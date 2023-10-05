Rewrite this title: أفضل 21 علامة تجارية تحقق أقصى استفادة من Tumblr

ستساعدك المقالة التالية: أفضل 21 علامة تجارية تحقق أقصى استفادة من Tumblr

بالمقارنة مع المنافسين Facebook, Twitter, Instagram، أو Pinterest، قد لا يعتبر Tumblr موقع التواصل الاجتماعي المفضل. ولكن، بعد أن كانت الشركة استحوذت عليها شركة ياهو! مقابل 1.1 مليار دولار في مايو 2013، حصل الملف الشخصي على Tumblr على دفعة بسيطة. ومع شعبية وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، ليس من المفاجئ أن العلامات التجارية والمعلنين يحصلون على أقصى استفادة من كل تنسيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

Tumblr ليس مجرد وسائل التواصل الاجتماعي

الشيء هو أن Tumblr هو أكثر من مجرد موقع للتواصل الاجتماعي. وبدلاً من ذلك، فهي عبارة عن منصة تدوين مصغر لم يتم استخدامها من قبل غالبية العلامات التجارية. وهو أمر مؤسف. هناك الكثير من الامتيازات التي يجب أن تكتشفها المزيد من الشركات.

بالنسبة للمبتدئين، يستضيف Tumblr مجموعة متنوعة من المحتوى (النصوص والصور والاقتباسات والروابط والموسيقى ومقاطع الفيديو) التي يسهل على المستخدمين استيعابها. هناك شيء يناسب الجميع في مدونة Tumblr مما يجعل الأشخاص يرغبون في العودة للحصول على المزيد، سواء كان ذلك صورة GIF أو متابعة الأحداث الجارية.

ثانيًا، هناك قاعدة جماهيرية مخلصة ومتنامية على Tumblr تتضمن 131.7 مليون مدونة وأكثر من 58 مليار مشاركة. وهذا مبلغ مثير للإعجاب من العملاء المحتملين. أخيرًا، يعد Tumblr موقعًا بسيطًا وممتعًا لمجتمعات الأشخاص للمشاركة ومشاركة ومناقشة آخر الأحداث الخاصة بالعلامة التجارية.

احصل على أقصى استفادة من Tumblr

إذا كنت موظفًا لدى علامة تجارية، أو تقوم بإطلاق شركتك الخاصة، وتبحث عن طريقة فريدة لتقديم منتجات جديدة إلى المستهلكين، فإن Tumblr هو توصية قوية لك. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الأدلة والأمثلة، فاطلع على العلامات التجارية العشرين التالية التي تستخدم Tumblr بالطريقة الصحيحة.

21. كوكب آي بي إم الذكي

ال كوكب آي بي إم الذكي كان Tumblr موجودًا منذ فترة وكان دائمًا مجرد مكان رائع للزيارة. إنها مليئة بالمحتوى الذي يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا والابتكار أن يجعل العالم مكانًا أكثر كفاءة للتجوال.

20. الفنادق القياسية

ال فنادق المعايير يعد Tumblr مزيجًا مثيرًا للاهتمام ومثيرًا يسلط الضوء على كل الفنون والطعام والأزياء والموسيقى والأحداث التي اشتهر بها فندق البوتيك.

19. البهجة

بريق يستخدم بعضًا من أفضل صوره لجذب انتباه متصفحي الويب على Tumblr وإعادتهم إلى موقعه الرسمي. تكتيك سهل بما فيه الكفاية ويعمل بفعالية.

18. القيدز

القيدز يتميز بصفحة مشرقة وشبابية لجذب العملاء لأحدث المنتجات. كما أنها مثالية للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من مؤيد المشاهير تايلور سويفت. وهو الجميع، أليس كذلك؟

17. نيويوركر

باستخدام بعض أحدث الرسوم الكاريكاتورية أو الاقتباسات أو مقاطع الفيديو، نيويوركر يحتوي على صفحة Tumblr ذات مظهر حاد ترتبط بالمقالات السابقة أيضًا.

16. عربات النقل

عربات يعيد جمهورهم إلى موقعهم الرسمي، بالإضافة إلى موقعهم Instagram الصفحة، من خلال استضافة جميع أحداث التزلج والتزحلق على الجليد المثيرة على Tumblr. يمكنك حتى التقاط بعض الأحذية على المدونة أيضًا.

15. مجلة الحياة

مجلة الحياة هو منشور آخر يجذب المشاهدين بصورهم المميزة. هناك أيضًا بعض المقتطفات غير المنشورة لأولئك منا الذين هم هواة التاريخ. أو، تماما مثل الصور الجميلة.

14. كوكا كولا

ال يتمتع العملاق الناعم بمرح وخفيف الوزن على Tumblr الذي يحتفل باللحظات الأكثر سعادة في الحياة، والتي تتضمن أيضًا بطريقة ما كوكا كولا المنعشة.

13. نيوزويك وديلي بيست

منذ أن ظهرت مجلة نيوزويك منذ أكثر من 80 عامًا، تستخدم المجلة الأرشيفات التي تحتوي على أغلفة وإعلانات قديمة لفحص الأحداث الجارية، وهو ما يعد عرضًا مثيرًا للاهتمام للأخبار. هناك ايضا ورقة الغش، رفيق Tumblr لموقع The Daily Beast، الذي يستضيف صورًا رائعة وعالية الجودة.

12. نابيسكو

على عكس معظم العلامات التجارية الموجودة على Tumblr والتي لا تحمل اسمًا أو وجهًا إلى جانب الشعار، نابيسكو نعرفكم يضم شخصًا حقيقيًا ينشر صورًا من الأحداث التي ترعاها، والوجبات الخفيفة أيضًا.

11. شارع سمسم

قد تكون كبيرًا في السن بحيث لا يمكنك المشاهدة شارع سمسم، إلا إذا كان لديك أطفال، ولكن هذا موقع Tumblr رائع يحتوي على مقاطع قديمة وصور GIF متحركة وظهور صحفي للأشخاص من جميع الأعمار.

10. آن تايلور

خلفية بيضاء بسيطة مع تخطيط المجلة تجعل آن تايلور تمبلر يتميز بتصميمه الأساسي والأنيق. هناك بعض المحتويات على المدونة أيضًا، مثل Style Builder والعديد من المعارض.

9. ستوسي

العلامة التجارية الأسطورية لملابس الشارع ستوسي يستخدم Tumblr للترويج للمنتجات الجديدة وبيع العناصر باستخدام صور فوتوغرافية مستوحاة من الطراز القديم والتي تجذب الانتباه بما يكفي لجذب انتباه الأشخاص العابرين.

8. لكزس

تصميم أنيق وبسيط باللونين الأبيض والأسود يجعل السيارة فاخرة لكزس تبدو مرغوبة أكثر وأنيقة. كيف يمكن أن يكون؟

7. كوميدي سنترال

الكوميديا ​​المركزي كانت واحدة من أولى العلامات التجارية الترفيهية التي احتضنت Tumblr. وبما أن الشبكة موطن لـ و و و، يمكنك الحصول على ضحكتك اليومية عبر صور GIF والتحديثات الفكاهية.

6. كالفن كلاين

موقع Tumblr حاد، لكنه بسيط وفعال، ويعرض جلسات تصوير وعارضات الأزياء – في الملابس الداخلية لعلامة الأزياء، بوضوح – التي تساعد على مواصلة البناء سي كيه كعلامة تجارية مميزة.

5. جي كيو

جي كيو هو منشور آخر يستخدم Tumblr للترويج للمحتوى الرقمي عبر الصور. هناك أيضًا محتوى قصير وروابط أخرى لموقع GQ الرسمي ووسائط التواصل الاجتماعي الأخرى. وأفضل ما في الأمر أنها مجرد مدونة نظيفة وسهلة التصفح.

4. جي كرو

تثبت المشاركات الغريبة لموظفي J. Crew أنهم يحبون العلامة التجارية، وهو أمر منعش عندما لا يستطيع الكثير من الأشخاص تحمل وظائفهم. ال جي كرو نعرفكم هو أيضًا اقتراحات كتب كاملة، ومقابلات، و”اكتشاف هذا الأسبوع”، وصور أرشيفية. وهذا يكفي لإبقاء معظم الأشخاص ذوي الاهتمام القصير على المدونة.

3. الهدف

Tumblr جميل جدًا ونظيف وبسيط يدفع المنتجات المتوفرة فيه هدف. لا أعرف عنك، لكننا مستعدون للقيام ببعض التسوق…

2. الأطعمة الكاملة

هل من الغريب وصف مدونة Tumblr بأنها جذابة؟ ربما. لكن هذه هي الكلمة المثالية لوصفها الأطعمة الكاملة نعرفكم. إلى جانب وضع ما يحتويه المتجر على الرفوف، هناك أيضًا منشورات تحتوي على وصفات أو محتوى من مواقع أخرى بحيث يكون هناك عدد كبير من المواد التي يجب فحصها.

1. أديداس أوريجينالز

أ نعرفكم على نحو سلس وتفاعلي الذي يسلط الضوء على المنتجات المتوفرة حاليًا من قبل عملاق الملابس الرياضية. بشكل عام، هذا موقع Tumblr جميل يحتوي على الكثير من الميزات التي يمكن استكشافها، ولكن الأهم من ذلك، أنه يربط العملاء مرة أخرى بموقع التجارة الإلكترونية الخاص بالعلامة التجارية عندما يكونون مستعدين لإدخال أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بهم.