مثل انقر فوق المسارومع ذلك، فهي تسمح بهذا النوع من تتبع التحويل من خلال تقديم رقم هاتف مختلف لزوار مختلفين وتتبع مصدر المكالمة الهاتفية المنفذة مرة أخرى إلى مستوى الكلمة الرئيسية لمصدر الزيارات استنادًا إلى وقت إجراء المكالمة.

إذا لم تكن الميزانية متوفرة للأدوات التي توفر هذا المستوى من التتبع، فالبديل هو تزويد الزائرين بنموذج عملاء محتملين عبر الإنترنت بالإضافة إلى رقم هاتف الشركة. يمكن تتبع عمليات إرسال النموذج الرئيسي بسهولة باستخدام معظم منصات تحليلات الويب. في حين أن بعض الزوار سيستخدمون رقم الهاتف لإكمال الإجراء، والذي لن يوفر بيانات التحويل بناءً على جهود تحسين محركات البحث، فإن أولئك الذين يملؤون النموذج سيقدمون نظرة ثاقبة حول الكلمات الرئيسية التي يتم تحويلها بشكل أفضل.

يعد إعداد التتبع الصحيح واختيار المقاييس المناسبة للتسجيل والتحليل خطوات أولى حاسمة في بدء حملة تحسين محركات البحث الناجحة. يجب إجراء هندسة عكسية للأهداف النهائية للحملة من أجل إعلام العناصر الأكثر تأثيرًا التي ستؤدي إلى تلك الأهداف حتى يمكن تحليلها بشكل صحيح.