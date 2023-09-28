Rewrite this title: أفضل 20 خبيرًا في تحسين محركات البحث (SEO) الأكثر شهرة: تحليل الاستماع الاجتماعي

ستساعدك المقالة التالية: أفضل 20 خبيرًا في تحسين محركات البحث (SEO) الأكثر شهرة: تحليل الاستماع الاجتماعي

هل تتذكر كيف وقعت في حب تحسين محركات البحث (SEO)؟

تلك الليالي الصيفية الحارة تبحث عن صفوف الصفحات وتتصفح قوائم الروابط الخلفية…

أوه، كانت هذه الأيام!

عادة ما يكون خبراء تحسين محركات البحث (SEO) أحد العناصر التوجيهية الرئيسية في رحلة تحسين محركات البحث لدينا – وهم تلك الأصوات البارزة في المجتمع الذين يشاركون معارفهم ومهاراتهم مع الآخرين.

ربما تكون قد تعلمت تحسين محركات البحث (SEO) من الدورات والكتب، ولكن المؤثرين في تحسين محركات البحث (SEO) قادرون على إعطائك شيئًا آخر.

يمكنهم تزويدك بجميع التعقيدات والتفاصيل الصغيرة الخاصة بمهارة تحسين محركات البحث (SEO) وتزويدك بفهم أعمق للموضوع.

مجلة محرك البحث تحصل على الأمر بشكل لا مثيل له، ولهذا السبب قاموا بإعداد قائمة خبراء تحسين محركات البحث (SEO) لمتابعتهم في كتابهم الإلكتروني SEO for Beginners.

لكن… أنا لست خبيرًا في تحسين محركات البحث.

لذلك لن أقوم بترتيب هذه القائمة أو تصنيفها بناءً على معرفتي الضحلة في تحسين محركات البحث (SEO).

ما أنا خبير الاستماع الاجتماعي.

وهكذا، بمجرد أن رأيت هذه القائمة الطويلة من المؤثرين في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، انتابني فضول: كيف يتحدث الناس عن هؤلاء الخبراء عبر الإنترنت.

من الذي يتم ذكره أكثر؟

في أي سياق يتم الحديث عنهم عادة؟

نعم، الاستماع الاجتماعي يمكن أن يجيب على كل هذه الأسئلة وأكثر!

ونظرًا لطبيعة الأشخاص المؤثرين – الطريقة التي ينظر بها الناس إليهم وإلى خبراتهم – فمن الرائع بشكل خاص تحليل المحادثات المتعلقة بهم.

لذلك اسمحوا لي أن أخبركم بإيجاز عن المنهجية التي استخدمتها للتحليل قبل أن ننتقل إلى اكتشافاتنا.

المنهجية

كأساس، أخذت 202 خبيرًا مذكورين في دليل SEO للمبتدئين.

لقد قمت بإنشاء تنبيه استماع اجتماعي باستخدام Awario (الإفصاح: أنا أعمل في الشركة) لكل منهم.

تنبيه الاستماع الاجتماعي عبارة عن مجموعة من الكلمات الرئيسية والمرشحات والشروط التي يتم تطبيقها على هذه الكلمات الرئيسية.

كل هذا يسمح لك بالعثور على البيانات ذات الصلة عبر الإنترنت.

في حالتنا، قمت بتحديد الكلمات الرئيسية والشروط التالية لكل خبير في تحسين محركات البحث:

اسم خبير تحسين محركات البحث (SEO) + اسمهم Twitter مقبض

النطاق الزمني – سنة واحدة

لم أحدد من أي البلدان وبأي اللغات أرغب في جمع البيانات لأنني اعتقدت أن معرفة تحسين محركات البحث (SEO) هي معرفة دولية.

ولحذف التغريدات التي نشرها الخبراء أنفسهم، قمت بإدراج تغريداتهم في القائمة السوداء Twitter حسابات.

البيانات التي جمعتها جاءت من Twitter, YouTubeوReddit والمواقع الإخبارية والوسائط الرقمية والمنتديات ومواقع الويب الأخرى.

بشكل عام، عثر Awario على أكثر من 70 ألف إشارة عبر الإنترنت وقام بتحليلها.

منطقيًا، السؤال الأول الذي يجب طرحه هو “من هم خبراء تحسين محركات البحث (SEO) الأكثر شهرة؟”

إذن، إليك أفضل 20 وفقًا لأواريو:

أفضل 20 مؤثرًا في تحسين محركات البحث (SEO) المذكورة

رتبة اسم عدد الإشارات 1 باري شوارتز 9,700 2 كريج كامبل 2700 3 سيندي كروم 2400 4 سايروس شيبرد 2,386 5 موردي أوبرشتاين 2,170 6 ريتشارد باكستر 2,115 7 دان تايلور 2100 8 الدكتور بيت مايرز 1,930 9 جو هول 1900 10 أندرو أوبتيميسي 1800 11 ويل رينولدز 1700 12 جيري وايت 1,650 13 هاملت باتيستا 1600 14 أريج أبو علي 1,590 15 كيفن إنديج 1,550 16 بيدرو دياس 1500 17 لورين بيكر 1,340 18 ماري هاينز 1300 19 أماندا جوردان 1,290 20 نيك يوبانكس 1200

من بين 202 اسمًا في القائمة، تم ذكر هؤلاء العشرين أكثر من غيرهم.

الآن، أود أن أحلل العشرين كلها (أو حتى العشرين كلها) إذا استطعت، لكنني أخشى أن تصبح هذه المقالة طويلة جدًا.

بدلاً من ذلك، دعونا نلقي نظرة على أفضل 5 خبراء لدينا ونرى ما يميز المحادثات حول هؤلاء الخبراء الخمسة.

باري شوارتز

باري شوارتز هو مؤسس Search Engine Roundtable وقد قام بتغطية البحث لأكثر من 16 عامًا.

شوارتز هو أيضًا محرر الأخبار في Search Engine Land.

كما ترون من سحابة الموضوع، يتم ذكر كلا المشروعين في كثير من الأحيان بجانب اسمه.

وإذا نظرنا إلى مصادر ذكره، يمكننا أن نرى أنه حصل على أكبر قدر من الفضل Twitter والويب.

دعونا نلقي نظرة أبعد على المصادر التي تجلب أكبر قدر من الاهتمام لشوارتز.

بالرغم من Twitter مسؤول عن ما يقرب من نصف إشاراته، فهي ليست بالضبط المنصة الأكثر وضوحًا بالنسبة له.

تعد وسائل الإعلام والمواقع الصناعية أكثر تأثيرًا عندما يتعلق الأمر بالتعرض.

فيما يلي أهم 10 مواقع إلكترونية مؤثرة تذكر شوارتز.

كريج كامبل

من سحابة الموضوع هذه، علمنا على الفور أن كامبل هو معلم رائع لتحسين محركات البحث.

إذا كنت تتساءل عن سبب ذكر عبارة “فوائد المشاركة” في كثير من الأحيان، فذلك بسبب دورة كامبل حول نسبة النقر إلى الظهور وانتشار فوائدها على نطاق واسع.

وقد ذكر ذلك 101 مرة Twitter.

موضوع بارز آخر هو بناء الروابط، والذي تم عرضه في AP News.

إذا نظرنا إلى مصادر الإشارات، فسنحصل على صورة مشابهة جدًا لتحليلات شوارتز مع استثناء واحد: YouTube يولد الكثير من الإشارات لكامبل.

ربما يمكننا أن نعلق ذلك على حقيقة أن كامبل لديه نشاط نشط YouTube القناة، لذلك فمن المنطقي أن يتم ذكره من قبل مستخدمي YouTube الآخرين أيضًا.

سيندي كروم

سيندي هي أول امرأة في قائمتنا – عادةً لن أسلط الضوء على ذلك، لكن تحسين محركات البحث (SEO) هو مجال يهيمن عليه الذكور بشدة.

على سبيل المثال، انظر إلى التوزيع حسب الجنس للمحادثات حول أهم 5 أشخاص لدينا.

وفقًا لـ Awario، فإن حوالي 80% من جميع المستخدمين الذين يتحدثون عن أفضل 5 خبراء في تحسين محركات البحث (SEO) هم من الرجال.

والأمر المثير للفضول هو أن التحليلات بالنسبة لكروم تميل إلى مزيد من المساواة فيما يتعلق بالفجوة بين الجنسين – 66.8% ذكور مقابل 33.2% إناث.

ربما تشعر النساء بتشجيع أكبر للتحدث عندما يرون امرأة أخرى تقتلها في هذه الصناعة؟

أما بالنسبة للبيانات غير المرتبطة بالجنس، فلنبدأ بسحابة الموضوع.

أعتقد أنه من الواضح أن الكثير من أفكار كروم تتمحور حول تحسين محركات البحث على الأجهزة المحمولة – 222 إشارة إلى كروم تضمنت أيضًا كلمة “الجوال”.

المثير للاهتمام هو أنه إلى جانب المصطلحات ذات الصلة بالموضوع، يمكننا رؤية كلمات إيجابية مثل السعادة والحب والأمل.

أعتقد أن كروم يشجع الناس على أن يكونوا أكثر إيجابية ليس فقط فيما يتعلق بتحسين محركات البحث ولكن فيما يتعلق بالحياة بشكل عام.

وتحليل المشاعر يثبت ذلك. 22.9% من جميع الإشارات إلى كروم إيجابية.

أما بالنسبة للمصادر، هناك شيء واحد لاحظته على الفور وهو أنه لا توجد إشارات قادمة من Reddit.

على الرغم من أن الاسمين الآخرين في قائمتنا حتى الآن كان Reddit هو أصغر منصة، إلا أن Krum ليس له أي حضور على Reddit على الإطلاق.

التفاصيل الأخرى التي تبرز هي مقدار الضجيج الذي يحيط باسمها Twitter.

ومن المثير للاهتمام أنه عندما ننظر إلى أهم المؤثرين على Krum، لا نزال نحصل على مواقع الويب الخاصة بالصناعة – Moz، وSlideshare، وSearch Engine Journal.

ولكن، إذا نظرنا إلى أهم الإشارات إليها، يمكننا أن نرى بعض المؤثرين الآخرين منها Twitter و YouTube.

سايروس شيبرد

شيبرد هو مستشار تحسين محركات البحث (SEO) وكان في السابق أحد كبار مسئولي تحسين محركات البحث (SEO) لشركة Moz وهو الآن يدير شركته الخاصة Zyppy.

حتى سحابة المواضيع الخاصة بإشاراته تخبرك على الفور أن مجال خبرته واسع للغاية: هناك الكثير من المصطلحات التي لها وزن متساو، أي عدد متساو نسبيًا من الإشارات.

وإذا نظرنا إلى مصادر ذكره، Twitter مرة أخرى يلعب دورا كبيرا.

وتحتل مواقع الويب والمدونات الإعلامية المركز الثاني، حيث تعتبر مدونة Moz وMedium المصدرين الرئيسيين للإشارات.

موردي أوبرشتاين

Oberstein هو مدير تسويق سابق لشركة Rank Ranger ومضيف #SEOchat Twitter.

وهو أيضًا جهة الاتصال الرئيسية لمجتمع تحسين محركات البحث (SEO) في Wix.com.

بصرف النظر عن مصطلحات تحسين محركات البحث (SEO) المعتادة مثل المقتطفات والرتب، فإن الكثير من إشارات أوبرشتاين تعرض المحادثة حول الأدوات والبرامج – كل هذه الأشياء الضرورية جدًا لأي خبير في تحسين محركات البحث (SEO).

نظرًا لأنه كان يعمل على تسويق أداة تحسين محركات البحث (SEO)، فهو يعرف خصوصيات وعموميات السوق ويناقش بسهولة مزايا وعيوب الأدوات المختلفة.

5 أشياء يجب أن تعرفها قبل شراء برامج تحسين محركات البحث (SEO) عبر @ موردي أوبرستين#منصة #تقرير #serp #الاحتياجات #أدوات #سيو

عبر https://t.co/oFsxwmAiVV

☛ https://t.co/UscffSEcbS pic.twitter.com/3UjZNkEBTh

— الاستئصال الذاتي (@seotomation) 14 نوفمبر 2020

مثل بعض الأشخاص الآخرين في هذه القائمة، حصل أيضًا على الكثير من التقدير والتفاعلات Twitter – 82% من إشاراته تأتي من هذه المنصة.

ومرة أخرى، عندما نتحقق أكثر مؤثر مصادر إشاراته، هي في الغالب وسائل الإعلام الصناعية (و Wix’s Twitter حساب منطقي لأنه يعمل لديهم).

خاتمة

هناك العديد من الاتجاهات لخبراء تحسين محركات البحث عبر الإنترنت التي لاحظتها.

أولا، في حين Twitter يعد دائمًا المصدر الأكبر لحجم المحادثات حول الخبراء، والوسائط المتخصصة والمواقع ذات الصلة بالصناعة تفوز دائمًا من حيث الوصول.

هذا يعني أنه إذا كنت تريد أن تثبت نفسك كخبير، فلا تتجاهل منافذ الصناعة المهمة – في حالة تحسين محركات البحث، فإننا نتحدث عن Search Engine Journal، وSearch Engine Land، وMoz، وغيرها.

المحتوى لا يزال هو الملك!

شيء آخر برز: على الرغم من أنه لم يتم تمثيله تمامًا في التحليلات التي شاركتها، إلا أنني لاحظت أن معظم الخبراء يتفاعلون بنشاط مع بعضهم البعض.

عندما تنظر إلى Twitter يذكر خبيرًا واحدًا يمكنك دائمًا العثور عليه Twitter حساب آخر من القائمة هناك.

يوضح ذلك مدى نشاط مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) وترابطه ومدى حيوية المحادثة حوله.

لا تخف من التفاعل مع زملائك عندما تدخل مجتمعًا جديدًا!

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