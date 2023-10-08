Rewrite this title: أفضل 5 تقنيات PPC “Duh”.

ستساعدك المقالة التالية: أفضل 5 تقنيات PPC “Duh”.

أنا لا أعتبر نفسي متواضعًا بشكل خاص بطبيعتي، ولكن من المفاجئ دائمًا بالنسبة لي أن النصيحة المشتركة التي تراكمت على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية من حياتي المهنية تحظى بتقدير كبير كما هي. في الآونة الأخيرة، كنت أناقش أفكارًا مع زميل يعمل مستشارًا لخدمات الدفع لكل نقرة (PPC) – أعلى بكثير من راتبي – وصدمت عندما علمت أن بعض التقنيات التي كنت أستخدمها لسنوات واعتبرتها بدائية للغاية، هي في الواقع جديدة تمامًا بالنسبة له ، وقيمة للغاية.

لذلك قررت أن أشارك بعضًا مما أعتبره تقنيات الدفع لكل نقرة (duh) مع المجتمع على أمل أن يساعدوا بالفعل شخصًا ما في أن يصبح المعلم الذي يتقاضى أجرًا له. فيما يلي قائمة بأفضل 5 تقنيات PPC “Duh” …

1) الرموز غير الأبجدية الرقمية

هذه واحدة من أقوى الأدوات المتاحة للمسوقين عبر الإنترنت وأقلها استخدامًا. يتم تحديد السعر الذي تدفعه مقابل كل نقرة من خلال نقاط الجودة الخاصة بك، والتي تتأثر بشكل مباشر بنسبة النقر إلى الظهور (CTR). كلما ارتفعت نسبة النقر إلى الظهور، كلما كانت ميزانيتك الإعلانية أرخص. لذا فإن الحصول على الحد الأقصى لنسبة النقر إلى الظهور أمر بالغ الأهمية. إذن، كيف تجعل الأشخاص ينقرون على إعلانك؟ كيف يمكنك التنافس مع 10 نتائج عضوية وما يصل إلى 8 نتائج مدفوعة للفوز بتلك النقرة إحصائيًا؟ من السهل… استخدام الرموز التي تبرز للعين البشرية.

نعم، تضع Google قيودًا على أنواع الرموز التي يمكنك استخدامها وتكرارها، ولكن لا يزال هناك الكثير من الحيل التي يمكنك استخدامها للالتفاف على هذه القيود. على سبيل المثال، لا حرج في استخدام الرمز ™ أو ® في عنوان إعلانك للمصطلحات المتعلقة بالعلامة التجارية (والتي عادةً ما تكون المصطلحات الأكثر قيمة بمرور الوقت بمجرد تأسيس علامتك التجارية في صناعتها المحتملة).

هناك خدعة رائعة أخرى وهي استخدام روابط أقسام الموقع التي لا تعد فعالة للغاية في زيادة نسبة النقر إلى الظهور فحسب، بل نادرًا ما يتم رفضها بغض النظر عن عدد الأحرف غير الأبجدية المستخدمة. لقد رأيت روابط أقسام الموقع التي تستخدم رموز $ بدلاً من الرموز النقطية تتجاهل التدقيق لعدة أشهر، وذلك ببساطة لأن روابط أقسام الموقع لا يتم التعامل معها من خلال التدقيق الذي تجريه نسخة الإعلان العادية. وبالمناسبة، أدت نتائج هذه التقنية إلى زيادة نسبة النقر إلى الظهور من متوسط ​​18% إلى 24%. هذا هو عند ترجمتها إلى أسعار أقل تكلفة للمناصب الأعلى.

(بالمناسبة، تعمل هذه التقنية أيضًا بشكل مذهل في تحسين محركات البحث.)

2) استخدام المطابقة التقريبية بشكل صحيح

أتذكر الأيام الخوالي لبرنامج Google Adwords عندما كانت المطابقة التقريبية تعني أن المستخدم يكتب الكلمات الرئيسية التي حددتها بأي ترتيب معين مع أي مجموعة معينة من الكلمات الأخرى. في الوقت الحاضر، لا تسمح المطابقة التقريبية فقط للكلمات الرئيسية “المشابهة” بالحصول على المطابقة، ولكنها تؤدي أيضًا إلى مطابقة ما يسمى “المطابقة التقريبية المستندة إلى الجلسة”.

ما هذا، تسأل؟ تعرض Google الآن إعلانات للمستخدمين، ليس فقط على المصطلحات التي بحثوا عنها، ولكن أيضًا على المصطلحات التي بحثوا عنها سابقًا في استعلام غير ذي صلة على الإطلاق. إنه يشبه إلى حد ما “تجديد النشاط التسويقي للبحث”. لذا، إذا كنت تبحث عن بكرات صيد الأسماك في أعماق البحار منذ ساعة مضت وتبحث الآن عن مطعم لطيف للمأكولات البحرية لتأخذ زوجتك لتناول العشاء فيه، فقد تحصل على بعض النتائج لـ “Al’s Deep Sea Bait & Tackle”. تعتبر هذه المصطلحات “مستندة إلى الجلسة” ويتم تشغيلها بواسطة أي كلمة رئيسية تستخدم المطابقة التقريبية في أي من حملاتك.

لمكافحة هذا، يمكنك إما استخدام ما يسمى “المطابقة التقريبية المعدلة” والتي يتم في الأساس وضع رموز زائد أمام جميع الكلمات الرئيسية المطلوبة لتشغيل مطابقة الكلمة الرئيسية المطلوبة (مثال: المطابقة التقريبية “+أحمر +سريع +سيارات” لن تؤدي إلا إلى ظهور طلبات بحث تحتوي على المصطلحات الثلاثة المضمنة مثل “سيارات حمراء سريعة رائعة” و”سيارات سريعة حمراء رائعة”).

3) الاستهداف للجهاز

مع أقراص مثل Apple مع ازدياد شعبية جهاز iPad، من المهم أن ندرك أنه ليست كل الأجهزة متساوية. على سبيل المثال، تتمتع بلدان معينة في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا بتصنيف تحويل مرتفع للغاية على الأجهزة المحمولة (في بعض الحالات يساوي أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو أعلى منها). إذا كنت تستهدف فئات سكانية منخفضة الدخل، فعادةً ما يكون أداء الأجهزة المحمولة متساويًا حتى في الولايات المتحدة.

في كثير من الحالات، يعد تقسيم حملاتك إلى حملات خاصة بجهاز معين أمرًا مهمًا للغاية، لأنك قد تدفع مبلغًا زائدًا مقابل جهاز معين بينما تخسر المبيعات في نوع آخر من الأجهزة. لقد تحولت “فرق تسد”، كما كان يقول الرومان، إلى “الجهاز والقهر” في عصر الأجهزة اللوحية.

هناك استثناء رئيسي واحد: إذا لم يكن لديك موقع أو صفحة مقصودة مخصصة لجهاز معين، فلا تهتم بالإعلان عليه. من المحتمل أنك ستهدر المال على الإعلانات التي لن يتم تحويلها أبدًا، لأنه من المرهق للغاية أو حتى من المستحيل إكمال معاملة على هذا الجهاز المحدد.

4) إدارة العطاءات بشكل صحيح

هذا يزعجني لأنه شيء أفترض أن كل مسوق للدفع لكل نقرة (PPC) يعرفه. انها حقيقية بسيطة. أولاً، أفترض أنك تعرف كيفية تنظيم مجموعاتك الإعلانية بشكل صحيح وأنك قرأت على الأقل المعلومات الأولية حول بنية الحملة. بشكل أساسي: استخدم حملات الاستهداف الإقليمي واستهداف الأجهزة (أيضًا الاستهداف الديموغرافي للإعلانات الصورية)، واستخدم المجموعات الإعلانية التي تستهدف مفاهيم أو أفكار محددة وثيقة الصلة ضمن تلك الحملات. بالنسبة للعبارات ذات الحجم الكبير، قم بتقسيم المطابقة التامة ومطابقة العبارة والمطابقة التقريبية حتى تتمكن من تعيين عروض الأسعار بكفاءة لكل نوع. يمكنني أن أستمر، ولكن إذا لم يكن لديك هذا المستوى من الأساسيات، فمن المحتمل ألا تقرأ هذا بعد.

وإليك كيفية إدارة عروض الأسعار: أولاً، أتحقق منها مرة واحدة في الأسبوع أو كل يومين على الأكثر (لا يمكنك الحصول على أي شيء موثوق أو مفيد في يوم واحد). أقوم بتنزيل البيانات الإحصائية للإطار الزمني منذ آخر مرة قمت فيها بتغيير عروض الأسعار، ثم أقوم بالفرز حسب السعر تنازليًا (من الأعلى إلى الأقل) وأبدأ في خفض عروض الأسعار لأي مجموعات إعلانية لم تكن بها مبيعات أو تكلفة إجراء (CPA) أعلى مما أريد أن أدفع. بمجرد انتهائي، لا أقوم بمزامنة التغييرات. وبدلاً من ذلك، أقوم بتنزيل إطار زمني أطول للبيانات الإحصائية (عادة شهر أو شهرين أو ثلاثة).

ثم أقوم بالفرز حسب تكلفة الاكتساب تنازليًا، ثم أقوم بتحديد أي مجموعات إعلانية تكون تكلفة الاكتساب فيها أقل من الحد الأقصى الذي أرغب في دفعه. بعد ذلك، وعندها فقط، أقوم بمزامنة التغييرات والانتظار للأسبوع التالي… أو بضعة أيام… أو أيًا كان.

السبب؟ كل هذا له علاقة بالإحصائيات. هل تتذكر تلك الدورة الجامعية الرهيبة التي كان يتعين عليك العودة إليها عندما كنت تتخبط في طريقك أثناء التفكير في الفتاة المثيرة في الصف الثالث؟ بالطبع لا. لذا، إليك تذكير: أنت بحاجة إلى عينة قابلة للتطبيق إحصائيًا من أجل اتخاذ القرار. قد تظهر بيانات الأسبوع أن المجموعة الإعلانية باهظة الثمن للغاية عند تكلفة اكتساب قدرها 35 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، ولكن إذا حصلت على منظور شامل أكثر على مدى سلسلة من الأشهر، فقد تدرك أن نفس المجموعة الإعلانية لديها تكلفة اكتساب تبلغ 11 دولارًا أمريكيًا فقط على مدى إطار زمني أطول و أنت لم تنظر إلى البيانات الكافية لاتخاذ قرار ذكي.

5) استخدام الكلمات الرئيسية السلبية لعزل المجموعات الإعلانية

لديك مجموعتان إعلانيتان في الحملة. يحتوي أحدهما على مصطلحات مثل “سيارات رائعة” مع كلمات رئيسية عامة ومطابقة العبارة والمطابقة التامة، بينما يحتوي الآخر على مصطلحات مثل “سيارات حمراء رائعة” مع جميع أنواع المطابقة الثلاثة أيضًا. هل يمكنك تخمين المجموعة الإعلانية التي قد لا تحصل على أي مرات ظهور على الإطلاق؟ “السيارات الحمراء الرائعة” سوف يتم سحقها دائمًا بواسطة “السيارات الرائعة” لأن Google يمكنها المطالبة بتكلفة أعلى لكل نقرة لمثل هذا المصطلح الواسع.

لا تفترض أن Google Adwords هو صديقك. سيحاولون غالبًا تعديل خوارزمية الدفع لكل نقرة (PPC) الخاصة بهم لكسب المزيد من المال لأنفسهم. إذا كان بإمكانهم تحصيل 1.50 دولارًا أمريكيًا مقابل نتيجة المطابقة التقريبية لـ “السيارات الرائعة”، فلماذا يعرضون مجموعتك الإعلانية ذات المطابقة التامة “السيارات الحمراء الرائعة”؟ تتمثل إحدى طرق حل هذه المشكلة في وضع كلمة رئيسية سلبية تستخدم مطابقة العبارة “أحمر” في مجموعتك الإعلانية التي تستخدم المطابقة التقريبية “السيارات الرائعة”. وهذا يسمح لمجموعتك الإعلانية “السيارات الحمراء الرائعة” بالاستمرار في عرض الكلمات الرئيسية ذات المطابقة التقريبية الأكثر تحديدًا لهدف البحث الأصلي، وبالتالي زيادة نسبة النقر إلى الظهور وخفض التكاليف.

آمل أن تكون بعض هذه الأشياء، التي أعتبرها “أساسيات”، قادرة على مساعدتك في جهود الدفع لكل نقرة (PPC)، وخفض تكاليفك، ومساعدتك في تشديد حالة خبير الكمبيوتر لديك. لذلك دعونا نخرج من هناك ونحصل على مكانة “المعلم” لدينا!