Rewrite this title: أمان أدوات مشرفي المواقع من Google [Status Update]

ستساعدك المقالة التالية: أمان أدوات مشرفي المواقع من Google [Status Update]

تحديث الحالة: أبلغ بوب جونز بالأمس عن ضجة كبيرة حول وجود مشكلات أمنية خطيرة في أدوات مشرفي المواقع من Google. وبعد أن اتصلت بشركة Google بنفسي، كان رد الشركة الرسمي على الموقف وشيكًا اليوم. وتصر جوجل على أن مشكلة “منح الوصول” كانت محلية للغاية، وتم حل المشكلة منذ ذلك الحين.

على سبيل الخلفية، بينما كان البعض يعتقد في البداية أن أخبار SEO خبيرة ديف نايلور قد يكون الاختراق خدعة من نوع ما، في الواقع تم منح الوصول إلى مشرف الموقع لبعض الأشخاص غير المصرح لهم. في الأساس، ما اكتشفه نايلور هو أن الوصول إلى أدوات مشرفي المواقع من Google لبعض مواقع الويب قد تم إرجاعه بطريقة ما إلى الوراء للسماح للموظفين أو المقاولين “السابقين” بالوصول إلى مواقع الشركة التي لم يعودوا يعملون بها. وكانت التداعيات واضحة، وانتشرت التكهنات حول مدى الضرر المحتمل بسرعة كبيرة.

وفي غضون ذلك، اتصلنا بشركة Google على عدة مستويات للحصول على إجابات وتعليقات. أخيرًا، المدير الأول للاتصالات المؤسسية والشؤون العامة في Google، ، اتصل بي أحد المتحدثين باسمه. فيما يتعلق بسؤال ما حدث في Webmaster، إليك بيان Google الرسمي:

بالإضافة إلى ذلك، أضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة أن Google Analytics لم يتأثر، كما اقترحت بعض التقارير. من خلال ما يمكنني استخلاصه من تصريحاتهم، أجرت Google شيئًا من التحقيق في ما حدث بالضبط، ولم تجد أي مثال على كون Analytics جزءًا من المثيل “المحلي”.

لا تزال الأسئلة الواضحة التي يطرحها معظم الأشخاص ذات صلة، ويبدو بالتأكيد أن Google تتخذ خطوات للحماية من تكرار الحادث. انطلاقًا من التقارير الخفيفة نسبيًا والشكوى بشأن الحادث في Google Webmaster منتديات الأدواتيبدو من الآمن أن نفترض أن كل شيء على ما يرام وينتهي بشكل جيد هذه المرة.