Rewrite this title: أفضل 7 منشئي الصفحات المقصودة لعام 2023

ستساعدك المقالة التالية: أفضل 7 منشئي الصفحات المقصودة لعام 2023

يعد إنشاء عملاء متوقعين قابلين للقياس أمرًا ضروريًا لزيادة المبيعات.

لكن لا يمكنك زيادة المبيعات إذا لم يتم تحويل صفحاتك المقصودة.

تلعب الصفحات المقصودة دورًا حاسمًا في تقسيم تجربة المستخدم وتكرارها وتحسينها في النهاية لتحسين أداء الحملة.

فيما يلي سبعة من أفضل أدوات إنشاء الصفحات المقصودة، ولماذا يستحق كل منها التحقق منها.

1. Unbounce – الأفضل لـ CRO

Unbounce هو في دوري خاص به لتحسين حركة المرور.

تركز العديد من الميزات بشكل خاص على تحسين معدل التحويل. علاوة على ذلك، يوجد ما يزيد عن 100 و25 نموذجًا سريع الاستجابة مُعدًا مسبقًا.

يعد إعداد العديد من المتغيرات للصفحة المقصودة لقياس الأداء أمرًا سهلاً مع Unbounce.

ومع ذلك، فإن إحدى أقوى الميزات التي تقدمها Unbounce هي الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تسمى Smart Traffic.

تطبق Smart Traffic سمات الزائر الديناميكية لإعادة توجيه حركة المرور إلى متغير الصفحة المقصودة الأعلى تحويلاً.

تتضمن الخوارزمية عدة سمات مثل موقع المستخدم ونوع الجهاز والمعلومات السكانية.

يحتوي Unbounce أيضًا على نوافذ منبثقة للبريد الإلكتروني ولافتات لاصقة لتحفيز المستخدمين على إرسال بريد إلكتروني يمكنه الاتصال بمنصة البريد الإلكتروني التي تختارها.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تقوم بتشغيل حركة مرور مدفوعة، فيمكنك استخدام ميزة أخرى مفيدة تسمى استبدال النص الديناميكي.

يؤدي استبدال النص الديناميكي إلى تدوير النص الموجود على صفحاتك المقصودة لإنشاء تجربة مستخدم مخصصة لشرائح المستخدمين من الوسائط المدفوعة.

أكثر من 15000 شركة تستخدم Unbounce.

الايجابيات:

سهولة استخدام وظيفة السحب والإفلات.

استبدال النص الديناميكي لحملات SEM.

أكثر من 125 قالبًا مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي.

سلبيات:

لا يوجد خيار لإضافة فئات مخصصة إلى أزرار CTA.

تتضمن الخطط المميزة فقط عمليات إعادة التوجيه والتكامل.

منحنى التعلم أعلى من المنافسين الآخرين.

2. Clickfunnels – الأفضل لجذب عملاء محتملين للمبيعات

يركز ClickFunnels على تجربة مسار التحويل بالكامل من خلال تجارب الصفحة المقصودة المجزأة.

يعد إنشاء الصفحات المقصودة التي تركز على البيع المتزايد والبيع المتبادل والبيع المنخفض أمرًا سلسًا باستخدام Clickfunnels.

يتمثل الاختلاف الأساسي بين ClickFunnels في عدد الميزات التي تركز على المبيعات، ومسارات الصفحة المقصودة المعدة مسبقًا، والتدريب المقدم للمسوقين.

قام راسل برونسون، وهو مسوق ذو خبرة كبيرة في مجال الاستجابة المباشرة، بتأسيس ClickFunnels. أنشأ راسل أداة إنشاء صفحات مقصودة سهلة الاستخدام ومتعددة الاستخدامات يمكنها جذب عملاء محتملين للمبيعات.

بعض من أفضل الميزات التي تقدمها ClickFunnels:

مسارات العضوية.

مسارات الندوة عبر الويب.

مسارات الخروج

وأكثر بكثير.

الايجابيات:

تم تصميمه بشكل صريح لتوليد العملاء المتوقعين ورعاية العملاء المتوقعين وإغلاق العملاء المتوقعين.

العديد من أنظمة التحويل المعدة مسبقًا.

فعاليات تدريبية مجانية ومدفوعة الأجر من كبار المسوقين.

سلبيات:

بالمقارنة مع المنافسين، فهو يوفر خيارات تخصيص أقل للصفحات المقصودة.

سيتطلب إنشاء مسارات تحويل غير محدودة رسمًا شهريًا مرتفعًا لمعظم الشركات الصغيرة.

3. Wix – الأفضل للمبتدئين

ويكس لديه الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم لسبب ما.

من السهل البدء في إنشاء مواقع ويب وصفحات مقصودة رائعة المظهر على منصة Wix.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع Wix بأدنى منحنى تعليمي في القائمة نظرًا لواجهة مستخدم السحب والإفلات البديهية للغاية.

أفضل جزء في استخدام Wix هو التسعير المجاني مما يجعله الخيار الأكثر قابلية للتطبيق للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على ترطيب أقدامهم.

يتكامل Wix أيضًا مع أكثر من 50 حل دفع.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تركز على التجارة الإلكترونية، فيمكنك إنشاء صفحات مقصودة للتجارة الإلكترونية للترويج للصفقات الحصرية وعرض المنتجات الجديدة.

يقدم Wix أيضًا خرائط حرارية للمساعدة في تحسين تجربة المستخدم لزيادة معدل التحويل.

الايجابيات:

مجاني للبدء.

العديد من القوالب المعدة مسبقًا.

العديد من خيارات التكامل.

سلبيات:

تحكم محدود لمزيد من الخيارات المتقدمة.

إعلانات للخيار المجاني.

اسم نطاق غير قابل للعلامة التجارية إلا إذا قمت بالترقية.

4. تحويل المجموعة – الأفضل لقيادة عمليات الاشتراك في البريد الإلكتروني

تقدم Convert Kit رحلات بريد إلكتروني قوية، ولكن منشئ الصفحات المقصودة الخاص بها يعد أيضًا من الطراز العالمي.

البدء مجاني أيضًا.

القوالب قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ومذهلة بصريًا.

علاوة على ذلك، يقدم برنامج Convertkit آلاف الصور من خلال شراكة مع Unsplash.

نقطة البيع الرئيسية لبرنامج Convertkit هي التكامل السلس للأتمتة مع أدوات الطرف الثالث.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعلامات التجزئة إنشاء أنظمة لتخصيص الرسائل لزيادة معدل التحويل.

الايجابيات:

مجاني للبدء.

الآلاف من الصور للاستخدام مجانا.

العديد من خيارات التكامل.

سلبيات:

اختبار أ/ب محدود.

يمكن أن تكون التحليلات أكثر تعمقا.

5. Divi – الأفضل لـ WordPress

Divi هو أحد سمات WordPress، لذا فإن إنشاء صفحة مقصودة في الموقع أمر بسيط. تم إنشاء أداة إنشاء صفحات Divi بواسطة Elegant Themes.

تقدم Divi مكتبة واسعة من القوالب عالية الجودة، وأدوات قوية لتحرير المحتوى، ومكون إضافي، وأداة تحسين اختبار الانقسام تسمى Divi Leads.

يعد إنشاء الصفحات المقصودة أمرًا بالغ الأهمية، ولكن الاختبار التكراري سيزيد من احتمالات نجاحك.

على سبيل المثال، أدى اختبار حديث أجرته شركة Groove إلى زيادة التحويلات على الصفحة المقصودة بنسبة 100%.

باستخدام Divi Leads، يمكنك الإنشاء والاختبار دون أي جهد يذكر.

الايجابيات:

قوالب عالية الجودة.

خيارات تسعير مرنة.

قدرات اختبار تقسيم A/B.

سلبيات:

لدى Divi منحنى تعليمي بسبب جميع الميزات المقدمة.

دعم محدود.

6. Instapage – الأفضل للوكالات

يشبه Instapage Unbounce، حيث يقدم ميزات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لإنشاء الصفحة المقصودة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يقدم 80 قالبًا عالي الجودة.

إذا كنت تريد إنشاء صفحة مقصودة من البداية أو تعديل أحد القوالب الثمانين، فإن أداة إنشاء الصفحات المقصودة بالسحب والإفلات توفر ميزات قوية تشمل:

منشئ النموذج.

الحاجيات للتخصيص.

خيارات التكامل.

يتضمن Instapage أيضًا ميزة مفيدة تسمى Instablocks.

يمكّنك Instablocks من إنشاء أصول صفحة مقصودة قابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكنك استيرادها إلى أي من صفحاتك المقصودة السابقة.

ستجد الوكالات التي تحتاج إلى إنشاء صفحات مقصودة متعددة للعملاء أن ميزة Instablocks ستساعد في تحرير النطاق الترددي.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الخرائط الحرارية واختبار A/B على تحسين تحسين معدل التحويل.

الايجابيات:

صفحات قابلة لإعادة الاستخدام.

خرائط الحرارة المضمنة.

اختبار أ/ب.

سلبيات:

قيود الزوار.

التقارير محدودة.

7. Kickofflabs – الأفضل للدفعات الترويجية

يعد Kickofflabs ممتازًا للجهود الترويجية على الصفحات المقصودة.

يمكنك زيادة معدل التحويل بشكل كبير من خلال الترويج للمسابقات على الصفحات المقصودة.

تتمتع عبارات الحث على اتخاذ إجراء في المسابقة بمعدل تحويل أعلى بنسبة 3.73% مقارنةً بعبارات الحث على اتخاذ إجراء الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Kicklabs إعداد هدايا سريعة الانتشار، ومسابقات يانصيب، وإطلاق المنتجات دون أي جهد يذكر.

يمنحك Kickofflabs خيارات التحكم في ما يلي:

قائمة انتظار ما قبل الإطلاق.

اليانصيب دخول مكافأة.

هبات المتصدرين.

وأكثر بكثير.

تعتبر أداة إنشاء الصفحات المقصودة بديهية ولا تتطلب سوى القليل من المنحنى التعليمي لإعداد العروض الترويجية.

تقدم مختبرات Kickoff أيضًا خيار الرسائل النصية القصيرة (SMS) لتوسيع نطاق وصولك دون اتصال بالإنترنت للحصول على الهدايا.

الايجابيات:

خيار تكامل الرسائل القصيرة.

خيارات مسابقة متعددة.

قائمة انتظار ما قبل الإطلاق.

سلبيات:

يعد التسعير مكلفًا بالنسبة لمواقع الويب التي يتم الاتجار بها بشكل أكبر.

خيارات قالب محدودة.

خاتمة

اعتمادًا على ما قد يكون تركيزك الأساسي على إنشاء صفحة مقصودة، سيكون للنظام الأساسي الذي تختاره وظائف مختلفة.

لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة حول أداة إنشاء الصفحات المقصودة التي يجب عليك استخدامها.

كل منصة لديها نقاط القوة والضعف.

لتقييم خياراتك، ضع في اعتبارك ميزانيتك وأهداف عملك والمنصة الأكثر توافقًا مع احتياجاتك.

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