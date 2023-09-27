Rewrite this title: أفكار سريعة وسهلة لإنشاء الروابط التي لا تريد التغاضي عنها

ستساعدك المقالة التالية: أفكار سريعة وسهلة لإنشاء الروابط التي لا تريد التغاضي عنها

دعونا نواجه الأمر – بناء الروابط أمر صعب.

من الصعب على الشركات إنشاء محتوى يهتم الأشخاص بالارتباط به.

من الصعب على الشركات العثور على جهات الاتصال في مواقع الويب المناسبة، والتي ترغب في الارتباط بالمحتوى الذي قمت بإنشائه.

ومن الصعب معرفة الروابط التي ستؤثر بشكل إيجابي على جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك مقابل تلك التي ستظل مثل البطاطس الناضجة وتبدأ رائحتها مضحكة.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الأساليب “السهلة” لبناء الروابط التي تعمل دون الحاجة إلى ممارسة الكثير من الضغط على مهارات العلاقات العامة الداخلية لديك.

هذه التكتيكات مجربة ومختبرة وصحيحة.

إنك تفوت فرص بناء الروابط إذا لم تستفد من هذه الأساليب منخفضة الجهد نسبيًا.

وعلى الرغم من أنها قد لا تعزز سلطة المجال الخاص بك إلى أمثال Amazon.com، فإن الفائدة التي تقدمها تفوق الجهد المطلوب للحصول على هذه الروابط.

من تعرف؟

تقول Google أنه من المخالف لشروط الخدمة الخاصة بها تقديم أي شيء ذي قيمة مقابل رابط.

تم تصميم هذه السياسة للحفاظ على نظافة الرسم البياني للروابط، وهي تهدف إلى جعل المواقع تكسب الروابط بشكل كامل على أساس الجدارة بدلاً من الحصول على الروابط على أساس التأثير – سواء كانت مدفوعة أو غير ذلك.

من الناحية النظرية، إذا تم ربط المواقع على أساس الجدارة فقط، فيجب أن تكون النتائج النهائية هي بالضبط ما يبحث عنه الباحثون.

في الواقع، البشر هم الذين يقررون أين تشير الروابط.

سيشير البشر إلى روابط للمواقع التي يثقون بها بناءً على العلاقات الشخصية.

في كثير من الحالات، يضع الأشخاص روابط لمواقع يعرفون شخصًا ما من خلال موقع قد يشعرون أنه أفضل قليلًا أو أكثر صلة بقليل.

لذلك من المفيد استخراج العلاقات التي تم إنشاؤها داخل المنظمة.

تمامًا مثل العديد من جوانب الحياة، لا يتعلق الأمر دائمًا بما تعرفه، بل بمن تعرفه.

إن أسهل طريقة لبناء الروابط هي إلقاء نظرة طويلة ودقيقة على أصدقاء المنظمة ومعارفها.

يعمل إنشاء الروابط بشكل أفضل عندما يكون الرابط المقدم ذا صلة بالموقع الذي يشير إليه.

إذا كانت الشركة تعمل بنجاح لأي فترة من الوقت، فمن المحتمل أن يكون أحد الأشخاص في الشركة قد قام ببعض التواصل مع الآخرين ذوي الصلة بالشركة.

تقع على عاتق الشخص المسؤول عن بناء الروابط مسؤولية العثور على المسوقين الشبكيين للشركة، والجلوس معهم، واختيار من يعرفونه.

في مؤسسة أكبر، يمكن أن يؤدي إرسال استبيانات أو طلبات متكررة للموظفين، والسؤال عمن يعرفون، إلى تحقيق نتائج كبيرة.

إذا كنت ترغب في الحصول على قبعة رمادية صغيرة، فقم بإنشاء “مكافأة” للموظفين الذين يقدمون عملاء محتملين لفرص بناء الروابط.

لم أقرأ مطلقًا أنه من المخالف لقواعد Google أن تدفع لموظفيك مقابل إعطائك نصائح حول المواقع التي لديهم علاقات قد توفر روابط مفيدة.

قد يكون من المفيد الاطلاع على الملفات الشخصية لموظفي الشركة على LinkedIn لمعرفة من يعرفونهم.

ابحث عن المعارف الذين يعملون في الشركات التي تتمتع بحضور قوي على شبكة الإنترنت.

لكن لا تتجاهل الرابط المحتمل ذي الصلة الموجود على موقع ذي مساحة أصغر.

تذكر أن الملاءمة مهمة عندما يتعلق الأمر بالروابط.

كلما كان الرابط أكثر صلة بشركتك، زادت قيمته – حتى لو كانت قيمته تكمن أساسًا في حركة المرور المباشرة التي يمكن أن يوفرها.

مع من تتعامل؟

البائعون هم الثمرة الدانية في عالم بناء الروابط.

البائعون لديك ذوو صلة بعملك.

لديك بالفعل علاقة مع البائعين الذين تتعامل معهم، ويمكنهم تزويدك بالروابط.

في الواقع، في بعض الأحيان يمكنهم تزويدك بروابط ذات جودة عالية وذات صلة.

من خلال تجربتي، من الأفضل التواصل مع البائعين بشكل فردي عند البحث عن الروابط.

على سبيل المثال، لا يميل بعض البائعين إلى تزويدك برابط.

كلما كبرت الشركة، قلّت احتمالية توفير الروابط لعملائها.

ومع ذلك، إذا كانت شركتك رائدة معروفة في الصناعة، فسيرغب العديد من البائعين في الارتباط بك فقط لإظهار أنهم يتعاملون مع القادة.

ومع ذلك، لا ترتبط شركات المؤسسات الكبيرة عادةً بعملائها.

ولكن إذا كنت تتعامل معهم، فلديك دخل.

يمكنك الجمع بين جهود بناء الروابط بأسلوب العلاقات الإعلامية وحقيقة أنك عميل لشركة معينة.

عادة، لا يحب مندوبو المبيعات رفض طلبات بسيطة مثل الارتباط – خاصة إذا كانوا يحاولون إتمام الصفقة.

حتى البائعين على مستوى المؤسسة يبحثون عادةً عن المحتوى ذي الصلة لجهودهم التسويقية.

تعرف على المسؤول عن محتوى موقع البائع الخاص بك واسأل عما إذا كان بإمكانك كتابة دراسة حالة حول تجربة شركتك مع البائع.

بالطبع، يجب أن تتضمن دراسة الحالة الخاصة بك روابط لموقعك.

عادة ما يكون من الأسهل الحصول على الروابط من البائعين الصغار.

في معظم الحالات، كل ما عليك فعله للحصول على رابط من البائع هو أن تطلب منه ذلك.

أفضل الممارسات هي إنشاء صياغة لطلب الارتباط من البائع لتقديمه إلى جميع الأشخاص المسؤولين عن الشراء.

تحدث مع الأشخاص الذين يقومون بالشراء واجعل طلب الارتباط معيارًا في مفاوضات البائع الخاص بك.

أعط وستأخذ – بناء الروابط الخيرية

يتزايد العطاء الخيري من قبل الشركات بشكل كبير.

يزدهر التسويق المرتبط بالقضية، وتقوم الشركات بشكل متزايد بتقديم التبرعات للمنظمات غير الربحية التي تتوافق مع أهدافها.

إنه شعور جيد أن تفعل الخير.

وهذا منطقي من الناحية التجارية.

تفشل معظم المنظمات في طلب رابط من المؤسسات الخيرية التي تدعمها.

وهذا خطأ خاصة بالنسبة للشركات ذات العلامات التجارية المعروفة.

ترغب الجمعيات الخيرية في الإعلان عن تبرع شركة معروفة لها. فهو يعطي الشرعية للمنظمة.

لكن الكثيرين يفشلون حتى في التفكير في الروابط عند النظر إلى تبرعاتهم الخيرية.

وبطبيعة الحال، لا ينبغي أبدا أن تعطي فقط للحصول على الرابط.

ولكن إذا كنت ستتبرع، فلا يضر أن تسأل عما إذا كانت المؤسسة الخيرية ستوفر رابطًا لشركتك، لتعلن أنك أحد داعمي المؤسسة الخيرية.

أيضًا، إذا كنت تواجه صعوبة في اختيار المؤسسة الخيرية التي تريد التبرع لها كشركة، فيمكنك استخدام مقاييس موقع الويب الخاص بالمؤسسة لمساعدتك في الاختيار.

على سبيل المثال، إذا كانت هناك منظمتان مخضرمتان تفكر في التبرع لهما، فيمكنك اختيار المنظمة التي تتمتع بأفضل ملف تعريف للارتباط الخلفي.

كل الأشياء متساوية، سوف تحصل على قيمة من الرابط.

ختاماً

إن بناء الروابط أمر صعب، ولكن لا تزال هناك طرق لبناء روابط ذات صلة مقبولة وعالية الجودة ولا تتطلب استراتيجية كاملة للعلاقات الإعلامية.

بناء الروابط هو المكان الذي يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) أن يكونوا مبدعين.

احتضان إبداعك.

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