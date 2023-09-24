Rewrite this title: أفضل 10 استراتيجيات أساسية لتحسين موقع الويب

ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 استراتيجيات أساسية لتحسين موقع الويب

أطلقت جوجل رسميا قبل 24 عاما، في عام 1998.

لقد تغير الكثير منذ ذلك الحين، ولكن بقي شيء واحد كما هو. إذا ركزت ببساطة على الأساسيات، فلا يزال بإمكانك تحقيق نجاح كبير عبر الإنترنت.

بالطبع، يختلف عام 2022 كثيرًا عن الأساسيات في عام 1998. فمن السهل أن تصاب بالإرهاق والتشتت. لم يكن من المهم أبدًا أن تكون منضبطًا في نهجك تجاه تحسين محركات البحث (SEO).

إذن السؤال البديهي هو:

سوف تتعمق هذه المشاركة في العوامل التي تحمل أكبر قدر من الوزن وكيفية تحسينها لكل منها.

1. نية البحث

مع استمرار تطور التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، سيكون لكل منها وزن أكبر في خوارزمية Google الأساسية.

الهدف النهائي لـ Google هو فهم سياق استعلام بحث معين وتقديم نتائج متوافقة مع نية المستخدم. وهذا يجعل البحث عن الكلمات الرئيسية واختيار الكلمات الرئيسية على المستوى المتقدم أكثر أهمية من أي وقت مضى.

قبل قضاء الوقت والموارد في محاولة تصنيف عبارة ما، ستحتاج إلى إلقاء نظرة على مواقع الويب الموجودة حاليًا في الجزء العلوي من نتائج SERP لهذه العبارة.

يجب أن تتوافق الصلة السياقية للكلمة الرئيسية مع استعلام البحث. سيكون هناك بعض الكلمات الرئيسية والاستعلامات التي ستكون من المستحيل أن رتبة ل.

على سبيل المثال، إذا قررت Google أن الأشخاص الذين يبحثون عن “محامي الإصابات الشخصية”. [insert city]”إذا كنت تريد قائمة بالمحامين للاختيار من بينها، فستظهر سلسلة من أدلة القانون الموثوق بها في الجزء العلوي من SERPs.

لن يحل فرد أو شركة واحدة محل تلك الدلائل. في هذه الحالات، سوف تحتاج إلى تحسين استراتيجيتك.

2. تحسين محركات البحث الفنية

أساس تحسين محركات البحث الفني هو وجود بنية موقع ويب قوية.

لا يمكن للمرء ببساطة نشر مجموعة عشوائية من الصفحات والمشاركات. ستوجه بنية الموقع الصديقة لمحركات البحث (SEO) المستخدمين في جميع أنحاء موقعك و تسهيل قيام Google بالزحف إلى صفحاتك وفهرستها.

بمجرد أن يكون لديك البنية الصحيحة في مكانها الصحيح، فقد حان الوقت لإجراء تدقيق فني أو تدقيق SEO.

بفضل العديد من أدوات تحسين محركات البحث المتاحة، لم تعد عملية تدقيق تحسين محركات البحث مهمة شاقة. ومع ذلك، فإن المفتاح هو معرفة كيفية تفسير البيانات المقدمة وماذا تفعل بها.

بالنسبة للمبتدئين، يجب عليك التحقق مما يلي وإصلاح أي مشكلات تم اكتشافها:

التحقق من وجود أخطاء في رمز الحالة وتصحيحها.

تحقق من ملف robot.txt بحثًا عن الأخطاء. تحسين إذا لزم الأمر.

تحقق من فهرسة موقعك عبر Google Search Console. فحص وإصلاح أي مشاكل تم اكتشافها.

إصلاح علامات العنوان المكررة والأوصاف التعريفية المكررة.

تدقيق محتوى موقع الويب الخاص بك. تحقق من إحصائيات حركة المرور في Google Analytics. فكر في تحسين المحتوى ذي الأداء الضعيف أو تشذيبه.

إصلاح الروابط المعطلة. هذه عدو لتجربة المستخدم – وربما التصنيفات.

قم بإرسال خريطة موقع XML الخاصة بك إلى Google عبر Google Search Console.

3. تجربة المستخدم

تتمحور تجربة المستخدم (UX) حول اكتساب نظرة ثاقبة للمستخدمين واحتياجاتهم وقيمهم وقدراتهم وقيودهم.

تأخذ تجربة المستخدم أيضًا في الاعتبار أهداف وغايات العمل. تركز أفضل ممارسات تجربة المستخدم على تحسين جودة تجربة المستخدم.

وفق بيتر مورفيلتشمل العوامل التي تؤثر على تجربة المستخدم ما يلي:

مفيد: يجب أن يكون المحتوى الخاص بك فريدًا ويلبي الحاجة.

يجب أن يكون المحتوى الخاص بك فريدًا ويلبي الحاجة. صالح للإستعمال: يجب أن يكون موقع الويب الخاص بك سهل الاستخدام والتنقل.

يجب أن يكون موقع الويب الخاص بك سهل الاستخدام والتنقل. مرغوب فيه: يجب أن تثير عناصر التصميم والعلامة التجارية الخاصة بك العاطفة والتقدير.

يجب أن تثير عناصر التصميم والعلامة التجارية الخاصة بك العاطفة والتقدير. يمكن العثور عليه: دمج عناصر التصميم والتنقل لتسهيل عثور المستخدمين على ما يحتاجون إليه.

دمج عناصر التصميم والتنقل لتسهيل عثور المستخدمين على ما يحتاجون إليه. يمكن الوصول: يجب أن يكون المحتوى في متناول الجميع – بما في ذلك 12.7% من السكان ذوي الإعاقة.

يجب أن يكون المحتوى في متناول الجميع – بما في ذلك 12.7% من السكان ذوي الإعاقة. معقول: يجب أن يكون موقعك جديرًا بالثقة حتى يصدقك المستخدمون.

يجب أن يكون موقعك جديرًا بالثقة حتى يصدقك المستخدمون. قيّم: يحتاج موقعك إلى توفير قيمة للمستخدم من حيث الخبرة وللشركة من حيث عائد الاستثمار الإيجابي.

يعد اختبار المتغيرات المتعددة واختبار A/B أفضل طريقة لقياس وإنشاء تجربة أفضل لمستخدمي موقع الويب. يعد الاختبار متعدد المتغيرات هو الأفضل عند النظر في التغييرات المعقدة.

يمكن للمرء دمج العديد من العناصر المختلفة واختبار كيفية عملها معًا. من ناحية أخرى، سيقوم اختبار A/B بمقارنة عنصرين مختلفين على موقعك لتحديد أيهما أفضل أداءً.

4. الهاتف المحمول أولاً

بدأت Google رسميًا في طرح مؤشر الهاتف المحمول أولاً في مارس 2018. وكان المسوقون الأذكياء يتبعون نهج الهاتف المحمول أولاً قبل وقت طويل من الإطلاق الرسمي.

وفقا لجوجل مركز البحث:

“لا تعتبر سهولة استخدام الهاتف المحمول أو التصميم المستجيب للجوال من متطلبات فهرسة الهاتف المحمول أولاً. لا تزال الصفحات التي لا تحتوي على إصدارات للهواتف المحمولة تعمل على الأجهزة المحمولة ويمكن استخدامها للفهرسة. ومع ذلك، فقد حان الوقت للانتقال من سطح المكتب فقط واحتضان الهاتف المحمول :)”

فيما يلي بعض الأساسيات لجعل موقعك متوافقًا مع الجوّال:

اجعل موقعك متكيفًا مع أي جهاز – سواء كان جهاز سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي.

قم دائمًا بقياس صورك عند استخدام تصميم سريع الاستجابة، خاصة لمستخدمي الأجهزة المحمولة.

استخدم عناوين تعريفية قصيرة. فهي أسهل في القراءة على الأجهزة المحمولة.

تجنب النوافذ المنبثقة التي تغطي المحتوى الخاص بك وتمنع الزائرين من الحصول على لمحة عن محتوى المحتوى الخاص بك.

أقل يمكن أن يكون أكثر على الهاتف المحمول. في عالم الهاتف المحمول أولاً، لا يعني المحتوى الطويل بالضرورة زيادة في عدد الزيارات وتصنيفات أفضل.

لا تستخدم الهاتف المحمول كذريعة لإخفاء الهوية. يحتاج المستخدمون ومحركات البحث إلى رؤية نفس المحتوى.

5. مؤشرات الويب الأساسية

في يوليو من عام 2021، تم طرح تحديث تجربة الصفحة وتم دمجه الآن في خوارزمية Google الأساسية، كعامل تصنيف.

كما يوحي الاسم، تم تصميم مبادرة مؤشرات الويب الأساسية لتحديد المقاييس الأساسية لموقع ويب سليم. ويتزامن هذا مع التزام Google بتقديم أفضل تجربة للمستخدم.

وفقًا لشركة Google، فإن “تجربة التحميل والتفاعل والاستقرار البصري لمحتوى الصفحة، مجتمعة، هي أساس مؤشرات الويب الأساسية.”

كل واحد من هذه المقاييس:

يركز على جانب فريد من تجربة المستخدم.

قابلة للقياس والقياس الكمي لتحديد موضوعي للنتيجة.

أدوات لقياس مؤشرات أداء الويب الأساسية:

رؤى سرعة الصفحة: يقيس أداء الأجهزة المحمولة وسطح المكتب ويقدم توصيات للتحسين.

يقيس أداء الأجهزة المحمولة وسطح المكتب ويقدم توصيات للتحسين. منارة: أداة آلية مفتوحة المصدر تم تطويرها بواسطة Google لمساعدة المطورين على تحسين جودة صفحات الويب. ويحتوي على العديد من الميزات غير المتوفرة في PageSpeed ​​Insights، بما في ذلك بعض عمليات فحص تحسين محركات البحث (SEO).

أداة آلية مفتوحة المصدر تم تطويرها بواسطة Google لمساعدة المطورين على تحسين جودة صفحات الويب. ويحتوي على العديد من الميزات غير المتوفرة في PageSpeed ​​Insights، بما في ذلك بعض عمليات فحص تحسين محركات البحث (SEO). وحدة تحكم البحث: تم الآن تضمين تقرير “مؤشرات أداء الويب الأساسية” في GSC، مما يعرض أداء عنوان URL مجمعًا حسب الحالة ونوع المقياس ومجموعة عناوين URL.

6. المخطط

يؤدي ترميز المخطط، بمجرد إضافته إلى صفحة ويب، إلى إنشاء ملف مقتطف غني – وصف محسن يظهر في نتائج البحث.

تدعم جميع محركات البحث الرائدة، بما في ذلك Google وYahoo وBing وYandex، استخدام البيانات الجزئية. القيمة الحقيقية للمخطط هي أنه يمكن أن يوفر سياقًا لصفحة الويب ويحسن تجربة البحث.

لا يوجد أي دليل على أن إضافة المخطط له أي تأثير على SERPs.

فيما يلي، ستجد بعض الاستخدامات الأكثر شيوعًا للمخطط

إذا وجدت فكرة إضافة مخطط إلى صفحة أمرًا مخيفًا، فلا ينبغي لك ذلك. المخطط سهل التنفيذ للغاية. إذا كان لديك موقع ووردبريس، فهناك العديد الإضافات من شأنها أن تفعل هذا بالنسبة لك.

7. تسويق المحتوى

ومن المتوقع ذلك 97 زيتابايت من البيانات سيتم إنشاؤها والتقاطها ونسخها واستهلاكها في جميع أنحاء العالم هذا العام.

ولوضع هذا في الاعتبار، هذا يعادل 18.7 تريليون أغنية أو 3168 عامًا من الفيديو عالي الدقة كل يوم.

إن التحدي المتمثل في اختراق الفوضى سيصبح أكثر صعوبة بشكل كبير مع مرور الوقت.

لنفعل ذلك:

إنشاء مركز محتوى على شكل مركز موارد.

املأ مركز الموارد الخاص بك بمزيج من المحتوى المفيد والغني بالمعلومات والمسلي.

اكتب أجزاء “ناطقة” تتعلق بمركز الموارد الخاص بك والارتباط الداخلي.

اكتب مقالات إخبارية تتعلق بمصدرك والارتباط الداخلي.

انشر الكلمة. الترويج لمقالاتك الإخبارية على القنوات الاجتماعية.

اختطاف الموضوعات الشائعة المتعلقة بالمحتوى الخاص بك. الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي.

استخدم كاميرا هاتفك الذكي. عادةً ما يتم تحويل الصور ومقاطع الفيديو بشكل أفضل من النص وحده.

تحديث المحتوى القديم والمنخفض الحركة.

8. بناء الارتباط

لا تزال الروابط واحدة من أهم عوامل التصنيف.

على مر السنين، أصبحت Google أكثر مهارة في تحديد الروابط غير المرغوب فيها وتقليل قيمتها، خاصة بعد إطلاق البطريق 4.0. وفي هذه الحالة، ستظل الجودة تتفوق على الكمية.

تشمل أفضل استراتيجيات بناء الروابط لعام 2022 ما يلي:

9. اختبار وتوثيق التغييرات

أنت تدير ما تقيسه.

إحدى الدراسات الحديثة أظهر أن أقل من 50% من الصفحات “المحسّنة” تؤدي إلى المزيد من النقرات. والأسوأ من ذلك أن 34% من التغييرات أدت إلى انخفاض النقرات!

الخطوات الأساسية لاختبار SEO:

تحديد ما الذي تختبره ولماذا.

تشكيل فرضية. ماذا تتوقع أن يحدث بسبب تغييراتك؟

توثيق الاختبار الخاص بك. تأكد من أنه يمكن تكرارها بشكل موثوق.

انشر تغييراتك ثم أرسل عناوين URL للفحص عبر Google Search Console.

قم بإجراء الاختبار لفترة طويلة بما يكفي للتأكد مما إذا كانت فرضيتك صحيحة أم لا. قم بتوثيق النتائج التي توصلت إليها وأي ملاحظات أخرى، مثل التغييرات التي أجراها المنافسون والتي قد تؤثر على النتيجة.

اتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج اختباراتك.

يمكن تنفيذ هذه العملية وتوثيقها بسهولة باستخدام جدول بيانات.

10. تتبع وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية

وفقًا لروجر مونتي، فيما يلي أهم 9 مؤشرات أداء رئيسية لتحسين محركات البحث يجب مراعاتها:

القيمة الدائمة للعميل (CLV).

كفاءة المحتوى.

متوسط ​​وقت المشاركة.

أهداف التحويل حسب المقاييس القائمة على النسبة المئوية.

رؤية بحث دقيقة.

ظهور العلامة التجارية في البحث.

المستخدمين الجدد والعائدين.

متوسط ​​الوقت المستغرق في الموقع.

الإيرادات لكل ألف (RPM) ومتوسط ​​موضع الإعلان.

الشيء الذي يجب تذكره بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية هذه هو أنها تعتمد عليها لك أهداف و غايات. قد ينطبق بعضها على حالتك بينما قد لا ينطبق البعض الآخر.

فكر في هذا كنقطة بداية جيدة لتحديد أفضل طريقة لقياس نجاح الحملة.

خاتمة

نظرًا لأن الإنترنت ليس له تاريخ انتهاء صلاحية، يتم تقديم كميات كبيرة من المعلومات والمعلومات المضللة يوميًا في استعلامات البحث المختلفة.

إذا لم تكن حذرًا، فإن تنفيذ النصائح السيئة أو القديمة قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

اعمل لنفسك معروفًا وركز فقط على هذه الأساسيات العشرة. من خلال القيام بذلك، سوف تقوم بإعداد نفسك لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

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