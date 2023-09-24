Rewrite this title: أفضل 20 أداة لتسويق المحتوى

ستساعدك المقالة التالية: أفضل 20 أداة لتسويق المحتوى

ماذا يوجد في صندوق أدوات تسويق المحتوى الخاص بك؟

المستهلكون اليوم متعطشون للمحتوى الرائع. لكن صياغة محتوى مقنع ونشره على المنصات المناسبة غالبًا ما يكون القول أسهل من الفعل.

تسويق المحتوى عبارة عن عدة وظائف مجمعة في وظيفة واحدة؛ دعونا نعترف بذلك، يمكننا جميعًا الاستفادة من القليل من المساعدة!

هذا هو المكان الذي تأتي فيه أدوات تسويق المحتوى.

من المدققين النحويين إلى البرامج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي و تحسين المحتوى الأدوات، هناك الكثير من الخيارات المفيدة لمساعدة المحتوى الخاص بك على الغناء.

في هذا المنشور، سأغطي أفضل الاختيارات لأفضل أدوات تسويق المحتوى المتاحة.

1. باز سومو

الميزات الأساسية: بحث المحتوى، والتسويق المؤثر، وتحليل المحتوى، والموضوعات الشائعة، ومراقبة الأداء.

في كتابة المحتوى، يبدأ التحدي قبل فترة طويلة من كتابة الكلمة الأولى.

غالبًا ما تكون هناك عملية بحث طويلة عندما يتعلق الأمر بإنشاء أفكار للمحتوى، وتحديد نطاق المنافسة، وتحديد الكلمات الرئيسية المستهدفة الصحيحة.

BuzzSumo يبسط عملية البحث عن المحتوى عن طريق سحب المنشورات الشائعة بناءً على الكلمات الرئيسية.

يمكن بعد ذلك فرز هذه النتائج وفقًا لمدى وصولها إلى الشبكات الاجتماعية مثل Facebook, Twitter، و Pinterest.

يتيح لك ذلك البحث في الويب عن أفكار المحتوى التي تثير اهتمام جمهورك المستهدف.

يمكنك أيضًا استخدام عوامل التصفية المخصصة لتحسين بحثك بشكل أكبر.

على سبيل المثال، يمكنك البحث على وجه التحديد عن منشورات “إرشادية”، وتضييق نطاق البحث إلى بلد معين، واستبعاد نطاق معين، وغير ذلك الكثير.

الايجابيات:

قابلة للتخصيص وفقًا لأهدافك التسويقية للمحتوى.

مقاييس الأداء التفصيلية والتحليلات.

ميزات تخطيط وتسويق المحتوى متعدد الأغراض.

سلبيات:

التكلفة العالية.

العقود السنوية فقط.

لا يوجد اختبار A/B على خطط المستوى الأدنى.

2. المخزن المؤقت

الميزات الأساسية: تخطيط محتوى الوسائط الاجتماعية، وجدولة محتوى الوسائط الاجتماعية، ورؤى المستخدم، وتحليلات المحتوى الاجتماعي، وسير عمل تسويق المحتوى، وتعاون الفريق.

متعادل هي أداة تسويق محتوى الوسائط الاجتماعية الكل في واحد والتي تمكنك من تنمية جمهورك، وإشراك المستخدمين بمحتوى مقنع، وتتبع أداء محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك.

في الواقع، يتضمن Buffer ميزات أكثر مما يمكنني التفكير في استبعادها من هذه القائمة!

سيساعدك Buffer على تحديد أفضل الأيام والأوقات والقنوات لنشر المحتوى الخاص بك، والمحتوى الذي يلقى صدى أكبر لدى جمهورك، والمحتوى الذي يجب عليك نشره بعد ذلك.

يمكنك الاستفادة من تحليلات تسويق المحتوى الخاصة بهم، ورؤى المستخدمين، وأدوات بيانات المشاركة، والمزيد.

لقطة شاشة من Buffer، فبراير 2023

الايجابيات:

أدوات تسويق محتوى الوسائط الاجتماعية الكل في واحد.

تخطيط المحتوى وجدولته ونشره ومراقبته في لوحة تحكم واحدة.

تعاون مع فريقك وقم بتبسيط سير عملك.

وبأسعار معقولة جدا.

سلبيات:

يقتصر على قنوات التواصل الاجتماعي.

لا توجد أدوات تحسين محركات البحث.

تحتوي الطبقة “المجانية” على ميزات تحليلية محدودة.

3. سمروش

الميزات الأساسية: البحث عن الكلمات الرئيسية، وتحليل فجوة الكلمات الرئيسية، وتحليل المنافسين، ومحرر المحتوى، والرؤى الاجتماعية.

سمروش هو المفضل لدى محترفي تحسين محركات البحث (SEO) نظرًا لوفرة البيانات والرؤى التي يقدمها، ليس فقط عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث (SEO)، ولكن أيضًا بأبحاث المنافسين، وإنشاء المحتوى، وبناء الروابط.

Semrush هي أداة متميزة لتحسين محركات البحث (مع إصدار مجاني محدود) تسمح للمستخدمين بالبحث عن الكلمات الرئيسية المستهدفة، وإلقاء نظرة على إستراتيجية المحتوى الخاصة بمنافسيهم، وتحديد فرص الروابط الخلفية، وإبلاغ إستراتيجيتهم الإعلانية المدفوعة.

لقطة شاشة من Semrush، فبراير 2023

يمكنك استخدام أداة Keyword Magic Tool للعثور على كلمات رئيسية ذات حجم بحث كبير ومنخفضة المنافسة لتحويلها إلى صفحة ويب وأفكار لمنشورات المدونة.

بعد ذلك، يمكنك استخدام قالب محتوى SEO ومساعد كتابة SEO لتحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث بشكل أفضل.

سيساعدك هذا على زيادة حركة المرور العضوية الخاصة بك، وجذب الروابط الخلفية، والتميز عن المنافسة.

الايجابيات:

الاشتراكات المجانية والمدفوعة.

أداة الكل في واحد لتحسين محركات البحث والمحتوى.

واجهة سهلة الاستخدام.

سلبيات:

ارتفاع تكلفة مستويات المعلم والمؤسسات.

أدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي محدودة.

لا توجد ميزات تسويق محتوى الفيديو.

4. الاتصال المستمر

الميزات الأساسية: قوالب البريد الإلكتروني، وحملات البريد الإلكتروني، وتحليلات التسويق عبر البريد الإلكتروني، واختبار أ/ب.

اتصال متواصل عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني قائمة على السحابة تمكن أصحاب الأعمال والمسوقين من تشغيل حملات بريد إلكتروني جذابة ومستهدفة للغاية.

لا يوفر Constant Contact قوالب بريد إلكتروني لتسهيل صياغة حملات البريد الإلكتروني أكثر من أي وقت مضى فحسب، بل يمكنك تتبع نجاح هذه الحملات (معدلات الفتح والمشاركة والنقرات والمزيد) كل ذلك في مكان واحد.

يمكنك أيضًا إنشاء استطلاعات العملاء والرسائل الإخبارية ودورات البريد الإلكتروني.

الايجابيات:

أدوات “بناء القائمة” المجانية لتنمية قاعدة المشتركين لديك.

سطور موضوع اختبار A/B ونسخة البريد الإلكتروني.

تتبع معدلات الفتح ومقاييس المشاركة.

إنشاء الصفحات المقصودة وحملات وسائل التواصل الاجتماعي.

سلبيات:

تكلفة عالية لحزمة العملاء المحتملين وإدارة علاقات العملاء (CRM).

لا توجد ميزات SEO مدمجة.

5. أسانا

الميزات الأساسية: إدارة المشاريع، تعاون الفريق، تتبع العملاء المحتملين، سير عمل المحتوى، الأتمتة.

أسانا هي أداة لإدارة المشاريع تتيح للفرق التعاون في المشاريع ومراقبة المواعيد النهائية ومشاركة التفاصيل والمزيد.

لقطة شاشة من موقع أسانا، فبراير 2023

داخل Asana، يمكنك تعيين مهام المستخدم وإضافة التعليقات والتحقق من حالة المشروع ومشاركة المستندات مع أعضاء الفريق الآخرين.

وهذا يجعل من السهل الالتزام بالموعد النهائي وضمان مراقبة جودة المحتوى الخاص بك.

الايجابيات:

قابلة للتخصيص بشكل كبير وفقًا لأهداف ومشاريع عملك.

التعاون بين المستخدمين والفريق.

قم بإنشاء المهام وتحديد المواعيد النهائية ومشاركة المواد وأتمتة سير العمل.

سلبيات:

(إلى حد ما) منحنى التعلم الحاد.

لا توجد ميزات تخطيط المحتوى المضمنة.

لا توجد ميزات تحسين محركات البحث.

6. سيرفر SEO

الميزات الأساسية: تحليل SERP، الخطوط العريضة للمحتوى، محرر المحتوى، بحث المنافسين.

سيرفر كبار المسئولين الاقتصاديين هي واحدة من أفضل الأدوات المتوفرة في السوق لإنشاء محتوى تحسين محركات البحث (SEO).

بشكل أساسي، يعمل Surfer SEO على تحليل نتائج البحث الأعلى تصنيفًا لكلمتك الرئيسية المستهدفة.

فهو يوفر مجموعة من الاقتراحات لمساعدتك في إنشاء محتوى سيكون قادرًا على المنافسة في البحث.

قد تتضمن هذه الاقتراحات استهداف عدد الكلمات المستهدفة، بما في ذلك الكلمة الرئيسية المستهدفة في عنوان صفحتك، أو زيادة استخدام الكلمات الرئيسية في الصفحة.

يوفر Surfer SEO أيضًا مستندات تسمح لك بكتابة المحتوى الخاص بك وتحليله وتحسينه في مكان واحد.

الايجابيات:

التحليل الآلي لصفحة نتائج محرك البحث (SERP).

محتوى الكلمة وتوصيات كثافة الكلمات الرئيسية.

إنشاء ومشاركة الخطوط العريضة للمحتوى.

سلبيات:

التكلفة العالية.

لا توجد أدوات للبحث عن الكلمات الرئيسية.

لا توجد ميزات جدولة المحتوى.

7. النحوي

الميزات الأساسية: المدقق النحوي، ومدقق القراءة، وامتداد Chrome.

يعد إنشاء محتوى محسّنًا لروبوتات محرك البحث أمرًا واحدًا وشيء آخر تمامًا هو إنشاء محتوى يرغب المستخدمون في قراءته.

يمكن لمسوق المحتوى الرائع القيام بالأمرين معًا.

مع النحوي، يمكنك تحسين إمكانية قراءة المحتوى الخاص بك حتى تتمكن من زيادة عدد الزيارات وتشجيع المستخدمين على قراءة المحتوى الخاص بك من البداية إلى النهاية.

يوفر Grammarly مكونًا إضافيًا مجانيًا لـ Google Chrome يقوم بتحليل المحتوى الخاص بك بحثًا عن المشكلات النحوية وسهولة القراءة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه في محرر مستندات Google، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر منصات المحتوى المختلفة.

لقطة شاشة لامتداد Grammarly Chrome، فبراير 2023

يزيل Grammarly الضغط الناتج عن التحقق من المحتوى الخاص بك بحثًا عن الأخطاء الإملائية ومشكلات قابلية القراءة.

يمكنك تعديل المحتوى الخاص بك في الوقت الفعلي ومن ثم الاطمئنان إلى أنه خالي من الأخطاء ومُحسّن ليناسب مستوى القراءة لجمهورك.

الايجابيات:

ملحق كروم سهل الاستخدام.

المدقق النحوي لمحرّر مستندات Google ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

النسخة المجانية متاحة.

سلبيات:

لا يقوم بالتدقيق النحوي لجميع الأنظمة الأساسية.

في المقام الأول أداة التدقيق النحوي / التدقيق اللغوي.

8. أقترح

الميزات الأساسية: توصيات الكلمات الرئيسية، والتفكير الموضوع.

على الرغم من أنها تهدف إلى أن تكون أداة للبحث عن الكلمات الرئيسية، إلا أن Neil Patel’s اقتراح أوبر يمكن أن يساعدك أيضًا في العثور على أفكار المحتوى التي ستجذب انتباه جمهورك.

يعمل على توسيع الكلمة الرئيسية الأولية باستخدام اقتراحات Google Suggest ومخطط الكلمات الرئيسية في إعلانات Google.

لقطة شاشة من Ubersuggest، فبراير 2023

في بعض الحالات، تتضمن نتائج Ubersuggest أفكارًا للكلمات الرئيسية التي يمكن استخدامها كعناوين محتوى فورًا. عادةً ما تكون هذه كلمات رئيسية طويلة تتضمن ثلاثة مصطلحات أو أكثر.

لتحديد أولوياتها في بحثك، انقر فوق السهم الصغير لأسفل بجوار عمود “الكلمات الرئيسية”.

مع Ubersuggest، لديك عدد لا نهائي تقريبًا من أفكار المحتوى الجديرة بالبحث.

الايجابيات:

بيانات الكلمات الرئيسية مباشرة من مخطط الكلمات الرئيسية من Google.

توصيات موضوعية تعتمد على البيانات.

بيانات الارتباط الخلفي متاحة.

سهل الاستخدام.

سلبيات:

يقتصر على أفكار موضوع محتوى الويب.

لا توجد أدوات للتخطيط لوسائل التواصل الاجتماعي.

لا توجد ميزات تسويق محتوى الفيديو.

9. Leadfwd

الميزات الأساسية: تحليلات زائري موقع الويب، وتحسين التحويل، ومتابعة العملاء المحتملين.

يؤديدفود هو موقع ويب يمكنك من خلاله تحويل زائر غير معروف إلى عميل محتمل.

وهذا يعني أنه إذا قام زائر يبدو مجهولاً بزيارة موقعك، فقد تتمكن من التقاط معلوماته ومتابعته وتحويله إلى عميل يدفع.

هذه أداة قيمة للغاية، خاصة بالنسبة للمسوقين. يعد جذب العملاء المحتملين أحد أهم المهام لأي شركة تسويق رقمي.

في حين أن الاسم قد يوحي بأنها ليست أداة تساعد في إنشاء المحتوى الخاص بك، إلا أن العكس هو الصحيح.

نظرًا لأنه يخبرك كيف يقضي الزوار وقتهم على موقع الويب الخاص بك ويعرض الرسم البياني للجلسة، فيمكنك استخدام هذه المعلومات لتغيير المحتوى الخاص بك وجعل الأشخاص يقضون المزيد من الوقت على موقع الويب الخاص بك.

في الواقع، باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، يمكن للأداة فحص موقع الويب الخاص بك في الوقت الفعلي لتقديم العشرات من الأفكار التي تساعد في جذب العملاء المحتملين وإنشاء المحتوى.

على سبيل المثال، هناك حاجة ماسة إلى قطاع الشركة، ومعلومات الاتصال، والموظفين الرئيسيين، والبصمة الاجتماعية، وغير ذلك الكثير للاتصال بالعملاء المحتملين وتكييف المحتوى الخاص بك ليناسب الجمهور المناسب.

الايجابيات:

مدفوعة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

يلتقط بيانات الزائر في الوقت الحقيقي.

يبسط الرصاص المتابعة.

مميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

سلبيات:

10. أواريو

الميزات الأساسية: الاستماع الاجتماعي، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتخطيط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

أواريو هي أداة فريدة تتيح لك مراقبة محادثات الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي و”الاستماع إليها”.

باستخدام هذه التعليقات، يمكنك اكتشاف أي أخطاء ترتكبها في المحتوى الخاص بك وتصحيحها بشكل أفضل.

لقطة شاشة من أواريو، فبراير 2023

ما هي أفضل طريقة لتحسين المحتوى الخاص بك بدلاً من الحصول على تعليقات مباشرة من المستخدمين؟

تتيح لك هذه الأداة تجاوز الاستطلاعات وروبوتات المراسلة للحصول على نظرة ثاقبة مباشرة من المصدر.

يمكنك استخدام هذه المعلومات لإنشاء تجربة مستخدم أفضل على موقع الويب الخاص بك.

الايجابيات:

تحليل مفصل للمشاعر وتحليلات المستخدم.

إنشاء تنبيهات وسائل التواصل الاجتماعي.

مراقبة المؤثرين والرؤى.

سلبيات:

خاص بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تتوفر ميزات API وWhite Label فقط على مستوى الاشتراك في Enterprise.

11. منشئ أفكار محتوى Portent

الميزات الأساسية: التفكير في موضوع منشور المدونة، وأسئلة المستخدم ذات الصلة.

منشئ أفكار محتوى Portent هي أداة رائعة أخرى يمكنها أن تمنحك أفكارًا متنوعة للمحتوى في غضون ثوانٍ.

والأفضل من ذلك، أنها أداة مجانية تمامًا وسهلة الاستخدام وتوفر عددًا لا نهائيًا من موضوعات المحتوى التي يمكنك تحويلها بسهولة إلى منشورات مدونة.

لقطة شاشة من Portent.com، فبراير 2023

هل تكافح غالبًا لكتابة عناوين مدونات جديرة بالنقر؟

ستساعدك هذه الأداة على التغلب على عقبة الكاتب وصياغة عناوين جذابة لا يمكن لجمهورك إلا أن ينقر عليها.

الايجابيات:

سهل الاستخدام للغاية.

رائعة لإنشاء عناوين منشورات المدونة.

حر.

سلبيات:

يقتصر على مواضيع نشر المدونة.

لا توجد ميزات أخرى لتسويق المحتوى.

من حين لآخر مخرجات “غريبة”.

12. كورا

الميزات الأساسية: أسئلة المستخدم، بناء السلطة، بناء المجتمع.

في بعض الأحيان، يكون أفضل مصدر لأفكار المحتوى التي تجذب الانتباه هو مجتمع الإنترنت نفسه.

استخدام مواقع الأسئلة والأجوبة مثل كوراعلى سبيل المثال، تعد طريقة رائعة للبقاء على اتصال بما يطلبه جمهورك المستهدف.

ما عليك سوى استخدام ميزة البحث المضمنة، وستظهر لك مجموعة من الاقتراحات المفيدة:

لقطة شاشة من Quora، فبراير 2023

يمكنك تمشيط نتائج Quora للحصول على أفكار منشورات المدونة، والأسئلة الخاصة بصفحات الأسئلة الشائعة، والمزيد.

يمكنك أيضًا الاستفادة من Quora للترويج للمحتوى الخاص بك من خلال تقديمه كإجابة.

يمكن أن يساعد ذلك في وصول المحتوى الخاص بك إلى الأشخاص المناسبين، وجذب الروابط الخلفية المحتملة، وإنشاء عملاء محتملين لشركتك.

الايجابيات:

يمكنك بسهولة العثور على أسئلة المستخدم الخاصة بقطاعك.

الرد على أسئلة الجمهور.

ابحث عن إشارات العلامة التجارية.

سلبيات:

الروابط الخلفية ليست مضمونة.

المنافسة العالية في الرد على أسئلة المستخدمين.

لا توجد ميزات أخرى لتسويق المحتوى.

13. أجب على الجمهور

الميزات الأساسية: التفكير في موضوع منشور المدونة، وأسئلة المستخدم ذات الصلة.

الإجابة على الجمهور هي أداة مجانية لتوليد أفكار المحتوى توفر “شبكة” من المصطلحات أو الموضوعات التي يبحث عنها المستخدمون غالبًا على الويب.

ما عليك سوى إدخال موضوع أساسي (على سبيل المثال، [Pinterest marketing])، وسيوفر موقع AnswerThePublic تصوراً للموضوعات التي يمكنك تحويلها إلى مقالات مدونة أو صفحات ويب.

لقطة شاشة من AnswerThePublic، فبراير 2023

بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الأداة بيانات محدودة حول كيفية استخدام مصطلحات البحث هذه، والمصطلحات ذات الصلة الموجودة، وما إذا كانت المواضيع مصنفة في شكل سؤال أو مقارنة، والمزيد.

يعد هذا مفيدًا بالتأكيد إذا كنت في حيرة من أمرك بشأن ما تكتب عنه على مدونتك أو قنوات التواصل الاجتماعي.

الايجابيات:

“شبكة” سهلة القراءة لأفكار المواضيع.

حر.

يتضمن الأسئلة ذات الصلة ومواضيع المقارنة.

سلبيات:

توصيات الموضوع ليست لانهائية.

لا يتم توفير بيانات الكلمات الرئيسية.

لا يتم تضمين أي ميزات تسويق المحتوى الأخرى.

14. الركود

الميزات الأساسية: تعاون الفريق، وتكامل الأدوات المتعددة، والأتمتة، وإدارة المشاريع.

تثاقل ربما تكون أداة التعاون الأكثر شيوعًا للشركات والمسوقين والفرق.

ويرجع ذلك إلى واجهته سهلة الاستخدام، ودعونا نواجه الأمر، الجو الممتع الذي يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور والمستندات والميمات ومقاطع الفيديو والمزيد.

تم تصميم Slack ليحل محل اتصالات البريد الإلكتروني التقليدية.

كما أنه يضيف قيمة إلى إدارة الشركة، حيث يمكنك مراقبة وقت قيام موظفيك بتسجيل الدخول والخروج.

لقطة شاشة من Slack، فبراير 2023

كيف يرتبط هذا بإنشاء المحتوى؟

حسنًا، في أي منظمة، يعد التواصل بين جميع الأقسام أمرًا بالغ الأهمية.

يعمل Slack على تسهيل التعاون عبر الأقسام ويضمن مرور كل جزء من المحتوى عبر الأيدي اليمنى.

على سبيل المثال، يمكن لفريق تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك توفير الكلمات الرئيسية المستهدفة للمنشور بسهولة، ويمكن للكاتب كتابة المسودة الأولى، ويمكن للمحرر الخاص بك وضع اللمسات الأخيرة على المحتوى الخاص بك – كل ذلك من خلال Slack.

وهذا يوفر الوقت ويسرع عملية إنشاء المحتوى.

الايجابيات:

تطبيق مراسلة وتعاون جماعي سهل الاستخدام.

تطبيق الهاتف المحمول متاح.

ضبط التذكيرات الآلية.

يتكامل مع طن من الأدوات.

سلبيات:

لا توجد أدوات تخطيط المحتوى المضمنة.

في المقام الأول تطبيق تعاون الفريق.

لا توجد أدوات جدولة المحتوى.

15. محرّر مستندات جوجل

الميزات الأساسية: مستند المحتوى، حافظة الملفات، تعاون الفريق.

إذا كنت تستخدم بالفعل تطبيق اتصال مختلفًا وتحتاج ببساطة إلى شيء يساعد في التعاون في الملفات، فيجب عليك التحقق من ذلك مستندات جوجل.

هذا تطبيق بسيط قائم على السحابة ويسمح لك بما يلي:

اكتب المحتوى.

إضافة ملفات.

تضمين الصور.

إنشاء قوائم المهام.

إلى حد كبير كل شيء آخر تتوقعه من معالج النصوص.

لقطة شاشة من مستندات Google، فبراير 2023

يمكنك أيضًا دعوة مستخدمين آخرين لتحرير المستند الخاص بك والتعليق عليه ومشاركته.

يتكامل محرر مستندات Google مع الأدوات الأخرى عبر الإنترنت، مثل Airtable وTypeform وTrello وGoogle Forms وغيرها الكثير.

الايجابيات:

مجاني تماما.

يتكامل مع العديد من أدوات تسويق المحتوى الأخرى.

سهل الاستخدام.

سلبيات:

يقتصر على كتابة المحتوى ومشاركة المستندات وحفظ الملفات.

لا توجد ميزات SEO أو وسائل التواصل الاجتماعي المضمنة.

لا توجد ميزات جدولة المحتوى (على الرغم من توفر القوالب).

16. يوست سيو

الميزات الأساسية: تحسين محركات البحث على الصفحة، مكون WordPress الإضافي، مدقق إمكانية القراءة.

كمسوق للمحتوى، من المحتمل أنك سمعت عن WordPress – نظام إدارة المحتوى الأكثر استخدامًا لإنشاء مواقع الويب.

إذا كنت تستخدمه حاليًا في مشاريعك، فإن زبادي يعد مكون SEO الإضافي بالتأكيد أمرًا ضروريًا.

بمجرد التثبيت، يعمل Yoast من خلال تقييم سهولة القراءة وملاءمة تحسين محركات البحث للمحتوى الخاص بك في الوقت الفعلي.

كما أنه يسلط الضوء على المشكلات المحددة التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء عملك:

لقطة شاشة من البرنامج الإضافي Yoast SEO، فبراير 2023

يمكنك أيضًا استخدام Yoast لتعيين كلمة رئيسية للتركيز لكل منشور على حدة.

سيزودك هذا بقائمة مرجعية من الأهداف التي يمكن أن تضمن تحسين المحتوى الخاص بك.

ضع في اعتبارك أن Yoast ليس الحل الأمثل عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث.

ستظل ترغب في إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية والمنافسين بنفسك (أو استخدام أدوات تحسين محركات البحث الأكثر تقدمًا) لضمان تحسين المحتوى الخاص بك.

الايجابيات:

“مدقق تحسين محركات البحث” سهل الاستخدام.

يقترح تحسينات SEO على الصفحة.

حر.

سلبيات:

ليس بديلاً للبحث عن الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث.

توصيات تحسين محركات البحث (SEO) لا تأخذ في الاعتبار نية المستخدم.

لا يشمل تحسين محركات البحث الفنية.

17. تطبيق همنغواي

الميزات الأساسية: مدقق القراءة، المدقق النحوي، محرر المحتوى.

مثل Grammarly، تطبيق همنغواي يعمل كمساعد كتابة مجاني عبر الإنترنت ولكنه يختلف من حيث أنك تقوم بلصق المحتوى الخاص بك مباشرة في محرر المحتوى.

تقوم الأداة بعد ذلك بتحليل المحتوى الخاص بك للتأكد من سهولة القراءة والصوت السلبي وأي مشكلات إملائية ونحوية قد يواجهها المحتوى الخاص بك.

لقطة شاشة من تطبيق Hemmingway، فبراير 2023

لماذا أهمية القراءة؟

حسنًا، كل جمهور لديه مستوى معين من الفهم فيما يتعلق بالموضوع الذي تكتب عنه.

على سبيل المثال، من المحتمل أن تتضمن الكتابة عن تحسين محركات البحث (SEO) للمسوقين مصطلحات وتفسيرات أكثر تعقيدًا مما لو كنت تكتب لجمهور مبتدئ.

تساعدك أدوات مثل Grammarly وHemingway App على تقليص المحتوى الخاص بك والكتابة بطريقة منطقية لجمهورك المستهدف.

بشكل عام، يجب أن تهدف إلى الحصول على “درجة” سهولة القراءة من خمسة إلى ثمانية لمعظم الجماهير.

الايجابيات:

المدقق النحوي سهل الاستخدام.

حر.

يساعد على تحسين إمكانية القراءة والصياغة.

سلبيات:

ليست أداة التدقيق اللغوي الكل في واحد.

لا توجد ميزات SEO مدمجة.

18. إنسبيكتليت

الميزات الأساسية: تحليلات المحتوى، رؤى الأداء، رؤى سلوك المستخدم.

دعونا نواجه الأمر: حتى أكثر مسوقي المحتوى مهارة لديهم مجال للتحسين.

إنهم يحتاجون فقط إلى رؤية أوضح لمقاييس أداء معينة لمعرفة ما يصلح وما لا يصلح، وكيفية تحويل هذه الأفكار إلى قرارات تعتمد على البيانات.

إنسبيكتليت هي واحدة من أفضل أدوات تحليل المحتوى لمساعدتك على تحقيق الأهداف الثلاثة.

إذا كنت تتساءل عما شاهده الزوار وقرأوه على موقع الويب الخاص بك – وكيف يمكنك تحويلهم من عملاء محتملين إلى عملاء محتملين – فإليك الحل.

يسجل Inspectlet مقطع فيديو لسلوك المستخدم، حتى تتمكن من معرفة المدة التي قضاها على موقع الويب الخاص بك، وكيفية تفاعله مع المحتوى الخاص بك، والعناصر التي جذبت انتباهه.

لقطة شاشة من Inspectlet، فبراير 2023

هذه إحدى المزايا الرئيسية لـ Inspectlet مقارنة بأدوات التحليل الأخرى الموجودة في السوق.

باستخدام هذه الأداة، يمكنك أيضًا تحديد مكان تأخر موقع الويب الخاص بك إذا تركه شخص ما بعد مواجهة مشكلة على موقعك.

بناءً على هذه التحليلات، يمكنك إنشاء المحتوى الخاص بك وجعله أكثر جاذبية لقرائك.

الايجابيات:

يحلل وقت تأخر الموقع.

يراقب مشاركة المستخدم والوقت في الموقع.

تحليلات مفصلة لإبلاغ التحسينات في الموقع.

سلبيات:

ليست أداة شاملة لتحسين معدل التحويل (CRO).

تقييمات المستخدمين السيئة فيما يتعلق بخدمة العملاء.

19. تحليلات جوجل

الميزات الأساسية: تحليلات حركة المرور على موقع الويب، تتبع الأهداف، تتبع التحويل، رؤى الجمهور، رؤى تحسين محركات البحث.

من المستحيل تركها تحليلات كوكل إذا كنا نتحدث عن أفضل أدوات التحليل.

يعد Google Analytics نظامًا أساسيًا مجانيًا يمكنه مساعدتك في تحسين المحتوى الخاص بك وتحسين موقع الويب الخاص بك وفحص مصدر (مصادر) حركة المرور الخاصة بك.

لقطة شاشة من Google Analytics، فبراير 2023

باستخدام Google Analytics، يمكنك بسهولة قياس مقاييس المشاركة المهمة مثل مشاهدات الصفحة ومتوسط ​​مدة الجلسة ومعدل الارتداد.

سيسمح لك ذلك بتحديد أنواع معينة من المحتوى الذي يجذب جمهورك الحالي.

على سبيل المثال، إذا لاحظت أن المحتوى الخاص بك في التسويق عبر البريد الإلكتروني يؤدي أداءً أفضل بكثير من المنشورات الأخرى، فيمكنك مضاعفة التركيز على هذا الموضوع لتحقيق أقصى قدر من النتائج.

لمعرفة كيفية دمج Google Analytics في موقع الويب الخاص بك، يمكنك اتباع الدليل خطوة بخطوة هنا.

اكتشف التقارير والميزات المختلفة التي يمكنك الاستفادة منها من مقالة مجلة محرك البحث هذه.

الايجابيات:

تحليلات ورؤى متعمقة لحركة مرور موقع الويب.

لوحات معلومات قابلة للتخصيص.

الأهداف في الموقع وتتبع التحويل؛ يمكن تعيين قيمة نقدية.

حر.

سلبيات:

منحنى التعلم حاد.

ليست كل بيانات الكلمات الرئيسية متاحة.

قد تتأثر البيانات بالبريد العشوائي وحركة الروبوتات (تتوفر عوامل التصفية).

20. أدوات الغراب

الميزات الأساسية: بحث الكلمات الرئيسية، بحث المنافسين، تحليل SERP، تحليل الروابط الخلفية، بيانات أداء تحسين محركات البحث.

أدوات الغراب يوفر مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث والتحليلات لمساعدتك على زيادة حركة المرور على الويب وتحسين المحتوى الخاص بك.

تعد Raven Tools، التي تحظى بثقة الآلاف من الوكالات، الخيار الأفضل لأولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء تقارير تحليلية مفصلة والحصول على نظرة ثاقبة لإنشاء محتوى أفضل للمستخدمين.

لقطة شاشة من Raven Tools، فبراير 2023

توفر Raven Tools أيضًا أدوات للبحث عن الكلمات الرئيسية، وتحليل المنافسين، وتحليل الروابط الخلفية لتنفيذ استراتيجية شاملة لتحسين محركات البحث.

يمكنك بعد ذلك تتبع نجاح المحتوى الخاص بك من حيث تصنيفات الكلمات الرئيسية وحركة المرور ومشاركات الوسائط الاجتماعية.

الايجابيات:

لوحات معلومات سهلة الاستخدام.

تتوفر عمليات تدقيق/تقارير SEO ذات العلامة البيضاء.

(قريب) أداة SEO الكل في واحد.

بيانات ورؤى أداء تحسين محركات البحث التفصيلية.

سلبيات:

التكلفة العالية.

لا تتوفر ميزات محتوى الوسائط الاجتماعية.

لا يوجد محرر محتوى مدمج (مقارنة بـ Semrush وSurfer SEO).

خاتمة

في المشهد التسويقي الحديث، يجب على مسوقي المحتوى في كثير من الأحيان ارتداء العديد من القبعات للقيام بعملهم بفعالية.

بعد كل شيء، المحتوى هو شريان الحياة لأي استراتيجية تسويق رقمي – الخلطة السرية التي ستساعدك على تأسيس علامتك التجارية عبر الإنترنت.

يمكنك القول بأن تسويق المحتوى لا يتعلق فقط بمن يملك الأسلحة الأكبر، ولكن الأدوات يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في عالم تنافسي.

في هذا الدليل، اكتشفت بعضًا من أفضل الأدوات لإنشاء محتوى مذهل كالمحترفين.