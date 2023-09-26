Rewrite this title: أفضل ممارسات تحسين محركات البحث المحلية للعلامات التجارية لمطاعم المؤسسات

ستساعدك المقالة التالية: أفضل ممارسات تحسين محركات البحث المحلية للعلامات التجارية لمطاعم المؤسسات

مع وجود خيارات لا حصر لها للاختيار من بينها وإمكانية تناول ثلاث وجبات يوميًا، يمكن أن تكون صناعة المطاعم فئة تنافسية للغاية للبحث المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم افتتاح المزيد من مواقع المطاعم باستمرار وتستمر أنواع المفاهيم الجديدة في الظهور.

يصبح الحفاظ على حضور قوي على شبكة البحث المحلية أكثر صعوبة بالنسبة للعلامات التجارية لمطاعم المؤسسات التي تتطلع إلى القيام بذلك على نطاق واسع، وأحيانًا مع عدة آلاف من المواقع.

يتم تشغيل العديد من سلاسل المطاعم من خلال أصحاب الامتياز، مما يعني أن العلامة التجارية لا تمتلك أو تدير مواقعها ولكنها توفر بدلاً من ذلك الدعم للمالكين والمشغلين.

وهذا يضيف طبقة أخرى من التعقيد وهي القدرة على توسيع نطاق جهود التسويق عبر البحث المحلي للعلامة التجارية نظرًا لأن الشركة ليست مسيطرة بشكل كامل.

على الرغم من وجود العديد من التعقيدات عند إدارة علامة تجارية لمطعم مؤسسي، إلا أن هناك طرقًا عديدة لنجاح العلامة التجارية ومواقعها الفردية في التسويق عبر البحث المحلي.

من المهم أن يكون لديك استراتيجية بحث محلية محددة نظرًا لأن العديد من زيارات المطاعم تبدأ بالبحث على Google أو مباشرة في خرائط Google.

في هذا المنشور، سنستكشف بشكل متعمق كيفية إدارة قوائم البيانات المحلية وتحسين محركات البحث على نطاق واسع للعلامات التجارية لمطاعم المؤسسات، وأفضل ممارساتنا لتحقيق النجاح في مشهد البحث المحلي المتطور باستمرار.

إدارة قوائم العلامات التجارية لمطاعم المؤسسات

وجود قوائم محلية أمر لا بد منه.

بدون إدراج مطعم في الأدلة الرئيسية مثل Google، Appleأو Bing أو Yelp، فسيكون الأمر كما لو أن الموقع غير موجود للباحثين.

ولكن إدراج الموقع في أدلة أصغر مثل OpenTable، وZomato، وTripAdvisor، وYellowPages، وAll Menus، Facebookو Foursquare وZagat وGrubhub لا تقل أهمية.

يجب أن يكون لكل مطعم قائمة في جميع الأدلة ذات الصلة حيث أن هذه إشارة تصنيف إلى Google نظرًا لأن الاستشهادات هي وسيلة فعالة لبناء روابط مرة أخرى إلى صفحة موقع المطعم.

منصات إدارة الموقع

لكي تتمكن العلامات التجارية للمؤسسات من إدارة الكم الهائل من القوائم التي تحتوي على العديد من السمات المختلفة عبر المواقع المختلفة، فإن ذلك يتطلب نظامًا أساسيًا مركزيًا.

يقبل كل دليل البيانات بشكل مختلف قليلاً، بالإضافة إلى أن القدرة على إجراء التحديثات بسرعة وكفاءة أمر ضروري.

والأكثر من ذلك هو أن المطاعم بحاجة إلى أن تكون ذكية في التعامل مع التغييرات بسبب الوباء.

تحتاج معظم مطاعم المؤسسات إلى نظام أساسي لإدارة الموقع حتى تتمكن من إدارة جميع التعقيدات.

تسمح لهم هذه الأنظمة الأساسية بتحديث البيانات في مكان واحد وإرسالها إلى أدلة قوائم متعددة.

يمكن لهذه المنصات أيضًا أن تمنح أصحاب الامتياز القدرة على الوصول إلى مطاعمهم وإجراء التحديثات الخاصة بهم بدلاً من الاعتماد على الشركات لإجراء هذه التغييرات.

يميل مشغلو مالكو الامتياز إلى معرفة مواقعهم بشكل أفضل وسيكونون على دراية بأي تغييرات خاصة بالموقع حيث يمكنهم عادةً تحديد ساعات العمل أو الفروق الدقيقة الأخرى مع موقعهم.

دقيقة وكاملة المعلومات ليست ضرورية للمطاعم فحسب، بل هي أيضًا وسيلة للحصول على رؤية أفضل.

سيؤدي وجود ساعات خاطئة أو حالة غير صحيحة أو روابط مفقودة إلى ضياع فرص الإيرادات ومراجعات سلبية محتملة.

إدارة المراجعة

تعد نتائج المراجعة جزءًا أساسيًا في تحديد مكان تصنيف الموقع. ستعتبر Google أيضًا الردود على المراجعات بمثابة إشارة تصنيف.

بالإضافة إلى ذلك، 59% من الفئة العمرية من 18 إلى 23 عامًا يقولون إن السمعة عبر الإنترنت تلعب دورًا في قرارات الشراء في المطاعم.

تميل المطاعم إلى توليد الكثير من التقييمات، مما يوفر الكثير من الأفكار الرائعة.

إن القدرة على الرد على ما يزيد عن 100000 مراجعة سنويًا ستتطلب جهدًا مركزًا من الشركات أو أصحاب الامتيازات.

تمامًا مثل وجود نظام أساسي لإدارة القوائم، تعد أداة الإشراف على المراجعات والرد عليها ضرورية للعلامات التجارية للمؤسسات.

سيسمح لك هذا بمعرفة عدد التقييمات التي تصدرها المطاعم، ونتائج المراجعة، والمشاعر لتحسين مستوى الخدمة في كل موقع.

محتوى القوائم

يعد وجود محتوى جذاب ضمن قوائمك طريقة رائعة لتميز العلامات التجارية لمطاعم المؤسسات. هناك طريقتان للقيام بذلك هما من خلال الصور والمشاركات.

تحتوي العديد من العلامات التجارية لمطاعم المؤسسات على عدد قليل من الصور المخزنة المتماثلة في كل قائمة.

يعد وجود صور فريدة في جميع قوائمك طريقة رائعة لجعل ملفك الشخصي أكثر جاذبية.

من المفيد إضافة صور للجزء الخارجي أو الداخلي أو أي شيء يجعل هذا الموقع مميزًا بشكل فريد.

تعد مشاركات Google أيضًا طريقة رائعة لمشاركة تفاصيل ما يحدث داخل هذا الموقع. يعد وجود منشورات في كل موقع فرصة أخرى للتحدث إلى عملائك والتأثير على التصنيفات.

الصفحات المحلية

تعد الصفحات الفردية أمرًا أساسيًا لأي علامة تجارية لمطعم متعدد المواقع لأنها تتيح للمستخدم معرفة تفاصيل هذا الموقع وما يقدمه.

يتمثل التحدي الذي يواجه العلامات التجارية للمؤسسات في وجود عدة آلاف من الصفحات التي يمكن أن تبدو كمحتوى مكرر.

يمكن أن يؤثر عدم التمييز بين صفحة كل موقع سلبًا على تحسين محركات البحث ولا يعطي أي فكرة حقيقية عن الموقع.

وهذا بدوره لا يوفر للقارئ محتوى ذي صلة ويعتبره Google علامة تجارية لا تقدم محتوى عالي الجودة.

محتوى فريد

لكي تبرز العلامات التجارية للمؤسسات، يعد المحتوى الفريد محليًا أمرًا ضروريًا. يعد المحتوى المحلي للغاية طريقة رائعة لإنشاء محتوى فريد.

يمكن للمطاعم التفكير في المحتوى المحلي للغاية بطريقتين مختلفتين. الأول هو ما يتعلق بالموقع محليا.

تسليط الضوء على الأحياء المحددة التي يقع المطعم بالقرب منها، أو الطرق السريعة الرئيسية، أو الجامعات، أو الملاعب، أو المتاحف، أو الساحات، أو غيرها من المعالم الرئيسية.

المجال الثاني هو ما يميز كل مطعم معين عن الآخرين.

هل يحتوي هذا الموقع على أي عروض ترويجية أو أحداث محددة؟

يمكن أن يكون ذلك بمثابة ليلة مجانية للأطفال لتناول الطعام أو الأحداث الرياضية أو الليالي التي تقام فيها الموسيقى الحية أو حتى الكاريوكي.

الاحتمال الآخر هو تسليط الضوء على من يعمل في الموقع وسيرهم الذاتية.

الهدف كله هو توفير أكبر قدر ممكن من المحتوى الفريد حول الموقع لجعله متميزًا محليًا.

يعد وجود صور محددة للموقع مقابل صورة قياسية في جميع المواقع فرصة أخرى لإنشاء محتوى فريد.

صفحات المدينة

هناك طريقة أخرى للمساعدة في التصنيف محليًا وهي إنشاء صفحات المدينة لأي من المدن التي يوجد بها الموقع.

تعتمد العديد من عمليات البحث اليوم على الموقع باستخدام مُعدِّل المدينة مثل “مطعم أمريكي في لوس أنجلوس”.

سيساعد وجود صفحات المدينة هذه في تحسين تصنيفات المطعم.

إنها أيضًا فرصة أخرى لإنشاء محتوى فريد لتلك المدينة المحددة.

يمكنك اتباع نفس النهج مع المحتوى المحلي للغاية للمدن من خلال الإشارة إلى أحياء ومتاحف وساحات وطرق سريعة محددة وأي أشياء رئيسية أخرى تجعل تلك المدينة بالذات بارزة.

حتى وجود صور فريدة لكل مدينة سيكون مفيدًا.

خاتمة

لكي تبرز العلامات التجارية لمطاعم المؤسسات في البحث، يعد وجود قائمة مخصصة واستراتيجية صفحات أمرًا ضروريًا.

من خلال توفير تفاصيل كل موقع وإنشاء محتوى فريد، يمكن لمطاعم المؤسسات التنافس بفعالية محليًا ضد المطاعم ذات الموقع الواحد.

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