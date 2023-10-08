Rewrite this title: أفضل ممارسات البيانات الجزئية للتجارة الإلكترونية

ستساعدك المقالة التالية: أفضل ممارسات البيانات الجزئية للتجارة الإلكترونية

إن تحسين محركات البحث (SEO) لمواقع التجارة الإلكترونية يشبه اللعب على تأرجح مع جميع الأطفال في الملعب، ومحركات البحث هي نقطة الارتكاز. سواء كان الموقع موجهًا نحو جذب العملاء المحتملين أو مبيعات B2C، فإن الهدف من معظم حملات تحسين محركات البحث للتجارة الإلكترونية هو التغلب على المنافسة في تصنيفات البحث العضوي. لقد جلبت التقنيات الناشئة بيانات جزئية مع إصدار HTML5.

يعد مفهوم البيانات الجزئية جديدًا لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO)، وهو ما قد يمنح عملاء التجارة الإلكترونية ميزة على المنافسة. ستوفر هذه الممارسة غير المعروفة لمحركات البحث شرحًا لعناصر معينة في صفحة الويب، مما يؤدي إلى بناء الثقة في تلك الصفحة.

البيانات الجزئية عبارة عن ترميز HTML بسيط جدًا يمكن استخدامه لتحديد التواريخ والأسعار والمواقع والأوصاف والمنتجات وما إلى ذلك… تعاونت Google وBing وYahoo لإنشاء Schema.org – مورد تم تطويره بشكل متبادل يحدد الممارسات المقبولة فيما يتعلق بالبيانات الجزئية. بحسب ال مدونة مركز مشرفي المواقع Bingيضع Bing أهمية كبيرة على وجود البيانات الجزئية في نتائج محرك البحث. تقول الشائعات أيضًا أن Google قد تستبدل في النهاية Google Base بالبيانات الجزئية لعمليات البحث عن المنتجات. ما إذا كان الغرض من موقع الويب الخاص بك هو البيع قفازات العمل للمستهلكين أو إنشاء عملاء محتملين في مجال B2B للقمصان الماصة للرطوبة، فإن البيانات الجزئية هي شيء يجب تنفيذه لجميع صفحات المنتجات على مواقع التجارة الإلكترونية.

توافق البيانات الجزئية:

يعد إعداد الصفحات لتكون متوافقة مع البيانات الجزئية أمرًا سهلاً للغاية. في معظم الحالات، سيتطلب الأمر فقط تغيير نوع الوثيقة لدعم HTML5. اعتمادًا على حجم موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك، قد يستغرق ذلك من دقيقتين إلى يومين. قد تكون هناك بعض المشاكل التي تحدث نتيجة تغيير نوع الوثيقة. وهذا ظرف نادر، لكنه ممكن جدا. نوع الوثيقة لـ HTML5 هو . سيتم وضع علامة doctype في السطر الأول من كل ملف html. بعد تغيير نوع الوثيقة، اختبر الصفحة في متصفحات مختلفة للتأكد من عدم تأثر أي من عناصر الصفحة بالتغيير.

عناصر صفحة المنتج:

الآن بعد أن تم إعداد التوافق للصفحات، ستحتاج إلى إجراء تدقيق على صفحات المنتج للتأكد من وجود جميع عناصر المنتج. لا يعد إدراج عناصر معلومات المنتج مفيدًا لتحسين محركات البحث فحسب، بل أيضًا لأغراض سهولة الاستخدام. يجب أن تتضمن كل صفحة منتج: اسم المنتج، والعلامة التجارية، والطراز، والوصف، والسعر، والتوفر، ومجموع نقاط المراجعة والكمية، والمنتجات ذات الصلة، ومراجعات المنتج. ويمكن إضافة البيانات الجزئية إلى كل عنصر من هذه العناصر، مما يجعلها أكثر وضوحًا وفهمًا لمحركات البحث.

التخطيط السلكي ووضع العناصر على صفحات المنتج:

تخطيطات صفحة المنتج لها تأثير لا يُقاس على معدلات التحويل. قبل قضاء ساعات لا حصر لها في تصميمات الصفحات، قم بإنشاء عدد قليل من الإطارات السلكية، التي تصور التخطيطات المحتملة لصفحات المنتج. يجب أن تكون صفحة المنتج المناسبة سهلة بالنسبة للمستهلكين لجمع كل المعلومات اللازمة لإجراء عملية شراء مدروسة. وفي الوقت نفسه، يجب أن تمتلك الصفحات أيضًا بنية المحتوى الهرمية المناسبة لمحركات البحث لفهم أهمية كل عنصر في الصفحة. إذا كنت تدير موقعًا كبيرًا للتجارة الإلكترونية، فقد يكون من المفيد تجربة عدد قليل من تصميمات الصفحات المختلفة وتشغيلها اختبار التحويل لتحديد التخطيط الأفضل أداءً.

يجب أن تكون أسماء المنتجات موجودة دائمًا ضمن علامة h1 أعلى الصفحة. يجب أن تكون صور المنتج موجودة دائمًا تحت اسم المنتج. تذكر أن تتدرب تحسين الصورة لجميع صور المنتج. في مكان ما بالقرب من الصورة، قم بتضمين اسم العلامة التجارية ووصف المنتج والسعر والتوفر ومراجعات المنتج الإجمالية. في أسفل الصفحة، أضف قسمي “المنتجات المميزة” و”مراجعات المنتجات”.

تصريحات العلامات:

قبل ترميز أي عناصر منتج، ستحتاج إلى تحديد أن كل شيء موجود في كتل html المرمزة هو معلومات المنتج. إعلانات Itemscope وitemtype مطلوبة في كل صفحة منتج لأنها تحدد أن كل شيء داخل كل كتلة html معينة يرتبط بالمنتج. يعد كلا الإعلانين إحدى ميزات HTML5، ولهذا السبب يلزم تغيير نوع المستند. سيخبر هذا محركات البحث بتحليل العلامات كمعلومات عن المنتج. يوضح العلامات التالية كيفية إعداد الإعلانات.

ترميز صفحات المنتج:

بمجرد أن تكون راضيًا عن تخطيط الصفحة، ستحتاج إلى ترميز جميع العناصر باستخدام البيانات الجزئية. يوجد أدناه مثال على العناصر السبعة الأساسية لصفحة المنتج، بالإضافة إلى تفسير Google. سيتم تناول علامات “مراجعة المنتج” و”المنتج المميز” لاحقًا في هذه المقالة.

اختبار البيانات الجزئية:

يعد اختبار الصفحات بعد تغيير العلامات أمرًا إلزاميًا للتأكد من تفسير البيانات الجزئية بشكل صحيح. لقد توصلت Google مؤخرًا إلى هذا الأمر المفيد أداة اختبار المقتطفات الغنية لاختبار تفسير مقتطفات البيانات الجزئية. قم بإجراء اختبار على كل صفحة للتأكد من قيام Google بتحليل الترميز بشكل صحيح. يبدو تفسير Google Rich Snippets لهذا الترميز كما يلي:

ترميز المنتجات المميزة:

من الأمور الضرورية لتحسين معدلات التحويل لموقع التجارة الإلكترونية أن يكون لديك قسم “المنتجات المميزة” في كل صفحة منتج. اعتمادًا على كيفية إعداد هذا القسم على موقع الويب، قد يتطلب الترميز تعديلات. تقدم العديد من مواقع الويب منتجات مميزة بلغة جافا سكريبت بدلاً من لغة HTML. فيما يلي مثال لإصدار HTML الأساسي لقسم المنتجات المميزة.

علامة مراجعة المنتج:

يعد تقديم مراجعات المستهلكين أمرًا ضروريًا لمساعدة العملاء المحتملين على اتخاذ قرارات مستنيرة عند الشراء من موقع التجارة الإلكترونية. إذا قمت مؤخرًا بإطلاق خط جديد من ملابس العمل FR، فربما ترغب في مراقبة تعليقات العملاء لمعرفة ما إذا كان المنتج يحتاج إلى تحسين. بالإضافة إلى مراجعات المنتجات الفردية، ستحتاج أيضًا إلى تقديم تقييم إجمالي للمراجعة والعدد الإجمالي. سيعطي هذا للمستهلكين إشارة إلى مدى تقييم العملاء الآخرين للمنتج دون الحاجة إلى قضاء الوقت في قراءة جميع المراجعات. يوجد أدناه مقتطف للمراجعات الفردية والمراجعات المجمعة.

ترميز صفحة الفئة:

اعتمادًا على كيفية إعداد موقع الويب، يمكنك اختيار ترميز صفحات الفئات. إذا قمت بإدراج معلومات المنتج في صفحات الفئات، فستحتاج إلى حذف أي علامات بيانات جزئية لأنها قد تسبب تعارضًا مع صفحات المنتج. بعد كل شيء، عادةً ما يبدأ هدف التحويلات بصفحات المنتج، لذلك تريد أن تكون صفحة المنتج هي الصفحة المقصودة بدلاً من صفحة الفئة. بالنسبة لصفحة فئة بسيطة تسرد أسماء الفئات، ضع كل اسم فئة في علامة h1 وأضف ترميز البيانات الجزئية التالي.

شكر خاص لـ Dave Ross من Straight North لتوفير مقتطفات ترميز البيانات الجزئية.