Rewrite this title: أفضل ممارسات تحسين محركات البحث للنص البديل

ستساعدك المقالة التالية: أفضل ممارسات تحسين محركات البحث للنص البديل

في جلسة Hangout خلال ساعات عمل Google، أجاب جون مولر من Google على سؤال حول كيفية استخدام النص البديل لتحسين محركات البحث. على طول الطريق، بدد فكرة وجود حد 16 كلمة للنص البديل واقترح طرقًا لاستخدام النص البديل الذي قد يكون جيدًا لتحسين محركات البحث.

نص بديل

النص البديل هو إشارة إلى النص البديل للصور. الغرض من النص البديل للصورة هو وصف ما هو موجود في الصورة للأشخاص الذين يصلون إلى صفحة ويب باستخدام قارئ الشاشة.

قارئ الشاشة هو جهاز مساعد يساعد الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية على الوصول إلى مستندات الويب، من بين أشياء أخرى.

يقرأ قارئ الشاشة مستندات الكمبيوتر بصوت عالٍ حتى يتمكن الشخص الذي يصل إلى المستندات من الاستماع إلى ما هو مكتوب.

لقطة شاشة لجون مولر من جوجل

هل يقرأ Google أكثر من 16 كلمة في نص بديل للصورة؟

لخص جون السؤال الذي تم تقديمه له.

وقال إنه من مدون الطعام:

“قالت Google إن هناك 16 كلمة كحد أقصى يمكنك استخدامها في النص البديل.

والسؤال هو، هل يقرأ Google بقية النص البديل الخاص بي وماذا يعني ذلك بالنسبة لسهولة الاستخدام؟

أجاب مولر على السؤال:

“وأعتقد أن الجزء المهم هنا هو أنه ليس لدينا أي إرشادات فيما يتعلق بالمدة التي يمكن أن يصل إليها النص البديل.

لذا، من وجهة نظر بحث Google، يمكنك وضع الكثير من الأشياء في النص البديل لصورة ما، إذا كان ذلك مناسبًا لتلك الصورة تحديدًا.”

16 كلمة حدود النص البديل؟

أشار الشخص الذي طرح السؤال إلى ما يعتقد أنه حد Google وهو 16 كلمة يمكن استخدامها في النص البديل.

قد يكون مصدر هذه الفكرة من اختبار تحسين محركات البحث (SEO) الذي سعى إلى تحديد النص في الصورة، وكان النص البديل قابلاً للبحث في صور Google.

استخدم الاختبار كلمات غير موجودة (هراء في الأساس) واكتشف أن Google لم يتمكن من العثور على الصور باستخدام أكثر من 16 كلمة للبحث عنها.

يؤدي استخدام الثرثرة لاختبار Google إلى الحصول على نتائج “اختبار تحسين محركات البحث” الخاطئة.

السبب في أن استخدام الهراء هو منهجية معيبة هو أن Google مصمم لتصنيف الكلمات الفعلية وليس مصممًا لتصنيف الهراء.

لذا، بالنسبة للرطانة، فمن المحتمل جدًا أن تقوم Google بسحب الخوارزمية العادية (نظرًا لأنها لا تنطبق) وتحاول ببساطة إجراء مطابقة مباشرة من الاستعلام إلى صفحة الويب، وهي ليست الطريقة التي يعمل بها بحث Google بشكل طبيعي.

ما إذا كان لهذا الخطأ تأثير على اختبار تحسين محركات البحث، فهو سؤال مفتوح.

النقطة المهمة هي أن الحد الأقصى البالغ 16 كلمة لم يتم فرضه بواسطة Google ولكن تم تحديده من خلال نتائج اختبار تحسين محركات البحث (SEO).

يشرح مولر كيفية استخدام النص البديل للصورة

قدم مولر بعد ذلك شرحًا لكيفية استخدام Google للنص البديل في الصور وما يعنيه كيفية استخدام النص البديل لأغراض تحسين محركات البحث.

واصل مولر إجابته:

“عندما يتعلق الأمر بالنص البديل، فإننا نستخدم ذلك في المقام الأول لفهم الصورة بشكل أفضل.

لذا، إذا كان شخص ما يبحث… في صور Google عن شيء يطابق نوعًا ما النص البديل، فيمكننا استخدام ذلك لفهم أن صورتك ذات صلة بهذا النص البديل في تلك الصفحة المحددة.

هذا نوع من حالة الاستخدام الأساسي للنص البديل.

نحن نستخدم أيضًا النص البديل كجزء من الصفحة. لكن بالنسبة لي، عادةً ما يكون هذا شيئًا مرئيًا بالفعل على الصفحة على أي حال.

لذلك فهو أقل أهمية للصفحة نفسها.

لذلك سأستخدمها حقًا كشيء ينطبق على الصورة وسأستخدمها لسهولة الاستخدام ولصور Google لفهم تلك الصورة المحددة بشكل أفضل.

ما الكلمات التي يجب استخدامها في النص البديل

بدأ مولر بعد ذلك في شرح كيفية اختيار أفضل الكلمات للنص البديل للصورة.

وتابع مولر:

“وأعتقد أن ما قد يكون جديرًا بالذكر أيضًا هو أنه عندما يتعلق الأمر بصور Google، فأنت لا تحتاج بالضرورة إلى وصف ما هو موجود في الصورة بالضبط.

ولكن بالأحرى، يشبه إلى حد ما ما تعنيه هذه الصورة لصفحتك الخاصة.

لذلك، إذا كانت لديك صورة لشاطئ، فيمكنك استخدام نص بديل والقول، “هذا شاطئ”.

ولكن يمكنك أيضًا القول، هذا هو الشاطئ أمام الفندق أو هذا هو الشاطئ الذي التقطنا له صورة عندما كنا نقوم بعملية تنظيف كيميائية.

ونوع هذه النوايا مختلف تمامًا وسيبحث الأشخاص بطرق مختلفة في صور Google للعثور على مزيد من المعلومات هناك. وإعطاء هذا السياق الإضافي دائمًا أمر منطقي، في رأيي.

استخدم النص البديل لتوفير السياق

شجع جون مولر بشكل أساسي مُحسّنات محرّكات البحث والناشرين على استخدام الكلمات التي توفر سياقًا للصورة داخل صفحة الويب بحيث عندما يصادف شخص لديه قارئ شاشة الصورة، يصبح سياق كيفية تناسب هذه الصورة مع محتوى صفحة الويب أكثر وضوحًا.

لذا، إذا كانت لديك شكوك حول ما يجب وضعه في النص البديل للصورة، فمن الممارسات الجيدة أن تفكر في كيفية وصف الصورة لشخص يعاني من إعاقة بصرية ثم استخدام هذا الوصف داخل النص البديل.

الاقتباس

تحسين محركات البحث للنص البديل

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