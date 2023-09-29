Rewrite this title: أفضل 25 أداة للكتابة لتحسين محركات البحث لكسب المزيد من الزيارات من Google

ستساعدك المقالة التالية: أفضل 25 أداة للكتابة لتحسين محركات البحث لكسب المزيد من الزيارات من Google

على الرغم من أن Google تفهمنا اليوم بشكل أفضل من أي وقت مضى (وهذا ينطبق على كل بالمناسبة)، إن إنشاء محتوى يتم تصنيفه هو أكثر بكثير من مجرد كتابة نسخة جيدة.

بالتأكيد، لا تزال بحاجة إلى كتابة نسخة جيدة.

بالإضافة إلى ذلك، قم بإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية والمنافسين، وتحسين علامات HTML، واستخدام المخطط – وتمتد القائمة إلى 700 نقطة.

ستساعدك الأدوات المقدمة هنا على تتبع جميع الأجزاء المتحركة.

تعتبر كل أداة هنا حليفًا موثوقًا به، حيث تهتم بتحسين المحتوى الخاص بك أو سهولة قراءته أو كليهما في نفس الوقت.

أدوات SEO والكتابة الكل في واحد

مزايا

يعد SEMrush أحد الدعائم الأساسية لصناعة تحسين محركات البحث (SEO) بشكل عام.

في مساعد الكتابة الخاص بهم، ما عليك سوى إدخال الكلمات الرئيسية التي تبحث عن تصنيف لها، والبدء في كتابة النص الخاص بك.

يقوم SEMrush بتقسيم النص الخاص بك إلى 4 مناطق رئيسية:

تحسين محركات البحث

أصالة

نبرة الصوت

مقروئية

ثم يقدم لك النصائح حول كيفية تحسين كل عنصر من هذه العناصر.

يعتمد مساعد الكتابة على موارد تحسين محركات البحث الهائلة الخاصة بـ SEMrush لتزويدك بنصائح التحسين.

بدءًا من تذكيرك بإضافة كلماتك الرئيسية المستهدفة إلى عنوانك، وانتهاءً باقتراح كلمات رئيسية إضافية لإثراء النص الخاص بك، ستتم تغطيتك.

التسعير

تتوفر بعض ميزات مساعد الكتابة مجانًا. ولكن من أجل الحصول على بعض النصائح حول كتابة نسخة أفضل، بالإضافة إلى بعض بيانات تحسين محركات البحث المتعمقة، ستحتاج إلى المعلم تكلفة الخطة 199.95 دولارًا شهريًا.

مزايا

يعد Yoast بسهولة أكبر مكون إضافي لتحسين محركات البحث لـ WordPress في العالم في الوقت الحالي. تجمع أداة إنشاء محتوى SEO الخاصة بهم بين مجموعة من نصائح SEO وميزات معالج الكتابة.

مثل مساعد الكتابة الخاص بـ SEMrush، فهي خدمة سحابية، لذا يمكنك الدخول في أي وقت والبدء في الكتابة. على عكس مساعد الكتابة، يمنحك Yoast نصائح مجانية لتحسين محركات البحث بشكل كبير.

باستخدام تحليل المحتوى في الوقت الفعلي من Yoast، يمكنك إنشاء وتعديل عنوانك المثالي ووصفك التعريفي، ورؤية كيف سيبدو على الفور في SERP.

بالإضافة إلى بعض التحليلات المتكاملة على الصفحة، فهي واحدة من أفضل الأدوات لتحليل النص وتحريره بشكل فوري.

التسعير

يعد استخدام تحليل المحتوى في الوقت الفعلي لـ Yoast أمرًا سهلاً حر. لن يكلفك الحصول على نتيجة محتوى SEO الخاص بك باستخدام Yoast فلسًا واحدًا، ولك الحرية في القيام بذلك بقدر ما تريد.

مزايا

محرر المحتوى، في جوهره، هو معالج نصوص معزز بإمكانيات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بـ WebSite Auditor.

بينما تكتب صفحتك المستقبلية، سوف تحصل على بعض الأمور المهمة مؤشرات تحسين محركات البحث.

عند ملء العنوان والوصف التعريفي، ستحصل على نموذج SERP. سترى كيف سيبدو عنوانك ووصفك التعريفي، وستحصل على نظرة عامة على كيفية قيام أكبر منافسيك المتخصصين بملء بياناتهم. بهذه الطريقة، ستتمكن من ضبط علامات HTML الخاصة بك لاتباع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث.

يتوفر دائمًا عداد للكلمات الرئيسية، مما يتيح لك التحقق مما إذا كنت قد أضفت جميع كلماتك الرئيسية المستهدفة.

يتم أيضًا تدقيق الصفحة التي تكتبها باستمرار بحثًا عن مشكلات تحسين محركات البحث على الصفحة، ويتم عرض المشكلات التي تجاهلتها وأفضل الطرق لحلها.

وبما أن البحث عن المنافسين أمر بالغ الأهمية لإنشاء المحتوى المناسب، فسيكون لديك أيضًا قائمة منسقة تلقائيًا وقابلة للتخصيص بالكامل من المنافسين المتخصصين في متناول اليد.

التسعير

كوحدة نمطية في WebSite Auditor، يتوفر محرر المحتوى في حر نسخة من البرنامج.

أدوات للجزء “SEO” فقط

مزايا

KWFinder هي إحدى الأدوات التي تضع تحسين محركات البحث في “كتابة تحسين محركات البحث”. ما يجعلها أداة رائعة للبحث عن الكلمات الرئيسية ليس فقط أنها توفر مجموعة من اقتراحات الكلمات الرئيسية.

ما يجعله رائعًا هو أنه يوفر لك بعض بيانات الكلمات الرئيسية المتعمقة مثل دقيق حجم البحث، وتكاليف النقرة، وكيف تغيرت شعبية الكلمة الرئيسية التي اخترتها بمرور الوقت.

سيعطيك أيضًا نظرة عامة على SERP الحالي لكلمتك الرئيسية، مما يتيح لك فرصة لسرقة منهجية تحسين محركات البحث (SEO) من الأفضل.

التسعير

ال أساسي تبلغ تكلفة الخطة 49 دولارًا شهريًا لإجراء 100 عملية بحث عن الكلمات الرئيسية يوميًا، غالي هو 69 دولارًا لكل 500 كلمة رئيسية، و وكالة سيتم تشغيل فاتورة بقيمة 129 دولارًا شهريًا مقابل 1200 كلمة رئيسية يوميًا.

هناك أيضًا نسخة تجريبية مجانية مدتها يوم واحد متاحة.

5-9: البدائل القابلة للتطبيق

إذا كنت تريد، لأسباب تتعلق بالسعر أو الراحة، استخدام شيء آخر، الإجابة على الجمهور هو بديل رائع يحصل على كل النقاط للأسلوب.

بالنسبة للبحث عن الكلمات الرئيسية ذات الحجم المنخفض، فهي أداة رائعة أيضًا ورقة الكلمات الرئيسية، مما يوفر لك عددًا كبيرًا من اقتراحات الكلمات الرئيسية، ولا يفرض عليك سوى رسوم مقابل البيانات المتعمقة حول تلك الكلمات الرئيسية.

للحصول على البيانات، يمكنك اللجوء إلى اقتراح أوبر أو باهظة الثمن للأسف الكلمة المفتاحية “عين”..

إذا كان ما تريده هو قائمة باقتراحات الكلمات الرئيسية بناءً على ما صنفته بالفعل على وجه التحديد في Bing، فقد ترغب في إلقاء نظرة على الكلمة الرئيسية WordStream.

مزايا

تم إنشاء مدقق كثافة الكلمات الرئيسية الخاص بـ Small SEO Tools خصيصًا لمساعدتنا على تجنب مخاطر حشو الكلمات الرئيسية.

تعمل الأداة بطريقة مباشرة: يمكنك إضافة النص (ما يصل إلى 2000 حرف) أو عنوان URL. تقوم الأداة بعد ذلك بتشغيل الصفحة المعنية من خلال البرنامج وتمنحك تقريرًا مفصلاً عن كتابتك لتحسين محركات البحث.

يمكنك الحصول على تفاصيل لكلماتك الرئيسية الأكثر شيوعًا، وما إذا كنت تضعها في علامات HTML الخاصة بك.

والأهم من ذلك، سيتم إدراج الكلمات الرئيسية التي استخدمتها مع الكلمات الرئيسية الخاصة بها كثافة، بحيث يمكنك بسهولة تجنب الإفراط في تعبئة صفحتك والتعرض للعقوبات.

يساعدك هذا على إعادة صياغة ما “تدور حوله” صفحتك في نظر محرك البحث عن طريق إزالة الكلمات الرئيسية ذات الكثافة العالية التي تسرق صوت كلماتك الرئيسية المستهدفة.

التسعير

مدقق كثافة الكلمات الرئيسية لأدوات SEO الصغيرة هو حر لأي شخص.

11-14: البدائل القابلة للتطبيق

جرب ال عداد الكلمات أداة. إنه يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها Keyword Density Checker، حيث يمكنك فقط لصق نص كبير حسب حاجتك، ولا يوجد حد أقصى يبلغ 2000 حرف هنا.

أداة أخرى رائعة لتحسين كتابة تحسين محركات البحث (SEO) هي أداة التحسين التي تظهر على الشاشة من IMN.

تتمتع هذه الأداة بمزايا إضافية تتمثل في حصولك أيضًا على تفاصيل لملف تعريف الارتباط الخاص بصفحتك، والوصول إلى كود HTML الخاص بصفحتك مباشرةً من التطبيق.

يمكنك إقرانه مع مدقق العنوان والوصف الخاص بـ totheweb أو محاكي Google SERP الخاص بـ SEOscout – كلاهما أدوات مجانية وتسمح لك بالتحقق من كيفية ظهور عنوان صفحتك ووصفها التعريفي على SERP.

أدوات لجزء “الكتابة” فقط

مزايا

النحوي بالكاد يحتاج إلى أي مقدمة. ولكن سيكون من الظلم ترك الأمر عند الحديث عن أفضل الأدوات التي تساعدك في كتابتك.

إذا كنت بحاجة إلى مدقق إملائي شامل، ومساعد كتابة، وخبير نحوي في حزمة واحدة سلسة – فيجب أن يكون هذا هو الدعامة الأساسية لترسانة الكتابة الخاصة بتحسين محركات البحث (SEO).

سواء كنت تقوم فقط بإنشاء صفحة جديدة، أو إعادة كتابة صفحة موجودة بالفعل، يجب أن يتم تدقيق كل نص تكتبه باستخدام Grammarly.

التسعير

يمكنك بالتأكيد استخدام حر إصدار.

ومع ذلك، للتحقق من عدم وجود سرقة أدبية في المحتوى الخاص بك وحفظ أهدافك الكتابية في ملفك الشخصي، فقد ترغب في التبديل إلى غالي الاشتراك، والذي من شأنه أن يؤدي إلى فاتورة بقيمة 29.95 دولارًا شهريًا.

16-20: البدائل القابلة للتطبيق

أداة أرخص تغطي الكثير من نفس المنطقة هي com.ProWritingAid.

بفضل الذكاء الاصطناعي المخصص لتصحيح الأخطاء النحوية، ستتمكن من إنشاء نصوص أقوى في وقت قصير جدًا.

وإذا كان أكثر ما تفتقده في الإصدار المجاني من Grammarly هو أداة فحص الانتحال، فانتقل إلى PaperRater أو نسخ. هذان اثنان من أفضل أدوات فحص الانتحال.

يمكنك أيضًا اللجوء إلى زنجبيل. إنه مدقق نحوي يساعدك أيضًا في ترجمة المستند إلى إحدى اللغات الأربعين المتاحة.

وإذا كنت مرتاحًا لقواعد اللغة لديك، وتريد بعض المساعدة في المفردات، فيمكنك استخدامها التدقيق الإملائي بلس.

مزايا

فهو يجعل كتابتك جريئة وواضحة.

هذا كل شيء.

على الرغم من حقيقة أن همنغواي نفسه كان يستخدم في كثير من الأحيان جملًا طويلة ومتعرجة، إلا أن إرثه لا يزال حيًا كإرث سيد الإيجاز.

يدور تطبيق Hemingway حول جعل النص الخاص بك أكثر قابلية للقراءة. سيزودك بالمرادفات، ويتحقق من استخدامك للصوت السلبي – بشكل عام، يجعل النص الخاص بك قابلاً للقراءة قدر الإمكان.

التسعير

إن استخدام النسخة المستندة إلى الويب من Hemingway مجاني تمامًا.

ومع ذلك، إذا كنت تريد تطبيقًا لسطح المكتب، فسيتعين عليك دفع 19.99 دولارًا. سيسمح لك هذا أيضًا بالنشر مباشرة بعد الانتهاء من الكتابة.

22-25: البدائل القابلة للتطبيق

أداة رائعة تم إنشاؤها للطلاب ولكن يمكننا جميعًا الاستفادة منها الكتابة البقعة. هذه الأداة مفيدة للغاية مشارك وحدة، مما يتيح لك الكثير من الارتباطات لأي كلمة.

تطبيقات القراءة العامة الجيدة هي قراءة قادرة و قصة جوية.

الأول يختبر النص الخاص بك مقابل عدد كبير من مقاييس سهولة القراءة. يحتوي الأخير على مقاييس أقل ولكنه لا يزال أداة مجانية رائعة لإنشاء المحتوى.

أداة اللغة هي أداة أخرى لزيادة سهولة القراءة لديك، مع لمسة جديدة. باستخدامه، يمكنك أيضًا الحصول على وظيفة إضافية للمتصفح، وهي مناسبة جدًا لمؤلفي النصوص من جميع الأنواع.

خاتمة

اليوم، كل إنشاء المحتوى هو إنشاء محتوى SEO.

ويجب أن تكون كل الكتابة عبارة عن كتابة تحسين محركات البحث (SEO).

إن إنشاء نسخة سهلة القراءة وفعالة اليوم يسير جنبًا إلى جنب حتمًا مع تحسينها.

بدأت طلبات محركات البحث بالفعل في التوافق مع رغبات المستخدمين الفعليين.

هذا هو السبب في أن الاهتمام بكلا جانبي كتابة تحسين محركات البحث يعد أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء محتوى عالي التصنيف وبيعه.

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