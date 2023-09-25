Rewrite this title: أفضل 6 أدوات ومنصات مؤسسية لتحسين محركات البحث الفنية

ستساعدك المقالة التالية: أفضل 6 أدوات ومنصات مؤسسية لتحسين محركات البحث الفنية

يساعد وجود بنية تحتية تقنية قوية محركات البحث على الزحف إلى المحتوى الخاص بك وفهرسته.

من خلال تحسين الجوانب الفنية لموقع الويب – مثل بنية الموقع وضغط الملفات ووقت التحميل – يمكن أن يساعد تحسين محركات البحث الفني في تعزيز رؤية موقع الويب الخاص بك وحركة المرور العضوية.

في حين أنه من الممكن تنفيذ العديد من مهام تحسين محركات البحث الفنية يدويًا، إلا أن العديد من الأدوات والأنظمة الأساسية يمكنها أتمتة هذه المهام أو تبسيطها.

فيما يلي بعض من أفضل أدوات ومنصات تحسين محركات البحث التقنية على مستوى المؤسسة، ولماذا هي رائعة، وميزاتها عالية المستوى، وأسعارها.

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1. SEORadar

SEORadar، وهي أداة قوية مدفوعة الثمن، توفر مراقبة مركزة لتغيير عنوان URL وتنبيهات تتعلق بتغييرات الموقع التي يمكن أن تؤثر سلبًا على حركة المرور العضوية.

هذه منصة رائعة يجب أن تمتلكها في ترسانتك.

عندما يتعطل شيء ما، فأنت تريد أن تعرف قبل أن يضر بموقعك ونتائجه النهائية.

على سبيل المثال، لنفترض أنك موقع Nike.com وصفحة Air Jordan الخاصة بك تتراوح من الخطأ 200 إلى الخطأ 404.

إذا أضفت تلك الصفحة إلى قائمة عناوين URL التي تريد تتبعها في SEORadar، فسيتم إعلامك في اللحظة التي يتغير فيها رمز حالة عنوان URL إلى 404.

والأهم من ذلك، أنه يمكنك إصلاح المشكلات قبل أن يكون لها تأثير ملحوظ على عدد الزيارات والإيرادات.

علاوة على ذلك، إذا بدا أن الصفحة قد تم حذفها أو إزالتها، وكان عميلك يريد معرفة سبب رفض حركة المرور الخاصة به، فيمكن لـ SEORadar التحقق من أن الصفحة جلبت بالفعل إيرادات بقيمة 3 ملايين دولار، ولم يتم حذفها، ولم تنتج أي عمليات إعادة توجيه في أي خسارة كبيرة في الإيرادات.

ميزة SEORadar رائعة أخرى: يمكنك التحكم في الصفحات والتنبيهات التي يتم تشغيلها وأرشفة كود المصدر ولقطات الشاشة.

تعد هذه ميزة رائعة إذا كان لديك موقع يحتوي على آلاف الصفحات التي تجلب عددًا كبيرًا من الزيارات والإيرادات والمبيعات.

سعر: SEORadar ليست رخيصة. كن مستعدًا لصرف مبالغ كبيرة كل شهر، خاصة إذا كان لديك موقع ويب على مستوى المؤسسة يحتوي على مئات الآلاف، أو الملايين، من الصفحات المقصودة المهمة. ولكن كل هذا قد يكون يستحق كل هذا العناء.

2. وضوح seo

واحدة من أفضل منصات SEO الكل في واحد المتوفرة، com.seoClarity يوفر رؤى الذكاء الاصطناعي ويقوم بأتمتة تنفيذ تحسين محركات البحث.

ميزة أخرى رائعة: توفر seoClarity عمليات زحف غير محدودة – لا توجد حدود لعمق الزحف أو سرعة الزحف أو تصدير البيانات.

باستخدام seoClarity، يمكنك الزحف إلى JS والحصول على تحليل ملف السجل وتتبع المشكلات في الوقت الفعلي.

تعد المنصة رائعة لأنها استحوذت مؤخرًا على RankSense، الذي يوفر للعلامات التجارية نتائج سريعة لتحسين محركات البحث على نطاق واسع ويمكنها تنفيذ تغييرات فورية على معظم العلامات الوصفية لتحسين محركات البحث والبيانات المنظمة وعمليات إعادة التوجيه.

سعر: مخصص وأكثر فعالية من حيث التكلفة من BrightEdge وSearchmetrics وConductor وما إلى ذلك. يبدأ السعر بحوالي 750 دولارًا شهريًا، ويقدمون خططًا مخصصة.

3. صراخ الضفدع

أحد تطبيقات سطح المكتب المشهورة بين محترفي تحسين محركات البحث (SEO) التقنيين، صراخ الضفدع يسمح لك بالزحف إلى مواقع الويب وتحليل عوامل تحسين محركات البحث الفنية المختلفة.

كما أنه يتميز بقائمة واسعة من الميزات، بما في ذلك القدرة على التكامل مع الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى.

يقدم Screaming Frog العديد من الميزات التي تسهل إدارة مهام تحسين محركات البحث الفنية، مثل عمليات ترحيل الموقع، وأخطاء 404، وسرعة الصفحة، وتشغيل عمليات الزحف إلى القائمة، والزحف إلى المواقع المرحلية، وما إلى ذلك.

إنها إحدى أدواتي المفضلة لتشغيل عمليات الزحف إلى القائمة وتنفيذ عملية الزحف السريع.

ومع ذلك، إذا كنت تدير موقعًا ضخمًا مثل Best Buy، فقد يستغرق الزحف بعض الوقت بسبب ملايين عناوين URL.

في هذه الحالات، أوصي باستخدام نظام أساسي للزحف على مستوى المؤسسة مثل Botify أو Deepcrawl أو Oncrawl.

سعر: مجاني لما يصل إلى 500 عنوان URL. النسخة المدفوعة هي 149 يورو سنويًا.

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4. بوتيفاي

بوتيفاي يعد زاحفًا رائعًا للعلامات التجارية على مستوى المؤسسة.

تتضمن أهم الميزات تجزئة البيانات وطرق العرض الشاملة التي تدمج الكلمات الرئيسية وعمليات الزحف وملفات السجل.

إذا كان لديك موقع ويب كبير وتحتاج إلى الزحف إليه، أو إجراء تدقيق فني، فلا تنظر إلى أبعد من Botify.

لديها واحدة من أسرع برامج الزحف في الفضاء.

يمكنك الزحف إلى موقعك بمعدل 250 عنوان URL/الثانية وعرض JavaScript بمعدل 100 عنوان URL/الثانية.

يتتبع Botify أيضًا استعلامات الكلمات الرئيسية غير المحدودة التي يتم الحصول عليها من بيانات البحث الفعلية ويتكامل مع تحليلات موقع الويب الخاص بك وGSC لسحب الإيرادات وحركة المرور والمقاييس المهمة الأخرى.

ال الذكاء بوتيفي تعطي الميزة الأولوية للفرص ذات التأثير الأعلى وتنبهك إلى مشكلات تحسين محركات البحث المحتملة باستخدام التعلم الآلي، والتي يتم تحديد أولوياتها حسب التأثير.

من الرائع أن ترى بسهولة ما يجب عليك معالجته أولاً.

سعر: لا يقوم Botify بإدراج الأسعار، لكنه يقدم ثلاث خطط للاختيار من بينها.

5. الزحف العميق

منصة أخرى رائعة لتحسين محركات البحث التقنية، الزحف العميقيقدم ميزات الزحف إلى مواقع الويب وتحليلها.

ويقدم تقارير مفصلة عن عوامل تحسين محركات البحث الفنية المختلفة، بما في ذلك بنية الموقع وأحجام الملفات وعمليات إعادة التوجيه والمزيد.

إحدى الميزات التي أحبها أكثر هي Deepcrawl Monitor Hub.

يمكنك مراقبة تغييرات موقع الويب واكتشاف المشكلات المحتملة باستخدام التنبيهات المخصصة باستخدام المركز.

كما أنه يوفر أيضًا لوحة تحكم لتحديد الاتجاهات تغطي جميع مجالاتك ومشاريعك في مكان واحد.

يعد Deepcrawl أيضًا سريعًا جدًا ويقوم بالزحف إلى مواقع المؤسسات الضخمة على نطاق واسع باستخدام بيانات قابلة للتنفيذ.

سعر: Deepcrawl لا يدرج الأسعار على موقعه على الانترنت.

6. الزحف

إذا كنت بحاجة إلى إجراء تدقيق فني، فلا تنظر إلى أبعد من ذلك الزحف، زاحف تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسات ومحلل السجلات.

يستخدم Oncrawl التعلم الآلي وعلوم البيانات لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ وتحسين تحسين محركات البحث الفنية لديك.

يعد الزحف فعالاً من حيث التكلفة بشكل خاص.

إذا كنت أحد مستشاري تحسين محركات البحث (SEO) أو وكالة بميزانية محدودة وتحتاج إلى حل جيد، فاطلع على Oncrawl.

توفر المنصة معظم الميزات نفسها التي يوفرها المنافسون باستثناء المراقبة والتنبيهات.

تعد BrightEdge وConductor أيضًا منصات رائعة على مستوى المؤسسة ولكن لم يتم تضمينها لأن BrightEdge استحوذت على Oncrawl، كما أن Conductor لديه تكامل مع Deepcrawl داخل النظام الأساسي.

سعر: يقدم Oncrawl ثلاث خطط تبدأ من 49 يورو شهريًا.

أدوات ومنصات أخرى

هناك العديد من أدوات ومنصات المؤسسة المتاحة للمساعدة في تحسين محركات البحث الفنية خارج الأنظمة الأساسية للمؤسسات.

Google Search Console عبارة عن منصة مجانية الذي يوفر بيانات ورؤى حول كيفية أداء موقعك على بحث Google.

الذي يوفر بيانات ورؤى حول كيفية أداء موقعك على بحث Google. أدوات Bing Webmaster هي منصة مجانية أخرى الذي يوفر بيانات وأدوات لتحسين موقعك لبحث Bing.

يقدم كلا النظامين الأساسيين مجموعة من الميزات، بما في ذلك إرسال خرائط الموقع، وعرض حركة البحث وبيانات الكلمات الرئيسية، واستكشاف المشكلات الفنية وإصلاحها.

توفر العديد من منصات تحسين محركات البحث المدفوعة الإضافية للمؤسسات ميزات أكثر شمولاً، مثل تتبع التصنيف وتحليل المنافسين وإعداد التقارير المخصصة.

[Discover:] دليلنا الكامل للتدقيق الفني لتحسين محركات البحث (SEO).

تغليف

يمكن أن يكون تحسين محركات البحث الفني مهمة شاقة حتى بالنسبة للمسوقين الأكثر خبرة.

هناك العديد من الأجزاء المتحركة، ومن السهل أن تضيع.

يعد وجود أفضل الأدوات والمنصات تحت تصرفك أمرًا ضروريًا. سوف يجعلون حياتك أسهل بكثير.

اختر المنصة المناسبة لاحتياجاتك الخاصة، حيث يقدم كل منها ميزات فريدة وخطط تسعير.

لكن جميع المنصات المذكورة في هذه المقالة يمكن أن تساعدك على الفوز في حرب SERPs.

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