Rewrite this title: أفضل ممارسات تحسين محركات البحث للصفحة المقصودة ونصائح لتحقيق النجاح

ستساعدك المقالة التالية: أفضل ممارسات تحسين محركات البحث للصفحة المقصودة ونصائح لتحقيق النجاح

تقوم Google بتحديث خوارزميتها باستمرار. وفي هذا العام وحده، أعلنوا عن 12 تحديثًا مهمًا.

ولكنها، بالطبع، لا تتضمن مئات التحديثات البسيطة التي أجرتها Google على محرك البحث الخاص بها.

هل يمكن أن تؤثر هذه التحديثات على أداء صفحاتك المقصودة؟ قطعاً.

إن التكيف مع هذه التغييرات المستمرة هو أكثر من مجرد تحسين المحتوى الخاص بك لـ SERPs.

في 15 ديسمبر، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت برعاية قدمها موردي أوبرستين، رئيس قسم الاتصالات في Semrush.

أظهر أوبرستين كيفية تحسين تحسين محركات البحث لصفحاتك المقصودة وزيادة التحويلات من خلال مجموعة من النصائح المدعومة بالبيانات التي يمكنك وضعها موضع التنفيذ اليوم.

هل تريد المزيد من التفاصيل والبيانات والنصائح من عرض Oberstein؟ فيما يلي ملخص سريع للندوة عبر الويب.

كيف تغيرت الصفحات المقصودة وتحسين محركات البحث

أصبح الناس أكثر وعيًا بالتكنولوجيا وتشككًا الآن، كما لوحظ مع زيادة خصوصية البيانات وعمليات البحث الأمنية في السنوات الأخيرة.

وبالمثل، أصبحت جوجل أكثر وعيًا وتشككًا في المحتوى الذي يتم نشره.

يبحث الأشخاص ومحركات البحث عن تجربة جيدة مع معلومات حقيقية.

ومع ذلك، فإن ترتيب صفحاتك المقصودة لا يتعلق فقط بالمعلومات الموجودة في صفحة واحدة.

من المهم التفكير في كيفية انعكاس صفحاتك المقصودة لموقعك على الويب وارتباطها به بشكل عام.

[See The Data: Site Rankings Vs. Page Rankings] الوصول على الفور إلى هذه الندوة عبر الإنترنت →

تعتمد القدرة على ترتيب الصفحات المقصودة على الموقع بشكل عام

الأمر لا يتعلق فقط بالصفحات المقصودة. لقد تحدث جون مولر عدة مرات عن كيفية تطبيق الجودة على الموقع بأكمله.

مصدر الصورة: سيمروش

من الواضح أن Google تريد التأكد من حصولك أنت وزائريك على تجربة موقع ممتازة.

مشكلة الصفحات المقصودة: نقص المعلومات وأفضل ممارسات الموقع بالكامل

كمسوق، من الطبيعي أن تنظر إلى الصفحات المقصودة من وجهة نظر التحويل.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الكثيرون يعتقدون أن الصفحات المقصودة هي كيانات مستقلة أو صفحات يتيمة، وأنها ليست جزءًا من موقع أكبر.

ولهذا السبب فإن الأشياء التي تفعلها عادةً، أو لا تفعلها على مدونتك أو صفحات منتجك، يسعدك القيام بها على الصفحات المقصودة.

لقد حان الوقت لتغيير تلك العقلية.

[Solve Your Landing Page Problems] الوصول على الفور إلى هذه الندوة عبر الإنترنت →

مستقبل الصفحات المقصودة: غنية بالمعلومات، ومبنية على البيانات، ومتسقة

تذكر أن المستخدمين لا يبحثون عن التحويلات. يأتون إلى الصفحات المقصودة للحصول على معلومات.

المعلومات تؤدي إلى التحويلات.

إذا لم يحصل المستخدمون على هذه المعلومات أولاً، فلن يقوموا بالتحويل.

ركز أكثر على إعلام المستخدم بدلاً من إجراء عملية بيع.

بالإضافة إلى الإجابة بشكل استباقي على أسئلة المستخدم، سيصبح اتساق العلامة التجارية والممارسات الجيدة لتحسين محركات البحث أكثر أهمية.

الصفحات المقصودة هي جزء من موقع أكبر. يعد التفكير في نقل الخبرة الكاملة لموقع الويب الخاص بك وسلطته وثقته إلى صفحاتك المقصودة أمرًا أساسيًا.

كيفية جعل الصفحة المقصودة مفيدة

يمكن لـ Google معرفة متى تحاول البيع بدلاً من إعلام الزائرين – وهذا سيؤثر على تصنيفاتك.

إذا كنت تستخدم مراجعات المنتجات، فتأكد من عدم وجود دافع لبيع شيء ما.

إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من الاشتراكات في إحدى النشرات الإخبارية، فأخبرهم بذلك — وتأكد من السماح للزائرين بمعرفة نوع المحتوى الذي سيحصلون عليه عند الاشتراك.

[Make Your Landing Pages More Informative Now] الوصول على الفور إلى هذه الندوة عبر الإنترنت →

كيف تعمل العلامات التجارية وتحسين محركات البحث معًا

يعد تسويق العلامة التجارية وإدراك الموقع جزءًا من تحسين محركات البحث – وهذه هي العقلية التي تحتاج إلى تبنيها إذا كنت تريد الحصول على تصنيف أفضل على الصفحات المقصودة.

تأكد من أن الإعلانات لا تطغى على المحتوى الرسمي الخاص بك، وتأكد من أن محتوى علامتك التجارية يتوافق مع احتياجات المستخدم ونواياه.

ابحث عن نية المستخدم وقم بدمجها في صفحتك المقصودة

عند إنشاء محتوى مفيد وغني بالمعلومات لصفحاتك المقصودة، يوصي Semrush بدءا من التعاطف. ثم ابدأ مشروعك البحث عن الكلمه الرئيسيه.

لإنشاء محتوى إعلامي يتصل بالمستخدم ويساعده على اتخاذ القرار بالتحويل، عليك فهم ما يلي:

من أين يأتي المستخدمون لديك؟

ما الذي يجب أن يحدث لهم؟

ما المحتوى الذي سيكون مفيدًا لهم؟

هل سيثقون بهذا المقال؟

هل سيشترون هذه المنتجات؟

قم ببناء ذلك في تصور صفحتك المقصودة، ولكن لا تتوقف عند هذا الحد.

انظر كيف هو موقعك ملموس لأن المحتوى الخاص بك هو علامتك التجارية، بما في ذلك الصفحات المقصودة.

[How Does Perception Affect Landing Page Rankings?] احصل على إمكانية الوصول الفوري إلى الندوة الكاملة عبر الويب→

اكتشف: لماذا يقوم Google بتصنيف صفحة واحدة على أخرى؟

سهولة الاستخدام سيكون عاملا تمييزيا كبيرا هنا. مستقبل التحسين هو الخبرة وسهولة الاستخدام.

ما مدى سهولة استيعاب المعلومات بالنسبة للمستخدم؟

هل تقدم المعلومات بأفضل طريقة ممكنة؟

هل تم تنسيقه بطريقة منطقية للمستخدم؟

كلما زاد عدد مواقع الأعمال الصغيرة التي أراها، قل عدد المشكلات الفنية التي تواجه تحسين محركات البحث، وكلما زادت المشكلات المتعلقة بالمحتوى (قديم، مكرر عبر مواقع متعددة، غير صحيح، منخفض الجودة، وما إلى ذلك). تميل أنظمة إدارة المحتوى (CMS) إلى إنجاز معظم الأمور الفنية بشكل صحيح (أو “صحيح بما فيه الكفاية”) في الوقت الحاضر.

— 🐄 جون 🐄 (@JohnMu) 15 فبراير 2021

المزيد من النصائح والرؤى المدعومة بالبيانات لتحسين تصنيفات الصفحات المقصودة



تعلمت Semrush دروسًا قيمة حول تحسين محركات البحث للصفحة المقصودة من خلال تحليل أكثر من 20000 عنوان URL للصفحة المقصودة وأنماط تصنيف الصفحة الرئيسية.

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الماخذ الرئيسية

لا تتيم صفحاتك المقصودة. قم بربطها ببقية موقعك قدر الإمكان.

تقديم محتوى مفيد ومحدد، وليس فقط “محتوى المبيعات”. تتحسن Google في فهم النوايا.

عند إنشاء محتوى للصفحات المقصودة، ركز على التعاطف قبل الكلمات الرئيسية.

افهم كيف ينظر الزوار وGoogle إلى موقعك ومحتواك.

لا تبالغ عند دفع التحويل.

سهولة الاستخدام ستفرق المحتوى الخاص بك.

[Slides] أفضل ممارسات تحسين محركات البحث للصفحة المقصودة ونصائح لتحقيق النجاح

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