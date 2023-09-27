Rewrite this title: أكبر 10 اختلافات بين Yandex وGoogle SEO

ستساعدك المقالة التالية: أكبر 10 اختلافات بين Yandex وGoogle SEO

في وقت كتابة هذا التقرير، تمتلك Yandex حصة سوقية تبلغ 44% في روسيا (للبحث) مقارنة بحصة Google البالغة 53%، مما يجعلها واحدة من أقرب ساحات القتال التي تمتلكها Google من أجل التفوق.

ومع ذلك، فإن Yandex هو أكثر بكثير من مجرد محرك بحث. لقد تنوعت أعمالها على مدى العقدين الماضيين لتصبح شركة تكنولوجيا استهلاكية. اليوم، تتفرع ياندكس بشكل أكبر إلى التمويل الشخصي والتجاري، وتوصيل البقالة.

ولهذا السبب، ولأغراض هذه المقالة، سأقوم فقط بمقارنة منتج بحث Yandex (والمنتجات المرتبطة مباشرة بأداء موقع الويب) مقابل بحث Google.

يمكن أيضًا تطبيق أساسيات تحسين محركات البحث الجيدة لـ Google على Yandex.

ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية في كيفية تعامل Yandex مع تقنيات معينة والتوقعات التي يجب أن تكون لديك نتيجة لذلك.

الاختلافات الفنية في تحسين محركات البحث

دعونا نلقي نظرة على بعض الاختلافات المهمة بين Google وYandex عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث الفنية.

تتمتع محركات البحث بالقدرة على اكتشاف محتوى موقع الويب والزحف إليه وعرضه. تتم بعد ذلك معالجتها وتسجيلها ووزنها مقارنة بالمستندات الأخرى، ثم يتم تصنيفها وعرضها على صفحات نتائج البحث وفقًا لذلك.

بالنسبة للجزء الأكبر، فإن Google وYandex متشابهان جدًا في كيفية معالجة العناصر الفنية لموقع الويب. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الاختلافات الفريدة التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحسين RuNet.

1. جافا سكريبت

على عكس Google، تواجه Yandex صعوبات في الزحف إلى مواقع JavaScript وفهرستها. لن تتم فهرسة تطبيقات الصفحة الواحدة التي تم تطويرها بالكامل باستخدام JavaScript ولم يتم عرضها مسبقًا (أو يتم عرضها ديناميكيًا) لـ Yandex.

لقد أربكت شركة Yandex المشكلة عندما أعلنت عن تحديث خوارزمية Vega في نهاية عام 2019. وفي نفس الوقت بيان صحفي، تحدثت الشركة عن العرض المسبق لنتائج البحث لمستخدمي الهاتف المحمول.

لقد أخطأ البعض في ذلك على أنه مواقع ويب تعرض مسبقًا لـ Yandex نفسها لأغراض البحث.

في الواقع، تستخدم Yandex بالفعل الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بشكل أفضل باستعلام المستخدم والجلب المسبق وتحميل صفحات نتائج البحث ذات الصلة مسبقًا، لتقليل احتكاك المستخدم عند استخدام خدمة البحث.

2. أمبير مقابل توربو

في حين أن جوجل لديها AMP، فإن ياندكس لديها Turbo. إن استقبال مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) في روسيا فيما يتعلق بالحاجة إلى Turbo يمكن مقارنته، حيث تقدم الأصوات من كلا الجانبين حجة جيدة حول ما إذا كانت هناك حاجة إليها أم لا.

عندما تم إطلاق صفحات Turbo لأول مرة، وصفها مشرفو المواقع بأنها مقيدة و”لعبة” لمواقع المحتوى.

ومع ذلك، فقد تحسنت خلال السنوات الأخيرة لدعم قدر أكبر من التخصيص والإعلانات ووظائف التجارة الإلكترونية (مع خيارات دفع متعددة). تساهم صفحات Turbo أيضًا في ظهور “علامة جودة” للموقع ضمن صفحات نتائج البحث – المزيد عن ذلك في دقيقة واحدة.

3. استهداف منطقة الموقع

مثل جوجل، لدى ياندكس خوارزميات واعتبارات لاستعلامات البحث ذات القصد المحلي، أو، كما يعرفها ياندكس، الاستعلامات المعتمدة على الموقع الجغرافي.

ونظرًا لحجم روسيا، فإن هذا مهم لرضا المستخدم.

توصي Yandex (بشدة) بأن تستخدم أنواع معينة من مواقع الويب إعداد “الربط الإقليمي” ضمن أدوات مشرفي المواقع Yandex لمساعدة Yandex في عرضها في المواقع الجغرافية الصحيحة لـ SERP وكذلك التأكد من رؤيتها من خلال قاعدة المستخدمين المستهدفة.

أدوات مشرفي المواقع Yandex – إعداد ربط منطقة الموقع

توصي Yandex بأن مواقع الويب العامة للمقالات/المحتوى التي ليس لها تركيز إقليمي (كما هو الحال في المثال الموجود في الصورة أعلاه) لا تتطلب ربطًا إقليميًا.

ومع ذلك، فإن مواقع الويب التي تركز على موضوعات إقليمية أو خاصة بموقع معين، مثل الصحف وبعض المجلات أو مواقع الويب التي تقدم منتجات أو خدمات لا تلبي احتياجاتها الوطنية، يجب أن تحدد المناطق التي تعمل فيها.

جدير بالذكر: Hreflang

لو كنت قد كتبت هذه المقالة قبل عام، لكنت قد أبرزت أن Yandex لا يدعم hreflang عبر خرائط مواقع XML.

ومع ذلك، في أغسطس 2020، رأينا تغييرات في وثائق مشرفي المواقع في Yandex بشأن دعم التدويل و قسم جديد يغطي خريطة موقع XML hreflang.

وهذا يعني الآن أن Yandex تتمتع بنفس إمكانيات دعم hreflang التي تتمتع بها Google.

أدوات مشرفي المواقع مقابل Search Console

قبل بضع سنوات، كانت أدوات مشرفي المواقع في Yandex محدودة إلى حد ما. ولكن في السنوات الأخيرة، استثمر فريق Yandex بشكل كبير في المنصة.

فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية التي يمكن أن تساعدك في مراقبة وفهرسة والحصول على مزيد من المعرفة حول كيفية أداء حملاتك عبر بحث Yandex العضوي.

4. مراقبة URL النشطة

إحدى الميزات المفيدة حقًا في Yandex Webmaster Tools هي القدرة على مراقبة ما يصل إلى 100 عنوان URL على موقعك بشكل فعال.

مراقبة مهمة للصفحة، أصلاً في أدوات مشرفي المواقع Yandex

يتم تحديث هذه الميزة تلقائيًا، ويمكنك تحديد عناوين URL التي تريد تتبعها.

سيخبرك بحالة الصفحة الحالية، وإصدار الصفحة الذي يتم عرضه في النتائج (تم تخزينه مؤقتًا وآخر زحف إليه)، وآخر تاريخ مفهرسة.

في الصورة أعلاه، تمت فهرسة عنوان URL السفلي آخر مرة في 17 أبريل، وتم عرض 200، ويتم استخدام هذا الإصدار في نتائج البحث.

إلى جانب تقارير إحصائيات الزحف (المتوفرة في Yandex WMT)، يمكنك تحديد وقت إعادة فهرسة المحتوى المحدث ثم تقديمه للمستخدمين.

5. شارات علامة الجودة

قامت Google باختبار عرض الرموز في SERPs لتحديث تجربة سرعة الصفحة القادمة.

في حين أن هذا أمر جديد بالنسبة لـ Google، فإن Yandex (و Baidu) يعرضان أيقونات ضمن نتائج البحث لبعض الوقت.

لدى Yandex 16 رمزًا تُعرف بمؤشرات جودة الموقع والتي يمكنها اختيار عرضها.

ويمكن تحقيق بعض هذه الأهداف من خلال الإعدادات التقنية، مثل شارة صفحة Turbo.

ويعتمد البعض الآخر، مثل شارة الموقع المشهور، على حصول موقع الويب على درجة عالية بما يكفي في مؤشر جودة الموقع (SQI)، والذي يتم حسابه من خلال عدد لا يحصى من العوامل بما في ذلك:

حجم جمهور الموقع.

المستوى المقدر لرضا المستخدم (الإشارات السلوكية).

ما مدى الثقة التي تضعها ياندكس نفسها في الموقع (إشارات EAT المستنتجة).

هناك عدد من العوامل الأخرى، ومن الجدير بالذكر أنه نظرًا لأن ياندكس تعتمد على إشارات سلوك المستخدم لعدد من خوارزمياتها وتحديدات الجودة، فقد أصبحت رائعة في تحديد ما إذا كان المسوقون يحاولون التلاعب بالنظام بشكل مصطنع.

تقول Yandex في وثائقها إنه “يمكن إعادة تعيين قيم SQI أو إزالتها لموقع ويب إذا رأوا محاولات للتأثير على النتيجة.”

أيضًا، مع جميع العقوبات الخوارزمية، توضح ياندكس ما يلي:

“لا يعلق ياندكس على التغييرات في هذا المؤشر ولا يقدم أي ضمانات أو مواعيد لاستعادته.”

6. تعطل كتلة نتيجة المحتوى الخاص

مثل Google، تمتلك Yandex عددًا من كتل نتائج المحتوى الخاصة والمقتطفات التي يمكنها استخدامها لتعزيز صفحة نتائج البحث.

ومع ذلك، على عكس Google، يمكنك في أدوات مشرفي المواقع Yandex معرفة أهليتك للحصول على ثلاثة أنواع مختلفة من النتائج الخاصة وأحد عشر نوعًا من نتائج المقتطف. يسلط هذا الضوء على الأماكن التي توجد فيها مشكلات محددة تمنع أهليتك.

جدير بالذكر: فهرسة السرعات

تسلط الكثير من مقالات Yandex مقابل Google في السنوات الأخيرة الضوء على أن Yandex في كثير من الأحيان أبطأ في فهرسة موقع الويب.

وفقًا للروايات، لم يكن هذا هو الحال خلال العامين الماضيين. مع فتح الفهرسة، سيقوم Yandex بتعيين طبقة زحف لموقعك ومتابعة الفهرسة وفقًا لذلك.

الاختلافات الخوارزمية

بالنسبة للجزء الأكبر، تتوافق العديد من خوارزميات Yandex مع خوارزميات Google ولها نفس الأهداف.

ومع ذلك، هناك اختلافان واضحان يجب أن تكون على دراية بهما.

7. العوامل السلوكية

في حين أن هناك بعض الجدل حول كيفية استخدام جوجل لإشارات سلوك المستخدم (وإلى أي مدى) كجزء من خوارزمياتها، فإن موقف ياندكس أكثر أحادية اللون.

ياندكس عامل في إشارات المستخدم.

يمكن استخدام إشارات المستخدم ونسب النقر إلى الظهور من SERPs لتحديد:

تحديد الموقع ضمن SQI (مؤشر جودة الموقع)، مما يساهم في منح شارات علامة الجودة.

تحديد موضع النتائج ضمن صفحات نتائج محرك البحث.

ونتيجة لذلك، لدى ياندكس تدابير معمول بها لتحديد أي ألعاب أو غش في مقاييس سلوك المستخدم. يمكن للمسوقين ومحترفي تحسين محركات البحث (SEO) الوصول إلى الأدوات من خلال Metrica لتحليل سعادة المستخدم بشكل أفضل (المزيد حول هذا الموضوع في المقالة).

وبالإضافة إلى ذلك، توصي ياندكس أنك تقوم بتحليل سجلات خادم الويب الخاص بك بانتظام. انتبه بشكل خاص إلى:

مصادر حركة المرور: فهم المصادر التي تجلب أكبر عدد من الزوار إلى موقع الويب الخاص بك.

فهم المصادر التي تجلب أكبر عدد من الزوار إلى موقع الويب الخاص بك. استعلامات البحث : تحليل الاستعلامات التي تجلب الزوار إلى موقعك.

: تحليل الاستعلامات التي تجلب الزوار إلى موقعك. الصفحات المستهدفة : قياس التحويلات على صفحات مثل عربات التسوق والنماذج.

: قياس التحويلات على صفحات مثل عربات التسوق والنماذج. مواصفات المنصة: اكتشف الأنظمة الأساسية التي يستخدمها المستخدمون للعثور عليك وتحسينها للحصول على تجربة أفضل في الموقع.

8. نقاط ICS (أو IKS).

تعد نتيجة Yandex ICS طريقة لتقييم جودة موقع الويب. ويأخذ في الاعتبار عوامل مثل عدد الزيارات والوقت الذي يقضيه المستخدم في الموقع والنقرات على الإعلانات.

يتم دمجها مع الاستطلاعات التي أكملها الإنسان حول دقة المحتوى وسهولة قراءته لإنتاج النتيجة النهائية.

عندما تبحث عن شيء ما من داخل روسيا، سترى أفضل النتائج التي تم منحها من 1 إلى 100 درجة اعتمادًا على مدى فائدتها من قبل مستخدمي ياندكس والمعايير الأخرى المقترحة أدناه.

إذا كانت نتيجة موقع الويب أقل من حد معين، فسيتم تخفيض تصنيفه.

ياندكس متريكا مقابل تحليلات جوجل

يحتوي إصدار Yandex من Google Analytics، Metrica، على الكثير من التقارير والوظائف نفسها التي يتمتع بها Google Analytics.

ومع ذلك، هناك بعض الأدوات الرائعة التي يمكن أن توفر رؤى مفيدة حول كيفية تفاعل المستخدمين مع المحتوى الخاص بك، بالإضافة إلى معدلات أداء موقع الويب الخاص بك.

9. الاحتفاظ بالمستخدم

على الرغم من تقديم تحليل جماعي أفضل ومعدلات الاحتفاظ بالمستخدمين في “إحصاءات Google”‏ 4، فقد قامت شركة Metrica بذلك منذ فترة.

في Metrica، يمكنك رؤية تقسيم المستخدمين بسرعة حسب الجلسة واكتمال الأهداف.

في Metrica، يمكنك رؤية تفاعل المستخدم على مستوى دقيق ومجهول.

يعد هذا المستوى من البيانات الجاهزة مفيدًا بشكل خاص عند بناء الشخصيات وتخطيط المحتوى حول رحلات المستخدم. كما أنه مفيد للمساعدة في تصحيح أي مفاهيم خاطئة مسبقة حول كيفية تفاعل المستخدمين مع موقع الويب.

10. الخرائط الحرارية

ميزة أخرى رائعة في Yandex Metrica تختلف عن Google Analytics وهي القدرة على عرض الخرائط الحرارية للمستخدم.

خرائط حرارية للمستخدم جاهزة للاستخدام في Yandex Metrica

نظرًا لدمج هذه الميزة مع التحليلات، يمكنك على الخريطة الحرارية مباشرةً:

قارن بين الشرائح المخصصة (على سبيل المثال، المستخدمون العضويون مقابل المستخدمين الاجتماعيين).

تغيير النطاقات الزمنية.

أضف معايير الجلسة (على سبيل المثال، أكثر من 30 ثانية، أو أكثر من صفحتين تم عرضهما).

يمنحك شريط الأدوات المدمج أيضًا نظرة ثاقبة حول مقاييس الجزء العلوي مقابل مقاييس الجزء السفلي.

على سبيل المثال، في لقطة الشاشة أعلاه، يمكننا أن نرى أن 55.9% من النقرات على الصفحة الرئيسية (خلال الربع الماضي) كانت على الروابط المرئية عند تحميل الصفحة.

اختلافات دعم المجتمع

أخيرًا، هناك اختلاف كبير آخر بين Google وYandex وهو كيفية تفاعلهما مع مجتمعات تحسين محركات البحث الخاصة بهما.

مع Google، لدينا جون مولر، ودانيال وايزبيرج، ومارتن سبليت، وجاري إليس للإجابة على أسئلة عشوائية وتقديم الدعم والرؤية الثاقبة لمشكلات مشرفي المواقع.

ومع ذلك، ليس لدى ياندكس فرد أو مجموعة من الأفراد يمكن توجيه الاستفسارات إليهم.

وبدلاً من ذلك، لديهم فريق خدمة دعم فني، يستخدم كل عضو فيه نفس الاسم المستعار العام، أفلاطون شوكين.

إذا كنت تتطلع إلى الوصول إلى جمهور ناطق باللغة الروسية، فإن Yandex هو الحل الأمثل. كما ترون، هناك بعض الخصائص التي يجب وضعها في الاعتبار، ولكن بشكل عام، تبدو مبادئ التحسين عالمية.

ومن الأفضل للشركات التي تتطلع إلى توسيع نطاق وصولها على المستوى الدولي أن تعمل على تحسين محتواها لمحركات البحث خارج جوجل، وخاصة في البلدان حيث منصات أخرى أكثر شعبية.

طالما أنك تعطي الأولوية للمحتوى عالي الجودة للحصول على تجربة مستخدم رائعة، فمن المؤكد أنك ستحقق نتائج جيدة في الخارج.

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