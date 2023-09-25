Rewrite this title: أفضل رؤى حول اقتصاد منشئي المحتوى وإعلانات الفيديو من IAB NewFronts

ستساعدك المقالة التالية: أفضل رؤى حول اقتصاد منشئي المحتوى وإعلانات الفيديو من IAB NewFronts

انطلقت IAB NewFronts، التي توصف بأنها “أكبر سوق للمحتوى الرقمي في العالم”، يوم الاثنين بأحداث شخصية في مدينة نيويورك وبشكل افتراضي على موقع IAB.com.

الموضوع الموحد لسلسلة أحداث هذا العام لمشتري الوسائط هو “البث المباشر”، والذي يعكس الاتجاهين المزدوجين اللذين يقودان الصناعة: يميل كل من المستهلكين والعلامات التجارية إلى بث الفيديو المباشر.

فيما يلي أهم ثلاث نقاط سريعة من اليوم الأول من IAB NewFronts لعام 2022.

1. وضع جدول الأعمال: تسخير اقتصاد المبدعين

تارا والبرت ليفي، نائبة رئيس الأمريكتين YouTube، ومايكل كاسان، الرئيس التنفيذي لشركة MediaLink، وضع جدول أعمال IAB NewFronts لعام 2022 لمناقشة “تسخير اقتصاد منشئي المحتوى”.

خلال المناقشة التي جرت في Google’s Pier 57، أعلن والبرت ليفي عن نجم الجمال هذا جاكي آينا وفنانة مكياج بات ماكغراث سيقود حدثًا للتسوق المباشر في 3 مايو يضم عناصر مستوحاة من سلسلة Netflix Bridgerton.

ثم، YouTube ستتعاون مع شركة Paramount في 4 مايو للبث المباشر للعرض الأول لتكملة الفيلم القادم Top Gun: Maverick.

الآن، المشكلة التي لم يعترف بها سوى القليل من الصحافة التجارية الصناعية هي:

YouTube يغذي الاقتصاد ، وتوليد 20.5 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2020.

، وتوليد 20.5 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2020. YouTube هو خلق فرص العمل ، بإضافة 394000 وظيفة مكافئة بدوام كامل في الولايات المتحدة في عام 2020.

، بإضافة 394000 وظيفة مكافئة بدوام كامل في الولايات المتحدة في عام 2020. YouTube ينمو الشركات الصغيرة، مما دفع 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام أ YouTube قناة للموافقة على ذلك YouTube لعبت دورًا في مساعدتهم على تنمية قاعدة عملائهم.

محادثة حول القهوة مع المبدعين تضم: كولين روزنبلوم وسمير شودري، وهما مخرجان يقيمان في لوس أنجلوس؛ كاسي هو، مدرب بيلاتيس ولياقة بدنية معتمد، وقناة “مدوناته” موجودة على YouTube لديه 6.4 مليون مشترك. و مفتاح كولينز، الذي ينشر مقاطع فيديو كوميدية مضحكة على YouTube القناة تضم 23.7 مليون مشترك.

تحدثوا عن تطورهم من “مستخدمي YouTube” والمؤثرين إلى المبدعين ورجال الأعمال. أعطت اللجنة الصراخ ل YouTube لدفع أكثر من 30 مليار دولار للمبدعين بين عامي 2017 و2020 – 7.5 مليار دولار سنويًا في المتوسط.

في عام 2021، YouTube وحققت 28.8 مليار دولار من عائدات الإعلانات.

وهذا يعني أن حوالي 55% من هذا المبلغ يذهب إلى المبدعين YouTube دفعت للمبدعين أكثر من 15 مليار دولار في العام الماضي، وهو جزء كبير من التمويل الإجمالي لاقتصاد المبدعين.

واستثمرت منصات الفيديو الاجتماعية الأخرى مئات الملايين من الدولارات فقط “لدعم” المؤثرين والمبدعين.

أو كما قال كي

“قام القس بتقسيم ذلك YouTube ما يقدمه لنا هو ما يسمح لنا ببناء هذه الأعمال. وباعتباري منشئ محتوى، فإن الأمر محبط للغاية لأنني أسمع كل منصة تقول: “أوه، نعم، نحن ندعم المبدعين لدينا”. نحن وراء المبدعين لدينا. لكن لا أحد يضع أمواله في مكانه باستثناء YouTube”.

الآن، YouTube تعقد عادةً Brandcast السنوية خلال IAB NewFronts، لكن الشركة خالفت التقليد هذا العام من خلال نقل هذا الحدث ليتزامن مع Upfronts، السوق السنوي لمبيعات الإعلانات التلفزيونية.

هذا يعني أنه سيتعين علينا الانتظار حتى 17 مايو لمعرفة ماذا سيحدث YouTube سيقول الرئيس التنفيذي سوزان وجسيكي.

لكن، جيم لودرباك، المدير العام لشركة VidCon، تتوقع أن يركز عرضها التقديمي على أن “Big Red هي شركة تلفزيون بقدر ما هي منصة فيديو عبر الإنترنت.”

2. رؤى IAB: تقرير الإنفاق على إعلانات الفيديو لعام 2022

في يوم الاثنين، شارك نائب رئيس المركز الإعلامي لـ IAB، إريك جون، نتائج تقرير “الإنفاق على إعلانات الفيديو وتوقعات 2022” لهذا العام.

زاد الإنفاق على إعلانات الفيديو الرقمية بنسبة 49% في عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 26% إلى 49.2 مليار دولار في عام 2022.

وارتفع الإنفاق الإعلاني على Connected TV (CTV) بنسبة 57٪ في عام 2021 إلى 15.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 39٪ إضافية في عام 2022 إلى 21.2 مليار دولار.

على الرغم من أن 76% من مشتري الفيديو يصنفون الآن CTV على أنه “يجب شراؤه” في ميزانيات التخطيط الإعلامي الخاصة بهم، إلا أنهم يخصصون حاليًا 18% فقط من إجمالي أموال إعلانات الفيديو الخاصة بهم لـ CTV، وهو ما يقل عن 36% من إجمالي الوقت المستغرق مع التلفزيون الخطي وCTV مجتمعين في عام 2022.

قال جون: “لقد حان الوقت الآن لكي تتابع العلامات التجارية والمشترين اهتمام المستهلكين.”

أنا

وجد التقرير:

يمكّن CTV المشترين من الاستفادة من عدة أنواع من البيانات غير المتوفرة في عمليات شراء التلفزيون الخطي ، بما في ذلك بيانات العلامة التجارية للطرف الأول، وبيانات الموقع، وبيانات التسوق.

، بما في ذلك بيانات العلامة التجارية للطرف الأول، وبيانات الموقع، وبيانات التسوق. 57% من مشتري الفيديو الذين ارتفعت مبيعاتهم نظرًا لمؤشر الأداء الرئيسي الخاص بهم شعروا أن CTV كان أكثر فعالية من التلفزيون الخطي . ولكن حتى 46% من مشتري الفيديو الذين تحسنت رؤيتهم للعلامة التجارية وفقًا لمؤشر الأداء الرئيسي الخاص بهم قالوا إن البث المباشر (CTV) كان أكثر فعالية.

. ولكن حتى 46% من مشتري الفيديو الذين تحسنت رؤيتهم للعلامة التجارية وفقًا لمؤشر الأداء الرئيسي الخاص بهم قالوا إن البث المباشر (CTV) كان أكثر فعالية. قال 59% من مشتري الفيديو إنه “من الواضح جدًا” مكان عرض إعلانات CTV الخاصة بهم مقارنة بـ 50% فقط ممن قالوا ذلك بالنسبة للفيديو الاجتماعي و43% للفيديو الرقمي الآخر.

لكن مشترو الفيديو يقولون إنهم ما زالوا يواجهون تحديات:

قال 48% منهم إنهم يقومون بقياس مدى الوصول المتزايد عبر المنصات/الناشرين كانت مشكلة.

عبر المنصات/الناشرين كانت مشكلة. وقال 43% إدارة التردد عبر الأنظمة الأساسية / الناشرين كانت مشكلة.

كانت مشكلة. 35% قالوا التجزئة لا يزال يمثل كعب أخيل لمسارات الإمداد الآلية.

يستعد مشترو الفيديو لسوق تلفزيون/تلفزيون CTV خطي متقارب ويقومون بتنفيذ عدد لا يحصى من الأساليب الإبداعية والاستهدافية لمعالجة فرص وتحديات CTV.

ولكن، لاحظ جون، “إذا استخدمنا تشبيه لعبة البيسبول، فإننا لا نزال في الشوط الأول.”

3. عرض جديد لوضع المنتج الافتراضي من Amazon

في مساء يوم الاثنين، استضافت إيمي بوهلر، وهي ليست ممثلة حائزة على جائزة إيمي فحسب، بل أيضًا مديرة Lucy and Desi في Prime Video ومنتجة تنفيذية في Harlem. Amazonحدث في مركز لينكولن.

ثمانية مديرين تنفيذيين من Freevee، Amazon إعلانات، Twitchبرايم فيديو, Amazon الموسيقى و Amazon انضمت إليها الاستوديوهات للكشف عن العروض الجديدة والمنتجات الإعلانية وطرق جذب العملاء.

أعلى الوجبات الجاهزة من Amazonكان العدد الكبير من التصريحات عبارة عن عرض جديد لمنتج افتراضي يُدرج العلامات التجارية في محتوى Prime Video وFreevee الأصلي في مرحلة ما بعد الإنتاج وأثناء Saturday Night Football، والذي سيتم بثه حصريًا على Prime Video هذا الخريف.

إذا لم تكن قد سمعت عن Freevee من قبل، فلا تقلق. حتى الأسبوع الماضي، كان يُعرف باسم IMDb TV.

في اخبار اخرى، Amazon كما أعلنت عن Streaming TV Media Planner، الذي يمكّن المعلنين من رؤية مدى وصول البث التلفزيوني المتزايد من خلاله Amazon الإعلانات وقارن ذلك بمدى الوصول الخطي.

كانت هذه مجرد أهم ثلاث نقاط من اليوم الأول لـ IAB NewFronts لعام 2022.

وعلى مدار الأيام الثلاثة المقبلة، سيستمع مشترو الوسائط أيضًا إلى Meta وTikTok وSnapchat و Twitter.

سأشارك أبرز الأحداث من تلك الأحداث في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

المزيد من الموارد: