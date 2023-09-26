Rewrite this title: أكل وبناء الارتباط: دليل لتقييم الآفاق

ستساعدك المقالة التالية: أكل وبناء الارتباط: دليل لتقييم الآفاق

لقد كان EAT موضوعًا ساخنًا عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الموجود في الموقع.

ولكن لماذا وكيف ومتى يجب أن تفكر في المفاهيم في EAT مع جهود بناء الروابط؟

لا يمكن لموقعك أن يحتوي على EAT بدون رابط وملف تعريف للعلامة التجارية.

في ال إرشادات تقييم جودة البحث، تنص Google على أن “مصادر السمعة” هي “المقالات الإخبارية ويكيبيديا والمقالات ومنشورات المدونات ومقالات المجلات ومناقشات المنتديات والتقييمات” عند إنشاء تصنيف الصفحة.

ومن السهل تحديد أنه يمكن الاستفادة من EAT، في مجالات معينة وبدرجات متفاوتة، في تقييم مدى ملاءمة الموقع لتأمين الارتباط.

لكن بن جوميز من جوجل قال مقابلة عام 2018 مع سي إن بي سي أن:

“يمكنك عرض إرشادات التصنيف فيما يتعلق بالمكان الذي نريد أن تذهب إليه خوارزمية البحث.

“إنهم لا يخبرونك بكيفية قيام الخوارزمية بترتيب النتائج، لكنهم يوضحون بشكل أساسي ما يجب أن تفعله الخوارزمية.”

على الرغم من أن EAT ليس له تأثير مباشر على التصنيف، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى إنشاء إشارات تؤدي إلى تحسين التصنيف بشكل مباشر.

ومع ذلك، من الضروري استخدام تجربتك الخاصة عند فهم ما ينجح وما لا ينجح في مجال تخصصك.

إذا اتبعت توصيات Google أو إرشاداتها بدقة، فسوف تلعب دائمًا اللعبة الطويلة أو قد لا ترى أي نتائج عندما يتعلق الأمر ببناء الروابط.

ومن الواضح أن Google لا يمكنها حتى تنفيذ تفسير خوارزمي يحتوي على التفسيرات الأكثر صرامة لهذه الإرشادات.

مثال رائع على ذلك موجود تحت الوصفات.

كنت أنا وابنتي البالغة من العمر 8 سنوات نبحث عن وصفات خبز الموز على جوجل.

وجدنا واحدة من Allrecipes.

لقد وجدت أن هذه الوصفة كانت في الواقع بعيدة عن المخبوزات عندما خبزناها لأكثر من 30 دقيقة. ولكن كان لديها أكثر من 15000 مراجعة.

يمكنني استخراج مئات الأمثلة المشابهة بسهولة إلى حد ما.

لذلك هناك تحذير كبير عند تطبيق تفسيري لـ EAT لتوجيه عملية اكتساب الارتباط.

لا تستخدم إرشادات EAT لإجراء تقييم صارم للمواقع المحتملة في كل مكان.

متى يجب عليك تطبيق معايير EAT لآفاق الارتباط؟

هناك ثلاثة اعتبارات رئيسية قبل أن تكلف نفسك عناء مراجعة موقع ما وفقًا لإرشاداتك، بموجب تفسير عادل لإرشادات تقييم جودة بحث Google.

إذا كانت المواقع عديمة الفائدة تمامًا، فلا داعي لإجراء تحليل متعمق.

لا يتطلب كل مكان أو سيناريو تحليلًا صارمًا للموقع لإنشاء رابط.

لا يحتوي ملف تعريف الارتباط الطبيعي على مواقع EAT فقط.

لنبدأ بـ “الموقع عديم الفائدة”، حيث لا فائدة من إجراء المزيد من المراجعة للموقع إذا لم يكن مصممًا لخلق قيمة ولكنه “مصمم لتحسين محركات البحث”.

تنص إرشادات جودة صفحة Google على ما يلي:

“يجب أن تحصل مواقع الويب أو الصفحات التي ليس لها أي غرض مفيد، بما في ذلك الصفحات التي تم إنشاؤها دون أي محاولة لمساعدة المستخدمين، أو الصفحات التي يحتمل أن تنشر الكراهية أو تسبب الضرر أو تضلل المستخدمين أو تخدعهم، على أدنى تصنيف. ليست هناك حاجة لمزيد من التقييم.”

لا أؤمن بوجود تفسير صارم لعبارة “الغرض المفيد”.

تفسيري هو أنه إذا لم يكن الموقع يحتوي على محتوى ذي صلة يساعد المستخدمين، فهو عديم الفائدة.

لكن الأمر ليس بهذا الوضوح.

على سبيل المثال، لم يكن لصفحة المليون دولار الرئيسية أي قيمة سوى بيع الإعلانات حتى يتمكن الشخص من جني مليون دولار عن طريق بيع الإعلانات.

يحتوي هذا الموقع على أكثر من 94000 رابط خلفي (Ahrefs) ولكنه يصنف فقط لـ 1200 كلمة رئيسية.

هذا مثال متطرف لموقع أود تجنبه.

أما بالنسبة للنقطة الثانية، فهناك مجالات محددة تتطلب مراجعة أكثر صرامة من غيرها.

تتمتع مواقع YMYL بمعايير أكثر صرامة من المجالات الأخرى.

في الإرشادات، تقدم Google بعض الإرشادات حول ما يشكل موقعًا عديم الفائدة تمامًا.

توضح Google أن YMYL مقابل المصادر الأخرى سيكون لها مصادر مختلفة للسمعة.

النقطة الأخيرة هي مجرد التحقق من الواقع بالنسبة لك أيها الأشخاص الذين يقومون بمراجعة ملف تعريف الرابط الخاص بك أو حتى إنشاء قوائم التنصل مع تفسير صارم للجودة “العالية” أو “المنخفضة”.

إذا قمت بتحليل ملفات تعريف الروابط الخلفية للمنافذ التنافسية، فمن المؤكد أنك رأيت مزيجًا من الروابط التي قد تفكر فيها بدرجات متفاوتة من الجودة ومع تباين واسع في المقاييس.

يوضح موقع Ahrefs أن صفحة bestcolleges.com التي تُصنف على أنها “أفضل كليات علم النفس عبر الإنترنت” تحتوي على مزيج من جودة الارتباط وتصنيف المجال (DR).

من المؤكد أن هناك العديد من المتغيرات الكامنة والمربكة التي لها تأثير أيضًا، ولكن هذا أمر شائع جدًا بحيث لا يمكنك تجاهل هذه الحقيقة.

ما هي معايير التقييم؟

لقد قمنا أنا وفريقي ببناء نتيجة تتضمن أكثر من 50 متغيرًا قدمناها تسمى PureGrade، لفهم احتمالية وجود تأثير إيجابي أو سلبي أو محايد للموقع بناءً على المحتوى الرئيسي (MC) والمحتوى التكميلي.

ومع ذلك، يستخدم Google مقياسًا مثيرًا للاهتمام، والذي، في رأيي، يوفر قدرًا كبيرًا من الحرية للمقيمين.

لقد استخدم فريقي هذه المعايير لتصنيف المواقع التي لا تتأهل بالضرورة لمحتوى YMYL.

تم إنشاء هذا بناءً على مراجعة يدوية لأكثر من 60.000 موقع وآلاف الصفحات عبر مئات المشاريع على مستوى المؤسسة.

وقد انتهت نتيجة البريد العشوائي الخاص بـ Moz “27 سمة مشتركة“التي يزعمون أنها ترتبط بكمية كبيرة من المواقع المحظورة أو الخاضعة للعقوبات.

لا أوصي باستخدام نقاط البريد العشوائي الخاصة بـ Moz، أو PureGrade، أو أي مقاييس فردية أخرى كوسيلة للتنصل من المواقع الجديدة أو التنقيب عنها.

ومع ذلك، فإنه يساعد على توضيح النقطة التي نحتاجها لتقييم المواقع مقابل مجموعة من المعايير وليس فقط معيارًا واحدًا أو اثنين.

تقوم Google بتوجيه المُقيّمين لديها لاستخدام مقياس من الأدنى، والأدنى+، والمرتفع+، والمرتفع، والمتوسط+، والمتوسط، والمنخفض+، والأدنى+، والأدنى.

من المهم ملاحظة أن هذا المقياس يُستخدم لتقييم موقع التصنيف وليس موقع الارتباط. هذا لا يعني أنه لا يمكنك استخدام هذا المقياس لتقييم العملاء المحتملين.

لأغراض هذه المقالة، والتي تتمثل في إجراء اتصال بين إرشادات تصنيف الجودة ومعايير مراجعة التنقيب عن الارتباط، سأقوم فقط بإدراج عناصر الموقع استنادًا إلى EAT من “خوارزمية” Google أو محركات البحث بشكل مثالي. يجب أن أفعله”، وليس ما رأيته يعمل على تحسين التصنيف.

تركز إرشادات التقييم فقط على فكرة العثور على خبير في هذا المجال والتحقق من أنهم خبراء.

هذه العناصر الأساسية التي يجب مراجعتها هي:

من نحن، الاتصال، أو معلومات خدمة العملاء.

ملف تعريف الارتباط الصادر.

“سمعة إيجابية” للمحتوى الرئيسي أو التكميلي.

بالإضافة إلى مجرد العثور على التأليف، من الضروري تقييم صفحات MC، وأحد المؤشرات الرئيسية هو ما إذا كان الموقع يذكر “شراء روابط dofollow” في أي مكان على الموقع.

إذا كان الموقع يقول ذلك، فمن المحتمل أن معظم المقالات ليست من مصادر حسنة السمعة، ويجب عليك تجنب ذلك.

ليس هذا هو الحال عندما يذكر الموقع “نشر ضيف مدفوع الأجر”. قد يعني هذا أنهم يقدمون منشورات دعائية أو روابط تابعة.

هذه هي الطريقة التي تجني بها المواقع الأموال ويمكن فصلها عن المحتوى الرئيسي.

باستخدام ملف تعريف الارتباط الصادر، ابحث عن الروابط التجارية بشكل مفرط.

عادةً ما تكون هذه روابط تفاجئ المستخدم عند النقر عليها عن طريق توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية أو صفحات المعاملات.

وأخيرا، فإن إنشاء “السمعة الإيجابية” أصعب بكثير.

استخدم مزيجًا من المقاييس من Ahrefs وMajestic وMoz لفهم ملف تعريف سمعة الموقع.

ولكن يمكنك أيضًا استخدام أدوات مثل BuzzSumo لتحديد ما إذا كانت مقالات العميل المحتمل ستتم مشاركتها أو ستحظى بالتفاعل.

استخدام EAT لإنشاء أصول المحتوى لبناء الروابط

إن العثور على فرص الارتباط وتقييمها لا يمثل سوى نصف المعادلة – يتعين عليك أيضًا إنشاء محتوى يضيف قيمة إلى الصفحات المرتبطة بموقعك.

إذا اتبعت مبادئ EAT لصفحاتك أو مقالاتك “طعم الارتباط”، فيمكنك بسهولة توضيح المنفعة المتبادلة لموضع الارتباط عند الترويج للمواقع.

علاوة على ذلك، ستنظر Google إلى علاقة الارتباط على أنها طبيعية إذا كان كلا الموقعين المعنيين يحتويان على محتوى عالي الجودة وذو صلة ومفيد. وفي المقابل، يساعد الرابط في تعزيز سلطة كلا الموقعين.

ما نوع المحتوى الذي يجذب الروابط ويفسح المجال لصفات EAT؟ لقد وجدت أن نماذج المحتوى التالية هي الأكثر فعالية لأغراض بناء الروابط.

البيانات الأولية

إن مفتاح إنشاء أصول المحتوى لبناء الروابط هو إنشاء محتوى فريد لا يمكن لأي موقع آخر تقديمه.

من خلال إجراء أو رعاية الأبحاث، مثل الدراسات الاستقصائية، يمكنك جمع وتقديم بيانات ورؤى جديدة لا يمتلكها أي شخص آخر في مجال عملك.

والمثال الرئيسي على المسح الناجح هو هذه الدراسة بواسطة BrightLocal، وهي شركة برمجيات تسويق محلية. في وقت النشر، كان هذا الاستطلاع يحتوي على 35334 رابطًا خلفيًا (Ahrefs).

إذا لم تكن لديك الموارد اللازمة لإجراء استطلاع، فإن دراسات الحالة المتعمقة تؤدي أيضًا أداءً جيدًا.

البيانات الثانوية المجمعة

حتى إذا لم تتمكن من إنتاج بياناتك الأساسية، فلا يزال بإمكانك استخدام البيانات لإثبات خبرتك وسلطتك ومصداقيتك وإنشاء محتوى يضيف قيمة إلى الصفحات المرجعية.

إحدى الطرق الرائعة للقيام بذلك هي كتابة مقال يجمع كل المعلومات والبيانات التي يرغب القارئ في رؤيتها في مصدر واحد. مع الاستشهاد المناسب، يمكنك استخدام أبحاث المنظمات الأخرى لصالحك.

لتمييز المحتوى الخاص بك عن المحتوى المنافس الذي يحاول نفس الإستراتيجية، يمكنك إجراء مقابلات مع خبراء في هذا المجال وإضافة اقتباساتهم إلى المقالة.

أو يمكنك الاستعانة بخبير لمراجعة المحتوى الخاص بك قبل النشر وعرض الشراكة بشكل بارز على الصفحة.

قيادة الفكر

إن إستراتيجيات شركتك أو موقع الويب الخاص بك وقيمها وموقفها بشأن القضايا الرئيسية في مجال عملك هي ما يميزك. استخدم هذه الأفكار الفريدة لإنشاء ملف تعريف الارتباط الخاص بك.

خاصة إذا كان المحتوى مكتوبًا (أو مكتوبًا بشكل خفي) بواسطة مديرك التنفيذي أو ممثلك الأبرز، فإن مقالات القيادة الفكرية يمكن أن تساعد في التعرف على الأسماء أثناء الحصول على الروابط.

للوفاء بمعايير EAT، تأكد من تسليط الضوء على تجربة الكاتب والأوسمة التي حصل عليها على الصفحة وربطها بملفاته الشخصية.

أدوات

تعمل الأدوات بشكل جيد في البحث العضوي وكأصول بناء الروابط. قم بإنشاء صفحة باستخدام أداة مفيدة تحل مشكلة للقراء أو تعمل على أتمتة العملية، وسوف ترتبط المواقع الأخرى بسهولة بالأصول.

تأمين الروابط

بعد تحديد المواقع المستهدفة ونشر المحتوى، حان الوقت لمتابعة الروابط بشكل نشط. تعمل أدوات مثل PitchBox على تبسيط عملية التواصل وتسهيل التعاون في حملات بناء الروابط.

يعمل PitchBox على تبسيط اكتشاف جهات الاتصال، ويوفر قوالب التواصل التي لا تزال تسمح بالتخصيص، وأتمتة المتابعة، مما يوفر الوقت الثمين.

نهائي Note

من المهم حقًا أن نلاحظ من إرشادات التقييم ما يلي:

“في كثير من الأحيان، ستجد معلومات قليلة أو معدومة حول سمعة موقع الويب الخاص بمؤسسة صغيرة. وهذا لا يدل على سمعة إيجابية أو سلبية. تتمتع العديد من الشركات المحلية الصغيرة أو المنظمات المجتمعية “بوجود صغير على الويب” وتعتمد على الكلام الشفهي، وليس على المراجعات عبر الإنترنت. بالنسبة لهذه الشركات والمؤسسات الصغيرة، لا ينبغي اعتبار الافتقار إلى السمعة مؤشرًا على انخفاض جودة الصفحة.

عند تقييم أصحاب النفوذ الجزئي أو المدونات الصغيرة من أجل العملاء المحتملين، عليك أن تدرك أنه ليس من المهم دائمًا أن تكون صارمًا.