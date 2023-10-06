Rewrite this title: أنا ممتن لعمليات استرداد Penguin أثناء تحديثات Panda، ولعمليات إزالة الارتباط اليدوية، ولأداة التنصل [Case Study]

ستساعدك المقالة التالية: أنا ممتن لعمليات استرداد Penguin أثناء تحديثات Panda، ولعمليات إزالة الارتباط اليدوية، ولأداة التنصل [Case Study]

في أغسطس، كتبت دراسة حالة حول تعافي Penguin المثير للاهتمام. أحد عملائي، الذي تعرض للضرب من قبل كل من Panda وPenguin خلال شطيرة الخوارزمية في أبريل 2012، انتهى به الأمر إلى التعافي من Penguin، ولكن أثناء تحديث الباندا. لقد أدهشني ذلك باعتباره غريبًا، على الرغم من أنني لم أكن أشتكي بالضرورة. لقد كان لدي بعض الأسئلة لـ Google فيما يتعلق بتوقيت الاسترداد. على سبيل المثال، هل كان هناك تحديث Penguin أثناء تحديث Panda؟ هل الباندا والبطريق متصلان بطريقة ما؟ وهل يصل البطريق إلى الباندا؟ لم أتلق إجابات على أسئلتي مطلقًا، لكنني كنت سعيدًا بشفاء موكلي. لذلك انتقلت.

حسنًا، ها نحن ذا بعد ثلاثة أشهر، وقد حدث ذلك مرة أخرى. لدي عميل آخر تعرض لهجوم من Penguin في 24 أبريل، حيث خسر 75% من حركة البحث العضوية على Google بين عشية وضحاها. اتصلوا بي في يوليو/تموز لمحاولة إصلاح السفينة، وبدأت مساعدتهم في أوائل أغسطس/آب. في هذا المنشور، سأشرح المزيد حول كيف ساعدتهم، وتقدمهم بمرور الوقت، وكيف تعافوا في النهاية من Penguin أثناء تحديث Panda. يمكنك رؤية الانخفاض الأولي في حركة المرور أدناه.

في يوم 24/4، شهدوا هبوط البطريق الكلاسيكي في حركة المرور:



هناك نقطتان مهمتان أثناء قراءتك لدراسة الحالة هذه – Panda وأداة التنصل

في الخامس من نوفمبر، تعافى موكلي من Penguin. لقد كان هذا خبرًا لا يصدق، ولكن إذا كنت تتحقق من تواريخ تحديثات الخوارزمية في رأسك الآن، فسوف تدرك أن الخامس من نوفمبر لم يكن كذلك الأخيرة البطريق تحديث. كان الأحدث الباندا تحديث. نعم، هذا يعني أن عميلي قد تعافى من Penguin أثناء تحديث Panda (وكانت هذه هي المرة الثانية التي أرى فيها ذلك يحدث). مرة أخرى، كانت لدي أسئلة حول العلاقة بين الباندا والبنجوين.

لكن دراسة الحالة هذه لا تتعلق فقط باسترداد Penguin أثناء تحديثات Panda. منذ أن كانت أداة التنصل صدر في أكتوبر، فقد تمكنا من استكمال جهودنا في إزالة الروابط باستخدام أداة Google الجديدة. وأنا سعيد لأنه أطلق سراحه. المزيد عن ذلك قريبا.

أدناه، سأقوم بتغطية قصة تعافي موكلي بالتفصيل. أعتقد أن هناك بعض النقاط المهمة التي يمكن أن تساعد مشرفي المواقع الذين تعرضوا لهجوم Penguin، ولكنهم ربما ما زالوا يكافحون من أجل التعافي. من المهم أيضًا ملاحظة أن عميلي كان لطيفًا بما يكفي للسماح لي بكتابة منشور المدونة هذا لتوثيق حالته. إنهم يدركون بالتأكيد أن تجاربهم الخاصة يمكن أن تساعد الآخرين المتأثرين بـ Penguin. أنا ممتن لذلك أيضا. هيا نبدأ.

تحليل الارتباط الوارد المثير للقلق

لقد قمت بالكثير من العمل مع مواقع الويب التي ضربتها Penguin منذ 24 أبريل. إذا كنت مهتما، يمكنك قراءة مشاركاتي السابقة التي تغطي الموضوع، بما في ذلك نتائج البطريق 1.0, 7 المزيد من نتائج Penguin من الخطوط الأمامية للتحسينوPanda أو Penguin، كيفية معرفة تحديث الخوارزمية الذي أثر على موقع الويب الخاص بك. تحتوي جميع المنشورات الثلاثة على رؤى مهمة، بناءً على تحليلي لأكثر من 140 موقعًا إلكترونيًا تم الوصول إليها بواسطة Penguin.

عند مراجعة موقع تم الوصول إليه بواسطة Penguin، عادةً لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للعثور على ملف تعريف الارتباط المثير للقلق. عادة ما تجد نسبة عالية من النص الرابط الذي يتطابق تمامًا والذي يؤدي إلى موقع من عدد من مواقع الويب والأدلة وشبكات الارتباط غير المرغوب فيها، وما إلى ذلك. وفي الحالات القصوى، يمتلئ ملف تعريف الارتباط بالكامل بالروابط التي بها مشكلات…

إدراك الفقدان المحتمل لقوة الارتباط

كان الملف التعريفي لرابط عميلي في حالة سيئة. لسوء الحظ، أدت بعض أساليب بناء الروابط السابقة إلى بضعة آلاف من الروابط غير المرغوب فيها. وبعد تحليل الروابط الواردة بشكل مكثف، أدركت أن حوالي 70% من الروابط الخاصة بهم تم تصنيفها على أنها غير طبيعية. في حال كنت تتساءل، فقد استخدمت عددًا من الأدوات لتحديد الروابط الخاصة بها وتحليلها، بما في ذلك Open Site Explorer وMajestic SEO Tools وبالطبع أدوات مشرفي المواقع من Google.

نسبة الروابط غير الطبيعية التي يجب معالجتها:

بمجرد الانتهاء من تحليل الارتباط، علمت أنه يجب إزالة بضعة آلاف من الروابط حتى يتمكن عميلي من التعافي. وعلمت أيضًا أن الروابط غير المرغوب فيها تشكل نسبة كبيرة من إجمالي روابطها. وهذا يعني أنهم قد لا يكون لديهم الكثير من قوة البحث عندما يتعافون. نعم، كان لدينا الكثير من العمل للقيام به.

مات كاتس وأداة التنصل

ومن المهم ملاحظة أن أداة التنصل لم يتم إصدارها في هذه المرحلة. كنت أعلم أنه سيأتي قريبًا (استنادًا إلى شرح مات كاتس لهذا الأمر في أوائل يونيو)، وشرحت ذلك لموكلي. بغض النظر عن ذلك، أردت معالجة أكبر عدد ممكن من عمليات إزالة الروابط يدويًا. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن لدينا أي فكرة عن موعد وصول الأداة فعليًا. كان من الممكن أن يتم إطلاقه في غضون أسابيع، أو قد يستغرق أشهرًا. نحن فقط لا نعرف.

جنون جدول بيانات Excel

أنا أحب إكسل. يمكن أن يكون أفضل صديق لكبار المسئولين الاقتصاديين. لكن بالنسبة إلى Penguin، يجب أن تكون مستعدًا لجنون Excel، والعمل مع العديد من جداول البيانات وأوراق العمل، مع الآلاف من عناوين URL التي يجب تحليلها. نعم، يمكن أن تصبح رتيبة. وهذا بالضبط ما حدث في هذه الحالة.

مع آلاف الروابط التي يجب التحقق منها، قمت بتنفيذ نهج متعدد المراحل. أردت عدة مجموعات من مقل العيون على الروابط، بما في ذلك الأشخاص الرئيسيين في شركة موكلي. ما قد أعتبره من المحتمل أن يكون غير مرغوب فيه، قد يعتبرونه رابطًا قديمًا وقيمًا (استنادًا إلى المعرفة بصناعتهم). أنا عدواني في أسلوبي مع البطريق، لكني لا أحب الأضرار الجانبية. وهذا هو الحال بشكل خاص عندما لا يتمتع عميلي برفاهية العديد من الروابط عالية الجودة. لم أكن أريدهم أن يفقدوا أي روابط “جيدة”.

بدأت جداول البيانات النهائية لدينا في التبلور. لقد تم وضع علامة على الروابط للإزالة، وتم وضع علامة على الروابط باعتبارها عمليات إزالة محتملة، ثم تم وضع علامة على الروابط على أنها آمنة. تم إرسال كافة جداول البيانات إلى موكلي للمراجعة النهائية. بمجرد حصولنا على الضوء الأخضر من عميلي، أصبحنا على استعداد لتقديم طلبات إزالة الارتباط.

عمليات إزالة الارتباط اليدوية

الآن بعد أن أصبحت جداول البيانات لدينا جاهزة، وتم وضع علامة على الروابط غير المرغوب فيها، ساعدت عميلي في إنشاء بريد إلكتروني لطلبات إزالة الروابط. بالمناسبة، أنا من أشد المؤمنين بأن الشركة التي تعرضت لهجوم Penguin يجب أن ترسل طلبات إزالة الرابط، وليس المستشار أو الوكالة. أشعر أن هذه هي الطريقة الصحيحة للذهاب. لذا، تحرك عميلي بسرعة وأرسل طلبات إزالة الارتباط إلى العديد من مشرفي المواقع. والآن نحتاج فقط إلى سماع رد منهم ونأمل أن نرى بعض التحركات فيما يتعلق بعمليات إزالة الروابط.

استجاب بعض مشرفي المواقع وأزالوا الروابط. تساءل البعض عن سبب رغبتنا في إزالة الروابط، وأعتقد أن رد فعلهم كان مبنيًا على تلقي طلبات أخرى أيضًا. وبطبيعة الحال، لم يستجيب بعض مشرفي المواقع على الإطلاق. كنت أتوقع ذلك تمامًا، ولكنني كنت آمل أن نتمكن من التأثير على قدر كبير من الروابط غير الطبيعية مع هذه الموجة الأولى من الطلبات.

نتائج المرحلة الأولى: أدت طلباتنا الأولية لإزالة الروابط إلى إزالة ما يقرب من 20 إلى 25% من الروابط غير المرغوب فيها. ليست سيئة، ولكنها ليست جيدة بما فيه الكفاية. كنت أعلم أننا بحاجة إلى إزالة المزيد من الروابط.

المرحلة الثانية – مرحبا بيانات WhoIs

تضمنت المرحلة الثانية تتبع أي معلومات يمكننا الحصول عليها عن مالكي النطاق الذين لم يستجيبوا. Note، كان العديد من هذه النطاقات عبارة عن أدلة غير مرغوب فيها، لذلك عرفنا أننا لن نتمكن من تعقب كل شخص يتحكم في مواقع الويب.

تم إنشاء جدول بيانات معدل يحتوي على معلومات الاتصال التي يمكننا العثور عليها عبر بيانات WHOIS. ثم اتصل عميلي بأصحاب النطاق هؤلاء عبر المعلومات التي تم العثور عليها حديثًا. وأدى ذلك إلى إزالة 10-15% أخرى من الروابط. في هذه المرحلة، تمت إزالة ما يقرب من 40% من الروابط غير المرغوب فيها. بالنسبة لي، كان هذا تقدمًا، لكنه لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية.

خلال هذه العملية، قمنا بتوثيق الروابط التي تمت إزالتها، والنطاقات التي تم الاتصال بها، والنطاقات التي استجابت، والنطاقات التي لم تستجب على الإطلاق. سنحتاج إلى هذه البيانات لطلب إعادة النظر، والذي سأغطيه بعد ذلك.

البحث عن معلومات الاتصال عبر بيانات WhoIs:

تم تقديم طلب إعادة النظر

حتى عندما يتعرض العميل لضربة خوارزمية بواسطة Penguin، فأنا مؤمن بشدة بضرورة وضع عملك الشاق في أيدي موظفي Google. لذلك، مثلما فعلت خلال دراسة الحالة “March of the Penguins” التي ذكرتها سابقًا، ساعدت موكلي في إعداد طلب إعادة نظر شامل.

لقد وثق طلب إعادة النظر بشكل كامل كيفية ظهور الروابط التي بها مشكلات، والطريقة التي حددنا بها جميع الروابط غير المرغوب فيها، والعملية التي استخدمناها لإزالة الروابط (بما في ذلك المرحلتين الأولى والثانية)، والاعتذار الصادق الذي قام موكلي بإعداد الروابط فيه المكان الأول. وبعد أقل من أسبوع، تلقينا ردًا من Google بالرسالة القياسية، “لم يتم العثور على أي إجراءات يدوية للبريد العشوائي”. لقد توقعت ذلك تمامًا، ولكن مرة أخرى، أردت أن تفهم Google العمل الذي قمنا به، وأن 40% من الروابط غير المرغوب فيها تمت إزالتها.

يرد Google برسالة “لم يتم العثور على إجراءات يدوية للبريد العشوائي”:



التخطيط للخطوات التالية

لذلك كنا هناك. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لإزالة الروابط غير المرغوب فيها، لكننا أزلنا 40% منها فقط بنجاح. لقد قدمنا ​​طلب إعادة النظر، وكان ذلك أمرًا ذكيًا، لكنني لم أكن متأكدًا مما إذا كانت نسبة 40% كافية حتى يتعافى موكلي. كنا بحاجة إلى تحديث Penguin آخر حتى نتمكن من معرفة ما إذا كان عملنا الشاق قد أدى إلى النجاح. او كذلك ظننت انا كنا بحاجة إلى تحديث Penguin. المزيد عن ذلك قريبا.

يتم تشغيل أداة التنصل

عندما تحدثت لأول مرة مع موكلي في شهر يوليو/تموز، أوضحت له أن جوجل ستطلق قريباً أداة للتنصل، ولكن تاريخ الإطلاق غير مؤكد. يمكن أن يتم ذلك في غضون أسبوع، أو يمكن أن يكون في غضون عام، ويجب ألا ننتظر… وكما وثقت أعلاه، فقد عملنا جاهدين على إزالة الروابط غير المرغوب فيها يدويًا.

بالنسبة لموقفنا المحدد، تم إطلاق أداة التنصل في الوقت المناسب. لقد عملنا بالفعل على طلب إزالة الروابط يدويًا، وتعقب بيانات WHOIS، وقمنا بإزالة ما يقرب من 40% من الروابط. لكن الآن أصبح لدينا آلية للتنصل من بقية الروابط المخالفة (تلك التي لم نتمكن من إزالتها يدوياً). لقد أصبحنا الآن جاهزين للغناء باستخدام أداة التنصل.

لذلك، قمنا بتصميم نسخة أخرى من جدول بيانات الارتباط، ولكن هذه المرة ركزنا على الروابط التي أردنا التنصل منها. كنا نعلم أنه يتعين علينا توخي المزيد من الحذر في التعامل مع هذه القائمة، نظرًا لأننا كنا نطلب من Google في الأساس تجاهل هذه الروابط، وأن عناوين URL والنطاقات المضمنة في الملف تم تصنيفها على أنها “غير مرغوب فيها” (على الأقل بالنسبة لنا). لم نرغب في التنصل من أي روابط جيدة، وهذا هو الحال بشكل خاص نظرًا لأن عميلي لم يكن لديه الكثير من الروابط الجيدة في البداية.

مرة أخرى، كان لدي عدة مجموعات من مقل العيون في هذه القائمة للتأكد من أنها جاهزة للتنصل منها. وبالطبع، أعطى موكلي موافقته النهائية على جميع الروابط المضمنة في ملف التنصل. وبعد حصولي على الموافقة النهائية، كنت على استعداد للتنصل من القائمة النهائية للروابط. تجدر الإشارة إلى أن استخدام أداة التنصل كان بسيطًا نسبيًا ولم تستغرق العملية وقتًا طويلاً. لقد مررت بعملية تحميل ملف التنصل، ثم قمت بالنقر فوق إرسال، وتم الانتهاء من عملية التنصل.

إرسال قائمة الروابط عبر أداة التنصل:



التعافي – التواريخ مهمة، خاصة أعياد ميلاد الباندا

لذلك، قدمنا ​​ملف التنصل بتاريخ 26/10، دون أن نعرف بالضبط ما الذي سيحدث بعد ذلك. كنت أعلم أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع حتى تقوم Google بمعالجة الملف ولكي نرى التأثير، لذلك مضيت قدمًا في مشاريع تحسين محركات البحث الأخرى لعملائي. على سبيل المثال، قررنا المضي قدمًا في وضع إستراتيجية قوية لإنشاء المحتوى وإستراتيجية بناء الروابط (التي كنت أعلم أن عميلي سيحتاجها لإنشاء المزيد من المحتوى عالي الجودة، والروابط القوية، وما إلى ذلك). ولم يكن أحد من المشاركين سعيدًا في هذه المرحلة، خاصة وأن التصنيف وحركة المرور لم تنتعش بعد.

ولكن بعد ذلك جاء الخامس من نوفمبر. كان ذلك اليوم الذي تم إطلاق الباندا 21. وغني عن القول، أنني كنت أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كانت Panda ستساعد Penguin كما فعلت مع عميلي الذي تعافى هذا الصيف. لقد بدأت بسرعة في تحليل التقارير التحليلية الخاصة بعملائي لمعرفة ما إذا كان هناك تغيير. وبما أن أدوات مشرفي المواقع من Google تتأخر قليلاً، فقد كنت بحاجة إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً لرؤية التأثير على مرات الظهور والنقرات وفقًا لـ Google.

عند التحقق من تقارير تحليلات عميلي في اليوم الخامس، لاحظت ارتفاعًا مثيرًا للاهتمام في حركة البحث العضوي في Google. كان عميلي يقوم الآن بترتيب الكلمات الرئيسية التي لم يتم تصنيفها لها في المركز الرابع. على الرغم من أنني كنت متحمسًا، لم أستطع أن أصدق أنني كنت أرى تعافيًا محتملاً آخر لـ Penguin أثناء تحديث Panda… الآن كنت بحاجة لمعرفة ما إذا كانت زيادة مستدامة أم مجرد صدفة. وكنت بالتأكيد حريصًا على رؤية ما ستخبرنا به أدوات مشرفي المواقع من Google عن مرات الظهور والنقرات.

أولى علامات التعافي من البطريق:

كشف التحقق من تقارير تحليلات موكلي خلال الأيام القليلة القادمة عن زيادة مستمرة في عدد الزيارات العضوية من Google. بالإضافة إلى ذلك، كشفت أدوات مشرفي المواقع من Google أن مرات الظهور قفزت بنسبة 131% والنقرات قفزت بنسبة 113% في الأيام التي تلت تحديث Panda (من 5/11 إلى 12/11). لذلك تلقيت تأكيدًا بأن عميلي قد تعافى من Penguin أثناء تحديث Panda.

أدوات مشرفي المواقع من Google توضح الزيادة في مرات الظهور والنقرات:

استعادة قوة البحث، ولكن ليس القوة الكاملة

لقد توقعت تمامًا أنه إذا تعافى موكلي، فلن يصل إلى المستوى الذي كان عليه قبل تعرضه للضربة في أبريل. دعونا نواجه الأمر، لم يكن من المفترض أن يتم تصنيفهم بشكل جيد… كانت الروابط غير المرغوب فيها تؤثر بشكل إيجابي على تصنيفات البحث العضوية الخاصة بهم. الآن بعد أن ضرب Penguin، واضطروا إلى إزالة جزء كبير من ملف تعريف الارتباط الخاص بهم (للأسباب الصحيحة)، فمن المؤكد أنهم سيواجهون قوة بحث أقل.

وهذا بالضبط ما حدث. لقد حصلوا على تصنيف أفضل بكثير بالنسبة لعدد أكبر من الكلمات الرئيسية، ولكن ليس بالنسبة لبعض المصطلحات المالية. لقد استعادوا منصة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بهم (دون أن يمنع Penguin جهودهم)، لكنهم ببساطة لا يتمتعون بالقوة التي كانت لديهم من قبل.

الباندا الودية، واستعادة طيور البطريق، وأداة التنصل

لذا، مرة أخرى، ساعد الباندا الودود موكلي على التعافي من Penguin. هذا غريب، لكنه صحيح. وبما أن هذه هي المرة الثانية، فأنا أميل إلى الاعتقاد بوجود صلة. لست متأكدًا من كيفية ارتباط الباندا والبطريق معًا، لكنني أعتقد أنهما كذلك. لذا، إذا تعرضت لضربة خوارزمية بواسطة Penguin، فلا تشعر كما لو كنت بحاجة إلى انتظار تحديث Penguin التالي. حصل اثنان من عملائي على مساعدة من باندا، وقد تعافى كلاهما على ما يرام.

أما بالنسبة لأداة التنصل فهي تعمل. لقد استخدمته، وقدمت قائمة شاملة بعناوين URL التي يجب التنصل منها. وبعد عشرة أيام، عند دمجها مع عمليات إزالة الارتباط اليدوية التي أجريناها، تعافى عميلي. من المؤكد أنهم لم يعودوا إلى المستويات التي كانوا عليها من قبل، لكن لم يكن من المفترض أن يصلوا إلى تلك المستويات في المقام الأول… تذكر أننا قمنا بإزالة العديد من الروابط غير المرغوب فيها التي كانت تساعدهم قبل Penguin.

ملخص – عشاء عيد الشكر بدون طيور البطريق

كانت العملية التي غطيتها في دراسة الحالة هذه مملة للغاية ومحبطة في مراحل معينة، لكنها نجحت في النهاية. يستغرق الأمر وقتًا فقط، ووجود الأشخاص المناسبين الذين يعملون في المشروع، والأدوات المناسبة المتاحة لك، والتوقعات الصحيحة.

لذا، مع اقتراب عيد الشكر بسرعة، من الرائع معرفة أنه سيكون هناك مقعد واحد فارغ على مائدة العشاء هذا العام. وهو عبارة عن مقعد صغير، مزود بالثلج وبعض الكريل ونسخة من Happy Feet. لا أعرف أين سيكون هذا البطريق في عيد الشكر، لكني سعيد لأنه لن يكون بالقرب من موكلي. وأنا ممتن لذلك. 🙂