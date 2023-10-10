Rewrite this title: أنا أصوت لصالح البيانات المنظمة

ستساعدك المقالة التالية: أنا أصوت لصالح البيانات المنظمة

في يوم الانتخابات هذا، أود مناقشة ما أعتقد أنه أحد أهم موضوعات البحث اليوم: البيانات المنظمة. نظرًا لأنه تتم إضافة ملايين الأجزاء الجديدة من المحتوى إلى الويب كل يوم، وكلها في أنواع مختلفة من التنسيقات ولكل منها غرض خاص بها، تحتاج محركات البحث إلى طرق لتحليل هذه البيانات بشكل فعال بناءً على نية المستخدم. المقتطفات المنسقة هي ميزة تجريبية للويب الدلالي والتي وفقًا لـ Pravir Gupta من Google في مؤتمر Semantic Technology في يونيو 2010، شهدت نموًا في الانطباع بمقدار أربعة أضعاف منذ أكتوبر 2009.

لتبسيط الأمر، تعد المقتطفات المنسقة مجرد نموذج أكثر تنظيمًا من البيانات التي تساعد محركات البحث على فهم المحتوى الذي يدور حوله وتساعد على ربط ذلك بالمستخدمين بناءً على الغرض من استعلام البحث الخاص بهم. مثال شائع للمقتطف المنسق:

لأن Amazon قدمت معلومات إضافية بطريقة منظمة، يستطيع Google عرض تفاصيل إضافية خاصة بالمراجعة (التقييمات) في نتائج البحث.

حاليًا، المقتطفات المنسقة متاحة لـ المراجعات, الناس, منظمات الأعمال, الأحداث, منتجات و وصفات. تتعرف Google أيضًا على ترميز محتوى الفيديو. من المثير للاهتمام بالنسبة لي أن المقتطفات المنسقة ليست حتى الآن تقنية مكان شائعة ينفذها جميع مالكي المواقع الذين يمكن أن يستفيدوا منها. تعد هذه واحدة من أبسط الطرق التي يمكن لمشرفي المواقع من خلالها توفير بيانات منظمة ومحسنة لمحركات البحث وتحسين عرض مواقعهم في نتائج البحث، مما يؤدي على الأرجح إلى تحسين معدلات النقر العضوية إلى الظهور. ومع كل هذه الضجة حول مقاطع الفيديو، أشعر أن هذه لا تزال فرصة لم يتم استغلالها بعد من قبل معظم مواقع الويب التي تقدم محتوى فيديو.

تدعم Google تنسيقين لترميز الفيديو: Facebook حصة وياهو SearchMonkey RDFa. إذا كنت تستخدم أحد هذين التنسيقين أو كليهما لترميز الفيديو الخاص بك مباشرةً في مستند HTML، فسيساعد ذلك Google على فهم محتوى الفيديو الخاص بك وتقديمه بشكل أفضل.

رمز المثال (RDFa)

مثال في نتائج البحث

وأخيرًا، أعلنت Google أيضًا أن المقتطفات الغنية مدعومة أيضًا للبحث المحلي. ومن خلال توفير هذه البيانات المنظمة، يستطيع Google عرض صفحة المكان الخاصة بك بمعلومات شاملة وبأكثر الطرق فعالية. الآن بعد أن اهتز عالم البحث المحلي مكان البحث، تهيمن قوائم البيانات المحلية تقريبًا على الصفحة الأولى بأكملها من نتائج البحث، لذلك أصبح ضمان تحسين قوائم البيانات المحلية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

لذا، في يوم الانتخابات هذا عام 2010، يرجى الإدلاء بصوتك لصالح البيانات المنظمة. وبما أن بداية العام الجديد تفصلنا عنها بضعة أشهر فقط، فليس لدي أدنى شك في أن المقتطفات الغنية ستلعب دورًا حاسمًا في التسويق عبر البحث لعام 2011.