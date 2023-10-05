Rewrite this title: أفضل 10 أماكن منعت نظارات جوجل

ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 أماكن منعت نظارات جوجل

لم يتم طرح Google Glass حتى على الرفوف وقد تم حظره بالفعل. ولكن قبل أن نتقدم على أنفسنا. ما هو بالضبط زجاج جوجل؟ ولماذا يخاف الناس منه؟

أفضل وصف لـ Google Glass هو أنه جهاز كمبيوتر يمكن ارتداؤه مزود بشاشة عرض بصرية مثبتة على الرأس (OHMD). باستخدام الأوامر الصوتية، يمكن للنظارات التقاط الصور ومقاطع الفيديو والقيام بكل شيء آخر يمكنك القيام به على Google. يمكن لمرتديها البحث عن الاتجاهات والتحقق من بريدهم الإلكتروني والاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي مثل Twitter و Facebook. قد يُحدث Glass أيضًا ثورة في كيفية تواصلنا عبر Google+… يبدو الأمر رائعًا، أليس كذلك؟

ما لم تكن جزءًا من مجموعة مناصرة للخصوصية أو مكان عمل، فإن Google Glass تثير المخاوف بالفعل. لديهم أسئلة تتعلق بالتعدي على الخصوصية، وآداب وآداب استخدام الجهاز في الأماكن العامة، حيث يمكن تسجيل الأشخاص دون إذن. هناك أيضًا مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن بالنسبة للأشخاص الذين يرتدون Google Glass.

جوجل جلاس – عبر فليكر

وبسبب هذه المخاوف، لقد تلقت Google Glass بالفعل عددًا من عمليات الحظر المسبق في أماكن معينة. لا تتفاجأ إذا استمر عدد المواقع في الزيادة، ولكن في الوقت الحالي، إليك أفضل 10 أماكن حظرت Google Glass.

10. البنوك/أجهزة الصراف الآلي

في هذا العصر المجنون لسرقة الهوية، ليس من المستبعد تمامًا أن تكون البنوك حذرة من Google Glass. يبدو من المعقول تمامًا أن يتسلل مرتديها خلف العميل ويلتقط صورة سريعة لمعلوماته الشخصية، مثل بطاقة الهوية أو معلومات الحساب المصرفي.

9. الساحات الرياضية/أماكن الحفلات الموسيقية

إذا كنت ترتاد حدثًا رياضيًا أو حفلًا موسيقيًا، فأنت تدرك بالفعل أنه سيتم منعك من تسجيل الحدث في معظم الأوقات. بالطبع، كان هذا أسهل قبل أن يمتلك الجميع هاتفًا ذكيًا، لكن الأمان تم تعديله وسريعًا بتوبيخك إذا تم القبض عليك أثناء التسجيل. نظرًا لأن هذه المواقع تحظر الكاميرات بالفعل، فليس من المبالغة الاعتقاد بأن Google Glass محظور أيضًا.

8. غرف تبديل الملابس/غرف تبديل الملابس

إنه شيء واحد أن يلتقط شخص ما صورة لنا دون أن يعرف ذلك في مكان عام. إنه وحش مختلف تمامًا إذا قام شخص ما بالتقاط صورة لك في بدلة عيد ميلادك. للمساعدة في حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا، يجب بالتأكيد على المواقع التي يكون فيها الأشخاص عراة حظر Google Glass لإجراءات احترازية.

ولا ننسى آداب اللبس Google Glass في غرفة الرجال.

7. دور السينما

تعد خصوصية الأفلام بالفعل مصدر قلق كبير لصناعة السينما. مثل الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية، كان من الأسهل اكتشاف القراصنة من قبل smartphonesلكن المسارح ما زالت تتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يتم القبض عليه وهو يقوم بتسجيل فيلم. ومع ذلك، فإن وجود كاميرا على مستوى العين هو أمر مختلف تمامًا. هل تعتقد حقًا أن دار السينما ستسمح لشخص يرتدي نظارات مزودة بمسجل فيديو بالداخل؟

6. السيارات

يشعر المشرعون في ولايات مثل وست فرجينيا وأريزونا بالقلق بشأن سلامة مواطنيهم أثناء القيادة، ولهذا السبب تحاول هذه الولايات منع الناس من “استخدام جهاز كمبيوتر يمكن ارتداؤه مع شاشة مثبتة على الرأس”. من المرجح أن تتبع هذا الإجراء 39 ولاية أخرى وواشنطن العاصمة التي حظرت بالفعل إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة. تم إعداد الزجاج والقيادة بالفعل محظورة في المملكة المتحدة.

5. المستشفيات

تشعر المستشفيات، مثل العديد من أماكن العمل الأخرى، بالقلق بشأن خصوصية المرضى. ونظرًا لأن المستشفيات تحتوي أيضًا على بعض بياناتنا الأكثر أهمية، فقد ينتهي الأمر بمجلد مفتوح أو قطعة ورق متناثرة كصورة في Glass. والتي، في حالة عدم علمك بها، يمكن أن تكون أخبارًا سيئة للغاية بالنسبة لهوية الشخص.

4. الفصول الدراسية

سواء كان الأمر يتعلق بفصل دراسي ابتدائي أو قاعة محاضرات جامعية، فإن العديد من المدارس تحظر بالفعل Google Glass. من السهل فهم المواقع التي يحضرها الأطفال، ولكن لسوء الحظ هناك الكثير من الأشخاص المتسللين، والفصول الدراسية في الكلية محيرة إلى حد ما. بالتأكيد. قد يضطر الأستاذ إلى التعامل مع خطأ الطالب عبر الإنترنت بدلاً من الاهتمام في الفصل، لكن Google Glass يمكن أن يساعد الطلاب في تدوين الملاحظات أو تسجيل المحاضرة للحصول على المساعدة.

3. نوادي التعري

العديد من نوادي السادة الراقية تجعل الزبائن يفحصون هواتفهم المحمولة، أو أي أجهزة تسجيل، عند الباب. ليس من المستغرب أن بعض الأندية، مثل نادي سافير السادة في لاس فيغاس، لقد أبلغنا العملاء بالفعل أن Google Glass الخاص بهم لن يرافقهم إلى غرفة Champagne Room.

2. الكازينوهات

نظرًا لأن كل كازينو في البلاد يستهجن أجهزة التسجيل من أي نوع – بسبب الخوف من الغش – فليس من المستغرب أن الكازينوهات في لاس فيغاس وأتلانتيك سيتي قد منعت بالفعل Google Glass من دخول مواقعها.

1. الحانات

كان مالك مقهى 5 Point Cafe في سياتل متقدمًا على الجميع تقريبًا عندما قام بحظر Google Glass في شهر مارس. وبطبيعة الحال، تصدر هذا عناوين الصحف العالمية وأثار الجدل. بعد كل شيء، ليس من الشائع بالنسبة لأولئك الذين يتناولون مشروبهم أن يلتقطوا عددًا لا نهاية له من الصور عبر هواتفهم smartphones؟ ولكن يبدو أن David Meinert وباره في سياتل كانوا يتطلعون فقط إلى حماية العملاء مما يسمى بـ “الثقوب الزجاجية” الموجودة هناك.