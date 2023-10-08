Rewrite this title: أماكن Google “الإبلاغ عن مشكلة” تخضع للتلاعب

ستساعدك المقالة التالية: أماكن Google “الإبلاغ عن مشكلة” تخضع للتلاعب

يتيح زر “الإبلاغ عن مشكلة” الموجود في الملف الشخصي في أماكن Google لمستخدمي Google “إغلاق” الأنشطة التجارية بنقرة زر واحدة. على الرغم من أن هذه الميزة تساعد في إزالة الأنشطة التجارية المغلقة من قاعدة بيانات أماكن Google، إلا أنها تخضع للتلاعب ويتم وضع علامة على الأنشطة التجارية بشكل غير صحيح على أنها مغلقة كل يوم.

على الرغم من أن Bing Local وYahoo Local يسمحان أيضًا للمستخدمين النهائيين بالإبلاغ عن موقع مغلق، إلا أن مشكلة الإغلاق الزائف أصابت Google في المقام الأول. على الأرجح لا يرجع انخفاض معدلات الإغلاق الخاطئ لـ Bing Local وYahoo Local إلى خوارزمياتهما المتفوقة، بل نتيجة لانخفاض أحجام البحث.

في محاولة لكشف خوارزمية أماكن Google، أبلغ مستشار البحث والمدون مايك بلومنثال وصديقه مؤخرًا عن إغلاق مكتب Google في ماونتن فيو باستخدام ميزة “الإبلاغ عن مشكلة”. وبعد وقت قصير، أبلغت صفحة المكان الخاصة بجوجل عن إغلاق مكتب ماونتن فيو التابع لعملاق البحث. كشفت هذه التجربة عن حقيقة لا لبس فيها – وهي أن خوارزمية أماكن Google تحتاج إلى تعديل جدي! إذا تمكن شخصان يقومان بتجربة محرك بحث من إغلاق صفحة مكان شركة متعددة الجنسيات بنقرتين على الفأرة، فيجب على جوجل تعديل الخوارزمية لتقليل نقاط ضعفها من تلاعب المستخدم.

وفي أواخر أغسطس، بدأت جوجل في إرسال تنبيهات عبر البريد الإلكتروني إلى أصحاب الأعمال لإبلاغهم بالحالة “مغلق نهائيًا”. بدلاً من مجرد إخطار أصحاب الأعمال بأن أعمالهم أصبحت الآن “مغلقة”، يجب على جوجل تنفيذ نظام التحقق من الإغلاق. يمكن أن يستخدم هذا النظام أساليب مشابهة لعملية التحقق الأولية وسيسمح لصاحب العمل بتأكيد ما إذا كانت لا تزال مفتوحة أم لا. إذا فشل المالك في التحقق من الحالة المفتوحة خلال إطار زمني معين، فيمكن لشركة Google بكل ثقة وضع علامة على النشاط التجاري على أنه “مغلق نهائيًا”.

ستثبت الزيارة السريعة إلى منتدى مساعدة Google Place أن مشكلة الإغلاق الكاذب هذه في أماكن Google منتشرة على نطاق واسع. وإلى أن يقوموا بتعديل الخوارزمية الخاصة بهم وتنفيذ عملية التحقق “المغلقة بشكل دائم”، يمكن لشركة Google التأكد من أن القبعات السوداء ستكشف عن نقطة الضعف هذه في خوارزمية أماكن Google.

[Sources Include: Google Places & NY Times]