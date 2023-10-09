Rewrite this title: أندرويد يتعرض لأضرار جسيمة بسبب البرامج الضارة، وجوجل تقاوم

ستساعدك المقالة التالية: أندرويد يتعرض لأضرار جسيمة بسبب البرامج الضارة، وجوجل تقاوم

يبدو أنني هنا أبلغ عن مشكلة كبيرة في Android مرة واحدة على الأقل كل بضعة أسابيع – سواء كان ذلك خطأ نصي مؤلم أو مشكلة أمان microSD. على الرغم من أن هذه المشكلات لم تكن بسيطة على الإطلاق، إلا أنها مع ذلك تتضاءل مقارنة بأحدث الثغرة في نظام Anroid. تتكون هذه الثغرة من مشكلة أمنية بسيطة. . . حدث ذلك للسماح لـ 260 ألف مستخدم بتنزيل البرامج الضارة عبر 58 تطبيقًا ضارًا مختلفًا.

أعلنت Google أنها استحوذت على 58 شركة في الأول من مارس، وفي ذلك الوقت قامت Google أيضًا بإزالة التطبيقات من السوق. كانت هذه المجموعات توزع برامج rootkit التي يمكنها تخزين وإعادة توجيه المعلومات الشخصية حول مستخدم الهاتف، بالإضافة إلى البيانات المخزنة على الهاتف (كلمات مرور الإنترنت، والمعلومات المالية، والوصول إلى البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك)، إلى طرف ثالث. تعتقد Google أن مطوري البرامج الضارة لم تتح لهم الفرصة أبدًا للقيام بذلك، ولكن مع أكثر من ربع مليون عملية تنزيل، من الصعب الجزم بذلك.

سيتلقى جميع هؤلاء المستخدمين البالغ عددهم 260.000 بريدًا إلكترونيًا لإعلامهم بالمشكلة، وسيتم تمكين “مفتاح الإيقاف” من Google لتعطيل برنامج rootkit، وحذف التطبيق الضار، وإعادة تأمين النظام. ولكن لماذا لم تقم Google بإصلاح المشكلة المتمثلة في انتشار مثل هذه الجذور الخفية؟ حسنًا، في الواقع، قامت Google بإصلاح المشكلة – في Android 2.3، Gingerbread، الذي لا يستطيع الوصول إليه سوى جزء صغير من الهواتف. تعمل Google مع شركائها لتشجيعهم على الضغط من أجل التحديث حتى يمكن تصحيح هذه الثغرات الأمنية. ومع ذلك، فإن هذا لا يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في وجود البرامج الضارة في Android Market.

هناك عاملان يجعلان سوق Android Market أكثر عرضة للخطر. أولاً، لا تقوم شركة جوجل بمراجعة الطلبات بشكل شامل، معتقدة أن “الأفضل سوف يصعد إلى القمة” بشكل طبيعي. ثانيًا، نظرًا لكونه نظامًا أساسيًا مفتوح المصدر، فمن الأسهل تحليل كود Android واستغلاله والتغلب عليه، مما دفع بعض مجموعات مكافحة الفيروسات إلى إدانة نظام Google بأكمله باعتباره غير آمن. نأمل أن يتم حل كلا المخاوف من خلال الابتكارات المستقبلية، مثل تلك المتوقعة من الشراكة بين Google وZynamics. في هذه الأثناء، سواء تأثروا بالبرامج الضارة أم لا، فقد اهتزت ثقتهم لدى مستخدمي Android ويجب عليهم الآن المضي قدمًا بحذر أكبر.

[via Tech Crunch]